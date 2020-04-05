Прямой эфир
что происходит в интернете
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах.
Число выписанных пациентов выросло до 355 (за день выписали ещё 22 человека), умерли 2 заразившихся человека в Москве. Летальных случаев за всё время: 45.
Орзэмэс Мирзов
Да когда же это все закончится
Политический татарин
Ты про пуши об этой ежедневной новости?
Дмитрий ОверчукОрзэмэс
говоришь так, будто ждал что сегодня никто не заболеет, а заболевшие поправятся
Евгений БурзиловОрзэмэс
Никогда это не закончится
Andry OsmininЕвгений
Когда ты безымянный выкидыш общества
Даня АпрельскийAndry
Где токсикация ваше высочество
Artyom ZagorovskyОрзэмэс
Илья УтёнковОрзэмэс
Экспонента - это такая математическся функция, которая...
Владимир Василенко
О проснулись, понимаем, выходные все таки :)
Высокий завод
Растём.
Дима Вагабов
чот шутники-первонахи куда-то делись из ковид-постов, вы заметили?
Ermek MashanovДима
Вымерли
Алексей
О МАГАДБЛ
Будущий паук например
Каждой подобную статью предлагаю публиковать под эту музыку.
Andre MacarenoБудущий
Дежа вю тоже подходит, ведь я уже видел эту новость вчера
Evgeniy Medvedskiy
Ну а вот и шашлычники подтягиваться начали.
Роберт Петросян
Это фигня всё, пошли салют пускать.