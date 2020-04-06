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Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
Джонсон рассказал о заболевании коронавирусом 27 марта. До этого политик посетил больницу, где находилось несколько пациентов с коронавирусом и пожал всем руки. Премьер-министр также вначале отказывался вводить карантин в Великобритании.
5 апреля его госпитализировали по совету врачей, поскольку симптомы Covid-19 сохранялись даже спустя 10 дней после положительного анализа на вирус. На Даунинг-стрит это назвали мерой предосторожности.
Роберт Петросян в трауре
Прохожий жар
А что если это такой хитрый план комитетовских: щитпостить раньше Петросяна?..
Скорость постинга Петросяна асимптотически стремилась к 0 секундам, тут явно что-то другие. Его, видимо, физически связали.
где там наш дед?
Всё ещё напуган
Беларусский дед за то не напуган. Водочка-селёдочка и в хоккей - самое то от короны.
Главное, чтоб беларуский дед пережил российского, остальное мелочи.
Здоровья ему.
Счастья.
Ваш дед хоть запаниковал, а наш бесстрашно играет в хоккей
У хоккеиста есть сын)
Ебать уже вымахал конь
Только вчера пугал свою учительницу, что вырастет и расстреляет. Уже вырос.
Блять почему не Путин
Вот тебе и коллективный иммунитет
Ну че пацаны брекзит?
То есть уже на ИВЛ?
Это вброс РИА «Новости», который опровергали в Посольстве Великобритании https://t.me/BritishEmbSpokesperson/111
Ядовитая старуха Меркель выжила, а святой Борис в пяти минутках от могилы... где же справедливость, где бог...