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Алексей Боржонов
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Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом. Это первый подтверждённый случай в российской тюремной системе Материал редакции

У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружили.

7 комментариев
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У сотрудника колонии в Рязанской области обнаружили коронавирус нового типа, сообщается на сайте регионального управления ФСИН. Это первый случай заболевания в российской тюремной системе.

У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружен. УФСИН отметил, что эпидемиологическая обстановка в ней стабильная.

Заболевший сотрудник находится в самоизоляции, ему не требуется госпитализация. В сообщении говорится, что болезнь протекает в лёгкой форме.

В колонии прекратили приём осуждённых и их перевод в другие учреждения, а также приём и передачу посылок.

31 марта Роспотребнадзор потребовал, чтобы всех сотрудников СИЗО и колоний проверяли на коронавирус, если у них есть симптомы респираторных заболеваний.

Ранее в сети уже появлялись публикации о заболеваниях в российских колониях, но ФСИН отрицала, что это заболевания Covid-19. В частности, Генпрокуратура признала фейковой публикацию на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии.

К 6 апреля в России зафиксировано 6343 случаев заболевания Covid-19, 406 человека выздоровели, 47 умерли.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Дмитрий Чернышов

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Дверь то ему заварили? 😏

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Сергей Васильев

1

В тюрьмах даже пневмония не редкость, а уж с этим вирусом начнется мясорубка... Мне кажется такими темпами мы придем к охуенной ситуации, когда государство начнет освобождать мелкую АУЕ гопоту под домашный арест, то есть к концу карантина они свободно выйдут на ваши улицы.

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Лунный Данила

Сергей
0

Из наших улиц ауе не уходило

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Сергей Васильев

Лунный
1

я, само собой, говорил исключительно про Москву, замкадье можете заливать кровью.

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Вольный корабль

Сергей
0

глубинный народ все ждет, когда вы там в своей Москве перемрете

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Сергей Васильев

Вольный
0

Ну зато мы со всей страны лучших медиков стащили, а вас будут Васяны клизмой лечить.

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Евген

0

ОРВИ жизнь Covid

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