Он объяснил, что ограничения в регионах должны соответствовать мерам президента и правительства.

В закладки

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Он напомнил, что вводимые меры борьбы с коронавирусом должны быть «адекватными». Об этом пишет «Интерфакс».

Мишустин рассказал, что на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

Премьер-министр объяснил региональным властям, что любые ограничения должны соответствовать тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством.

Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Михаил Мишустин премьер-министр России

Мишустин также назвал недопустимыми попытки региональных властей помешать работе курьеров и служб доставки, услугами которых люди стали активно пользоваться в условиях самоизоляции.

Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям. Михаил Мишустин премьер-министр России

По словам Мишустина, большинство руководителей российских субъектов справились с поручением Владимира Путина определить наиболее оптимальный режим ограничительных мероприятий на своей территории.