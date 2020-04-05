Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
4057

Бывший депутат Госдумы назвал «мародёрством» просьбы о поддержке от граждан и бизнеса Материал редакции

«Сейчас для всех нас очень сложное время».

50 комментариев
В закладки

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Поддубный резко высказался в адрес всех, кто попросил о помощи в кризис.

Хочу высказать пару слов! Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародёрство! Вам так не кажется?

Сергей Поддубный

В 2011 году Поддубного избрали депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.

В России до конца апреля объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Гражданам рекомендован режим самоизоляции.

#новости #карантинвроссии

Новости
Подписан
Отписаться
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
2
20
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 50, "likes": 20, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 156571, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Apr 2020 14:22:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Карьера
Вакансии в ИТ на начало апреля
От Tilda Publishing, «Яндекса», «Тинькофф» и других компаний.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Алексеевич

76

Я думаю что он пидор

Ответить

Рустам Шакуров

Дмитрий
10

Я думаю что вы хам. Но хам с очень верной точкой зрения. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Рустам
8

Без негатива

Ответить

Андрей Рядькин

Рустам
2

не вижу грубости, только ответная реакция 

Ответить

Атлант поправил плечи

Дмитрий
2

Предлагаю понизить до пидораса

Ответить

Сибирский цвет

18

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Поддубный решил прокомментировать ситуацию:

Ответить

Высокий завод

13

Сейчас для всех нас очень сложное время!

Ну тебе явно полегче, чем нам. Надо ещё посмотреть, кто тут марадёр. 

Ответить

Высокий завод

Высокий
1

Бля, он колясочник. Возможно и не легче. ><
Но это всё равно не повод глупости говорить...

Ответить

Сергей Тогатов

Высокий
34

Пусть катится ко всем хуям с такими заявлениями.

Ответить

Поменял Никнейм

Сергей
2

Вот и картиночка есть подходящая

Ответить

Ivan Shulyachenko

Высокий
8

уверен его коляска стоит дороже чем лада калина 

Ответить

Уютный Багажник

Ivan
11

Ему её подарили поклонники и вообще она не его, на жену оформлена, а с женой они развелись год назад. 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Ivan
0

если нет разницы, зачем платить больше??

Ответить

Дмитрий Чернышов

Высокий
2

Что-то ни капли не жаль после вступления в едро и таких заявлений

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Высокий
2

какая, на хуй разница, колясочник он, не колясочник, инвалид, не инвалид. Особого статуса это ему не дает никакого. все в одной лодке плывем. Правдя кто-то в каюте капитана, а кто-то в гальюне 

Ответить

Евгений Клочков

Высокий
2

он не знает, как будет ВЫХОДИТЬ из этой ситуации

Ответить

Уютный Багажник

Евгений
0
Ответить

the.nightmarez

Высокий
1

Полагаю, ему не за просто так ноги переломали.

Ответить

IO

11

Нахуя вы этого петуха цитируете? Он даже не депутат уже

Ответить

Миша Сергеев

IO
0

Просто Навальный запостил вот и хайпит челик теперь

Ответить

Dra

Миша
0

Ну наконец-то расследование завершено и найден виноватый.

Ответить

сволочь

3

Попросили, как в случае с одной бабкой, куда то там летавшей. Неужели кто то думает, что они это сами придумывают, про обнуления? 

Ответить

Уютный Багажник

сволочь
3

Какая разница, меньшими пидорами они от этого не становятся. 

Ответить

Пограничный Мика

2

Переоценка ценностей

Для важных переговоров

Ответить

Евгений Долгий

2

Этих мразей не переделать.

Ответить

Уютный Багажник

2

Иди нахуй, Серёга. 

Ответить

Roman Pustovoit

2

Оригинальный способ сказать "Налоги — это грабеж"

Ответить

Света Воронова

2

Бля, ребят, вы там не охуели часом? Хрен с ним, что вы там на наши налоги чёрной икрой анусы себе на яхтах натираете, бог простит. У нас реально больше шансов от голода сдохнуть, чем от вируса. А в европках сплошные мародеры, ишь поддержку они от государства берут

Ответить

the.nightmarez

Света
0

Россиян ебут в жопу кочергой.
Россияне: нет, ну что, правда??? ну, блин, ок... 🙁

Ответить

Чистый калькулятор

2

Очередной мудила из Едра 

Ответить

Spect

0

Почитал про него, заслуженный спортсмен и инвалид. Вот зачем ему в это всё говно надо было лезть? 

Ответить

Уютный Багажник

Spect
3

 заслуженный спортсмен и инвалид

Можно подумать эти "титулы" как-то характеризуют его личность. 

Ответить

Spect

Уютный
0

Можно подумать эти "титулы" как-то характеризуют его личность.

Ты это как прочитал? Я про такое не писал

Ответить

Уютный Багажник

Spect
0

Я про такое не писал

Cоскользнуло?

Ответить

Stuart Troitsky

Spect
1

Ради денег

Ответить

Litnikov Danil

Spect
0

В 2011?

Ответить

Антон Крившенко

Spect
0

Спортсмен=тупой

Ответить

Spect

Антон
0

Не сомневаюсь

Ответить

Романелло Кивогенс

Spect
–1

Полагаю, что надо представить себя в его шкуре. Вы же не сочувствуете к примеру Фёдорову Смолову, который разбил BMW M5 First Edition, а после долгой судебной тяжбы остался без страховки в 8 000 000 рублей.

Вот и для инвалида наши заботы и тяготы - всё равно как для нас проблемы профессиональных футболистов, зашибающих миллионы долларов. И, полагаю, он опасается, что в попытке помочь здоровым гражданам и бизнесу государство обделит тех, кто действительно нуждается в его поддержке: сирот и инвалидов. 

Другой вопрос, что тот же бизнес надо поддержать хотя бы потому, чтобы он затем своими налогами и наличием рабочим мест смог поддержать тех же инвалидов. Но тут у бывшего депутата вероятно идёт профессиональная деформация. Судя по его законодательной деятельности, он привык распределять бюджетную кубышку, а о том как она наполняется как-то не задумывался. 

Ответить

Поменял Никнейм

Романелло
0

А то государство заботится о колясочниках и инвалидах так, что теперь обделить придётся.

Ответить

Евгений Клочков

1

А нахуя тогда платить налоги (в том числе и на те что ваша экс-депутатская задница отлично содержалась), если когда припрет, государство отвечает - ну вы сами ебитесь с этим положением ХЗ

Ответить

Последовательный блик

Евгений
1

Ваш вопрос справедлив для демократий.
End

Ответить

the.nightmarez

Евгений
0

Не знаю, нахуя вы платите. Я, живя пять лет в оккупированном Крыму, ни копейки врагам не заплатил налогов. Потому что идите нахуй.

Ответить

Евгений Клочков

the.nightmarez
0

Продукты тоже на черном рынке покупаешь? 

Ответить

Дмитрий Городских

1

Я бы сказал ему, что очень похоже на мародерство в очень сложное время для всех нас

Ответить

Yuri Miller

1

То же самое отвечу, что и в Твиттере. Мародёрство это когда грабят брошенное, а они бюджет не бросили. Наоборот, они им дальше пользуются. Вот если бы он был покинут и на него бы напали, тогда бы было мародёрство. А так это просьба поделиться.

Ответить

Даша Доброта

1

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой поделиться со школьниками лишними планшетами и ноутбуками, которые необходимы им для дистанционного обучения.

Ответить

Социологический завод

0

[Комментарий удалён]

Ответить

the.nightmarez

0

Просто давно царей не вешали и хмырей не раскулачивали.

Ответить

Gematogen Tomsk

0

резко высказался

Пахнуло заголовками с Я.Новостей.
Собственно и эта новость высосана из пальца - никто что-то там сказал.
Лишь бы трафик собрать.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Собянин выступил против финансовой помощи россиянам от государства: «Бизнес должен проявить социальную позицию»
По словам мэра Москвы, если государство выплатит всем деньги, «бюджеты треснут».
376
Новости
Патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой против коронавируса — как это выглядело
Mercedes, кортеж с мигалками и прямые трансляции с молитвой на федеральных каналах.
112
Новости
Москвича задержали во время прогулки с собакой, его увезли, животное оставили на улице без присмотра
Но позже пса по кличке Платон забрала жена задержанного.
225
Популярное за три дня
Новости
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые доложили об успешном испытании вакцины от SARS-CoV-2 на мышах. После введения в их организме появились антитела в количестве, достаточном для нейтрализации вируса.
96
Животные
Главное сохранять спокойствие
#котики_от_ноунейма
2
Новости
Москвича задержали во время прогулки с собакой, его увезли, животное оставили на улице без присмотра
Но позже пса по кличке Платон забрала жена задержанного.
225
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Евгений Клочков

Бывший депутат Госдумы назвал…

the.nightmarez

Бывший депутат Госдумы назвал…

Шарль Перро

Бывший депутат Госдумы назвал…

Николас Ассбергер

Война. Что мы знаем о ней…

the.nightmarez

Бывший депутат Госдумы назвал…

Поменял Никнейм

Бывший депутат Госдумы назвал…

Олег Ивахнов

Пентагон направил в Нью-Йорк…

Сергей Васильев

Война. Что мы знаем о ней…

Mad Brainiac

За последние сутки в России…

the.nightmarez

Бывший депутат Госдумы назвал…

Поменял Никнейм

Бывший депутат Госдумы назвал…

Дмитрий Чернышов

Резонанс: Задержание Иисуса на…

Master Oogway

Война. Что мы знаем о ней…

Дмитрий Орлов

Война. Что мы знаем о ней…

Нейрокотик

Запись в подсайте Животные

Михаил Подивилов

Запись в подсайте Животные

Романелло Кивогенс

В Крыму оштрафовали туриста…

Сергей Васильев

Война. Что мы знаем о ней…

Николас Ассбергер

Война. Что мы знаем о ней…

Евген

Орки за мкадом: