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Ольга Жигулина
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На Шри-Ланке из-за пандемии из тюрем выпустили под залог почти 3 тысячи заключённых Материал редакции

Тюрьмы переполнены.

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На Шри-Ланке в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса из тюрем под залог вышел 2 961 заключённый. В настоящее время в государственных тюрьмах содержится свыше 26 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает их запланированную вместимость.

В марте на Шри-Ланке запретили посещение тюрем, после этого в тюрьмах прошла серия протестов. В результате двое заключённых были убиты, шестеро получили ранения.

В стране зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались.

#новости #covid19

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