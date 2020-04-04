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Ольга Жигулина
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«Запомним этот мир в ярких цветах»: цветочный магазин в Омске раздал цветы бесплатно Материал редакции

По словам владельцев магазина, их бизнес «идёт на дно».

4 комментария
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Цветочная лавка в Омске вывесила на улице объявление, призывающее горожан забирать цветы бесплатно. Соответствующие фотографии появились 3 апреля в сообществе «Омск ВК» во «ВКонтакте».

Позже в этот же день в сообществе было опубликовано обращение от Андрея Гладких, назвавшегося владельцем сети цветочных магазинов и автором объявления.

Очень грустно, очень много негативных эмоций, связанных с данной ситуацией в стране, очень сложно, да и не только мне, все предприниматели терпят крах, поэтому мы решили, чтобы цветы не выкидывать, просто раздать прохожим.

Все, кто столкнулся со схожей ситуацией, рассказывайте всем, давайте вместе будем бороться в это тяжёлое время, говорить вслух, власти нас должны услышать и понять, а мы их простить.

Андрей Гладких
предприниматель

К утру 4 апреля все цветы разобрали.

В Омске, как и по всей России, сохраняется нерабочий режим из-за пандемии коронавируса.

#регионы #новости #фото #covid19

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4 комментария
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Уютный Багажник

–1

Вот если честно, если в нашем городе мудаки делающие такие "вывески" все позакрываются, я расстроюсь только наполовину (исключительно из-за людей, которые лишились работы), а то и меньше. Как же заебло это маркерное, безвкусное ебучее говнище глядящее на тебя с каждого фасада.

SUPER ФЛОРА 55 БЛЯТЬ. Ну вы поняли, супермен типа. 

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Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

Не, оно так не работает. Вместо них же потом откроются новые уебищные вывески

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Уютный Багажник

Арнольд
0

Да я понимаю, но всё равно ничего не могу с собой поделать. Слишком уж я ненавижу это уродство) 

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Российский Орзэмэс

0

У нас цветочные магазины наклеили на стекло листок а4 в файлике с надписью "товары первой необходимости" положили на полку туалетную бумагу и дальше себе работают. 

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