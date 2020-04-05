Прямой эфир
Стрелок попытался скрыться, но был задержан.
В Рязанской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек.
Согласно версии следствия, накануне вечером подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под окнами. Они резко ответили, завязался конфликт, после чего мужчина взял своё зарегистрированное охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений они скончались.
По другой версии, мужчина услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и расстрелял их, а затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы.
Стрелок попытался скрыться, однако был задержан полицейскими неподалеку от дома. По словам собеседника «Интерфакса», стрелял психически нездоровый мужчина 1988 года рождения, состоящий на учёте у психиатра.
психически нездоровый мужчина 1988 года рождения, состоящий на учёте у психиатра.
взял своё зарегистрированное охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку.
Что скажут адепты короткоствола, уверяющие, что неадекватам короткоствол выдавать не будут?
Очевидно же что он адекватен, ему просто пришили это задним числом чтобы жопу прикрыть.
Ну почему сразу неадекватен? Может он осознавал свои действия. Например, он не застрелился, а пытался скрыться. Вполне так признак вменяемости.
Потому что адекватности самой по себе не существует и к осознанности она отношения не имеет. Адекватность определяется по отношению к чему-либо. В данном случае по отношению к нормам поведения, принятым в обществе. Поступок этого человека неадекватен.
Он ведь не только себя, но и всех соседей спас от шума.
Что при запрещенном обороте оружия у психа оказался ствол. ¯＼_(ツ)_/¯
Эм, как бы дело не в оружии, а в неработающем гос. аппарате. Если у него ствол был, то наверняка и права на машину, мог бы взять каршеринг и въехать в остановку. Запретим машины?
По информации Mash, 32-летний стрелок Антон Ф. работал в психоневрологическом диспансере
взял своё зарегистрированное ружьё
наблюдавшийся у психиатра.
😕
Получить разрешение на оружие - дело нескольких дней, лол
Товарный Петя
Нууу, не совсем так просто, но да, при желании заиметь вполне себе серьезный ствол не составляет труда. А если пять лет посидеть спокойно с гладкостволом в сейфе, то можно купить ту же нарезную «Сайгу», которая по боевым качествам не сильно отличается от боевого АК, ну да, разве что очередями не стреляет.
Кто бы мог подумать! Чувак у которого беда с башкой смог взять себе ствол и пострелял соседей.. как же такое могло произойти?
Может быть, блять, потому что прием у психиатра на определение твоей вменяемости ограничивается вопросами в духе: "чем птица отличается от самолета?" И устрашающими взглядами врача с хамскими намеками на то, что тебя сейчас могут быстро определить куда следует? Ой, ну конечно нет, это мужик мудак, а система в порядке.
Этого мудилу уже в жертвы клятого режима записали, ахахахаха
Любишь пошуметь под окнами?
ПОШУМИМ БЛЯТЬ
Уютный пёс_анон
чем птица отличается от самолета?
Или Супермена!
Постоянно говорю, слыша дебилов сверху или под окном, что такие пляшут до первого психа на их пути. Одна из причин почему нельзя разрешать массово оружие, потому что уж слишком много людей начнут превращаться в таких «психов», потому что в шесть утра на работу вставать, на часах три часа ночи, под окном орут, а менты по вызову приедут в лучшем случае часов в пять (или ваще не приедут) и ещё предъявят за ложный вызов, так как нарушителей спокойствия не обнаружено.
Теперь менты точно приедут) вернее конечно уже приехали, но опыт показывает, что на массовое убийство они охотнее едут, чем на бытовуху
Одна из причин почему нужно разрешить массово оружие, потому что уж слишком много людей начнут превращаться в таких «психов», потому что в шесть утра на работу вставать, на часах три часа ночи, под окном орут, а менты по вызову приедут в лучшем случае часов в пять.
Абсолютно с тобой согласен.
Да, там так - кто первый халат взял, тот и психиатр. А когда у тебя есть ружье, то соперники как правило, становятся медлительными.
И не расстрелял пятерых, а выебал
Вытащи руки из под стола. Потом ладони брить придётся. Или ноги откажут.
Что сразу - психиатром ? Информация была, что он работал в ПНД. Там много замечательных работ.
за шум под окнами и ор, стреляю в упор
Ну что? Ты доволен?)
Вчера меня разбудили телефонным опросом - я на них наорал. Я не доволен.
Отключай звук. Он не нужен.
Обычно я на время сна перевожу на беззвучный режим, кроме родственников и работы, но здесь забыл.
Об этом не надо вспоминать, если выключить звук один раз и на все вызовы сразу.
* умный_негр.джепег *
Сделал так лет 10 назад и кайфую. Мне кроме спама почти никто не звонит. Почти все коммуникации давно в интернете.
Доставай ружьё и едь в этот телефонный центр, чо они звонят ушлепки
Уже приехал
Опытный космос
Когда-то работал в газете, пришлось звонить девушке, ради которой этот тип расстрелял всю контору. Такой себе флешек
Блин, у меня нет ружья, я не знаю, откуда звонили, да и режим самоизоляции - передвигаться далеко не очень стоит.
Если бы он не убил, это бы сделал вирус
иностранные агенты
Навальный
такие страшные ругательства публично? как не стыдно)
Да ладно вам, он был добрый псих. И ружье у него для красоты было. В сейфе, лежало, как по правилам. А эти пятеро сами виноваты, вообще то. Чего это они на лавочке толпой сидели, их что, самоизоляция не касается? Вся страна вот вот погибнет, а они под окнами психа галдят по вечерам!
Богатый торшер
На самом деле, мужику нужно героя России дать, ведь по последним данным эти пятеро — солдаты НАТО
Они объявили себя животными (свиньями, оленями и баранами одновременно). Вот и охоты сезон открылся.
А если они слушали тимате?
У меня под окнами бухая визгливая девка мешает спокойно читать книгу.
Трахни её!
Я не извращенец с женщинами трахаться.
А как можно с двустволки, которую надо ещё перезаряжать убить пятерых? Почему остальные не убежали после первого выстрела?
А где там про два ствола? "Сайга", например, автоматическая. По сути калаш, только без возможности очередью поливать.
охотничье ружьё
Читай внимательно
Ну для журналиста это просто палка из коротой вылетают пули)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.
В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.
На месте происшествия продолжает работать следственная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Следователями запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Произведен обыск в жилище подозреваемого, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего.
гладкоствольное охотничье ружье
Караби́н — облегчённая винтовка с укороченным стволом. Этим же термином были названы производителями также некоторые модели гладкоствольных ружей.
На видео оружие не показано, поэтому противоречий с моей гипотезой не вижу.
Ну и просто третье видео из выдачи "гладкоствольное охотничье ружье".
Ну ок, поверю тебе, а не следствию
Ты где-то нарыл материалы следствия?
Прочитай статью внимательно.
Зачем ты путаешь материалы дела с журналистской статьёй?
Согласно версии СЛЕДСТВИЯ, накануне вечером подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под окнами. Они резко ответили, завязался конфликт, после чего мужчина взял своё зарегистрированное ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ,
"Согласно комментариям hyposlasher, подозреваемый стрелял из бластерного дилдо".
Понимаешь, к чему я клоню?
Ну вот гуглить теперь меня заставляешь:
"Сайга" — охотничий карабин на базе автомата.
Инженерами завода создано множество различных конструкций гладкоствольного охотничьего оружия.
Просто допускаю, что могли отредактировать "карабин" на более понятнее и привычное широкой публике "ружьё".
за шум под окнами
Сказал бы, что за нарушение самоизоляции - вопросов бы не было. Проявил гражданскую сознательность, встал на защиту страны от коронавируса.
самооборона! Они все могли принести в подъезд заразу. Медаль человеку за отвагу и самоотверженность!