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Чечня не закрывала границы, потому что республика открыта для транзитного транспорта, считает Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который высказался против закрытия границ в регионах.
Кадыров утверждает, что информация о закрытии границ в Чечне — неверная, так как республика открыта для транзитного транспорта и перевозок жизненно необходимых товаров. При этом он заявил, что «лиц без прописки» в республику пускать не будут.
Кадыров призвал представителей власти обращаться к нему за подробной информацией об ограничениях в регионе. Он заявил, что бороться с вирусом нужно «совместно» и «действовать в режиме ручного управления».
6 апреля Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах и сказал, что это федеральные полномочия, а не региональные.
С 5 апреля в Чечне действует запрет на въезд всех видов транспорта в республику. Ограничения не касаются транспорта, занятого доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.
Кадыров: Закрываем границы
Мишустин: Не закрываем!
Кадыров: Закрываем!
Путин: Похуй
Путин: Мне похуй, я на самоизоляции
Польский динозавр
Рамзан, что ты мне сделаешь, я на валдае, на всякий случай, извини
Люди в колониях живут годами и не умирают от этого
Он Чечню с зоной сравнил?
Не думал, что когда-то это напишу, но Кадыров похоже прав.
Остальным регионам тоже было бы неплохо закрыть границы. Иначе у нас это надолго.
Фундаментальный Денис
Я с этого отдельно ору, значит собаку выгулять в парке нельзя, а через всю страну колесить, это пожалуйста.
Завтра: Мишустин (извеняеться)
Если честно не очень то и хотелось ехать
Эрон дон дон!
Путин в это время: девочки не ссорьтесь