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Новости
Ольга Жигулина
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Московская мэрия объявила о готовности запустить умную систему контроля за людьми в период самоизоляции Материал редакции

Код-пропуск не понадобится, чтобы выгулять питомца или вынести мусор.

18 комментариев
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Фото mos.ru 

Департамент информационных технологий города Москвы объявил о готовности столицы к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить пропускной режим, но «в случае неблагоприятного развития ситуации или роста количества нарушений» город пойдёт на такие меры.

В случае запуска системы передвигаться по Москве по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле — но понадобится уведомить город о своих планах и иметь при себе специальный код. Для того, чтобы выгулять возле дома домашнее животное или выбросить мусор, код не потребуется.

Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан.

Эдуард Лысенко
министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий

Получить код можно будет онлайн через личный кабинет на портале mos.ru или с помощью телефона. Он представляет собой комбинацию букв и цифр.

В мэрии отметили, что за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».

#москва #новости #covid19

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18 комментариев
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Poe Ghost

19

Блет, это так мило: нашему государству тупо нет равных, когда надо запретить, наказать, проследить, задержать, допросить, оштрафовать, обнулить и т.д. и т.п. А когда нужно помогать, поддерживать и созидать — хуй: то нет ресурсов, то подходящих законных оснований.
*тут должен быть мем про сверхсовременный автомобиль Росгвардии для разгона демонстраций*, но я не нашёл подходящую картинку.

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Арнольд Герасимович Дыня

13

Шел 2020 год. За месяцы разработок правительство города научилось наконец-то генерировать QR код и ходить по ссылкам.

Ответить

Молодежный Денис

12

Вернитесь в квартиру гражданин, последнее предупреждение

Ответить

Имя Фамилия

3
Ответить

Ilya Grigöryev

2

я так и не понял, зачем все это нужно. этот департамент надо попустить

Ответить

Жорик Скорбный

Ilya
2

1) показуха
2) освоение бюджета

Ответить

Kyler

2

А говорили, что не будут вводить систему контроля по QR кодам.

Ответить

Miguel

Kyler
0

Говорили, что ПОКА не будут вводить.

Ответить

Sergey Volkov

2

 чтобы выгулять питомца 

это про граждан РФ ?

Ответить

Прохладный Артем

Sergey
0

пахомца

Ответить

Дмитрий Городских

1

*безумная

Ответить

Жорик Скорбный

1

Мда..И раньше это лежало под грифом "конфиденциально". Жду первого образца, для кейгена.

Ответить

Условный Влад

1

Я правильно понимаю, если у тебя есть код от мэрии, то короновирус обойдет тебя стороной? 

Ответить

Friday

1

щас пойдут сообщения в сми, о том какие москвичи м*даки, нарушают режим

Ответить

subprocess.check_output

0

цифровая тюрьма

Ответить

Михаил Подивилов

subprocess.chec…
0

Цифровой концлагерь

Ответить

Ледяной хот-дог

subprocess.chec…
0

Психотронная

Ответить

Прохладный Артем

0

Ну хоть что-то российские власти готовы сделать. Поддержать граждан и бизнес не готовы, помочь врачам и обеспечить элементарное наличие масок и антисептиков в магазинах тоже не готовы, правда, да и экономика вся была разъебана уже до коронавируса. Но это пустяки.

Главное что теперь московская мэрия готова превратить столицу в гигантскую зону, сделав там образцовый полигон эпохи паханата. Нахуй бизнес, нахуй карьеры, нахуй экономику, у нас система глобальной слежки к запуску готова!

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