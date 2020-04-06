Прямой эфир
что происходит в интернете
Партия начнёт готовиться к региональным выборам, несмотря на их перенос.
Минюст зарегистрировал «Партию прямой демократии», среди основателей которой бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров. Об этом сообщается на сайте партии.
По словам Макарова, партия начнёт подготовку к региональным выборам, несмотря на их перенос из-за ситуации с распространением коронавируса. 12 апреля появится новый сайт партии, в сентябре она анонсирует запуск приложения.
В марте «Партия прямой демократии» провела учредительный съезд. TJ побывал на нём и рассказывал, что нужно знать об этой партии.
Прокладки. На Хабре никто внятно не смог объяснить почему их регистрируют без проблем, а партии Навального и Гудкова нет. Никаких амбиций у этой партии нет.
На Хабре никто внятно не ответил почему
Да, Хабр-то знатный круглый стол политологических экспертов
Они могли написать нейронку, которая изучит все необходимые данные и даст ответ.
Говорю же, это кому то выгодно для агитации молодежи
Русский вентилятор
Возможно и так, в танки играешь? Смотри теперь можно голосовать за чувака который создал твою любимую игру.
Но я всё же думаю, что это нужно как с лабораторий Касперского, когда им насильно половина руководителей засунули из силовиков. Имеют своих хакеров на коротком поводке и давят на компанию развиваться в «нужном» направлении.
А возможно и то и другое.
Фундаментальный Денис
Нахуя они нужны?
Голоса отданные за партии не прошедшие барьер пропорционально распределяются между прошедшими барьер партиями.
Причём Едру отдают большую часть
Вы получаете дополнительный балл за усвоение термина "пропорционально"!
Чтобы хантить русских хакеров для работы на правительство
Русский вентилятор
Именно, раньше ловили и ставили выбор между тюрьмой и работой на правительство, а сейчас поняли, что можно сразу воспитывать и вербовать.
из-за ситуации с распространением коронавируса
Из-за ПАНДЕМИИ, блядь. У всех пандемия, в России опять хлопок. Ебанашки.
@Карина Мирзаева , напишешь как дела из инфекционки, в которой НИХУЯ НЕТ?
Чувак тупой как пробка. На встречах с разработчиками выдавал такие перлы что коллеги рядом сидели с фэйспалмом
Партия прямой кишки блять. Кстати, фирма, выпускающая танки же украинская вроде как. Чел часом не хохол ваще?
чо там у них по плану осталось?
партия навального, без навального и с дудем во главе?
что-то пропустил и Дудь , как Шнуров себя уже зарекомендовал, как комнатный опозиционер?
Дудь, может, и нормальный - это зависит от того,будет ли выходить из комнаты. А Шнур всем сообщил, что он охренеть оппозиция, а потом почистил оппозиционные записи в соцсетях и написал, что "поправки в конституцию - вообще бля норм, молодёжь не шарит, ёпта!"