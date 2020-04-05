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На него составили протокол, суд рассмотрит дело 6 апреля.
Жителя Москвы Иисуса Воробьёва, задержанного во время прогулки с собакой на Патриарших прудах, отпустили из ОВД по Пресненскому району под обязательство о явке в суд.
На него составили протокол по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, суд рассмотрит дело 6 апреля.
Накануне в сеть попало сделанное очевидцем видео задержания мужчины с собакой. После того, как хозяина животного увезли, животное временно осталось без присмотра. В московском управлении МВД сказали РИА «Новости», что мужчину несколько раз предупреждали о нарушении правил режима самоизоляции, однако он не реагировал на замечания и начал спорить с полицейскими, после чего его задержали. «Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус. Собака бегает, гавкает», — прокомментировал Воробьёв.
Жителя Москвы Иисуса Воробьёва, задержанного во время прогулки с собакой на Патриарших прудах
А ведь мог просто уйти по воде от мусоров, но пожелал подставить обе щеки. Вот оно, христианское смирение и сила духа.
Мент Андрей закричал: «Я покину причал, Если ты мне откроешь секрет!» И Спаситель ответил: «Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет».
А потом добавил: «Дай я собаку возьму, сука поганая!», после чего был засунут в автозак.
Иисус Воробьёв
гулял в парке, куда доступ запрещён
не реагировал на замечания и начал спорить с полицейскими
Почему мне кажется, что он ебанутый?
Иисус напомнил ментам о своих правах, объяснив, что город не на особом положении и никто сейчас не может запретить выходить из дома — ну конечно, ебнутый! Своё мнение посмел иметь, да ещё и господам полицейским перечить. Должен был сразу на бутылку прыгнуть, вместе с собакой
Вести на улице дискуссию о правах и законах - моветон. Стражи порядка корректно перенесли дискуссию в более подходящее место. Не пойму, чего все так разнылись.
Спасибо, что прилюдно почки не отбили, а собаку не застрелили
Лол, какая же херня
Оставить домашнюю собаку без хозяина - всё равно что застрелить, она не проживёт.
Никуда та собака не денется, на районе тусоваться будет, ща не блокада не сожрут, во-первых, во-вторых, не равно отбли, застрелили. Сдался ты им со своей животиной лишний раз.
Никуда та собака не денется, на районе тусоваться будет
Когда у меого пса сломалось крепление поводка и ошейника - я за ним несколько километров пробегал.
Сдался ты им со своей животиной лишний раз
если задерживают гражданина - пусть и о последствиях его выдёргивания из повседневной жизни позаботятся.
Ну то что ты пишешь не равно отобьют почки, застрелят пса. Че ты живописуешь-то, ну реально?
Дай ты надрывно пострадать от клятого режима
не могу, я говно
Стопудово на режим работаешь!
Чо правда? А как же проживают те собаки, которых выбрасывают из дома, и которые становятся бродячими?
Вести на улице дискуссию о правах и законах - моветон.
Кстати, нет.
Уютный пёс_анон
https://tjournal.ru/news/155881-v-novgorodskoy-oblasti-zaderzhali-glavu-alyansa-vrachey-ona-privezla-medikam-maski-i-perchatki?comment=3254457
Никто и не сомневается в абсолютных аристократичных манерах этих людей.
«— если и насилуют в российских отделениях, то несомненно бутылочкой Cristal»
Ты так часто говоришь о бутылках в жопе, что я начинаю подозревать в этом твои тайные желания.
Разрешите доебаться!
никто сейчас не может запретить выходить из дома
Его задержали за то, что он проник на закрытую территорию.
Потому что 99,9% собаководов ебанутые, не?
Всероссийский кот
Обоснуй, чертила
Желание заводить крупное животное, ютясь в крошечной квартирке, не кажется мне признаком здравомыслия. Собаки, которым эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах, оказываются заключёнными в тесных городских коморках. А еще их оставляют на долгие дни в одиночестве. Думаешь они, дожидаясь хозяев, принимают ванночки из эндорфинов?
1. Есть крупные собаки, есть мелкие собаки.
2. После эволюции уже была евгеника в начале 20-го века и многие породы уже не то что домашние, уже квартирные животные.
Всероссийский кот
Во-первых, далеко не все живут в крошечных квартирках и оставляют животных одних в квартире на целый день. Не надо всех под одну гребенку.
И если уж им «эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах», то и хозяева им эволюцией не полагаются. Пусть живут себе в полях и лугах. Ах, да, они живут. Без хозяев. Стаями. Которые бросаются на людей, кошек.
Уж лучше пусть они живут с людьми, чем их застрелят как бродячих псов
Символический кот
Собаки, которым эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах
А людям — по саваннам Африки.
На это ещё вчера были жирные намёки.
Какой адекватный юноша. На Лентач, небось, подписан.
Заебали, заебли со своим Лентачём и Навальным.
Если дрочишь и не женат - это Лентач виноват.
Хуёвый из тебя стихоплёт.
Всероссийский кот
Просто в районе патриков это единственный парк, да и вообще зелёная зона, где есть хоть что-то, кроме асфальта, плитки и парковок. А гулять с собакой по нынешним приказам можно не дальше 100м от дома.
Вопрос всем, кто пишет «ряяя Собянин не имеет права ограничивать права на передвижение без чс ряяя»: Даже если ваше утверждение правда, в чем смысл сейчас нарушать правила, не подчиняться полиции, а потом кричать о незаконном задержании? Он вышел с собакой без поводка и намордника, его хотя бы за это следовало бы наказать.
Оправдаешь незаконный расстрел тем, что человек помочился на угол дома?
Ебать ту Люсю!
Я про то что законные меры должны соответсвовать совершённому.
Так они соответствуют - задержали и отпустили.
Домашнее животное является собственностью гражданина - без неё не имели право задерживать.
Ты бы ещё оправдал ментов, если бы они задержали отца ребёнка возле песочницы, оставив ребёнка одного.
Домашнее животное является собственностью гражданина - без неё не имели право задерживать
Это где такое прописано?
Нагуглил первое что попалось? XD Там есть только пункты, по которым можно набутылить этого Иисуса.
Ну, короче, когда менты тебя в тридцатиградусный мороз разденут и увезут голого в участок - ты не жалуйся.
Ебать ты истеричка XD
У тебя просто домашнего животного никогда не было
«Желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе с детьми, жёнами, матерями».
Видео задержания мужчины, которого сегодня остановили полицейские в Москве за выгуливание собаки в парке на Патриарших.
И? Мыслепреступление?
Адекватнее общаться надо, тем более с копами.