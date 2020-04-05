Ему придётся заплатить 15 тысяч рублей штрафа.
В Евпатории привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции 42-летнего мужчину из Пермского края, который намеревался самоизолироваться в палатке на пляже.
Ему вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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"author_name": "Ольга Жигулина",
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Evgenij Koval
Крым самоизолировался после 14 года
Stanley H. Tweedle
А какая нам разница до карантина в Украине?
Дмитрий СулеймановStanley
Жирно)
Митя Простомолотов
Интересно как он создавал опасность себе и окружающим? В лесу тоже нельзя? Дома обязательно?
Игорь РачукМитя
Мужик вообще глупый!
Надо было домик из песка строить! Тогда бы не докопались!
Сильный рубин
ебанутым нет покоя
Митя ПростомолотовСильный
В чем ебанутость? Или ты про тех кто задержал?
Сильный рубин
срачеразводитель в треде
Zasad Asdasd
Ебучий новояз, наказуемая САМОизоляция
Vladislav Ivanov
Теперь он будет умнее и уедет с этой палаткой как можно дальше, где есть источник пресной воды и дрова. Я ему завидую, если честно 😔
1 2
На Украине бы ногами отпиздили, спасибо, что Крым - наш
1 21
Это рофел, ебантяи, вставайте
Будущий паук например
Жестко тебя ногами отпиздили
Тарзан КатыровБудущий
Это пригожинский, сломался в домашних условиях!
1 2Тарзан
Не думал, что испытаю такой долбоебизм на себе
1 2Будущий
У моей собаки психична порушення.
У мене тоже, у мене голова болит
Бетонный холод
Доставай ружье
1 2Бетонный
Достал, насаживайся
Бетонный холод
За щеку?
1 2Бетонный
насаживайся
за щеку
Мастер ответа
Бетонный холод
Ты шо не местный?
1 2Бетонный
QR-код предъявить?