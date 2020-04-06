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Новости
Артём Мазанов
1995

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными»: Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Материал редакции

Он объяснил, что ограничения в регионах должны соответствовать мерам президента и правительства.

33 комментария
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Он напомнил, что вводимые меры борьбы с коронавирусом должны быть «адекватными». Об этом пишет «Интерфакс».

Мишустин рассказал, что на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

Премьер-министр объяснил региональным властям, что любые ограничения должны соответствовать тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством.

Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными.

Михаил Мишустин
премьер-министр России

Мишустин также назвал недопустимыми попытки региональных властей помешать работе курьеров и служб доставки, услугами которых люди стали активно пользоваться в условиях самоизоляции.

Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям.

Михаил Мишустин
премьер-министр России

По словам Мишустина, большинство руководителей российских субъектов справились с поручением Владимира Путина определить наиболее оптимальный режим ограничительных мероприятий на своей территории.

Первым регионом России, объявившим о полном закрытии границ, стала Чечня. С 5 апреля там запретили въезд и выезд из республики. Похожие меры ввела и Челябинская область — там запретили въезд для машин из других регионов.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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33 комментария
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Женя Кузьмин

33

Кремль: главы регионов, сами разбирайтесь со своим вирусом
Главы регионов: а давайте закроемся от кремля и сами разберемся
Кремль:

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Женя Кузьмин

Женя
2

в Красноярске, кстати, теперь проверяют в аэропортах и отправляют на карантин не прилетающих из-за границы, а прилетающих из Москвы

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Андрей Рядькин

Женя
0

Попахивает сепаратизмом

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Женя Кузьмин

Андрей
2
Ответить

alexferman

22

Президент спихнул все полномочия на глав регионов. Премьер сказал, что у глав регионов нет таких полномочий, это дело федерального центра. Глава Москвы ограничил свободу передвижения. Глава парламента сказал, что у нет нет права это делать.

Сильная рука, вертикаль власти, вот это всё.

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Poe Ghost

10

Кек, испугались старой доброй междоусобицы и феодальной раздробленности? Местные князьки уже почувствовали, что раздутый пропагандой образ сильного лидера оказался мыльным пузырём. Да как они посмели?! Сегодня границы закрывают, а завтра бабло государю перестанут засылать?

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Taktischer Corgi

Poe
0

 испугались старой доброй междоусобицы и феодальной раздробленности?

Лихо ты завуалировал "распада страны"

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Антон Пострунин

Taktischer
0

Не обязательно распад, для стариков во власти даже небольшая автономия кажется анархией. 

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Taktischer Corgi

6

Главы регионов могут только в трусы помощницам лазить на видеоконференциях.

Ответить

ExiLove

Taktischer
0

Что за видео? Как нагуглить?

Ответить

Taktischer Corgi

ExiLove
1

https://tjournal.ru/telegram/156676

Ответить

ExiLove

Taktischer
0

Спасибо

Ответить

Больной ключ

Taktischer
0

Я ржала с этой видюхи 

Ответить

DoubleDors

5

Да что за хрень, ощущение, что они пытаются на двух стульях усидеть, типо, если меры в регионах окажутся эффективными, то это заслуга федерального правительства, а не региона, а если меры бесполезные или сделали только хуже, то это региональное правительство виновато

Ответить

Перспективный чайник

4

Если вам ещё не был ясен уровень компетентности российских властей и отлаженности их взаимодействия за пределами распило-откатных схем, после этой новости должно стать понятно уже всем. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

4

Они там даже не договорились как действовать. Полнейший бардак

Ответить

Первая

3

Губерам же дали карт-бланш на борьбу с короновирусом...Вот и борются. На что фантазии хватает. Что не так-то?

Ответить

Orbital_Cat

Первая
0

перегибают

Ответить

Первая

Orbital_Cat
0

А кто этих "перегибающих" назначал не знают, на что говорящие головы способны? Или не способны

Ответить

mne horosho

Orbital_Cat
0

перегибы на местах

Ответить

Макс Шлыков

1

закрыть надо только МСК. На выезд.

Ответить

Элементарный хичхакер

Макс
0

Навсегда.

Ответить

Roman Konchalov

Макс
0

Да уже поздно, все студенты, гастеры и вахтовики по всей стране заразу развели. Месяц назад ещё был смысл, ну хотя бы 3 недели назад

Ответить

Дарья Козлова

–3

бардак как обычно. но мишустин уж на порядок лучше предыдущего. даже представить страшно, что димон мог бы в этой ситуации натворить

Ответить

Больной ключ

Дарья
1

Не надо раньше времени расхваливать. А то тоже почувствует себя незаменимым 

Ответить

ExiLove

Дарья
0

Естественно. Дмитрий Анатольевич птица более высокого полёта, чем пост премьера

Ответить

Антон Пострунин

Дарья
0

Чем лучше? Вообще разницы не чувствую. 

Ответить

Spect

0

Суверенная федерация 

Ответить

Енот Волшебный

Spect
0

Пенетрация.

Ответить

Больной ключ

Spect
0

Соединённые Штаты России? 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Больной
0

Рабские Вымираты

Ответить

Енот Волшебный

0

#МишустинВведиНалог

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Roman Konchalov

0

Кто-то будет извиняться) 

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