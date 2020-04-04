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Код-пропуск не понадобится, чтобы выгулять питомца или вынести мусор.
Департамент информационных технологий города Москвы объявил о готовности столицы к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить пропускной режим, но «в случае неблагоприятного развития ситуации или роста количества нарушений» город пойдёт на такие меры.
В случае запуска системы передвигаться по Москве по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле — но понадобится уведомить город о своих планах и иметь при себе специальный код. Для того, чтобы выгулять возле дома домашнее животное или выбросить мусор, код не потребуется.
Получить код можно будет онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или с помощью телефона. Он представляет собой комбинацию букв и цифр.
В мэрии отметили, что за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».
Блет, это так мило: нашему государству тупо нет равных, когда надо запретить, наказать, проследить, задержать, допросить, оштрафовать, обнулить и т.д. и т.п. А когда нужно помогать, поддерживать и созидать — хуй: то нет ресурсов, то подходящих законных оснований.
*тут должен быть мем про сверхсовременный автомобиль Росгвардии для разгона демонстраций*, но я не нашёл подходящую картинку.
Шел 2020 год. За месяцы разработок правительство города научилось наконец-то генерировать QR код и ходить по ссылкам.
я так и не понял, зачем все это нужно. этот департамент надо попустить
А говорили, что не будут вводить систему контроля по QR кодам.
чтобы выгулять питомца
это про граждан РФ ?
Мда..И раньше это лежало под грифом "конфиденциально". Жду первого образца, для кейгена.
цифровая тюрьма
Ну хоть что-то российские власти готовы сделать. Поддержать граждан и бизнес не готовы, помочь врачам и обеспечить элементарное наличие масок и антисептиков в магазинах тоже не готовы, правда, да и экономика вся была разъебана уже до коронавируса. Но это пустяки.
Главное что теперь московская мэрия готова превратить столицу в гигантскую зону, сделав там образцовый полигон эпохи паханата. Нахуй бизнес, нахуй карьеры, нахуй экономику, у нас система глобальной слежки к запуску готова!