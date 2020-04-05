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Тюрьмы переполнены.
На Шри-Ланке в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса из тюрем под залог вышел 2 961 заключённый. В настоящее время в государственных тюрьмах содержится свыше 26 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает их запланированную вместимость.
В марте на Шри-Ланке запретили посещение тюрем, после этого в тюрьмах прошла серия протестов. В результате двое заключённых были убиты, шестеро получили ранения.
В стране зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались.