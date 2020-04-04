Прямой эфир
«В наши вопросы не входит, как купить продукты», — прокомментировали представители районного Роспотребнадзора.
Жителей всего этажа многоквартирного дома во Всеволожском районе Ленобласти обязали самоизолироваться на две недели после того, как их соседка сдала положительный тест на коронавирус. Незадолго до этого она вернулась из-за границы и прошла тест добровольно.
Все подъезды дома, в котором живёт заразившаяся, будут ежедневно обрабатывать усилиями санитарно-эпидемиологической службы.
Это не первый подобный случай в Ленинградской области: ранее в Кудрово изолировали два этажа жилого многоквартирного дома после того, как обнаружили коронавирус у путешественницы, вернувшийся из Таиланда.
Проклятый меч
Для них ты цифра в отчетности
Рядовой Паша
Ты о @Владислав Цыплухин ?
Основное зло от государств, что людям для выживания становятся не нужны друзья, родственники или знакомые.
В наши вопросы не входит, как купить продукты изолированным.
Пробурчал работник роспотребнадзора, пинком подгоняя сварщика, заваривающего подъездную дверь.
Финский Гоша
Только вилы войдут в бок того кто будет возмущаться, и вилы будут его же соседей. Все по классике
Кто ж знал , что ебаная мышь в супе сток хуйни сделает
А пусть еще к хуям заколотят проход на этаж, да так, чтобы жители верхних этажей спуститься не могли, кнопку 11 на лифте выжгут, как подростки в 90-х, раз такое дело.
а протестировать проживающих в подъезде никак?
Не понял драмы, они не единственные на карантине дома сидят.
Чувак. Их ЗАВАРИЛИ
Пруфы в студию
сорян, я ступила. прочитала в ветке шутку про то, что заварили, и подумала, что так и есть xDD
А как решили что только 1 этаж? Почему не весь подъезд (не парадную, это же уже не Петербург)?
Все подъезды дома, в котором живёт заразившаяся, будут ежедневно обрабатывать усилиями санитарно-эпидемиологической службы.
У нас все дома в городе обрабатывают. Ну только не каждый день
И не все дома. И не в городе. И вряд ли обрабатывают.
Не, сам видел, что ходят) Те, кто не видел -строчат комменты со своим адресом в оф паблике, а им фотоотчёты