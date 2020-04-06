Продавать эти товары смогут только компании с фармацевтической лицензией.

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Правительство ограничило продажу медицинских масок, респираторов, перчаток, марли и защитных комплектов одежды. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Продавать эти товары смогут компании с фармацевтической лицензией;

Кроме того, на них ввели предельную наценку для розничной продажи — она не должна быть выше 10 копеек за единицу товара;



При оптовых закупках запрещено увеличивать цену более чем на 10% от себестоимости «на каждом этапе товаропроводящей цепи».



«Обеспечивать потребности субъектов» в этих изделиях будет корпорация «Росхимзащита» (структура «Ростеха»). Субъекты должны в течение трёх дней сообщить ей о текущих запасах этих товаров и потребности в них.

26 марта Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать максимальные цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых, а также на медицинские изделия,