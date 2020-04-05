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Ольга Жигулина
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Житель посёлка под Рязанью расстрелял пятерых соседей. По одной из версий — за шум под окнами Материал редакции

Стрелок попытался скрыться, но был задержан.

92 комментария
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В Рязанской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек.

Согласно версии следствия, накануне вечером подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под окнами. Они резко ответили, завязался конфликт, после чего мужчина взял своё зарегистрированное охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений они скончались.

По другой версии, мужчина услышал шум в соседней квартире, взял ружьё, поднялся к соседям и расстрелял их, а затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы.

Стрелок попытался скрыться, однако был задержан полицейскими неподалеку от дома. По словам собеседника «Интерфакса», стрелял психически нездоровый мужчина 1988 года рождения, состоящий на учёте у психиатра.

#новости #происшествия

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92 комментария
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Алексей Логачев

72

 психически нездоровый мужчина 1988 года рождения, состоящий на учёте у психиатра.

 взял своё зарегистрированное охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку.

Ответить

alexferman

Алексей
–2

Что скажут адепты короткоствола, уверяющие, что неадекватам короткоствол выдавать не будут?

Ответить

Неплохой яд

alexferman
5

Очевидно же что он адекватен, ему просто пришили это задним числом чтобы жопу прикрыть.

Ответить

alexferman

Неплохой
7

Аааа, "очевидно".... ясно))

Ответить

Yuri Miller

Неплохой
0

Ну почему сразу неадекватен? Может он осознавал свои действия. Например, он не застрелился, а пытался скрыться. Вполне так признак вменяемости.

Ответить

Владимир Прохоровитч

Yuri
2

Потому что адекватности самой по себе не существует и к осознанности она отношения не имеет. Адекватность определяется по отношению к чему-либо. В данном случае по отношению к нормам поведения, принятым в обществе. Поступок этого человека неадекватен.

Ответить

Уютный пёс_анон

Владимир
3

Он ведь не только себя, но и всех соседей спас от шума.

Ответить

Владимир

Уютный
0

как это отменяет неадекватность поступка?

Ответить

Уютный пёс_анон

Владимир
0

Но у соседей же могут быть маленькие дети! Ты о детях подумал?

Ответить

Владимир

Уютный
0

ах, точно, дети, надо было расчленить этих уродов на месте

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

alexferman
2

Что при запрещенном обороте оружия у психа оказался ствол. ¯＼_(ツ)_/¯

Ответить

Дмитрий Письменный

alexferman
0

Эм, как бы дело не в оружии, а в неработающем гос. аппарате. Если у него ствол был, то наверняка и права на машину, мог бы взять каршеринг и въехать в остановку. Запретим машины?

Ответить

xion_xion

alexferman
0

По информации Mash, 32-летний стрелок Антон Ф. работал в психоневрологическом диспансере

Ответить

Миша Шмаков

29

взял своё зарегистрированное ружьё

наблюдавшийся у психиатра.

😕

Ответить

Ольга Жигулина

Миша
4

Вот это самый кринж

Ответить

alexferman

Ольга
13

"Кринж", блять. Пиздец.

Ответить

Ольга Жигулина

alexferman
6

У вас всё норм? Волнуюсь

Ответить

Должностной татарин

15

Всё правильно. В росиюшке оружие есть только у цапков, евсюков и психически нездоровых мужчин. Остальным иметь оружие запрещено, вдруг они захотят что-то изменить в этом освящённом веками порядке.

Ответить

alexferman

Должностной
2

Получить разрешение на оружие - дело нескольких дней, лол

Ответить

Товарный Петя

alexferman
0

Нууу, не совсем так просто, но да, при желании заиметь вполне себе серьезный ствол не составляет труда. А если пять лет посидеть спокойно с гладкостволом в сейфе, то можно купить ту же нарезную «Сайгу», которая по боевым качествам не сильно отличается от боевого АК, ну да, разве что очередями не стреляет.

Ответить

Евген

9

Полность разделяю чувства стрелка, но осуждаю действия. Хотяя

Ответить

Богатый торшер

8

Кто бы мог подумать! Чувак у которого беда с башкой смог взять себе ствол и пострелял соседей.. как же такое могло произойти?
Может быть, блять, потому что прием у психиатра на определение твоей вменяемости ограничивается вопросами в духе: "чем птица отличается от самолета?" И устрашающими взглядами врача с хамскими намеками на то, что тебя сейчас могут быстро определить куда следует? Ой, ну конечно нет, это мужик мудак, а система в порядке. 

Ответить

alexferman

Богатый
0

Этого мудилу уже в жертвы клятого режима записали, ахахахаха

Ответить

Неплохой яд

alexferman
–1

Любишь пошуметь под окнами?

Ответить

alexferman

Неплохой
1

ПОШУМИМ БЛЯТЬ

Ответить

Уютный пёс_анон

alexferman
5

Я вам, блять, пошумлю!

Ответить

сволочь

Неплохой
0

Слышь, а ты чего мне минус поставил? Может, пойдёшь у меня под окнами пошумишь? Справка у меня есть. 

Ответить

Уютный пёс_анон

Богатый
0

чем птица отличается от самолета?

Или Супермена!

Ответить

Yuri Miller

Уютный
0

перьями.

Ответить

Уютный пёс_анон

Yuri
1
Ответить

Товарный Петя

7

Постоянно говорю, слыша дебилов сверху или под окном, что такие пляшут до первого психа на их пути. Одна из причин почему нельзя разрешать массово оружие, потому что уж слишком много людей начнут превращаться в таких «психов», потому что в шесть утра на работу вставать, на часах три часа ночи, под окном орут, а менты по вызову приедут в лучшем случае часов в пять (или ваще не приедут) и ещё предъявят за ложный вызов, так как нарушителей спокойствия не обнаружено.

Ответить

Yuri Miller

Товарный
1

Теперь менты точно приедут) вернее конечно уже приехали, но опыт показывает, что на массовое убийство они охотнее едут, чем на бытовуху

Ответить

bor_vn

Товарный
0

Одна из причин почему нужно разрешить массово оружие, потому что уж слишком много людей начнут превращаться в таких «психов», потому что в шесть утра на работу вставать, на часах три часа ночи, под окном орут, а менты по вызову приедут в лучшем случае часов в пять. 

Абсолютно с тобой согласен. 

Ответить

Колоссальный якорь

1

Вообще была информация, что он был не психом, а психиатором.

Ответить

сволочь

Колоссальный
17

Да, там так - кто первый халат взял, тот и психиатр. А когда у тебя есть ружье, то соперники как правило, становятся медлительными.

Ответить

alexferman

Колоссальный
1

И не расстрелял пятерых, а выебал

Ответить

сволочь

alexferman
0

Вытащи руки из под стола. Потом ладони брить придётся. Или ноги откажут. 

Ответить

Grigory Amelchenko

Колоссальный
0

Что сразу - психиатром ? Информация была, что он работал в ПНД. Там много замечательных работ.

Ответить

Выдающийся Филипп

5

Ну и что за бяка заставила Ольгу писать о пяти убийствах?

Ответить

Alexander Slepchenko

5

за шум под окнами и ор, стреляю в упор

Ответить

Grigory Amelchenko

Alexander
0

Под окном кто заорет - упадёт !

Ответить

Уютный пёс_анон

3

Сон - это святое.

Ответить

Енот Волшебный

Уютный
0

Ну что? Ты доволен?)

Ответить

Уютный пёс_анон

Енот
0

Вчера меня разбудили телефонным опросом - я на них наорал. Я не доволен.

Ответить

Енот Волшебный

Уютный
5

Отключай звук. Он не нужен.

Ответить

Уютный пёс_анон

Енот
0

Обычно я на время сна перевожу на беззвучный режим, кроме родственников и работы, но здесь забыл.

Ответить

Енот Волшебный

Уютный
4

Об этом не надо вспоминать, если выключить звук один раз и на все вызовы сразу.
* умный_негр.джепег *
Сделал так лет 10 назад и кайфую. Мне кроме спама почти никто не звонит. Почти все коммуникации давно в интернете.

Ответить

Yuri Miller

Уютный
0

Доставай ружьё и едь в этот телефонный центр, чо они звонят ушлепки

Ответить

Бетонный холод

Yuri
1

Уже приехал

Ответить

Опытный космос

Бетонный
0

Когда-то работал в газете, пришлось звонить девушке, ради которой этот тип расстрелял всю контору. Такой себе флешек

Ответить

Уютный пёс_анон

Yuri
0

Блин, у меня нет ружья, я не знаю, откуда звонили, да и режим самоизоляции - передвигаться далеко не очень стоит.

Ответить

Имя Фамилия

3

Шёл 7-ой день карантина.

Ответить

Виталий Голубятин

2

Если бы он не убил, это бы сделал вирус 

Ответить

Don Pedro

Виталий
2

Или солдаты НАТО

Ответить

Yuri Miller

Don
0

иностранные агенты

Ответить

Бетонный холод

Yuri
0

Навальный

Ответить

Yuri Miller

Бетонный
1

такие страшные ругательства публично? как не стыдно)

Ответить

Бетонный холод

Yuri
1

Извините извините

Ответить

сволочь

1

Да ладно вам, он был добрый псих. И ружье у него для красоты было. В сейфе, лежало, как по правилам. А эти пятеро сами виноваты, вообще то. Чего это они на лавочке толпой сидели, их что, самоизоляция не касается? Вся страна вот вот погибнет, а они под окнами психа галдят по вечерам! 

Ответить

Богатый торшер

сволочь
3

На самом деле, мужику нужно героя России дать, ведь по последним данным эти пятеро — солдаты НАТО 

Ответить

сволочь

Богатый
1

Да, он их ликвидировал во время совершения диверсионного акта - а именно, распространения чуждого нам короновируса в православной Рязани, путем распития толпой более трех человек спиртных напитков. 

Ответить

Yuri Miller

сволочь
–1

Они объявили себя животными (свиньями, оленями и баранами одновременно). Вот и охоты сезон открылся.

Ответить

Сибирский цвет

1

Зато эти пятеро теперь под окнами шуметь не будут.

Ответить

Бетонный холод

Сибирский
2

Нормально братан

Ответить

Тим Немов

0

А если они слушали тимате? 

Ответить

сволочь

Тим
3
Ответить

Тим Немов

сволочь
0

Вот вот!)

Ответить

Yuri Miller

Тим
1

Тогда им гранату надо было кинуть.

Ответить

bor_vn

0

У меня под окнами бухая визгливая девка мешает спокойно читать книгу. 

Ответить

alexferman

bor_vn
1

Трахни её!

Ответить

bor_vn

alexferman
4

Я не извращенец с женщинами трахаться. 

Ответить

сволочь

bor_vn
1

Этому не бабы не дают. Страшный, наверное. 

Ответить

сволочь

alexferman
0

Убей, но сначала... Так чтоли? 

Ответить

hyposlasher

0

А как можно с двустволки, которую надо ещё перезаряжать убить пятерых? Почему остальные не убежали после первого выстрела?

Ответить

сволочь

hyposlasher
2

Пиво допивали. 

Ответить

Енот Волшебный

hyposlasher
0

А где там про два ствола? "Сайга", например, автоматическая. По сути калаш, только без возможности очередью поливать.

Ответить

hyposlasher

Енот
0

охотничье ружьё

Читай внимательно

Ответить

Енот Волшебный

hyposlasher
0

Ну для журналиста это просто палка из коротой вылетают пули)

Ответить

Рыбий Глаз

Енот
0

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.
В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.

На месте происшествия продолжает работать следственная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Следователями запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Произведен обыск в жилище подозреваемого, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего.

Ответить

Енот Волшебный

Рыбий
0

 гладкоствольное охотничье ружье

Караби́н — облегчённая винтовка с укороченным стволом. Этим же термином были названы производителями также некоторые модели гладкоствольных ружей.

На видео оружие не показано, поэтому противоречий с моей гипотезой не вижу.
Ну и просто третье видео из выдачи "гладкоствольное охотничье ружье".

Ответить

Рыбий Глаз

Енот
1
Ответить

hyposlasher

Енот
0

Ну ок, поверю тебе, а не следствию

Ответить

alexferman

hyposla…
0

Ты где-то нарыл материалы следствия?

Ответить

hyposlasher

alexfer…
0

Прочитай статью внимательно.

Ответить

alexferman

hyposla…
0

Зачем ты путаешь материалы дела с журналистской статьёй?

Ответить

hyposlasher

alexfer…
0

Согласно версии СЛЕДСТВИЯ, накануне вечером подозреваемый сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под окнами. Они резко ответили, завязался конфликт, после чего мужчина взял своё зарегистрированное ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ,

Ответить

alexferman

hyposla…
1

"Согласно комментариям hyposlasher, подозреваемый стрелял из бластерного дилдо".

Понимаешь, к чему я клоню?

Ответить

hyposlasher

alexfer…
0

https://tjournal.ru/156490?comment=3262311

Ответить

CommentBot

hyposla…
0
Ответить

Енот Волшебный

hyposla…
0

Ну вот гуглить теперь меня заставляешь:
 "Сайга" — охотничий карабин на базе автомата.

 Инженерами завода создано множество различных конструкций гладкоствольного охотничьего оружия.

Просто допускаю, что могли отредактировать "карабин" на более понятнее и привычное широкой публике "ружьё".

Ответить

Просто Тимуррр

0

за шум под окнами

Сказал бы, что за нарушение самоизоляции - вопросов бы не было. Проявил гражданскую сознательность, встал на защиту страны от коронавируса.

Ответить

Yuri Miller

Просто
0

самооборона! Они все могли принести в подъезд заразу. Медаль человеку за отвагу и самоотверженность!

Ответить
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