За неповиновение полиции.

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Пресненский суд Москвы оштрафовал Иисуса Воробьёва, которого задержали на Патриарших прудах во время прогулки с собакой. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.

По словам Елисеева, приговор собираются обжаловать.

Воробьёва задержали 4 апреля из-за нарушения режима самоизоляции, когда он гулял с собакой на Патриарших прудах. На него составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского.

После того как мужчину задержали, его собака осталась на улице одна. Позже пса по кличке Платон забрала жена Воробьёва.

Сам задержанный говорил, что находился на разрешённом во время режима самоизоляции расстоянии от дома. При этом в полиции заявили, что территория Патриарших прудов была закрыта. В МВД рассказали, что предупреждали Воробьёва о нарушении режима изоляции, но тот начал спорить с полицейскими.

Задержание Воробьёва стало одной из главных тем в рунете 4 апреля. TJ собрал реакции на задержание москвича.