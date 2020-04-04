Очень грустно, очень много негативных эмоций, связанных с данной ситуацией в стране, очень сложно, да и не только мне, все предприниматели терпят крах, поэтому мы решили, чтобы цветы не выкидывать, просто раздать прохожим.

Все, кто столкнулся со схожей ситуацией, рассказывайте всем, давайте вместе будем бороться в это тяжёлое время, говорить вслух, власти нас должны услышать и понять, а мы их простить.