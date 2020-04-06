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Алексей Боржонов
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Кадыров похвалил полицейского, который ударил нарушителя режима самоизоляции в Чечне Материал редакции

«Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить».

37 комментариев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поощрит полицейского, который ударил нарушителя режима самоизоляции в Чечне. Комментарий Кадырова опубликовал телеканал «Грозный».

По словам главы республики, он изначально не был доволен действиями полицейского, но потом решил, что поощрит его.

Я даже изначально был недоволен тем, что сотрудник [силового ведомства] ударил этого безумца. Но я, наоборот, поощрю его. Если один раз предупредили, второй раз предупредили, то в третий раз зачем он выходит? Он не хочет жить, что ли? <…> Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

4 апреля юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев опубликовал видео, на котором полицейские «поочередно наносят удары по ягодичным мышцам» жителя Аргуна. Позже он удалил ролик по просьбе пострадавшего и опубликовал скриншоты из него.

5 апреля в эфире ЧГТРК «Грозный» пострадавший, которого зовут Ислам Тулаев, его брат и ещё двое мужчин извинились. По словам ведущего канала, Тулаев не раз нарушал режим самоизоляции.

Заместитель главы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов сообщил, что не поощряет действия полицейских. В отношении них проведут служебную проверку.

С 3 апреля в Чечне действует комендантский час. Жителям республики запрещено выходить на улицу с 20:00 до 08:00. Кроме того, с 5 апреля ограничен въезд в регион.

К 6 апреля в Чечне 16 случаев заболевания коронавирусом. Один человек умер от него.

#новости #covid19 #карантинвроссии #кадыров

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37 комментариев
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Русский вентилятор

13

Полицейских, которые на митингах людей бьют тоже хвалят, премии им выписывают.

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Poe Ghost

Русский
39

Мне лучше сотню отпиздить и посадить, чем миллионам уровень жизни поднимать.

Ответить

granitsysterty

Русский
–2

и это прекрасно 

Ответить

Русский вентилятор

granitsysterty
0

Ладно.

Ответить

Специальный волк

20

На Пятой Авеню вообще застрелили бы

Ответить

Litnikov Danil

Специальный
0

С двух рук

Ответить

Alexey Snooker

Специальный
0

Ору

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

8

Почему-то всегда думал по его высказываниям, что ему лучше тысячу похоронить

Ответить

Особый спрей

Арнольд
2

И похоронить и ударить, почему ты Рамзана Ахматовича решил обидеть 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Особый
0

Рамзан Ахматович, приношу свои публичные извинения, извините, я не хотел Вас обидеть.

Ответить

Лот тот

–6

наверное единственный раз когда он прав. 

Ответить

Филипп Дориан

Лот
10

Люди с таким типом мышления как у тебя - самые отвратительные и опасные
"Я против Х, но..."

Ответить

alexferman

Филипп
5

То есть, противников и оппонентов нельзя оценивать взвешенно, нужно яростно ненавидеть их каждый вздох? XD

Ответить

Сергей Васильев

Филипп
1

Люди с таким типом мышления как у тебя - самые отвратительные и опасные

Потому что видят мир не в черно-белых красках и ими сложнее манипулировать?

Ответить

ユリー シャネ

Сергей
3

Потому что они самые беспринципные и могут творить/оправдывать любую дикость которая совершается против их неприятеля. 

Ответить

Сергей Васильев

ユリー
1

Нет уж, самую дикость против неприятеля совершают как раз те, у кого мышление линейное. Тот, кто мыслит не прямо, не будет убивать ребёнка потому что он - немец во вторую мировую, а ты бы прибил, крича: "получай малолетний фашист".

 

Ответить

ユリー シャネ

Сергей
0

Вам виднее кого бы я прибил, а кого нет. 

Ответить

Сергей Васильев

ユリー
0

Именно так, ведь я умнее тебя, ты передо мной как на ладошке.

Ответить

Emile Zäkiev

Филипп
1

"Я против Х, но..."

"я против BUTTSEKS, но $20 - это $20"

Ответить

Emile Zäkiev

Лот
1

согласен, все по делу

Ответить

Владислав Сурков

6

по просьбе пострадавшего видео удалено

 мне что теперь за вас еще гуглить?

Ответить

ouxen

2

он посреди парка заседает?

Ответить

Миша Сергеев

ouxen
6

Посреди мира

Ответить

Evgheniy Puris

–9
Ответить

Тогдашний блик

1

Вечерний звон! Дон! Дон!

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Рамзан, лови лайфхак: можно же и 1000 человек ударить и никого не хоронить.

Ответить

Особый спрей

Овжешко
0

А можно тысячу ударить и ещё всех похоронить. 

Ответить

Vladimir

–2

Отправить бы ещё чеченцев с палками в парки Москвы 

Ответить

Заур Зауров

Vladimir
0

Ну не иди в парки в чем проблема. Все кто ходит бродит в первую очередь рискуют своим здоровьем. Защита здоровья это всего лишь повод для некоторых поиздеваться над людьми
Не видел что-то чтобы так пинками на МРТ загоняли или к стоматологу ?

Ответить

Poe Ghost

0

На самом деле это не «дон», а «дуй хьуна».

Ответить

Фундаментальный Денис

0

Статья 286 УК РФ

Ответить

Andre Macareno

0

Делитесь, сколько «донов» насчитали, я — 5

Ответить

Sage Pointer

Andre
0

Маловато как-то, я насчитал 14

Ответить

Yuri Miller

0

А что он сам на улице без масок при минимум 2 присутствующих людях? Чеченцы не убивайте меня

Ответить

Roman Polyakov

0

Дон

Ответить

hyposlasher

0

Осталось перенять опыт по пыткам у коллег из регионов, а то что-то чеченцы отстают в этом плане

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Овжешко Пожежниченко

0

Путин похвалил полицейского, похвалившего Кадырова за то что тот похвалил его за спасение 1000 человек.

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