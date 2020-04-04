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По словам владельцев магазина, их бизнес «идёт на дно».
Цветочная лавка в Омске вывесила на улице объявление, призывающее горожан забирать цветы бесплатно. Соответствующие фотографии появились 3 апреля в сообществе «Омск ВК» во «ВКонтакте».
Позже в этот же день в сообществе было опубликовано обращение от Андрея Гладких, назвавшегося владельцем сети цветочных магазинов и автором объявления.
К утру 4 апреля все цветы разобрали.
В Омске, как и по всей России, сохраняется нерабочий режим из-за пандемии коронавируса.
Вот если честно, если в нашем городе мудаки делающие такие "вывески" все позакрываются, я расстроюсь только наполовину (исключительно из-за людей, которые лишились работы), а то и меньше. Как же заебло это маркерное, безвкусное ебучее говнище глядящее на тебя с каждого фасада.
SUPER ФЛОРА 55 БЛЯТЬ. Ну вы поняли, супермен типа.
Не, оно так не работает. Вместо них же потом откроются новые уебищные вывески
Да я понимаю, но всё равно ничего не могу с собой поделать. Слишком уж я ненавижу это уродство)