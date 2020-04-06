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Новости
Артём Мазанов
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса Материал редакции

Это назвали мерой предосторожности, так как у политика уже несколько дней остаются симптомы заболевания.

12 комментариев
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Борис Джонсон​

Британского премьер-министра Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.

В сообщении уточняется, что Джонсона госпитализировали по совету его врача. Это назвали мерой предосторожности, так как у премьер-министра остаются симптомы заболевания «спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными».

По данным Financial Times, заседание правительства Великобритании по борьбе с пандемией 6 апреля возглавит министр иностранных дел Доминик Рааб. Он также будет выполнять обязанности премьер-министра, если у Джонсона не будет такой возможности.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, он рассказал 27 марта. До этого политик посетил больницу, где находилось несколько пациентов с коронавирусом и пожал всем руки. Премьер-министр также вначале отказывался вводить карантин в Великобритании.

#новости #covid19 #великобритания

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12 комментариев
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Spect

3

Жаль с пыней не получилось

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Тогдашний блик

Spect
2

Может это уже новый пыня. Пыня - удалёнщик

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Неолд

Spect
–6

Ты шлюха и родители твои тоже.

Ответить

Неолд

0

=)

Ответить

ouxen

0
Ответить

Ответный жар

ouxen
0

А шо там произошло? 

Ответить

Имя Фамилия

Ответный
1

Хлопок

Ответить

Ответный жар

Имя
0

Ааа

Ответить

Кенчанский

0
Борис Джонсон госпитализирован — Новости на TJ
Позднее появилась неподтвержденная официально информация, что Джонсона подключат к аппарату ИВЛ.
tjournal.ru
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Артём Мазанов

Кенчанский
0

К сожалению, с утра не заметил эту новость в ленте. Уже поздно переносить :с

Ответить

Tony Urban

0

"Prepare to lose your loved ones" (c) Boris Johnson

Ответить

Священный меч

–2

Старая добрая Англия! Вот чего у них не отнять, так это пиар-технологий. И королевскую семью задело, и политиков, теперь нужно какую-нибудь звезду, может Элтон Джон немножко покашляет на публику.

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