Прямой эфир
Продавать эти товары смогут только компании с фармацевтической лицензией.
Правительство ограничило продажу медицинских масок, респираторов, перчаток, марли и защитных комплектов одежды. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Обеспечивать потребности субъектов» в этих изделиях будет корпорация «Росхимзащита» (структура «Ростеха»). Субъекты должны в течение трёх дней сообщить ей о текущих запасах этих товаров и потребности в них.
26 марта Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать максимальные цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых, а также на медицинские изделия,
Кроме того, в конце марта в Россию доставили 25,5 миллиона масок из Китая. Минздрав рекомендовал носить их полицейским, кассирам и другим работникам, которые общаются с большим числом людей.
Глава 1. Долбоёбы.
Масок в аптеках не было, потому что правительство запретило продавать дороже 12 рублей за штуку, при этом производителям они стоимость выше 12 рублей делать НЕ запретили. Аптекам не выгодно продавать маски.
Глава 2. Имбецилы.
Масок в аптеках не было и не будет, потому что правительство запретило делать наценку больше 10 копеек за штуку, что не покроет никаких операционных расходов и налогов. Аптекам не выгодно продавать маски.
Глава 3. Эпилог.
Россия отправила 11 самолетов с масками и оборудованием в Сербию, 1 самолет в США.
Сука, блять ты ж ёбаный нахуй почему блять нашей страной управляют какие то завершенные одноклеточные уебаны?
правительство запретило продавать дороже 12 рублей за штуку
Это когда?
в конце февраля, когда искал маски, пиздел с аптекаршей. значит дело было гдето около в феврале
Ну, аптекарша аптекаршей, а никаких распоряжений и новостей по этому поводу не было.
Да господи вот первая ссылка из гугла https://kuban24.tv/item/rukovoditel-seti-aptek-rasskazal-pochemu-v-krasnodare-defitsit-meditsinskih-masok
Если времени много - можешь поискать распоряжение, но аптекарша явно знает лучше почему у них нет масок. Единственное в чем я ошибся - аптекам запретили их продавать дороже 10 рублей, а я написал про 12.
А публиковать тебе долбоебизм властей в СМИ никто не будет
Да господи вот первая ссылка из гугла https://kuban24.tv/item/rukovoditel-seti-aptek-rasskazal-pochemu-v-krasnodare-defitsit-meditsinskih-masok
Так это Краснодар, а не правительство.
Я просто не люблю в таком контексте приводить свои какие-то наблюдения, потому что схуяли кто-то им вообще должен верить. Дело в том, что полторы недели назад я видел в двух аптеках маски по 40 рублей, а в двух кварталах от нее — по 70, что ли. Антисептиков не видел нигде.
А публиковать тебе долбоебизм властей в СМИ никто не будет
Да ну? =)
Отлично, теперь маски и респираторы окончательно исчезнут из аптек. Зато наверняка появятся на борту очередного самолёта с помощью стране N
Масок-то и по завышенным ценам нет в продаже сейчас, откуда они с наценкой в 10 коп. возьмутся?
Я сшил сам, а в место фильтра марля+вата+марля.
Нижний Валера
Ну и молодец, а смысл какой
А что будет с теми, кто маски на заказ шьет, многоразовые?
Геноцид в Россиюшке. Впрочем, ничего нового.
А вы там уже друг друга перебили в гражданской войне?
В Украине нет гражданской войны. Есть оккупация террористами при поддержке российских властей.
А чё делать региональным пацанам, скупившим маски для перепродажи на авито?
с наценкой в 10 копеек никто их шить или завозить официально не будет, или просто останется как и сейчас теневой рынок
Продают в подвалах, много торговых точек в Москве и области большими буквами «Маски, перчатки, антисептик». Маски стоят так: покупал по 50, по 100. Видел по 150-250, говорили что видели 450. Чел знакомый заработал на масках 130 за 2 недели. Бизнес не плохой.
Классическая схема 90-х.
1. Запрещаешь продавать маски без лицензии и за дорого.
2. Изымаешь маски у всех кто их продает.
3. Продаешь изъятые маски через своих дружков без лицензии и за дорого, желательно заграницу.
профит.
Называем маску мини-балаклавой и продаем.
То хвалятся тем, что переоборудовали производства под маски, то регулируют асе это добро