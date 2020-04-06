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За неповиновение полиции.
Пресненский суд Москвы оштрафовал Иисуса Воробьёва, которого задержали на Патриарших прудах во время прогулки с собакой. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.
По словам Елисеева, приговор собираются обжаловать.
Воробьёва задержали 4 апреля из-за нарушения режима самоизоляции, когда он гулял с собакой на Патриарших прудах. На него составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского.
После того как мужчину задержали, его собака осталась на улице одна. Позже пса по кличке Платон забрала жена Воробьёва.
Сам задержанный говорил, что находился на разрешённом во время режима самоизоляции расстоянии от дома. При этом в полиции заявили, что территория Патриарших прудов была закрыта. В МВД рассказали, что предупреждали Воробьёва о нарушении режима изоляции, но тот начал спорить с полицейскими.
Задержание Воробьёва стало одной из главных тем в рунете 4 апреля. TJ собрал реакции на задержание москвича.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. Жителям города разрешается выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Нарушителей режима могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.
Короче, пидор вышел со своей псиной без поводка и намордника и решил погулять на территории закрытого парка, начал быковать на полицию, которая вежливо попросила его уйти и в итоге заплатит всего лишь 1000 рублей.
Ты иудей чтоле?
Металлургический браслет
Он же Динис, а не Иисус
Это то что пропаганда заявляет. А по факту — чел пошел гулять в 100 метрах от дома, как и разрешено законом. Гулял соблюдая дистанцию. Парк был закрыт незаконно — даже в сомнительном в юридическом плане указе Собянина ничего про патриаршие нет. Видимо этот Иисус законы читал в отличие от мусоров и принципиальный оказался, знал что этим ничего не нарушит. В указе собянина есть конкретный перечень зон к закрытию, типа ВДНХ, парка горького и тд. А не единственное место для выгула в 100 метрах от дома. Что сделали бы полицейские в нормальной стране? Посмотрели бы что он не нарушает дистанцию и свалит домой. А наши мусора начали его винтить и возить в автозаке по двум ОВД, Сами забив и на законы и на здравый смысл. Еще и собаку его бросили, не дав ему ни жену позвать, ни позвонить. За что он их и отхуесосил когда его в автозак вели. И задержали его кстати за "нарушение правил самоизоляции" и "неподчинение законным требованиям полиции" (в чем их законность, во время суда конечно никто не удосужился уточнить) как написано в пресс-релизе МВД, а не за собаку без поводка, не нужно подменять понятия
Ну и конечно никто не знает сколько еще людей так по беспределу свинтили, это только на патриках все друг друга знают и видят что происходит. Где нибудь на окраине москвы всем было бы похер кого там и за что винтят.
Ты чего, заболеть захотел? Собянин прав, рря!
Менты все по закону делают, Иисус сам собаку хотел там забыть.
Че там какие еще оправдания у них есть?)
Зато везде стали на него вкидывать очерняющие фейки https://www.interessant.ru/politics/iisus-vorobiev-na-samom-di https://jpgazeta.ru/iisus-vorobyov-provokator-s-sobakoj-i-drug-zoofila-panina/ . Прям как на Голунова. Видимо у МВД методы damage control не поменялись.
Ради коммента зарегался
Да, более того я в этом районе живу. Первую новость я не стал комментировать, но когда вата с промытой пропагандой RT башкой стала его обсирать, не выдержал
Твоя история слишком надрывная, грустная.
Так вот, да, ситуация спорная : карантин-не карантин, какие парки закрыть-какие открытыми должны быть, надо ли брать собаку в автозак к задержанному или нет..
Но тут к ментам не должно быть вопросов. Мутных полицейских достаточно, но конкретно эти с радостью бы отправили бы его после пояснений где его дом, где собака и максимально выписали бы штраф за прогулки в закрытом парке (НЕ ОНИ ЗАКРЫЛИ ПАРК). Но исус включил бычку, начал орать, козырять связями (мне сказали что в прошлом был связан с МВД, вроде как работал, не знаю точно). В итоге полицейские поступили нормально. А насчёт собаки (которую конечно жаль) - если бы у Иисуса в руках был поводок от неё, то скорее всего просто забрали бы вместе в отдел. Но его собака так же вольно гуляла как и исус по закрытому парку.
Вроде как и исус не преступник, но и полицейские все сделали адекватно.
Нет, полицейские не поступили "Нормально". Все требования полицейских должны быть законны, иначе это уже не полицейские, а гопники или даже надзиратели в тюрьме. Кому-то норм жить в тюрьме, когда быдло без всяких законов решает как тебя жить, жителям патриков нет. Это уже не полицейские. Более того, если ты поддерживаешь беззаконие, тебе это потом очень аукнется. Потому что полицейские те же останутся. К такому никакой толерантности не должно быть.
Ну и так, постскриптом — путинских мусоров у нас тут действительно не особо любят. Потому что летом все прямо из окон могли наблюдать как они безоружных людей дубинками избивают.
Только вот у полицейских нет задачи сейчас кого-то куда-то везти, даже с Патриков. Все могло быть гораздо проще если бы задержанный вел себя адекватно. Да, ввели убогие полумеры (опять же не полиция их ввела), полицейским поставили задачу контролировать. Ну хочешь зови их надзирателями, твоё право. Твоё мнение. Однако из огромного количества представителей силовых структур, которые реально перегибают, ты выбрал тех нескольких, которых сама ситуация вынудила поступить так как они поступили.
по закону им достаточно было посмотреть что он соблюдает дистанцию и свалит с собакой, и ничего бы этого не произошло.
Вот именно, да. Но этот гражданин отказывался уходить, как раз с самого начала повысил голос, стал на таких тонах спорить. Там в этом и дело. Ему именно это и предъявили по итогу
Ну и твой вывод, что я поддерживаю беззаконие, это конечно вишенка твоих рассуждений. Не знаю что тебе ещё сказать.
Что самое главное копы сделали все строго по закону и их хейтят люди которе сидят на самоизоляции
Металлургический браслет
их хейтят люди которе сидят на самоизоляции
Которым даже предоставили пруфы, что с ним нормально разговаривают, а он сотрудникам желает помереть
Ну не пизди, на втором видео ему говорят что даже не дадут с собакой дойти домой в сопровождении или без и он тогда уже им пожелал откинуться.
Нормальная реакция чела от бессилия хоть на ментов, хоть на бабку сверху
Металлургический браслет
При этом этом в самом начале, они говорят, что нужно решить, что делать с собакой.
Довести домой собаку, че серьезно? Может еще сотрудники должны были отвести ее и накормить блять?
Ну да, чел такой полез в залупу, типа нахуй эту собаку, поэтому возле бобика тусил так долго и двже перед проклятиями снова вспоминал? Блаженные менты, ага
Металлургический
Чел долбоеб, это подтверждается абсолютно всеми фактами в этой истории
В ментовку обычно с двумя высшими идут, когда на третье физруком не берут, ага. Говорят слишком умный теперь для физрука, иди в менты.
Поэтому чел долбаеб, а эти интеллигенция.
Ну, чет твои факты не убедили, братан
В ментовку обычно с двумя высшими идут, когда на третье физруком не берут, ага. Говорят слишком умный теперь для физрука, иди в менты.
Чувак ну херня полная, совершенно разные люди идут в копы.
Мы осенью тут с друзьями немного собирались нарушать в нетрезвом состоянии (не сильно, просто пытались костер разжечь посреди ночи в центре города) подъехал патруль предупредил, что так делать не нужно. Среди нас был чувак в довольно сильной кондиции который начал ЛЮТО БЫЧИТЬ на копов. С посыланием на три буквы и всяческими обзываниями.
Я охренеть поразился выдержке ребят. Предельно вежливо общались, грамотно и тд. Да и договорились с ними по человечески что мы этого отморозя домой спать отвезем )))
совершенно разные люди идут в копы
Зачем ты рушишь малолетке чёрно-белый мир
А вообще представить себе такое лет 12-15 назад (когда мое общение с полицией почаще случалось) я б даже не смог. Нас бы тупо в то время там же мордами в пол ткнули попинали для острастки и еще в отделение бы в обезьянник посидеть увезли
"Они ненавидели Его, потому что Он обличал их пороки и говорил правду"
А могли бы и распять
Там по первому пункту статьи разлёт от 500 рублей до 15 суток. Охеренная статья. Мне приходилось трое суток за неповиновение сидеть. Вроде бы хорошо, что не 15, но и нихуя не 500 ебаных рублей
Лайфках для полиции (звездочки на погонах лишними не бывают):
Идет человек по улице. Подходишь к нему и говоришь что по этой улице могут идти только люди с голубыми глазами, а у вас карие - пройдемте в автозак. Жертва начинает недоумевать и что-то кукарекать про права и конституцию (ахаха). Насильно сажаешь пса в машину и судишь по статье о неповиновении представителю власти и похуй что изначально требования были не законны - суды свои, на такую мелочь не будут обращать внимание.
Патрули ставить в парках и у продуктовых магазинов. Потом, когда все зассут, придется у подъездов стоять или у дверей квартир.
Так можно перевыполнить статистику по задержаниям плюс дополнить казну за счет штрафов.