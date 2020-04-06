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У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство.
Городской суд Южно-Сахалинска арестовал троих местных жителей по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нём (статья 205.4 УК РФ). Об этом сообщает местное издание Sakh.com.
Как выяснили журналисты, у одного из фигурантов дома при обыске обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство. Родственники одного из задержанных рассказали, что все трое — увлекались страйкболом, а также участвовали в поисках пропавших людей. По информации издания, дело ведёт ФСБ.
Возбуждение дела и арест троих фигурантов агентству подтвердил адвокат Евгений Балабас. Он отказался комментировать детали. Представитель Сахалинского страйкбольного сообщества заявил журналистам, что задержанные не состояли в федерации, а также не посещали их мероприятия.
10 февраля семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к тюремным срокам от шести до 18 лет за создание «террористической организации». Никто из осужённых не признал вину. ФСБ отмечала общий интерес обвиняемых к страйкболу. Спецслужба заявила, что игра в страйкбол могла быть подготовкой к террористическим актам.
Пойду пистолет от Денди выкину
Ещё велосипед тоже выкинь, а то танком окажется. А уж если сахар найдут...
Фаллос резиновый выкинь, а то анальная пробка на гранату похожа
У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство.
<<Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались>> Да Сеть были просто агнцы божьи. Убийцы, наркоторговцы, радикалы.
Судили их за организацию боевой группы, скрывая которую убийство они и совершили.
А за что их судили? И как это отменяет того что убийства, наркоторговля и подготовка к автономным радикальным действиям во имя анархии имела место быть?
VR-шлемы используются для отработки противоправных действий на открытых виртуальных территориях.
Просьба, взять под контроль всех владельцев шлемов виртуальной реальности.
Я бы полстерегся зажерживать тех, у кого в бит сейбере все треки камеллии на эксперт+ пройдены
Хорошо, что ФСБ ещё не знает, что Firewall: Zero Hour бесплатно раздавали всем в PS Plus)))
Скоро начнут за nerf арестовывать
Так скоро и дышать станет опасно. А то вдруг я этим хочу власть заразить чем-то?
У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство
участники дела сети тоже сначала хорошие мальчики одуванчики были, пока убийство не всплыло так, что не зарекайтесь
не все же, блять, там убивали и судили их тоже, блять, не за убийство
осудили всех и по сфабрикованной статье, а не только виновных за убийство и торговлю наркотиками
могу переформулировать так, что бы тебе стало понятнее, если окажется, что один из твоих друзей любит долбиться в задницу, то, значит, ты тоже не прочь заморить червячка в своём тыльном проходе
В Ирландце всю мафию тоже судили не за убийство)
Вы оба неправы, нельзя так делить людей на плохих и хороших, как вы оба пытаетесь это делать!
Это как обвинить всех, кто носит шляпу - преступниками, потому что однажды кто-то из преступников тоже носил шляпу.
Причем тут пример сети? Он ничего не доказывает и ничего не опровергает - он просто неуместен.
Вот вы тут шутки шутите, а реального положения дел нихрена не знаете)
Я столько неадекватов, сколько видел в страйкболе, больше ни в одной тусовке не знаю. И вы сейчас поторопились, если наивно подумали, что я оправдываю ФСБ, намекая, что страйкболистов посадили не за просто так.
Тут нужно смотреть немного глубже. В таких тусовках на фоне соревновательного фактора и выпендрежа постоянно образуются конфликты, которые обоснованы ничем: просто кто-то кому-то не понравится, слишком нашивка выёбистая, показалось что тюн слишком сильный для игры в помещении, поддерживает ДНР и ЛНР или вообще всё что угодно, что не может являться почвой для ненависти в здоровой голове. Потом эти конфликты перерождаются в реально противоправные поступки: драки, воровство, клевета, подлог. А потом у одной из сторон находятся влиятельные друзья, которые решают конфликт своим влиянием.
Всё это очень похоже на сватинг:
"Сватинг - тактика домогательства, которая заключается во введении аварийно-спасательной службы в заблуждение (например, путем мистификации, направленной против диспетчера соответствующей спасательной службы) так, чтобы по адресу другого лица выехала штурмовая полицейская группа. Это делается с помощью фальшивых сообщений о серьёзных правонарушениях, такие как закладки бомбы, убийство, захват заложников или другие подобные инциденты."
В такой ситуации всем сторонам конфликта нужна хорошая психологическая помощь, а не посадки виновных и невиновных, но у нас в стране нет института психологической помощи, кстати, по-большей части из-за того, что визит даже к бесплатному психотерапевту является зашкваром, не говоря уже о том, что банально никто не будет тратить львиную долю своей зарплаты на постоянные визиты к психологу.
Написанное прошу считать бредом психически больного человека в состоянии ПТСР) Терроризм я не оправдываю.
Призываю внимательно относиться к своему психологическому состоянию и состоянию своих близких. Визит к психотерапевту – это забота о своём будущем и будущем ваших близких!
Игроки в кс, вы следующие
Надеюсь, до жанра фэнтези не доберутся и не начнут предъявлять за магию
Спецслужба заявила, что игра в страйкбол могла быть подготовкой к террористическим актам
Ага, написание Hello world на JS может быть подготовкой к хакерским атакам
>Представитель Сахалинского страйкбольного сообщества заявил журналистам, что задержанные не состояли в федерации, а также не посещали их мероприятия.
Еще за жопу не взяли, а представитель уже обосрался и "их там нет"нулся
Когда мы играли в страйк год 14-15 и делали хлопушки из гороха с петардой, уже тогда были случаи, когда принимали. Мол изготовление взрывчатых веществ, из гороха блеать. Это при том что в США тогда официально продавались такие гранаты при чем с взрывателем по времени.