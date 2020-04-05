Прямой эфир
У тех заканчиваются каникулы, занятия возобновятся в удалённом режиме.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал открытое обращение к горожанам, в котором попросил их помочь с планшетами для школьников из малообеспеченных семей.
По его словам, в Петербурге 16 904 детей «не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, с помощью которых можно продолжить изучение школьной программы», при этом «склады не располагают нужным количеством товара».
Режим самоизоляции в Петербурге продлится до 30 апреля, но школьные каникулы заканчиваются, и 6 апреля школы начнут проводить занятия удалённо.
В общем, налоги платить - платите, но спасаться сами будете если чо, и помогать друг другу тоже. Охуенные ребята
О как.
А на какие это тогда школьные суперпланшеты вы столько бабла распилили два года назад???
На сахарные, они растворились при первом же дожде. А Питер ,как вы знаете, город дождливый
Французский паук например
Ты нарыл какую-то хуйню.
В новости речь идет о пилотном проекте в Свердловской области на 10000 школьников (в России их 15 млн). При чем тут вообще Петербург?
У Чемизова с Медведевым попроси
Кто там ведет летопись высказываний чиновников путинской России
Добавьте пожалуйста в главу Период коронавируса эту великолепную мысль.
Политика уровня аниме