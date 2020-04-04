У замглавы «Скорой помощи» Москвы нашли коронавирус, Россия ожидает 55 млн масок из Китая. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 4 апреля.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России зафиксировал ещё 582 случая заражения Covid-19. Всего заболевших — 4731. 333 человека выздоровели, 45 — скончались. Всего в мире свыше миллиона заболевших.
В Петербурге сделали граффити-портрет неунывающего командора из «Крутого пике». Его закрасили через сутки
1 апреля жители Петербурга заметили на Литейном проспекте новый стрит-арт. Художник из команды HoodGraff нарисовал Командора и его второго пилота Дринкинса из юмористической телепередачи 1990-х годов «Крутое пике», входившей в журнал видеокомиксов «Каламбур».
Российский Орзэмэс
Какой-то круговорот масок в России...
Туда отправляем, здесь получаем, а в аптеках возле меня уже месяц как их нету.
MmmaxРоссийский
Берешь резинку, сворачиваешь платок....
Все жду в официальном обращении со ссылкой на ютубчик.
bor_vnMmmax
Привет всем моим подписчикам!
Сегодня я научу вас, как правильно сделать маску из батиных трусов.
Денис Лисовскиbor_vn
Вот вы все шутки шутите...
Artem Puchkov
Интересно, на этот раз, маски куда отправим
Михаил ПодивиловArtem
За щеку
ouxenМихаил
дорогим россиянам?
Инженерный вентилятор
Россияне не дорогие, а дешевые. Продешевили еще в далеком 1917-ом.
Михаил Подивиловouxen
Дорогим россиянам каждый день пребывания в стране положено
Наим Алиев
Россия ожидает 55 млн. масок из Китая
Россия дарит 55 млн. масок дружественным странам
Poe Ghost
@Кодзим Дедстрендыч ^^
Теплый волк
Poe GhostТеплый
Хм, пришлось гуглить. Представляешь, я даже не знал о существовании такого мема. Теперь знаю, спасибо.
Теплый волк
О, ты исполнил мечту многих «стереть себе память и узнать заново». Особенно на Coub любят этот мем и хорошо применяют.
Теплый волк
55 миллионов медицинских масок из Китая
Даже если брать одну Москву, то это примерно 4 маски на человека — это норма всего на один день, если работают люди (3—4 раза в день менять их надо), либо на дня 4 для домоседов самоизолированных, которым в магазин выйти надо. Уж молчу, если делить на всё затронутое эпидемией население России.
Николай
Вангую следующее:
1. С текущим режимом самоизоляции заболеваемость перестанет расти по экспоненте к третьей декаде апреля.
2. С мая начнут плавно снимать режим самоизоляции, сохраняя запрет на массовые мероприятия, требования держать дистанцию, носить маски и сидеть дома лицам старше 65 лет, а также пожелания работать на удалёнке всем, кто может.
3. К середине лета начнутся испытания вакцины на добровольцах.
4. Границы останутся закрытыми ещё долго, чтобы исключить завозные случаи. В лучшем случае свободно пересечь границу можно будет не раньше середины 2021-го года.
Резюмируя, могу сказать что российские власти действуют очень своевременно и адекватно. Итальянской катастрофы удаётся избежать потому, что лица старше 65 лет в большинстве своём прислушались к рекомендации находиться дома. Все те, кто кричит о заниженных цифрах и сокрытии информации, могут смело идти в жопу. COVID-19 будет побеждено!
Уютный турник
1. Раньше
2. Да
3. Не в нашей стране
4. Нет, намного быстрее, уже летом, если не в мае.
НиколайУютный
1. Я взял срок с запасом
3. В России тоже ведут разработки вакцины. Сейчас на это брошены силы вообще всех исследовательских институтов мира в области вирусологии
4. Ну может быть откроют с жёстким контролем, обязательной последующей самоизоляцией и т.д. Я же подразумевал возвращение такого же режима пересечения границ, как и до пандемии COVID-19
the art of гепард
Среди новых заболевших 210 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, также коронавирус подтвержден у 14 детей
поправьте, если я жопоглазая - нет ли где-то инфы о состоянии больных? то есть не только возраст людей, но и то, как протекает болезнь. а то такие цифры, конечно, очень пугают
Атлант поправил плечиthe
Если интересно для сравнения, могу скинуть инфу по Украине. Думаю в этом случае можно параллели провести
Дима Поршуков
333 человека выздоровели
Россия ожидает 55 млн масок из Китая
Наконец-то красивые циферки подогнали