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Артём Мазанов
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Sakh.com: троих сахалинских страйкболистов арестовали по делу о террористическом сообществе. Его расследует ФСБ Материал редакции

У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство.

50 комментариев
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Городской суд Южно-Сахалинска арестовал троих местных жителей по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нём (статья 205.4 УК РФ). Об этом сообщает местное издание Sakh.com.

Как выяснили журналисты, у одного из фигурантов дома при обыске обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство. Родственники одного из задержанных рассказали, что все трое — увлекались страйкболом, а также участвовали в поисках пропавших людей. По информации издания, дело ведёт ФСБ.

Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, «не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию».

соавтор Sakh.com

Возбуждение дела и арест троих фигурантов агентству подтвердил адвокат Евгений Балабас. Он отказался комментировать детали. Представитель Сахалинского страйкбольного сообщества заявил журналистам, что задержанные не состояли в федерации, а также не посещали их мероприятия.

10 февраля семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к тюремным срокам от шести до 18 лет за создание «террористической организации». Никто из осужённых не признал вину. ФСБ отмечала общий интерес обвиняемых к страйкболу. Спецслужба заявила, что игра в страйкбол могла быть подготовкой к террористическим актам.

#новости #право

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50 комментариев
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rossoshmap

31

Пойду пистолет от Денди выкину

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Dra

rossoshmap
3

Ещё велосипед тоже выкинь, а то танком окажется. А уж если сахар найдут...

Ответить

Yuri Miller

Dra
0

Фаллос резиновый выкинь, а то анальная пробка на гранату похожа

Ответить

Dra

Yuri
0

Да!

Ответить

Рустам Измайлов

17

У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство.

Ответить

Руслан Карпов

2

<<Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались>> Да Сеть были просто агнцы божьи. Убийцы, наркоторговцы, радикалы.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Руслан
3

Погоди, но их ведь судили не за убийство

Ответить

Руслан Карпов

Plan
0

Судили их за организацию боевой группы, скрывая которую убийство они и совершили.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Руслан
1

Нет, их судили не за это. И убийство в деле не фигурировало

Ответить

Vladimir

Plan
–1

Бля, бедные террористы, не по той статье их осудили

Ответить

Plan 🇧&🇨

Vladimir
3

Тебя завтра осудят за изнасилование, хотя ты там по хулиганке окно разобьешь, тоже будешь «бля, не по той статье...» пиздеть?

Ответить

Vladimir

Plan
0

Назови имена кого просто так осудили, может я поменяю мнение 

Ответить

Именно

Vladimir
0

может тебе ещё домашку по математике решить?

Ответить

Vladimir

Именно
0

А ты способен на такое ? 

Ответить

Именно

Vladimir
0

ты слишком еблан для интернета

Ответить

Vladimir

Именно
0

Слава богу, такие тусовочки, которые террористов оправдывают как то не по мне 

Ответить

Plan 🇧&🇨

Vladimir
0

ты действительно не видишь разницы между "осудили за одно" и "совершили другое"?

Ответить

Руслан Карпов

Plan
–2

А за что их судили? И как это отменяет того что убийства, наркоторговля и подготовка к автономным радикальным действиям во имя анархии имела место быть?

Ответить

Plan 🇧&🇨

Руслан
0

А за что их судили?

То есть ты не зная сути дела, пришел оставить камент? Что ж ты сразу с этого не начал? К тебе б вопросов не было

Ответить

Владимир Земсков

3

VR-шлемы используются для отработки противоправных действий на открытых виртуальных территориях.
Просьба, взять под контроль всех владельцев шлемов виртуальной реальности.

Ответить

Andre Macareno

Владимир
2

Я бы полстерегся зажерживать тех, у кого в бит сейбере все треки камеллии на эксперт+ пройдены

Ответить

Roman Konchalov

Владимир
0

Хорошо, что ФСБ ещё не знает, что Firewall: Zero Hour бесплатно раздавали всем в PS Plus)))

Ответить

Станислав Назаров

2

Скоро начнут за nerf арестовывать

Ответить

Litnikov Danil

Станислав
3
Ответить

Alexey Snooker

Litnikov
0

Тiкай

Ответить

Marko

2

Так скоро и дышать станет опасно. А то вдруг я этим хочу власть заразить чем-то?

Ответить

Dra

Marko
0

Т-вирусом

Ответить

Максим Гольдмарк

2

У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство 

Ответить

Фундаментальный Денис

Максим
0

Такой можно целый подъезд разворотить

Ответить

Vladimir

–6

участники дела сети тоже сначала хорошие мальчики одуванчики были, пока убийство не всплыло так, что не зарекайтесь 

Ответить

Именно Фамильенно

Vladimir
3

не все же, блять, там убивали и судили их тоже, блять, не за убийство

Ответить

Vladimir

Именно
–6

Ну да они святые люди, наркотой не торговали, оружия у них не было, котят спасали своим отрядом 
Чертов режим сука загубил таких ребят 

Ответить

Илья Утёнков

Vladimir
1

Ты, очевидно, осведомлен лучше всех

Ответить

Именно Фамильенно

Vladimir
0

осудили всех и по сфабрикованной статье, а не только виновных за убийство и торговлю наркотиками
могу переформулировать так, что бы тебе стало понятнее, если окажется, что один из твоих друзей любит долбиться в задницу, то, значит, ты тоже не прочь заморить червячка в своём тыльном проходе

Ответить

Нейрокотик

Именно
0

Мур :З

Ответить

Опасный кран

Именно
0

Так и тут пока только троих подозревают

Ответить

Roman Konchalov

Именно
0

В Ирландце всю мафию тоже судили не за убийство)
Вы оба неправы, нельзя так делить людей на плохих и хороших, как вы оба пытаетесь это делать!

Ответить

Владимир Земсков

Vladimir
0

Это как обвинить всех, кто носит шляпу - преступниками, потому что однажды кто-то из преступников тоже носил шляпу.

Причем тут пример сети? Он ничего не доказывает и ничего не опровергает - он просто неуместен.

Ответить

Vladimir

Владимир
0

Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие».
Цитата из статьи, мой комментарий к ней 

Ответить

Roman Konchalov

1

Вот вы тут шутки шутите, а реального положения дел нихрена не знаете)
Я столько неадекватов, сколько видел в страйкболе, больше ни в одной тусовке не знаю. И вы сейчас поторопились, если наивно подумали, что я оправдываю ФСБ, намекая, что страйкболистов посадили не за просто так.
Тут нужно смотреть немного глубже. В таких тусовках на фоне соревновательного фактора и выпендрежа постоянно образуются конфликты, которые обоснованы ничем: просто кто-то кому-то не понравится, слишком нашивка выёбистая, показалось что тюн слишком сильный для игры в помещении, поддерживает ДНР и ЛНР или вообще всё что угодно, что не может являться почвой для ненависти в здоровой голове. Потом эти конфликты перерождаются в реально противоправные поступки: драки, воровство, клевета, подлог. А потом у одной из сторон находятся влиятельные друзья, которые решают конфликт своим влиянием.
Всё это очень похоже на сватинг:
"Сватинг - тактика домогательства, которая заключается во введении аварийно-спасательной службы в заблуждение (например, путем мистификации, направленной против диспетчера соответствующей спасательной службы) так, чтобы по адресу другого лица выехала штурмовая полицейская группа. Это делается с помощью фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях, такие как закладки бомбы, убийство, захват заложников или другие подобные инциденты."
В такой ситуации всем сторонам конфликта нужна хорошая психологическая помощь, а не посадки виновных и невиновных, но у нас в стране нет института психологической помощи, кстати, по-большей части из-за того, что визит даже к бесплатному психотерапевту является зашкваром, не говоря уже о том, что банально никто не будет тратить львиную долю своей зарплаты на постоянные визиты к психологу.
Написанное прошу считать бредом психически больного человека в состоянии ПТСР) Терроризм я не оправдываю.
Призываю внимательно относиться к своему психологическому состоянию и состоянию своих близких. Визит к психотерапевту – это забота о своём будущем и будущем ваших близких!

Ответить

Andre Macareno

0

Игроки в кс, вы следующие

Ответить

Роман Белоус

Andre
1

Надеюсь, до жанра фэнтези не доберутся и не начнут предъявлять за магию

Ответить

Litnikov Danil

Andre
0

В rainbow six siege, скорее

Ответить

Spect

0

Уничтожить страйкболистов как класс 

Ответить

LordChanka

0

Страйкболисты вне закона 

Ответить

Yuri Miller

0

Блин ну его нахуй этот страйкбол. Сажают как грибы в лесу.

Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

Спецслужба заявила, что игра в страйкбол могла быть подготовкой к террористическим актам

Ага, написание Hello world на JS может быть подготовкой к хакерским атакам

Ответить

alex twit

0

>Представитель Сахалинского страйкбольного сообщества заявил журналистам, что задержанные не состояли в федерации, а также не посещали их мероприятия.

Еще за жопу не взяли, а представитель уже обосрался и "их там нет"нулся

Ответить

Serge Demichev

0

Когда мы играли в страйк год 14-15 и делали хлопушки из гороха с петардой, уже тогда были случаи, когда принимали. Мол изготовление взрывчатых веществ, из гороха блеать. Это при том что в США тогда официально продавались такие гранаты при чем с взрывателем по времени.

Ответить

Неолд

0

Правильно, боевичков нужно пугать, чтобы не удумали чего.

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