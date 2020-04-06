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Алексей Боржонов
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за заболевания Covid-19 Материал редакции

Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось.

41 комментарий
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

За этот день состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады его перевели в отделение интенсивной терапии в больнице.

из заявления Даунинг-стрит

Джонсон рассказал о заболевании коронавирусом 27 марта. До этого политик посетил больницу, где находилось несколько пациентов с коронавирусом и пожал всем руки. Премьер-министр также вначале отказывался вводить карантин в Великобритании.

5 апреля его госпитализировали по совету врачей, поскольку симптомы Covid-19 сохранялись даже спустя 10 дней после положительного анализа на вирус. На Даунинг-стрит это назвали мерой предосторожности.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Орзэмэс Мирзов
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41 комментарий
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Taktischer Corgi

19
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Илья Утёнков

Taktischer
3

Роберт Петросян в трауре

Ответить

Прохожий жар

Илья
0

А что если это такой хитрый план комитетовских: щитпостить раньше Петросяна?..

Ответить

Илья Утёнков

Прохожий
1

Скорость постинга Петросяна асимптотически стремилась к 0 секундам, тут явно что-то другие. Его, видимо, физически связали.

Ответить

Владислав Сурков

11

где там наш дед?

Ответить

Taktischer Corgi

Владислав
11

Всё ещё напуган

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Taktischer
2

Беларусский дед за то не напуган. Водочка-селёдочка и в хоккей - самое то от короны.

Ответить

Сумасшедший ихтиандр

Dzmitry
5

Водочка-селедочка и беленькая козочка

Ответить

Taktischer Corgi

Dzmitry
0

Главное, чтоб беларуский дед пережил российского, остальное мелочи.

Ответить

Илья Утёнков

8

Дитковский, не сработало...

Ответить

Неолд

5

Здоровья ему.

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
6

Счастья.

Ответить

Неолд

Насущные
6

И любви

Ответить

Неолд

Неолд
13

И вообще всего самого лучшего. И всем в этом треде тоже.

Ответить

Роман Яремчук

Неолд
3

И денег 

Ответить

Yuri Miller

Неолд
0

в жопу

Ответить

Georgy Bobylev

Неолд
0

Поздно.

Ответить

Мария Черкас

2

Ваш дед хоть запаниковал, а наш бесстрашно играет в хоккей

Ответить

Фёдор Крюков

Мария
4

У хоккеиста есть сын)

Ответить

Abram Dikoy

Фёдор
12

Ебать уже вымахал конь

Ответить

Оригинальный микроскоп

Abram
5

Чужие дети быстро растут)

Ответить

Енот Волшебный

Abram
1

Только вчера пугал свою учительницу, что вырастет и расстреляет. Уже вырос.

Ответить

Сергей Гращенко

2

борис борись

Ответить

Artem Puchkov

1

Блять почему не Путин

Ответить

Georgy Bobylev

Artem
2

Лучше Джонсон, спросите у британцев.

Ответить

Прохожий жар

2
Ответить

Arthur Litovko

1

Вот тебе и коллективный иммунитет 

Ответить

Yuri Miller

Arthur
0

коллективный путиннет

Ответить

Сплошной химик

0

«По данным газеты The Guardian, Борис Джонсон в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности»

Ответить

Сплошной химик

Сплошной
4

Притворяется, чтобы люди разошлись по домам и не сжигали 5G

Ответить

Brown Zweig

0

Ну че пацаны брекзит?

Ответить

Yuri Miller

Brown
2

кекзит

Ответить

Михаил Зеленин

Brown
0

Да после этой эпидемии глобальный брекзит может случиться.

Ответить

Насущные Проблемы

0

То есть уже на ИВЛ?

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Насущные
1

он кажется вчера уже был на ИВЛ

Ответить

Дамир Камалетдинов

Орзэмэс
1

Это вброс РИА «Новости», который опровергали в Посольстве Великобритании https://t.me/BritishEmbSpokesperson/111

Ответить

Yuri Miller

Орзэмэс
1

Изолятор временного лежания?

Ответить

Yuri Miller

0

Новичок

Ответить

Имя Фамилия

0

Если выживет, то точно карантин не введёт. 

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Виталий Ситников

0

не того...(((

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Сергей Васильев

–1

Ядовитая старуха Меркель выжила, а святой Борис в пяти минутках от могилы... где же справедливость, где бог...

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