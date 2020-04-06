Кук рассказал, что компания при помощи своей глобальной сети снабжения уже отправила более 20 миллионов таких масок. Apple планирует выпускать до миллиона штук в неделю. «Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями США, чтобы убедиться в том, что маски поступили в те места, где они больше всего нужны», — добавил Кук.