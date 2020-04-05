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«Сейчас для всех нас очень сложное время».
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Поддубный резко высказался в адрес всех, кто попросил о помощи в кризис.
В 2011 году Поддубного избрали депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.
В России до конца апреля объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Гражданам рекомендован режим самоизоляции.
Я думаю что он пидор
Я думаю что вы хам. Но хам с очень верной точкой зрения.
Высокий завод
Бля, он колясочник. Возможно и не легче. ><
Но это всё равно не повод глупости говорить...
Пусть катится ко всем хуям с такими заявлениями.
уверен его коляска стоит дороже чем лада калина
Ему её подарили поклонники и вообще она не его, на жену оформлена, а с женой они развелись год назад.
Что-то ни капли не жаль после вступления в едро и таких заявлений
какая, на хуй разница, колясочник он, не колясочник, инвалид, не инвалид. Особого статуса это ему не дает никакого. все в одной лодке плывем. Правдя кто-то в каюте капитана, а кто-то в гальюне
он не знает, как будет ВЫХОДИТЬ из этой ситуации
Нахуя вы этого петуха цитируете? Он даже не депутат уже
Просто Навальный запостил вот и хайпит челик теперь
Попросили, как в случае с одной бабкой, куда то там летавшей. Неужели кто то думает, что они это сами придумывают, про обнуления?
Бля, ребят, вы там не охуели часом? Хрен с ним, что вы там на наши налоги чёрной икрой анусы себе на яхтах натираете, бог простит. У нас реально больше шансов от голода сдохнуть, чем от вируса. А в европках сплошные мародеры, ишь поддержку они от государства берут
Россиян ебут в жопу кочергой.
Россияне: нет, ну что, правда??? ну, блин, ок... 🙁
Почитал про него, заслуженный спортсмен и инвалид. Вот зачем ему в это всё говно надо было лезть?
заслуженный спортсмен и инвалид
Можно подумать эти "титулы" как-то характеризуют его личность.
Спортсмен=тупой
Полагаю, что надо представить себя в его шкуре. Вы же не сочувствуете к примеру Фёдорову Смолову, который разбил BMW M5 First Edition, а после долгой судебной тяжбы остался без страховки в 8 000 000 рублей.
Вот и для инвалида наши заботы и тяготы - всё равно как для нас проблемы профессиональных футболистов, зашибающих миллионы долларов. И, полагаю, он опасается, что в попытке помочь здоровым гражданам и бизнесу государство обделит тех, кто действительно нуждается в его поддержке: сирот и инвалидов.
Другой вопрос, что тот же бизнес надо поддержать хотя бы потому, чтобы он затем своими налогами и наличием рабочим мест смог поддержать тех же инвалидов. Но тут у бывшего депутата вероятно идёт профессиональная деформация. Судя по его законодательной деятельности, он привык распределять бюджетную кубышку, а о том как она наполняется как-то не задумывался.
А то государство заботится о колясочниках и инвалидах так, что теперь обделить придётся.
А нахуя тогда платить налоги (в том числе и на те что ваша экс-депутатская задница отлично содержалась), если когда припрет, государство отвечает - ну вы сами ебитесь с этим положением ХЗ
Не знаю, нахуя вы платите. Я, живя пять лет в оккупированном Крыму, ни копейки врагам не заплатил налогов. Потому что идите нахуй.
Я бы сказал ему, что очень похоже на мародерство в очень сложное время для всех нас
То же самое отвечу, что и в Твиттере. Мародёрство это когда грабят брошенное, а они бюджет не бросили. Наоборот, они им дальше пользуются. Вот если бы он был покинут и на него бы напали, тогда бы было мародёрство. А так это просьба поделиться.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой поделиться со школьниками лишними планшетами и ноутбуками, которые необходимы им для дистанционного обучения.
резко высказался
Пахнуло заголовками с Я.Новостей.
Собственно и эта новость высосана из пальца - никто что-то там сказал.
Лишь бы трафик собрать.