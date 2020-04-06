Прямой эфир
«Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поощрит полицейского, который ударил нарушителя режима самоизоляции в Чечне. Комментарий Кадырова опубликовал телеканал «Грозный».
По словам главы республики, он изначально не был доволен действиями полицейского, но потом решил, что поощрит его.
4 апреля юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев опубликовал видео, на котором полицейские «поочередно наносят удары по ягодичным мышцам» жителя Аргуна. Позже он удалил ролик по просьбе пострадавшего и опубликовал скриншоты из него.
5 апреля в эфире ЧГТРК «Грозный» пострадавший, которого зовут Ислам Тулаев, его брат и ещё двое мужчин извинились. По словам ведущего канала, Тулаев не раз нарушал режим самоизоляции.
Заместитель главы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов сообщил, что не поощряет действия полицейских. В отношении них проведут служебную проверку.
С 3 апреля в Чечне действует комендантский час. Жителям республики запрещено выходить на улицу с 20:00 до 08:00. Кроме того, с 5 апреля ограничен въезд в регион.
К 6 апреля в Чечне 16 случаев заболевания коронавирусом. Один человек умер от него.
и это прекрасно
Почему-то всегда думал по его высказываниям, что ему лучше тысячу похоронить
Особый спрей
И похоронить и ударить, почему ты Рамзана Ахматовича решил обидеть
Рамзан Ахматович, приношу свои публичные извинения, извините, я не хотел Вас обидеть.
наверное единственный раз когда он прав.
Люди с таким типом мышления как у тебя - самые отвратительные и опасные
"Я против Х, но..."
То есть, противников и оппонентов нельзя оценивать взвешенно, нужно яростно ненавидеть их каждый вздох? XD
Люди с таким типом мышления как у тебя - самые отвратительные и опасные
Потому что видят мир не в черно-белых красках и ими сложнее манипулировать?
Нет уж, самую дикость против неприятеля совершают как раз те, у кого мышление линейное. Тот, кто мыслит не прямо, не будет убивать ребёнка потому что он - немец во вторую мировую, а ты бы прибил, крича: "получай малолетний фашист".
по просьбе пострадавшего видео удалено
мне что теперь за вас еще гуглить?
он посреди парка заседает?
Рамзан, лови лайфхак: можно же и 1000 человек ударить и никого не хоронить.
Отправить бы ещё чеченцев с палками в парки Москвы
Ну не иди в парки в чем проблема. Все кто ходит бродит в первую очередь рискуют своим здоровьем. Защита здоровья это всего лишь повод для некоторых поиздеваться над людьми
Не видел что-то чтобы так пинками на МРТ загоняли или к стоматологу ?
Делитесь, сколько «донов» насчитали, я — 5
А что он сам на улице без масок при минимум 2 присутствующих людях? Чеченцы не убивайте меня
Осталось перенять опыт по пыткам у коллег из регионов, а то что-то чеченцы отстают в этом плане
Путин похвалил полицейского, похвалившего Кадырова за то что тот похвалил его за спасение 1000 человек.