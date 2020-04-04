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Ольга Жигулина
1361

У замглавы «Скорой помощи» Москвы нашли коронавирус, Россия ожидает 55 млн масок из Китая. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 4 апреля.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России зафиксировал ещё 582 случая заражения Covid-19. Всего заболевших — 4731. 333 человека выздоровели, 45 — скончались. Всего в мире свыше миллиона заболевших.

В России:

  • В Москве зафиксировали ещё 434 случая заражения Covid-19.

    Среди новых заболевших 210 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, также коронавирус подтвержден у 14 детей;

  • Московская мэрия объявила о готовности запустить умную систему контроля за людьми в период самоизоляции;

  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к компромиссу между жёсткостью мер по борьбе с инфекцией и необходимостью поддерживать экономику в регионе;

  • У замглавы «Скорой помощи» Москвы обнаружили коронавирус.

    Вместе с Дмитрием Гавриловым экстренно госпитализировали его коллег;

  • Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Москве;

  • В России ожидают поставки 55 миллионов медицинских масок из Китая;
  • Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю;
  • В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса;

В мире:

  • Более двух тысяч граждан России высказали желание вернуться домой из США;
  • Коронавирус обнаружен ещё в одной стране мира. За последние сутки о зарегистрированных случаях сообщила Малави (три завозных случая из Индии и два контактных лица);
  • В Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, скончавшейся было 79 лет;
  • Ученые спрогнозировали снижение активности коронавируса к лету.

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#covidtoday #covid19 #дайджест

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21 комментарий
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Российский Орзэмэс

15

Какой-то круговорот масок в России... 

Туда отправляем, здесь получаем, а в аптеках возле меня уже месяц как их нету.

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Mmmax

Российский
0

Берешь резинку, сворачиваешь платок....
Все жду в официальном обращении со ссылкой на ютубчик.

Ответить

bor_vn

Mmmax
3

Привет всем моим подписчикам!
Сегодня я научу вас, как правильно сделать маску из батиных трусов. 

Ответить

Денис Лисовски

bor_vn
2

Вот вы все шутки шутите...

Ответить

Artem Puchkov

7

Интересно, на этот раз, маски куда отправим

Ответить

Михаил Подивилов

Artem
9

За щеку

Ответить

ouxen

Михаил
3

дорогим россиянам?

Ответить

Инженерный вентилятор

ouxen
2

Россияне не дорогие, а дешевые. Продешевили еще в далеком 1917-ом.

Ответить

Михаил Подивилов

ouxen
0

Дорогим россиянам каждый день пребывания в стране положено

Ответить

Наим Алиев

9

Россия ожидает 55 млн. масок из Китая

Россия дарит 55 млн. масок дружественным странам

Ответить

Poe Ghost

2

@Кодзим Дедстрендыч ^^

Ответить

Теплый волк

Poe
1
Ответить

Poe Ghost

Теплый
1

Хм, пришлось гуглить. Представляешь, я даже не знал о существовании такого мема. Теперь знаю, спасибо.

Ответить

Теплый волк

Poe
1

О, ты исполнил мечту многих «стереть себе память и узнать заново». Особенно на Coub любят этот мем и хорошо применяют.

Ответить

Теплый волк

2

55 миллионов медицинских масок из Китая

Даже если брать одну Москву, то это примерно 4 маски на человека — это норма всего на один день, если работают люди (3—4 раза в день менять их надо), либо на дня 4 для домоседов самоизолированных, которым в магазин выйти надо. Уж молчу, если делить на всё затронутое эпидемией население России.

Ответить

Николай

0

Вангую следующее:
1. С текущим режимом самоизоляции заболеваемость перестанет расти по экспоненте к третьей декаде апреля.
2. С мая начнут плавно снимать режим самоизоляции, сохраняя запрет на массовые мероприятия, требования держать дистанцию, носить маски и сидеть дома лицам старше 65 лет, а также пожелания работать на удалёнке всем, кто может.
3. К середине лета начнутся испытания вакцины на добровольцах.
4. Границы останутся закрытыми ещё долго, чтобы исключить завозные случаи. В лучшем случае свободно пересечь границу можно будет не раньше середины 2021-го года.

Резюмируя, могу сказать что российские власти действуют очень своевременно и адекватно. Итальянской катастрофы удаётся избежать потому, что лица старше 65 лет в большинстве своём прислушались к рекомендации находиться дома. Все те, кто кричит о заниженных цифрах и сокрытии информации, могут смело идти в жопу. COVID-19 будет побеждено!

Ответить

Уютный турник

Николай
0

1. Раньше
2. Да
3. Не в нашей стране
4. Нет, намного быстрее, уже летом, если не в мае.

Ответить

Николай

Уютный
0

1. Я взял срок с запасом
3. В России тоже ведут разработки вакцины. Сейчас на это брошены силы вообще всех исследовательских институтов мира в области вирусологии
4. Ну может быть откроют с жёстким контролем, обязательной последующей самоизоляцией и т.д. Я же подразумевал возвращение такого же режима пересечения границ, как и до пандемии COVID-19

Ответить

the art of гепард

1

Среди новых заболевших 210 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, также коронавирус подтвержден у 14 детей

поправьте, если я жопоглазая - нет ли где-то инфы о состоянии больных? то есть не только возраст людей, но и то, как протекает болезнь. а то такие цифры, конечно, очень пугают

Ответить

Атлант поправил плечи

the
0

Если интересно для сравнения, могу скинуть инфу по Украине. Думаю в этом случае можно параллели провести

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Дима Поршуков

0

333 человека выздоровели

Россия ожидает 55 млн масок из Китая

Наконец-то красивые циферки подогнали

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