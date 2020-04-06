У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружили.

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У сотрудника колонии в Рязанской области обнаружили коронавирус нового типа, сообщается на сайте регионального управления ФСИН. Это первый случай заболевания в российской тюремной системе.

У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружен. УФСИН отметил, что эпидемиологическая обстановка в ней стабильная.

Заболевший сотрудник находится в самоизоляции, ему не требуется госпитализация. В сообщении говорится, что болезнь протекает в лёгкой форме.

В колонии прекратили приём осуждённых и их перевод в другие учреждения, а также приём и передачу посылок.

31 марта Роспотребнадзор потребовал, чтобы всех сотрудников СИЗО и колоний проверяли на коронавирус, если у них есть симптомы респираторных заболеваний.

Ранее в сети уже появлялись публикации о заболеваниях в российских колониях, но ФСИН отрицала, что это заболевания Covid-19. В частности, Генпрокуратура признала фейковой публикацию на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии.