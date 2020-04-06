Прямой эфир
Из них почти 600 — в Москве.
За сутки в России зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказал оперативный штаб.
Число умерших от коронавируса в России выросло до 47 — за сутки умерли два пациента. За весь период выздоровели 406 человек, за сутки — 51.
Больше всего заражённых за сутки обнаружили в Москве — 591. Далее идут Московская область, Петербург и Республика Коми.
Неделя прошла.
Про подтянувшихся шашлычников можно уже?
Не, до симптомов еще недельку настояться надо
Плюс лаг на сдачу теста, пересдачу и получение результата
Через недельку подъедут уже гуляки пятницы/воскресенья, уставшие сидеть дома , заполонившие на выходных город
Так до открытых симптомов до двух недель проходит, не?
Правовой кофе
Мне кажется можно ещё подождать, чтоб наверняка
Правовой кофе
Del
Нет
Крестный ход не очень помогает
Энергичный блик
Почему же? Помогает!
Норм, скоро будет ещё больше, в СПб людей хватило на 4 дня сидения дома, щас уже ходят как долбаебы и всем поебать
Стабильный отрицательный спад!
Нет. Это уверенный рост
И все же статистика по числу больных по областям лучше бы в алфавитном порядки писать, заебываешься искать свою
Судя по тому, как россияне относятся к коронавирусу, график будет расти дальше и с ускоренными темпами.
А это уже мое дело, какой VPN ставить))
россияне или русские?
Ну кстати на логарифмическом графике видно, что темп потихоньку замедляется
Интересно почему в Ульяновской области 1, если уже 17 заявлено региональными властями?
Потому, что в один из районов области приехала ебланесса из Эмиратов и неделю ходила по всему посёлку. Как итог - было 1, стало 17.
Ее хоть сожгли?
В Оренбургской области целое село закрыли за карантин из-за того, что заболевшая с семьёй приехала на машине из МСК области на похороны. Контактирующих пока выявили 34, но ещё не вечер. На похоронах были приезжие из Оренбурга и республики Башкортостан.
Если интересно - погуглите Новоникитино, Октябрьский район, Оренбургская область.
Аналогично в Чувашии. Местные пишут, что уже 7, а в глобальной статистике только 3. Это как бы уже разница больше, чем в 2 раза. И это только официально.
Фиксируем прибыль
Я от штатовской статы охуеваю уже который день О_о
Что там?
За вчера, например
Зато переболеют все по-быстрому и начнут из кризиса подниматься раньше.
Всё равно судя по заявлениям им переболеет большинство населения и он останется среди людей..
На выходных вирус отдыхает?
Сегодня в своём Зажопинске ехал на работу (у меня пропуск), так машин было на дорогах, почти как в обычный будний день. Покарантинили недельку и хватит, пора деньги зарабатывать. Холодильник побеждает телевизор.
Ипотека и кредиты побеждают инстинкт самосохранения
Как же я обожаю Ульяновскую область❤️только один заразившийся,а по факту уже 17 по первичным тестам
Очень странно что нет Карачаево-Черкессии, учитывая что вчера ночью о 3 заболевших сообщал сам глава республики.
на стопкоронавирус число умерших в НН - 0, хотя вчера подтвердили 2 смерти.
Тогда сегодня двое умерших - это кто? За какой день статистика?