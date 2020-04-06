Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2108

Минюст зарегистрировал «Партию прямой демократии». Её основал один из создателей World of Tanks Материал редакции

Партия начнёт готовиться к региональным выборам, несмотря на их перенос.

38 комментариев
В закладки
Вячеслав Макаров — генеральный секретарь Партии прямой демократии Фото Кирилла Кудрявцева, AFP

Минюст зарегистрировал «Партию прямой демократии», среди основателей которой бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров. Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Макарова, партия начнёт подготовку к региональным выборам, несмотря на их перенос из-за ситуации с распространением коронавируса. 12 апреля появится новый сайт партии, в сентябре она анонсирует запуск приложения.

  • В январе «Медуза» писала, что в АП рассматривали сценарии регистрации нескольких новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров назывались в том числе Юрий Дудь и Сергей Шнуров;
  • О создании партий объявили в том числе основатель Faberlic Алексей Нечаев и певица Валерия.

В марте «Партия прямой демократии» провела учредительный съезд. TJ побывал на нём и рассказывал, что нужно знать об этой партии.

Одного из создателей World of Tanks избрали…
Перед конференцией СМИ написали о том, что членами «Партии прямой демократии» станут Бутина и…
tjournal.ru

#новости #политика #выборы

Новости
Подписан
Отписаться
Google учит роботов, как двигаться, наблюдая за собаками
Запрограммировать робота двигаться как настоящая живая собака довольно сложно, и ученые из Google решили пойти другим путем: они прикрепили к ней датчики и записали все нюансы с помощью технологии захвата движения. Затем они использовали эти данные для того, чтобы смоделировать бег пса, прыжки, повороты, шаги в сторону и даже собачий танец, пишет…
2
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 38, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 156913, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Apr 2020 17:10:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Данислав Жуков

11

Прокладки. На Хабре никто внятно не смог объяснить почему их регистрируют без проблем, а партии Навального и Гудкова нет. Никаких амбиций у этой партии нет.

Ответить

alexferman

Данислав
22

На Хабре никто внятно не ответил почему

Да, Хабр-то знатный круглый стол политологических экспертов

Ответить

check-it-out

alexferman
1

Они могли написать нейронку, которая изучит все необходимые данные и даст ответ.

Ответить

Опасный кран

check-it-out
0

Нет, не могли

Ответить

Роберт Петросян

Данислав
3

Значит кому-то это выгодно. 

Ответить

Больной ключ

Данислав
1

Чёрный список. Очевидно же.

Ответить

Андрей Рядькин

13

похож 

Ответить

Русский вентилятор

5

Знаем же, проправительственная партия айтишников. Нахуя они нужны? Особо не понятно, возможно для лоббирования интересов IT индустрии в правительстве/навязывания интересов правительства в IT компаниях страны.

Ответить

Роберт Петросян

Русский
5

Говорю же, это кому то выгодно для агитации молодежи 

Ответить

Русский вентилятор

Роберт
2

Возможно и так, в танки играешь? Смотри теперь можно голосовать за чувака который создал твою любимую игру.

Но я всё же думаю, что это нужно как с лабораторий Касперского, когда им насильно половина руководителей засунули из силовиков. Имеют своих хакеров на коротком поводке и давят на компанию развиваться в «нужном» направлении.

А возможно и то и другое.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Роберт
0

Молодежь в танки не играет

Ответить

Фундаментальный Денис

Русский
2

 Нахуя они нужны?

Голоса отданные за партии не прошедшие барьер пропорционально распределяются между прошедшими барьер партиями. 

Ответить

alexferman

Фундаментальный
0

Причём Едру отдают большую часть

Ответить

Никита Григорьев

alexferman
2

Вы получаете дополнительный балл за усвоение термина "пропорционально"!

Ответить

hyposlasher

Русский
1

Чтобы хантить русских хакеров для работы на правительство

Ответить

Русский вентилятор

hyposlasher
1

Именно, раньше ловили и ставили выбор между тюрьмой и работой на правительство, а сейчас поняли, что можно сразу воспитывать и вербовать.

Ответить

Владислав Сурков

Русский
1

пиратскую парию россии из-за названия не регистрируют 

Ответить

NightmareZ

1

 из-за ситуации с распространением коронавируса

Из-за ПАНДЕМИИ, блядь. У всех пандемия, в России опять хлопок. Ебанашки.

Ответить

Serg Bootlegger

NightmareZ
8

Есть пробитие

Ответить

NightmareZ

NightmareZ
0

@Карина Мирзаева , напишешь как дела из инфекционки, в которой НИХУЯ НЕТ?

Ответить

Dra

3

Партия прямого спойлера.

Ответить

Andre Macareno

3

ЕСТЬ ПРОБИТИЕ В БЮДЖЕТЕ

Ответить

Litnikov Danil

2

А лошадь тоже будет?

Ответить

Сергей Зайкевич

1

Чувак тупой как пробка. На встречах с разработчиками выдавал такие перлы что коллеги рядом сидели с фэйспалмом 

Ответить

Провинциальный чувак

1
Ответить

Насущные Проблемы

0

Говноедская игра. Говноедская партия.

Ответить

Роман Белоус

–1

Партия прямой кишки блять. Кстати, фирма, выпускающая танки же украинская вроде как. Чел часом не хохол ваще?

Ответить

Владислав Никитин

Роман
2

Белорусская 

Ответить

kexitt

Роман
1

белорусы

Ответить

Владислав Сурков

0

чо там у них по плану осталось?

партия навального, без навального и с дудем во главе? 

Ответить

artur krugliy

Владислав
1

что-то пропустил и  Дудь , как Шнуров себя уже зарекомендовал, как комнатный опозиционер?

Ответить

Никита Григорьев

artur
2

Дудь, может, и нормальный - это зависит от того,будет ли выходить из комнаты. А Шнур всем сообщил, что он охренеть оппозиция, а потом почистил оппозиционные записи в соцсетях и написал, что "поправки в конституцию - вообще бля норм, молодёжь не шарит, ёпта!"

Ответить

Ni Ck

0

Демократию и танки уже проходили

Ответить

Роберт Петросян

0

Девиз наверное будет "Бахнем по путину и Единой России"

Ответить

Vladimir

0

Почему никто ещё не скинул жирдяя из южного парка

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Так это Навальный их дудасил весь январь

Ответить

Serge Demichev

0

Придумайте слово на букву Г. 

Ответить

Владимир Филатов

0

Это продавец комиксов из симпсонов.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Мнение Елизаветы Песковой о карантине. С картинками
В целом с мнением девушки согласен, тоже заказал себе велодорожку, поставлю на кухне вместо холодильника, который скоро всё равно будет не нужен. На следующей неделе собираюсь отправиться отдыхать на яхте в тихом океане, заодно изолируюсь от TJ. А чем занимаетесь вы? Пишите в комментариях, ставьте дизлайки, черти.
166
Новости
Петербургский губернатор попросил горожан поделиться планшетами и ноутбуками со школьниками
У тех заканчиваются каникулы, занятия возобновятся в удалённом режиме.
91
Новости
Бывший депутат Госдумы назвал «мародёрством» просьбы о поддержке от граждан и бизнеса
«Сейчас для всех нас очень сложное время».
103
Популярное за три дня
Животные
Главное сохранять спокойствие
#котики_от_ноунейма
2
Новости
«Мы не отказываемся от работы»: врачи из Петербурга записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты
По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.
91
Животные
11
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Сергей Васильев

В Великобритании начали сжигать…

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Помогу Любе Соболь

Super 72

Помогу Любе Соболь

Master Oogway

В Великобритании начали сжигать…

Vladimir Galler

В Великобритании начали сжигать…

Владимир Филатов

Помогу Любе Соболь

Илья Михалков

Начало дистанционного…

Orlove

В Великобритании начали сжигать…

Сергей Васильев

Сотрудник рязанской колонии…

Владимир Филатов

В Новокузнецке ребёнку дали имя…

Кирилл Алексеев

Помогу Любе Соболь

Дмитрий Титов

Помогу Любе Соболь

Тот самый Рязанцев

Сотрудник рязанской колонии…

ouxen

Президент Монголии призвал…

Eugene Panfilov

Мем: Танцующие носильщики гробов

ouxen

Президент Монголии призвал…

Kostya Proshchalykin

Президент Монголии призвал…

Sam Lowry

Начало дистанционного…

Тот самый Рязанцев

Президент Монголии призвал…

Super 72

Помогу Любе Соболь