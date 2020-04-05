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Ольга Жигулина
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Петербургский губернатор попросил горожан поделиться планшетами и ноутбуками со школьниками Материал редакции

У тех заканчиваются каникулы, занятия возобновятся в удалённом режиме.

17 комментариев
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​Александр Беглов в Доме Зингера Фото со страницы Беглова во «ВКонтакте» 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал открытое обращение к горожанам, в котором попросил их помочь с планшетами для школьников из малообеспеченных семей.

По его словам, в Петербурге 16 904 детей «не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы», при этом «склады не располагают нужным количеством товара».

Обращаюсь к каждому петербуржцу, — если в вашей семье есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, которым вы готовы поделиться — сообщите об этом, пожалуйста, на горячую линию Комитета по образованию.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

Режим самоизоляции в Петербурге продлится до 30 апреля, но школьные каникулы заканчиваются, и 6 апреля школы начнут проводить занятия удалённо.

#петербург #карантинвроссии #новости

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17 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

54

В общем, налоги платить - платите, но спасаться сами будете если чо, и помогать друг другу тоже. Охуенные ребята

Ответить

Alexey Snooker

25
Ответить

Игорь Рачук

17

О как. 
А на какие это тогда школьные суперпланшеты вы столько бабла распилили два года назад???

Ответить

Атлант поправил плечи

Игорь
7

На сахарные, они растворились при первом же дожде. А Питер ,как вы знаете, город дождливый

Ответить

Игорь Рачук

Атлант
2

Я даже новость нарыл)))

Российским школьникам раздают «электронные…
С начала учебного года российским школьникам начали раздавать планшеты, выпущенные дочкой…
meduza.io
Ответить

Французский паук например

Игорь
0

Ты нарыл какую-то хуйню.

В новости речь идет о пилотном проекте в Свердловской области на 10000 школьников (в России их 15 млн). При чем тут вообще Петербург?

Ответить

Олег Шершень

16

Где деньги, Бегловски?

Ответить

Spect

2

А как же русские планшеты...

Ответить

Обухов Денис

1

со своей зарплаты губера пусть и поделиться

Ответить

LordChanka

0

Соберут и отправят самолетом в Иран или каким другим братушкам 

Ответить

Петербургский Никита

0

У Чемизова с Медведевым попроси

Чемезов пообещал Медведеву выпустить российский…
Первый российский планшет готовится к выпуску, рассказал на встрече с Дмитрием Медведевым глава…
www.rbc.ru
Ответить

Атлант поправил плечи

0

Кто там ведет летопись высказываний чиновников путинской России

Добавьте пожалуйста в главу Период коронавируса эту великолепную мысль. 

Ответить

Kir Kirsky

Атлант
0

с короновирусом будет отдельный том

Ответить

Ilia Frolov

0

Политика уровня аниме

Ответить

Аниме

Ilia
0

Боюсь, даже наш репрессивный аппарат не так хорош.  

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Tony Papayouth

0

Ебло ромашки блять

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dmzkrsk

0

А если найду?

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