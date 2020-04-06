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Артём Мазанов
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В России зафиксировали 954 новых случая коронавируса. Общее число заражённых — 6343 Материал редакции

Из них почти 600 — в Москве.

76 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказал оперативный штаб.

Число умерших от коронавируса в России выросло до 47 — за сутки умерли два пациента. За весь период выздоровели 406 человек, за сутки — 51.

Больше всего заражённых за сутки обнаружили в Москве — 591. Далее идут Московская область, Петербург и Республика Коми.

#новости #covid19

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76 комментариев
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Alex Slobodskikh

35

Неделя прошла.
Про подтянувшихся шашлычников можно уже?

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Евгений Клочков

Alex
8

Не, до симптомов еще недельку настояться надо
Плюс лаг на сдачу теста, пересдачу и получение результата

Ответить

Alex Slobodskikh

Евгений
3

Через недельку подъедут уже гуляки пятницы/воскресенья, уставшие сидеть дома , заполонившие на выходных город

Ответить

Евгений Клочков

Alex
–1

Так до открытых симптомов до двух недель проходит, не?

Ответить

Берг

Евгений
0

До. То есть подавляющего большинства будут средние цифры. Как раз неделя. Все сходится. 

Ответить

Правовой кофе

Alex
3

Мне кажется можно ещё подождать, чтоб наверняка

Ответить

1 2

Правовой
1

Да не, это уже они пошли

Ответить

Правовой кофе

1
–5

Del

Ответить

Evgeny Pashnin

Правовой
0

Нет

Ответить

Правовой кофе

Evgeny
–5

Ok

Ответить

Sergey Grigor'ev

Правовой
0

До двух недель вроде

Ответить

Evgeny Delyukin

Alex
2

Похоже на то

Ответить

Inevitable

26

Крестный ход не очень помогает 

Ответить

Энергичный блик

Inevitable
31

Почему же? Помогает!

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У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве выявили коронавирус, еще у двух…
ria.ru
Ответить

Асрор

Энергичный
0

Кек

Ответить

Джордж Харви

Inevitable
0

На самом то деле, помогает

Ответить

Виталий По

Inevitable
0

Сначала прочитал КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Ответить

Владимир Василенко

16

Норм, скоро будет ещё больше, в СПб людей хватило на 4 дня сидения дома, щас уже ходят как долбаебы и всем поебать

Ответить

Илюша

Владимир
3

В Екб аналогичная ситуация.

Ответить

Оригинальный микроскоп

12
Ответить

Alexander Smirnov

9

Стабильный отрицательный спад!

Ответить

Кедровая Скорлупа

Alexander
0

Тогда уж «отрицательный рост» они так любят

Ответить

Филипп Щиров

Alexander
–1

Нет. Это уверенный рост

Ответить

Alexander Smirnov

Филипп
–1

Не шаришь, это заголовочек для центрального тв

Ответить

Евгений Клочков

8

И все же статистика по числу больных по областям лучше бы в алфавитном порядки писать, заебываешься искать свою 

Ответить

Alex Nevi

Евгений
0

В двух видах лучше и так и так.

Ответить

пирог же

5

Самара держится!!

Ответить

Роберт Петросян

4

Судя по тому, как россияне относятся к коронавирусу, график будет расти дальше и с ускоренными темпами.

Ответить

Spect

Роберт
–10

отправлено с Украины

Ответить

Роберт Петросян

Spect
7

А это уже мое дело, какой VPN ставить))

Ответить

Spect

Роберт
–3

Держи в курсе

Ответить

Владислав Сурков

Роберт
0

россияне или русские? 

Ответить

Евгений Клочков

Владислав
2

коронавирус поражает только новиопов и неверных 

Ответить

Vadim Kraev

Роберт
0

Ну кстати на логарифмическом графике видно, что темп потихоньку замедляется

Ответить

Senrigan

3

Интересно почему в Ульяновской области 1, если уже 17 заявлено региональными властями?

Ответить

Алексей Смирнов

Senrigan
0

На картинке статистика за сутки, а не в общем

Ответить

Роман Трусов

Senrigan
0

Потому, что в один из районов области приехала ебланесса из Эмиратов и неделю ходила по всему посёлку. Как итог - было 1, стало 17.

Ответить

Евгений Клочков

Роман
1

Ее хоть сожгли? 

Ответить

Роман Трусов

Евгений
0

Весь район перекрыли, ввели режим ЧС.

Ответить

Ermek Mashanov

Роман
1

В Оренбургской области целое село закрыли за карантин из-за того, что заболевшая с семьёй приехала на машине из МСК области на похороны. Контактирующих пока выявили 34, но ещё не вечер. На похоронах были приезжие из Оренбурга и республики Башкортостан.
Если интересно - погуглите Новоникитино, Октябрьский район, Оренбургская область.

Ответить

Mikhail Oklefov

Senrigan
0

Всего или за сутки?

Ответить

Пластиковое Окно

Senrigan
0

Аналогично в Чувашии. Местные пишут, что уже  7, а в глобальной статистике только 3. Это как бы уже разница больше, чем в 2 раза. И это только официально. 

Ответить

chachalava

2

Фиксируем прибыль

Ответить

ouxen

chachalava
2
Ответить

Evgeny Grigoriev

2
Ответить

alexferman

2

Я от штатовской статы охуеваю уже который день О_о

Ответить

Наим Алиев

alexferman
0

Что там?

Ответить

alexferman

Наим
1

За вчера, например

Ответить

Атлант поправил плечи

alexferman
7

Тупые американцы думают что это Олимпиада

Ответить

Кирилл Фролов

alexferman
0

они же всем подряд делают

Ответить

Alex Nevi

alexferman
–1

Зато переболеют все по-быстрому и начнут из кризиса подниматься раньше.
Всё равно судя по заявлениям им переболеет большинство населения и он останется среди людей..

Ответить

rossoshmap

1

На выходных вирус отдыхает?

Ответить

Evgeny Grigoriev

rossoshmap
4

Лаборанты отдыхают 

Ответить

Тогдашний украинец

2

Ну что? Всё шашлыки съели?

Ответить

Украинский Мурод

1

Вот вам и отскок

Ответить

Yuri Miller

1

А вы можете опубликовать статистику госпитализаций без диагноза?

Ответить

Dra

0

Сегодня в своём Зажопинске ехал на работу (у меня пропуск), так машин было на дорогах, почти как в обычный будний день. Покарантинили недельку и хватит, пора деньги зарабатывать. Холодильник побеждает телевизор.

Ответить

Ermek Mashanov

Dra
2

Ипотека и кредиты побеждают инстинкт самосохранения

Ответить

Dra

Ermek
0

Да, я про это же, просто другими словами.

Ответить

Сергей Васильев

0

Как так, все же дома сидят?

Ответить

Spect

0

@Роберт Петросян теряешь хватку

Ответить

Андрей Карпов

0

Как же я обожаю Ульяновскую область❤️только один заразившийся,а по факту уже 17 по первичным тестам

Ответить

Merriweather Pavilion

Андрей
1

Так в статистику первичные не попадают

Ответить

Провинциальный чувак

0

953

Ответить

Denis Poperechny

Провинциальный
0

Выздоровел?

Ответить

Лазиз Ганиев

0

Это абсолютный рекорд зараженных

Ответить

George Jejeya

0

Ой.

Ответить

Роман Трусов

0

Это уже РЫВОК?

Ответить

Gleb Kornilov

0

По регионам данные отстают от официальных 

Ответить

Даня Апрельский

0

В Коми получается один мужик заразил 30 человек?

Ответить

Алихан Батчаев

0

Очень странно что нет Карачаево-Черкессии, учитывая что вчера ночью о 3 заболевших сообщал сам глава республики. 

Рашид Темрезов @rashidtemrezov
#КарачаевоЧеркесия #Темрезов #КЧР
Ответить

Евгений Большаков

0

на стопкоронавирус число умерших в НН - 0, хотя вчера подтвердили 2 смерти. 
Тогда сегодня двое умерших - это кто? За какой день статистика?

Ответить

Королевский мангал

Евгений
0

За прошедшие сутки

Ответить

Mikhail Pukas

0

В регионы, наконец, тесты начали завозить. 

Ответить

Эрик Гешаев

–1

Обнуление здоровых

Ответить

Максим Ерохин

–1

Ого, нихуя себе. Доброе утро.

Ответить
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