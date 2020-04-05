Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
4850

В Крыму оштрафовали туриста, пытавшегося самоизолироваться в палатке на пляже Материал редакции

Ему придётся заплатить 15 тысяч рублей штрафа.

Фото пресс-службы Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Евпатории привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции 42-летнего мужчину из Пермского края, который намеревался самоизолироваться в палатке на пляже.

Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная палатка имела значительный вес и размер. На пляже Евпатории он разместил её для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции.

из сообщения пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Ему вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

#новости #регионы #карантинвроссии

Новости
Подписан
Отписаться
За что же на самом деле задержали Иисуса?
Как выяснилось, москвича Иисуса Воробьёва задержали за то, что он гулял с собакой в закрытом парке.
2
17
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 22, "likes": 17, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 156528, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Apr 2020 12:13:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Карьера
Вакансии в ИТ на начало апреля
От Tilda Publishing, «Яндекса», «Тинькофф» и других компаний.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Evgenij Koval

40

Крым самоизолировался после 14 года

Ответить

Stanley H. Tweedle

12

А какая нам разница до карантина в Украине?

Ответить

Дмитрий Сулейманов

Stanley
1

Жирно)

Ответить

Митя Простомолотов

12

Интересно как он создавал опасность себе и окружающим? В лесу тоже нельзя? Дома обязательно?

Ответить

Игорь Рачук

Митя
0

Мужик вообще глупый! 
Надо было домик из песка строить! Тогда бы не докопались!

Ответить

Сильный рубин

7

ебанутым нет покоя

Ответить

Митя Простомолотов

Сильный
7

В чем ебанутость? Или ты про тех кто задержал?

Ответить

Сильный рубин

Митя
0

срачеразводитель в треде

Ответить

Zasad Asdasd

4

Ебучий новояз, наказуемая САМОизоляция

Ответить

Vladislav Ivanov

3

Теперь он будет умнее и уедет с этой палаткой как можно дальше, где есть источник пресной воды и дрова. Я ему завидую, если честно 😔

Ответить

1 2

–23

На Украине бы ногами отпиздили, спасибо, что Крым - наш

Ответить

1 2

1
–9

Это рофел, ебантяи, вставайте

Ответить

Будущий паук например

1
7

Жестко тебя ногами отпиздили 

Ответить

Тарзан Катыров

Будущий
–1

Это пригожинский, сломался в домашних условиях!

Ответить

1 2

Тарзан
–1

Не думал, что испытаю такой долбоебизм на себе

Ответить

1 2

Будущий
–1

У моей собаки психична порушення.
У мене тоже, у мене голова болит

Ответить

Бетонный холод

1
0

Доставай ружье

Ответить

1 2

Бетонный
0

Достал, насаживайся

Ответить

Бетонный холод

1
–1

За щеку?

Ответить

1 2

Бетонный
0

насаживайся

за щеку

Мастер ответа

Ответить

Бетонный холод

1
0

Ты шо не местный?

Ответить

1 2

Бетонный
0

QR-код предъявить?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Москвича по имени Иисус задержали во время прогулки с собакой, его увезли, животное оставили на улице без присмотра
Но позже пса по кличке Платон забрала жена задержанного.
225
Новости
Правительство приостановило все международные рейсы для возвращения россиян
На какой срок остановлены полёты, неизвестно.
118
Новости
Москвича, задержанного на прогулке с собакой, отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
На него составили протокол, суд рассмотрит дело 6 апреля.
114
Популярное за три дня
Новости
В Новгородской области задержали главу «Альянса врачей». Она привезла медикам маски и перчатки
В регионе действует режим самоизоляции.
188
Интернет
Путин возложил ответственность в борьбе с Covid-19 на регионы. В соцсетях посчитали это сиквелом речи «Вы держитесь там»
После короткого обращения с продлением «нерабочей недели» президенту поставили в укор и боязнь слова карантин, и нежелание брать на себя непопулярные меры.
146
Интернет
Это не грипп. Это хуже
Ютюб-канал Vox выпустил видео, в котором объясняет, что сравнивать covid-19 с гриппом неправильно и даже опасно
123
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Орзэмэс Мирзов

За последние сутки в России…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Stan Majors

Пентагон направил в Нью-Йорк…

Yuri Miller

Запись в подсайте Twitter

Анна Гласс

В Крыму оштрафовали туриста…

Sakari Sauso

Резонанс: Задержание Иисуса на…

Илья Утёнков

За последние сутки в России…

Роберт Петросян

За последние сутки в России…

alexferman

Москвича, задержанного на…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Andre Macareno

За последние сутки в России…

Даня Апрельский

За последние сутки в России…

Yuri Miller

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Выдержки из книги "Солдаты…

Авдеев

За последние сутки в России…

Ольгуня Лилевская

Запись в подсайте Twitter

Yuri Miller

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Житель посёлка под Рязанью…