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Новости
Алексей Боржонов
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«Мы не будем впускать лиц без прописки в Чечне»: Кадыров ответил Мишустину на требование не закрывать границы регионов Материал редакции

Чечня не закрывала границы, потому что республика открыта для транзитного транспорта, считает Кадыров.

30 комментариев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который высказался против закрытия границ в регионах.

Кадыров утверждает, что информация о закрытии границ в Чечне — неверная, так как республика открыта для транзитного транспорта и перевозок жизненно необходимых товаров. При этом он заявил, что «лиц без прописки» в республику пускать не будут.

Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жёсткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы.

Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Кадыров призвал представителей власти обращаться к нему за подробной информацией об ограничениях в регионе. Он заявил, что бороться с вирусом нужно «совместно» и «действовать в режиме ручного управления».

6 апреля Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах и сказал, что это федеральные полномочия, а не региональные.

С 5 апреля в Чечне действует запрет на въезд всех видов транспорта в республику. Ограничения не касаются транспорта, занятого доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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30 комментариев
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Алексей Логачев

20

Кадыров: Закрываем границы
Мишустин: Не закрываем! 
Кадыров: Закрываем! 
Путин: Похуй

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Насущные Проблемы

Алексей
4

Путин: Мне похуй, я на самоизоляции

Ответить

Польский динозавр

Насущные
0

Рамзан, что ты мне сделаешь, я на валдае, на всякий случай, извини

Ответить

alexferman

14

Люди в колониях живут годами и не умирают от этого

Он Чечню с зоной сравнил?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
6

Розы гибнут на газонах, голуби на зонах 

Ответить

Евгений Клочков

7

Так, когда экс-главный налоговик будет извиняться? 

Ответить

Сергей Гращенко

6

старый добрый чеченский сепаратизм

Ответить

bor_vn

3

Не думал, что когда-то это напишу, но Кадыров похоже прав. 
Остальным регионам тоже было бы неплохо закрыть границы. Иначе у нас это надолго. 

Ответить

Mikhail Pukas

bor_vn
1

Поздно, 'москвичи' уже разъехались по домам в нерабочей недели. 

Ответить

Фундаментальный Денис

bor_vn
1

Я с этого отдельно ору, значит собаку выгулять в парке нельзя, а через всю страну колесить, это пожалуйста.

Ответить

Artem Puchkov

3

Чечня не Россия. Дон!

Ответить

Насущные Проблемы

3

Завтра: Мишустин (извеняеться)

Ответить

ouxen

Насущные
0

да он немношк)

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Kyler

2

Если честно не очень то и хотелось ехать

Ответить

Грузовой химик

Kyler
2

Чечня сама к тебе приедет.

Ответить

Spect

1

Господин Дон совсем прихуел

Ответить

Artem Puchkov

1

Эрон дон дон!

Ответить

Alexey Snooker

Artem
0
Ответить

Просто Тимуррр

Alexey
0

Дон Кадыроне

Ответить

Alexey Snooker

1

Нахуя мнэ ваш закон когда есть законы гор

Ответить

Alexey Snooker

1

Если коротко, то вот что произошло:

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Vladimir Vorobyev

1

Гидра сепаратизма открыла свою пасть в минуту большой беды.

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Роберт Петросян

0

Чеченская народная республика имени Рамзана Кадырова

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Imperator turpal

0

Путин в это время: девочки не ссорьтесь 

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Taktischer Corgi

Imperator
1

Путин в это время: кхе-кхе 

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Alexander Smirnov

0

Оппа 101 звоночек

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Poe Ghost

0

Третья Чеченская на подходе.

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Амир Аль-Мопеди

0

Чечня круто.

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ouxen

0
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Serg Bootlegger

0

Федерализацию заказывали?

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