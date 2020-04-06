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Новости
Алексей Боржонов
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Правительство ограничило наценки на маски, респираторы и медицинские перчатки Материал редакции

Продавать эти товары смогут только компании с фармацевтической лицензией.

37 комментариев
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Правительство ограничило продажу медицинских масок, респираторов, перчаток, марли и защитных комплектов одежды. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

  • Продавать эти товары смогут компании с фармацевтической лицензией;
  • Кроме того, на них ввели предельную наценку для розничной продажи — она не должна быть выше 10 копеек за единицу товара;
  • При оптовых закупках запрещено увеличивать цену более чем на 10% от себестоимости «на каждом этапе товаропроводящей цепи».

«Обеспечивать потребности субъектов» в этих изделиях будет корпорация «Росхимзащита» (структура «Ростеха»). Субъекты должны в течение трёх дней сообщить ей о текущих запасах этих товаров и потребности в них.

26 марта Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать максимальные цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых, а также на медицинские изделия,

Кроме того, в конце марта в Россию доставили 25,5 миллиона масок из Китая. Минздрав рекомендовал носить их полицейским, кассирам и другим работникам, которые общаются с большим числом людей.

#новости #covid19

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37 комментариев
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Отечественный кран

15

 Правительство ограничило продажу медицинских масок

Да толку, их всё равно хрен где найдешь. Половина уже во Франции, а другую продали СШП. 

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Арнольд Герасимович Дыня

8

Глава 1. Долбоёбы.

Масок в аптеках не было, потому что правительство запретило продавать дороже 12 рублей за штуку, при этом производителям они стоимость выше 12 рублей делать НЕ запретили. Аптекам не выгодно продавать маски.

Глава 2. Имбецилы.

Масок в аптеках не было и не будет, потому что правительство запретило делать наценку больше 10 копеек за штуку, что не покроет никаких операционных расходов и налогов. Аптекам не выгодно продавать маски.

Глава 3. Эпилог.
Россия отправила 11 самолетов с масками и оборудованием в Сербию, 1 самолет в США.

Сука, блять ты ж ёбаный нахуй почему блять нашей страной управляют какие то завершенные одноклеточные уебаны?

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Опасный кран

Арнольд
0

  правительство запретило продавать дороже 12 рублей за штуку

Это когда?

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Арнольд Герасимович Дыня

Опасный
0

в конце февраля, когда искал маски, пиздел с аптекаршей. значит дело было гдето около в феврале

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Опасный кран

Арнольд
0

Ну, аптекарша аптекаршей, а никаких распоряжений и новостей по этому поводу не было.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Опасный
0

Да господи вот первая ссылка из гугла https://kuban24.tv/item/rukovoditel-seti-aptek-rasskazal-pochemu-v-krasnodare-defitsit-meditsinskih-masok
Если времени много - можешь поискать распоряжение, но аптекарша явно знает лучше почему у них нет масок. Единственное в чем я ошибся - аптекам запретили их продавать дороже 10 рублей, а я написал про 12. 
А публиковать тебе долбоебизм властей в СМИ никто не будет

Ответить

Опасный кран

Арнольд
0

 Да господи вот первая ссылка из гугла https://kuban24.tv/item/rukovoditel-seti-aptek-rasskazal-pochemu-v-krasnodare-defitsit-meditsinskih-masok

Так это Краснодар, а не правительство.

Я просто не люблю в таком контексте приводить свои какие-то наблюдения, потому что схуяли кто-то им вообще должен верить. Дело в том, что полторы недели назад я видел в двух аптеках маски по 40 рублей, а в двух кварталах от нее — по 70, что ли. Антисептиков не видел нигде.

 А публиковать тебе долбоебизм властей в СМИ никто не будет

Да ну? =)

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Арнольд

Опасный
0

У меня знакомый тоже по 75 рублей маски покупал, но это не значит, что они законно ими торгуют. Тем более делал это он не в сетевой аптеке, а в аптеке у армэна за углом.

Ответить

Илюша

5

Отлично, теперь маски и респираторы окончательно исчезнут из аптек. Зато наверняка появятся на борту очередного самолёта с помощью стране N

Ответить

Определенный якорь

2

помянем рыночек

Ответить

Litnikov Danil

Определенный
2

поприветствуем совочек

Ответить

Dra

2

Масок-то и по завышенным ценам нет в продаже сейчас, откуда они с наценкой в 10 коп. возьмутся?

Ответить

Неолд

–3

Я сшил сам, а в место фильтра марля+вата+марля.

Ответить

Нижний Валера

Неолд
1

Ну и молодец, а смысл какой

Ответить

Неолд

Нижний
1

В автобусе не подцепить бациллу если кто кашленёт.

Ответить

Zasad Asdasd

Нижний
0

Воз пиизнала, что не панацея но снижает риски

Ответить

rossoshmap

Нижний
0
Ответить

Dra

Неолд
0

Чёт совсем толстым стал, судя по последним каментам.

Ответить

Неолд

Dra
0

Ты знаешь кто твоя мать? Спроси Дитковского)

Ответить

Dra

Неолд
0

Моя мать была алкоголичкой и сдохла под забором. От этого твоя толстота не уменьшилась.

Ответить

Неолд

Dra
0

бгг

Ответить

Определенный якорь

Неолд
0

вот мое решение 

Ответить

Евгений Клочков

1

А что будет с теми, кто маски на заказ шьет, многоразовые?

Ответить

NightmareZ

Евгений
1

В Сибирь лес валить. Для китайцев.

Ответить

Alex Slobodskikh

Евгений
1

Андрюха! У нас маска! Возможно, многоразовая. По коням!

Ответить

NightmareZ

0

Геноцид в Россиюшке. Впрочем, ничего нового.

Ответить

Неолд

NightmareZ
0

А вы там уже друг друга перебили в гражданской войне?

Ответить

NightmareZ

Неолд
1

В Украине нет гражданской войны. Есть оккупация террористами при поддержке российских властей.

Ответить

Евгений Мартынов

0

А чё делать региональным пацанам, скупившим маски для перепродажи на авито?

Ответить

Brumik Lodička

Евгений
0

У станций метро их довольно успешно продавали 🧐

Ответить

Сергей Сайганов

Евгений
0

Как всегда, сосать бибу

Ответить

Леонид Федотов

0

 не должна быть выше 10 копеек за единицу товара

Ахахахаха

Ответить

Добрый Жук

0

с наценкой в 10 копеек никто их шить или завозить официально не будет, или просто останется как и сейчас теневой рынок

Ответить

Люциан Бужор

0

Продают в подвалах, много торговых точек в Москве и области большими буквами «Маски, перчатки, антисептик». Маски стоят так: покупал по 50, по 100. Видел по 150-250, говорили что видели 450. Чел знакомый заработал на масках 130 за 2 недели. Бизнес не плохой.

Ответить

Станислав Назаров

0

Классическая схема 90-х.
1. Запрещаешь продавать маски без лицензии и за дорого. 
2. Изымаешь маски у всех кто их продает.
3. Продаешь изъятые маски через своих дружков без лицензии и за дорого, желательно заграницу.
профит.  

Ответить

Brumik Lodička

0

Чемезов после этой новости:

Ответить

Zasad Asdasd

–1

Называем маску мини-балаклавой и продаем. 
То хвалятся тем, что переоборудовали производства под маски, то регулируют асе это добро

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