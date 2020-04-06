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Он объяснил, что ограничения в регионах должны соответствовать мерам президента и правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Он напомнил, что вводимые меры борьбы с коронавирусом должны быть «адекватными». Об этом пишет «Интерфакс».
Мишустин рассказал, что на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.
Премьер-министр объяснил региональным властям, что любые ограничения должны соответствовать тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством.
Мишустин также назвал недопустимыми попытки региональных властей помешать работе курьеров и служб доставки, услугами которых люди стали активно пользоваться в условиях самоизоляции.
По словам Мишустина, большинство руководителей российских субъектов справились с поручением Владимира Путина определить наиболее оптимальный режим ограничительных мероприятий на своей территории.
Первым регионом России, объявившим о полном закрытии границ, стала Чечня. С 5 апреля там запретили въезд и выезд из республики. Похожие меры ввела и Челябинская область — там запретили въезд для машин из других регионов.
Кремль: главы регионов, сами разбирайтесь со своим вирусом
Главы регионов: а давайте закроемся от кремля и сами разберемся
Кремль:
в Красноярске, кстати, теперь проверяют в аэропортах и отправляют на карантин не прилетающих из-за границы, а прилетающих из Москвы
Президент спихнул все полномочия на глав регионов. Премьер сказал, что у глав регионов нет таких полномочий, это дело федерального центра. Глава Москвы ограничил свободу передвижения. Глава парламента сказал, что у нет нет права это делать.
Сильная рука, вертикаль власти, вот это всё.
Кек, испугались старой доброй междоусобицы и феодальной раздробленности? Местные князьки уже почувствовали, что раздутый пропагандой образ сильного лидера оказался мыльным пузырём. Да как они посмели?! Сегодня границы закрывают, а завтра бабло государю перестанут засылать?
испугались старой доброй междоусобицы и феодальной раздробленности?
Лихо ты завуалировал "распада страны"
Не обязательно распад, для стариков во власти даже небольшая автономия кажется анархией.
Главы регионов могут только в трусы помощницам лазить на видеоконференциях.
Что за видео? Как нагуглить?
Да что за хрень, ощущение, что они пытаются на двух стульях усидеть, типо, если меры в регионах окажутся эффективными, то это заслуга федерального правительства, а не региона, а если меры бесполезные или сделали только хуже, то это региональное правительство виновато
Губерам же дали карт-бланш на борьбу с короновирусом...Вот и борются. На что фантазии хватает. Что не так-то?
перегибают
А кто этих "перегибающих" назначал не знают, на что говорящие головы способны? Или не способны
закрыть надо только МСК. На выезд.
Да уже поздно, все студенты, гастеры и вахтовики по всей стране заразу развели. Месяц назад ещё был смысл, ну хотя бы 3 недели назад
бардак как обычно. но мишустин уж на порядок лучше предыдущего. даже представить страшно, что димон мог бы в этой ситуации натворить
Больной ключ
Не надо раньше времени расхваливать. А то тоже почувствует себя незаменимым
Суверенная федерация
Больной ключ
Соединённые Штаты России?