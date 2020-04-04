Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
5036

В Ленобласти изолировали этаж в подъезде многоквартирного дома из-за положительного теста на Covid-19 у жительницы Материал редакции

«В наши вопросы не входит, как купить продукты», — прокомментировали представители районного Роспотребнадзора.

39 комментариев
В закладки

Жителей всего этажа многоквартирного дома во Всеволожском районе Ленобласти обязали самоизолироваться на две недели после того, как их соседка сдала положительный тест на коронавирус. Незадолго до этого она вернулась из-за границы и прошла тест добровольно.

Все подъезды дома, в котором живёт заразившаяся, будут ежедневно обрабатывать усилиями санитарно-эпидемиологической службы.

Выходить из квартир нельзя жителям 11 этажа. В наши вопросы не входит, как купить продукты изолированным. Обращайтесь к родственникам, знакомым, друзьям, соседям.

районное отделение Роспотребнадзора

Это не первый подобный случай в Ленинградской области: ранее в Кудрово изолировали два этажа жилого многоквартирного дома после того, как обнаружили коронавирус у путешественницы, вернувшийся из Таиланда.

#covid19 #новости

Новости
Подписан
Отписаться
«Запомним этот мир в ярких цветах»: цветочный магазин в Омске раздал цветы бесплатно
По словам владельцев магазина, их бизнес «идёт на дно».
3
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 39, "likes": 21, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 156412, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 04 Apr 2020 21:10:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Карьера
Вакансии в ИТ на начало апреля
От Tilda Publishing, «Яндекса», «Тинькофф» и других компаний.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Инженерный вентилятор

51

 В наши вопросы не входит, как купить продукты изолированным. Обращайтесь к родственникам, знакомым, друзьям, соседям

А если их нет, блять, об этом ты не подумала, пидорасина ебнадзорская?

Ответить

Проклятый меч

Инженерный
17

Для них ты цифра в отчетности

Ответить

Рядовой Паша

Проклятый
3

Ты о @Владислав Цыплухин ?

Ответить

Проклятый меч

Рядовой
1

Он бы не потерялся в Роспотребнадзоре

Ответить

dmzkrsk

Инженерный
5

Социобляди - 1
Хикки - 0

Ответить

Активный месяц

Инженерный
2

В наши обязанности не входит думать

Ответить

Artem Puchkov

Инженерный
0

- интроверты

Ответить

Michael Smith

Инженерный
0

Основное зло от государств, что людям для выживания становятся не нужны друзья, родственники или знакомые.

Ответить

Капибара

Инженерный
0

*читаю твой ник и ржу*
Вот оно,лицо "Православия,патриотизма" :))

Ответить

Уютный Багажник

22

 В наши вопросы не входит, как купить продукты изолированным.

Пробурчал работник роспотребнадзора, пинком подгоняя сварщика, заваривающего подъездную дверь.

Ответить

Украинский украинец

5

В наши вопросы не входит, как купить продукты

Сначала покупка продуктов не входит в вопросы - а потом вилы входят в бок. Ничему история людей не учит.

Ответить

Финский Гоша

Украинский
12

Только вилы войдут в бок того кто будет возмущаться, и вилы будут его же соседей. Все по классике

Ответить

Украинский украинец

Финский
2
Ответить

rossoshmap

5
Ответить

Российский Орзэмэс

4

Обращайтесь к родственникам, знакомым, друзьям, соседям.

Но им тоже запрещено покидать дома. 

Ответить

Stan Majors

4

Кто ж знал , что ебаная мышь в супе сток хуйни сделает

Ответить

Теплый волк

Stan
0

Чудесный мир эффекта бабочки—домино.

Ответить

Алексей Михайлович

Stan
0

Год високосный, очевидно 🤷🏿‍♀️

Ответить

Российский Орзэмэс

3

В наши вопросы не входит, как купить продукты изолированным.

 районное отделение Роспотребнадзора 

Напомните, а зачем эта организация вообще нужна?

Ответить

Опасный микрофон

2

Смотрю как заботятся о людях в Южной Кореи и плачу

Ответить

Мутный огонь

Опасный
2

Налоги?

Ответить

Проклятый меч

Мутный
0

Нологи, штрафы, акцизы, взносы, взятки

Ответить

Теплый волк

Опасный
1

*Корее.

Ответить

Опасный микрофон

Теплый
–1

Спасибо. Не пришёл в себя ещё после пьянки 😂

Ответить

Олег Мельник

2

А пусть еще к хуям заколотят проход на этаж, да так, чтобы жители верхних этажей спуститься не могли, кнопку 11 на лифте выжгут, как подростки в 90-х, раз такое дело.

Ответить

Натасья Уварова

2

а протестировать проживающих в подъезде никак?

Ответить

Теплый волк

Натасья
0

Дорого, проще запретить.

Ответить

alexferman

1

Не понял драмы, они не единственные на карантине дома сидят.

Ответить

the art of гепард

alexferman
0

Чувак. Их ЗАВАРИЛИ

Ответить

alexferman

the
0

Пруфы в студию

Ответить

the art of гепард

alexferman
1

сорян, я ступила. прочитала в ветке шутку про то, что заварили, и подумала, что так и есть xDD

Ответить

Илья Политов

1

А как решили что только 1 этаж? Почему не весь подъезд (не парадную, это же уже не Петербург)?

Ответить

Mikki Rurk

1

Какие-то непропорциональные меры по всей стране

Ответить

Максим Шпилёв

0

Все подъезды дома, в котором живёт заразившаяся, будут ежедневно обрабатывать усилиями санитарно-эпидемиологической службы.

У нас все дома в городе обрабатывают. Ну только не каждый день

Ответить

Сергей Лукин

Максим
0

И не все дома. И не в городе. И вряд ли обрабатывают.

Ответить

Максим Шпилёв

Сергей
0

Не, сам видел, что ходят) Те, кто не видел -строчат комменты со своим адресом в оф паблике, а им фотоотчёты

Ответить

alex twit

0

https://ic.pics.livejournal.com/e_sandman/72470646/170644/170644_original.jpg

Ответить

Имя Фамилия

0

А ведь могли сжечь всё здание, на всякий случай.

Ответить

Теплый волк

0

Почему-то напомнило:

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Аппараты для вентиляции лёгких», закупленные Илоном Маском, оказались приборами для лечения нарушений сна
Ранее основатель Tesla называл «глупой» панику вокруг коронавируса.
137
Новости
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заболевших — 3548
За сутки от Covid-19 умерли шесть человек.
169
Новости
Москвича задержали во время прогулки с собакой, его увезли, животное оставили на улице без присмотра
Но позже пса по кличке Платон забрала жена задержанного.
179
Популярное за три дня
Животные
Главное сохранять спокойствие
#котики_от_ноунейма
2
Новости
«Мы не отказываемся от работы»: врачи из Петербурга записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты
По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.
89
Петербург
В Петербурге сделали граффити-портрет неунывающего командора из «Крутого пике». Его закрасили через сутки
1 апреля жители Петербурга заметили на Литейном проспекте новый стрит-арт. Художник из команды HoodGraff нарисовал Командора и его второго пилота Дринкинса из юмористической телепередачи 1990-х годов «Крутое пике», входившей в журнал видеокомиксов «Каламбур».
28
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Artem Monahov

В Ленобласти изолировали этаж в…

Уютный Багажник

Москвича задержали во время…

Николас Ассбергер

Mihail Podivilov — Along

Алексей Михайлович

В Ленобласти изолировали этаж в…

Тот самый Рязанцев

«Запомним этот мир в ярких…

Ded Pihto

Москвича задержали во время…

Кодзим Дедстрендыч

В Ленобласти изолировали этаж в…

Кодзим Дедстрендыч

В Ленобласти изолировали этаж в…

Кодзим Дедстрендыч

В Ленобласти изолировали этаж в…

Mikki Rurk

В Ленобласти изолировали этаж в…

Кодзим Дедстрендыч

В Ленобласти изолировали этаж в…

Stas Kartuzov

Mihail Podivilov — Along

Капибара

В Ленобласти изолировали этаж в…

Marat Khamadeev

Москвича задержали во время…

Кодзим Дедстрендыч

«Запомним этот мир в ярких…

the art of гепард

В Ленобласти изолировали этаж в…