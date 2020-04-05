У тех заканчиваются каникулы, занятия возобновятся в удалённом режиме.

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​Александр Беглов в Доме Зингера Фото со страницы Беглова во «ВКонтакте»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал открытое обращение к горожанам, в котором попросил их помочь с планшетами для школьников из малообеспеченных семей.

По его словам, в Петербурге 16 904 детей «не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы», при этом «склады не располагают нужным количеством товара».

Обращаюсь к каждому петербуржцу, — если в вашей семье есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет, которым вы готовы поделиться — сообщите об этом, пожалуйста, на горячую линию Комитета по образованию. Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга