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Новости
Ольга Жигулина
2023

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции Материал редакции

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах.

Число выписанных пациентов выросло до 355 (за день выписали ещё 22 человека), умерли 2 заразившихся человека в Москве. Летальных случаев за всё время: 45.

#новости #covid2019

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17 комментариев
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Орзэмэс Мирзов

1

Да когда же это все закончится 

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Политический татарин

Орзэмэс
7

Ты про пуши об этой ежедневной новости?

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Дмитрий Оверчук

Орзэмэс
4

говоришь так, будто ждал что сегодня никто не заболеет, а заболевшие поправятся

Ответить

Евгений Бурзилов

Орзэмэс
0

Никогда это не закончится

Ответить

Andry Osminin

Евгений
1

Когда ты безымянный выкидыш общества

Ответить

Даня Апрельский

Andry
0

Где токсикация ваше высочество

Ответить

Artyom Zagorovsky

Орзэмэс
0
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Илья Утёнков

Орзэмэс
0

Экспонента - это такая математическся функция, которая...

Ответить

Владимир Василенко

1

О проснулись, понимаем, выходные все таки :)

Ответить

Высокий завод

1

Растём.

Ответить

Дима Вагабов

0

чот шутники-первонахи куда-то делись из ковид-постов, вы заметили?

Ответить

Ermek Mashanov

Дима
1

Вымерли

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Алексей

0

О МАГАДБЛ

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Будущий паук например

0

Каждой подобную статью предлагаю публиковать под эту музыку. 

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Andre Macareno

Будущий
0

Дежа вю тоже подходит, ведь я уже видел эту новость вчера

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Evgeniy Medvedskiy

0

Ну а вот и шашлычники подтягиваться начали.

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Роберт Петросян

0

Это фигня всё, пошли салют пускать. 

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