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Новости
Ольга Жигулина
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Москвича, задержанного на прогулке с собакой, отпустили из полиции под обязательство о явке в суд Материал редакции

На него составили протокол, суд рассмотрит дело 6 апреля.

62 комментария
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Жителя Москвы Иисуса Воробьёва, задержанного во время прогулки с собакой на Патриарших прудах, отпустили из ОВД по Пресненскому району под обязательство о явке в суд.

На него составили протокол по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, суд рассмотрит дело 6 апреля.

Накануне в сеть попало сделанное очевидцем видео задержания мужчины с собакой. После того, как хозяина животного увезли, животное временно осталось без присмотра. В московском управлении МВД сказали РИА «Новости», что мужчину несколько раз предупреждали о нарушении правил режима самоизоляции, однако он не реагировал на замечания и начал спорить с полицейскими, после чего его задержали. «Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус. Собака бегает, гавкает», — прокомментировал Воробьёв.

#новости #москва

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Всероссийский кот

28

Второе пришествие Иисуса выпало на апрель 2020 в Москве. Его сразу же задержали

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Poe Ghost

10

Жителя Москвы Иисуса Воробьёва, задержанного во время прогулки с собакой на Патриарших прудах

А ведь мог просто уйти по воде от мусоров, но пожелал подставить обе щеки. Вот оно, христианское смирение и сила духа.

Мент Андрей закричал: «Я покину причал, Если ты мне откроешь секрет!» И Спаситель ответил: «Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет».

А потом добавил: «Дай я собаку возьму, сука поганая!», после чего был засунут в автозак.

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alexferman

–3

Иисус Воробьёв

гулял в парке, куда доступ запрещён

не реагировал на замечания и начал спорить с полицейскими

Почему мне кажется, что он ебанутый?

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Богатый торшер

alexferman
18

Иисус напомнил ментам о своих правах, объяснив, что город не на особом положении и никто сейчас не может запретить выходить из дома — ну конечно, ебнутый! Своё мнение посмел иметь, да ещё и господам полицейским перечить. Должен был сразу на бутылку прыгнуть, вместе с собакой

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alexferman

Богатый
1

Вести на улице дискуссию о правах и законах - моветон. Стражи порядка корректно перенесли дискуссию в более подходящее место. Не пойму, чего все так разнылись.

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Уютный пёс_анон

alexferman
6

Спасибо, что прилюдно почки не отбили, а собаку не застрелили

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Сильный рубин

Уютный
2

Лол, какая же херня

Ответить

Уютный пёс_анон

Сильный
0

Оставить домашнюю собаку без хозяина - всё равно что застрелить, она не проживёт.

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Сильный рубин

Уютный
1

Никуда та собака не денется, на районе тусоваться будет, ща не блокада не сожрут, во-первых, во-вторых, не равно отбли, застрелили. Сдался ты им со своей животиной лишний раз. 

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Уютный пёс_анон

Сильный
0

Никуда та собака не денется, на районе тусоваться будет

Когда у меого пса сломалось крепление поводка и ошейника - я за ним несколько километров пробегал.
Сдался ты им со своей животиной лишний раз

если задерживают гражданина - пусть и о последствиях его выдёргивания из повседневной жизни позаботятся.

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Сильный рубин

Уютный
1

Ну то что ты пишешь не равно отобьют почки, застрелят пса. Че ты живописуешь-то, ну реально?

Ответить

alexferman

Сильный
1

Дай ты надрывно пострадать от клятого режима

Ответить

Сильный рубин

alexfer…
0

не могу, я говно

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alexferman

Сильный
0

Стопудово на режим работаешь!

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Сильный рубин

alexfer…
0

на режим вредных рыжих девок

Ответить

Уютный пёс_анон

Сильный
0

Я довожу до абсурда, чтобы найти границы дозволенного беспредела.

Ответить

Сильный рубин

Уютный
1

если б я к власти пришла, тоби вообще песдец бы был (да всем)

Ответить

alexferman

Уютный
0

Чо правда? А как же проживают те собаки, которых выбрасывают из дома, и которые становятся бродячими?

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

Не все выживают

Ответить

Уютный пёс_анон

alexferman
1

Вести на улице дискуссию о правах и законах - моветон.

Кстати, нет.

Ответить

Уютный пёс_анон

Уютный
0

https://tjournal.ru/news/155881-v-novgorodskoy-oblasti-zaderzhali-glavu-alyansa-vrachey-ona-privezla-medikam-maski-i-perchatki?comment=3254457

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CommentBot

Уютный
1
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Богатый торшер

alexferman
0

Никто и не сомневается в абсолютных аристократичных манерах этих людей.

«— если и насилуют в российских отделениях, то несомненно бутылочкой Cristal»

Ответить

alexferman

Богатый
2

Ты так часто говоришь о бутылках в жопе, что я начинаю подозревать в этом твои тайные желания.

Ответить

Богатый торшер

alexfer…
1

Будто что-то плохое

Ответить

Енот Волшебный

Богатый
0

Разрешите доебаться!
 никто сейчас не может запретить выходить из дома

Его задержали за то, что он проник на закрытую территорию.

Ответить

Данила Храпов

alexferman
–6

Потому что 99,9% собаководов ебанутые, не?

Ответить

Всероссийский кот

Данила
2

Обоснуй, чертила

Ответить

Даниил Данковский

Всероссийский
1

Желание заводить крупное животное, ютясь в крошечной квартирке, не кажется мне признаком здравомыслия. Собаки, которым эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах, оказываются заключёнными в тесных городских коморках. А еще их оставляют на долгие дни в одиночестве. Думаешь они, дожидаясь хозяев, принимают ванночки из эндорфинов?

Ответить

Alexandr Blokhin

Даниил
1

1. Есть крупные собаки, есть мелкие собаки.
2. После эволюции уже была евгеника в начале 20-го века и многие породы уже не то что домашние, уже квартирные животные.

Ответить

Всероссийский кот

Даниил
1

Во-первых, далеко не все живут в крошечных квартирках и оставляют животных одних в квартире на целый день. Не надо всех под одну гребенку.

И если уж им «эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах», то и хозяева им эволюцией не полагаются. Пусть живут себе в полях и лугах. Ах, да, они живут. Без хозяев. Стаями. Которые бросаются на людей, кошек.

Уж лучше пусть они живут с людьми, чем их застрелят как бродячих псов

Ответить

Символический кот

Даниил
0

Собаки, которым эволюцией предначертано резвиться на полях и лугах

А людям — по саваннам Африки.

Ответить

Богатый торшер

Данила
2

Я так понимаю, у тебя целый приют или ты сам собака сутулая?

Ответить

alexferman

Данила
0

Хм, хорошая версия!

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
1

На это ещё вчера были жирные намёки. 

Ответить

alexferman

Романелло
0

Какой адекватный юноша. На Лентач, небось, подписан.

Ответить

Уютный пёс_анон

alexferman
1

Заебали, заебли со своим Лентачём и Навальным.
Если дрочишь и не женат - это Лентач виноват.

Ответить

alexferman

Уютный
1

Хуёвый из тебя стихоплёт.

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

В оригинале там был не Лентач, а Путин, кстати.

Ответить

Дмитрий Чернышов

alexferman
0

А вдруг на рт, киселёва и соловьёва 🤔

Ответить

Всероссийский кот

alexferman
0

Просто в районе патриков это единственный парк, да и вообще зелёная зона, где есть хоть что-то, кроме асфальта, плитки и парковок. А гулять с собакой по нынешним приказам можно не дальше 100м от дома.

Ответить

Spect

3

Вопрос всем, кто пишет «ряяя Собянин не имеет права ограничивать права на передвижение без чс ряяя»: Даже если ваше утверждение правда, в чем смысл сейчас нарушать правила, не подчиняться полиции, а потом кричать о незаконном задержании? Он вышел с собакой без поводка и намордника, его хотя бы за это следовало бы наказать. 

https://tjournal.ru/analysis/154966-karantinnoe-pravo

Ответить

Уютный пёс_анон

Spect
0

Оправдаешь незаконный расстрел тем, что человек помочился на угол дома?

Ответить

Spect

Уютный
1

Но его не расстреляли...

Ответить

Уютный пёс_анон

Spect
0

Ебать ту Люсю!
Я про то что законные меры должны соответсвовать совершённому.

Ответить

alexferman

Уютный
2

Так они соответствуют - задержали и отпустили.

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

Домашнее животное является собственностью гражданина - без неё не имели право задерживать.
Ты бы ещё оправдал ментов, если бы они  задержали отца ребёнка возле песочницы, оставив ребёнка одного.

Ответить

alexferman

Уютный
0

Домашнее животное является собственностью гражданина - без неё не имели право задерживать

Это где такое прописано?

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

https://rg.ru/2018/12/29/fz-498-dok.html

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ…
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о…
rg.ru
Ответить

alexferman

Уютный
0

Нагуглил первое что попалось? XD Там есть только пункты, по которым можно набутылить этого Иисуса.

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

Ну, короче, когда менты тебя в тридцатиградусный мороз разденут и увезут голого в участок - ты не жалуйся.

Ответить

alexferman

Уютный
1

Ебать ты истеричка XD

Ответить

Уютный пёс_анон

alexfer…
0

У тебя просто домашнего животного никогда не было

Ответить

alexferman

Уютный
0

Да, я ничего не понимаю в зоофилии. Отстал от жизни.

Ответить

alexferman

Spect
0

Спасибо за ссыль.

Ответить

Zero Tolerance

1

«Желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе с детьми, жёнами, матерями».

Видео задержания мужчины, которого сегодня остановили полицейские в Москве за выгуливание собаки в парке на Патриарших.

Ответить

Уютный пёс_анон

Zero
0

И? Мыслепреступление?

Ответить

Zero Tolerance

Уютный
–1

Адекватнее общаться надо, тем более с копами. 

Ответить

Уютный пёс_анон

Zero
0

Как они обращаются - так и к ним обращаются.

Ответить

Неолд

0

Довыпендривался)

Ответить

Тим Немов

0

Я проснусь и весь пи*дец прекратится. Но это не точно

Ответить

Тим Немов

0

Рас5!

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