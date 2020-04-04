Код-пропуск не понадобится, чтобы выгулять питомца или вынести мусор.

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Фото mos.ru

Департамент информационных технологий города Москвы объявил о готовности столицы к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить пропускной режим, но «в случае неблагоприятного развития ситуации или роста количества нарушений» город пойдёт на такие меры.

В случае запуска системы передвигаться по Москве по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле — но понадобится уведомить город о своих планах и иметь при себе специальный код. Для того, чтобы выгулять возле дома домашнее животное или выбросить мусор, код не потребуется.

Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан. Эдуард Лысенко министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий

Получить код можно будет онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или с помощью телефона. Он представляет собой комбинацию букв и цифр.