У одного из фигурантов дома нашли предмет, напоминающий взрывное устройство.

В закладки

Городской суд Южно-Сахалинска арестовал троих местных жителей по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нём (статья 205.4 УК РФ). Об этом сообщает местное издание Sakh.com.

Как выяснили журналисты, у одного из фигурантов дома при обыске обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство. Родственники одного из задержанных рассказали, что все трое — увлекались страйкболом, а также участвовали в поисках пропавших людей. По информации издания, дело ведёт ФСБ.

Такое ощущение, что это по той же схеме делается, что эти громкие дела — «Сеть», «Новое величие». Люди ничем подобным никогда не занимались, у них нет никакого снаряжения, кроме страйкбольного, а уже звучит на допросах, «не собирались ли вы штурмовать административные здания, полицию». соавтор Sakh.com

Возбуждение дела и арест троих фигурантов агентству подтвердил адвокат Евгений Балабас. Он отказался комментировать детали. Представитель Сахалинского страйкбольного сообщества заявил журналистам, что задержанные не состояли в федерации, а также не посещали их мероприятия.