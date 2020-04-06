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Компания планирует выпускать до миллиона масок в неделю.
Apple разработала защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать медиков, работающих с инфицированными коронавирусом. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук.
Кук рассказал, что компания при помощи своей глобальной сети снабжения уже отправила более 20 миллионов таких масок. Apple планирует выпускать до миллиона штук в неделю. «Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями США, чтобы убедиться в том, что маски поступили в те места, где они больше всего нужны», — добавил Кук.
Кук также рассказал, что компания «надеется как можно скорее» расширить поставки масок за пределы США.
Дорогая эппл, вышлите, пожалуйста, нам маски, а мы их зафигачим гуманитарной помощью в Катманду на 11 самолётах.
А что сделали наши олигархи?
iMask — $99.9
кукейка не сидит сложа руки
разработала
Это, блядь, маски, а не лунный модуль!
В посте Кука про "разработку" ничего не сказано, отсебятина топикстартера?