Прямой эфир
У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружили.
У сотрудника колонии в Рязанской области обнаружили коронавирус нового типа, сообщается на сайте регионального управления ФСИН. Это первый случай заболевания в российской тюремной системе.
У других работников и заключённых колонии коронавирус не обнаружен. УФСИН отметил, что эпидемиологическая обстановка в ней стабильная.
Заболевший сотрудник находится в самоизоляции, ему не требуется госпитализация. В сообщении говорится, что болезнь протекает в лёгкой форме.
В колонии прекратили приём осуждённых и их перевод в другие учреждения, а также приём и передачу посылок.
31 марта Роспотребнадзор потребовал, чтобы всех сотрудников СИЗО и колоний проверяли на коронавирус, если у них есть симптомы респираторных заболеваний.
Ранее в сети уже появлялись публикации о заболеваниях в российских колониях, но ФСИН отрицала, что это заболевания Covid-19. В частности, Генпрокуратура признала фейковой публикацию на сайте «Эха Москвы в Оренбурге» о «вспышке неизвестного заболевания» в оренбургской колонии.
К 6 апреля в России зафиксировано 6343 случаев заболевания Covid-19, 406 человека выздоровели, 47 умерли.
В тюрьмах даже пневмония не редкость, а уж с этим вирусом начнется мясорубка... Мне кажется такими темпами мы придем к охуенной ситуации, когда государство начнет освобождать мелкую АУЕ гопоту под домашный арест, то есть к концу карантина они свободно выйдут на ваши улицы.
Лунный Данила
Из наших улиц ауе не уходило
я, само собой, говорил исключительно про Москву, замкадье можете заливать кровью.
Вольный корабль
глубинный народ все ждет, когда вы там в своей Москве перемрете
Ну зато мы со всей страны лучших медиков стащили, а вас будут Васяны клизмой лечить.