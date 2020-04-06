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Это назвали мерой предосторожности, так как у политика уже несколько дней остаются симптомы заболевания.
Британского премьер-министра Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.
В сообщении уточняется, что Джонсона госпитализировали по совету его врача. Это назвали мерой предосторожности, так как у премьер-министра остаются симптомы заболевания «спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными».
По данным Financial Times, заседание правительства Великобритании по борьбе с пандемией 6 апреля возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб. Он также будет выполнять обязанности премьер-министра, если у Джонсона не будет такой возможности.
О том, что Джонсон заразился коронавирусом, он рассказал 27 марта. До этого политик посетил больницу, где находилось несколько пациентов с коронавирусом и пожал всем руки. Премьер-министр также вначале отказывался вводить карантин в Великобритании.
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