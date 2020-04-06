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Новости
Артём Мазанов
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Apple разработала защитные маски для медработников и уже отправила более 20 миллионов штук Материал редакции

Компания планирует выпускать до миллиона масок в неделю.

14 комментариев
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Apple разработала защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать медиков, работающих с инфицированными коронавирусом. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук.

Кук рассказал, что компания при помощи своей глобальной сети снабжения уже отправила более 20 миллионов таких масок. Apple планирует выпускать до миллиона штук в неделю. «Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями США, чтобы убедиться в том, что маски поступили в те места, где они больше всего нужны», — добавил Кук.

Tim Cook @tim_cook
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. https://t.co/3xRqNgMThX

Кук также рассказал, что компания «надеется как можно скорее» расширить поставки масок за пределы США.

#новости #covid19 #apple

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14 комментариев
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Dra

12

Дорогая эппл, вышлите, пожалуйста, нам маски, а мы их зафигачим гуманитарной помощью в Катманду на 11 самолётах.

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Свойственный кран

4

Не берите ее, ребята, через полгода выйдет S-версия, она будет гораздо лучше

Ответить

Илья

4

Ждем маски от Сяоми без NFC

Ответить

Mikki Rurk

1

А что сделали наши олигархи? 

Ответить

ouxen

Mikki
2

стали жить более припеваючи и получили льготы

Ответить

Наим Алиев

0

iMask — $99.9

Ответить

Неолд

Наим
2
Ответить

Litnikov Danil

Наим
1

Резинка для фиксации отдельно, всего 9.99

Ответить

rossoshmap

0

 Apple разработала защитные лицевые щитки

Ответить

ouxen

0

кукейка не сидит сложа руки

Ответить

Mikki Rurk

ouxen
0

Тебе на конкурс юмористов)

Ответить

IO

0

Ну слава б-гу, а то США уже начали конфисковать маски которые идут в Канаду

Ответить

Кирилл Боронин

0

разработала

Это, блядь, маски, а не лунный модуль!

В посте Кука про "разработку" ничего не сказано, отсебятина топикстартера?

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Украденная жизнь

0

А Про версия защищает уши?

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