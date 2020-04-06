Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жёсткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы.

Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла.

