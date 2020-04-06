Я даже изначально был недоволен тем, что сотрудник [силового ведомства] ударил этого безумца. Но я, наоборот, поощрю его. Если один раз предупредили, второй раз предупредили, то в третий раз зачем он выходит? Он не хочет жить, что ли? <…> Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить.