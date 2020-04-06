Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось.

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, сообщает Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

За этот день состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады его перевели в отделение интенсивной терапии в больнице. из заявления Даунинг-стрит

Джонсон рассказал о заболевании коронавирусом 27 марта. До этого политик посетил больницу, где находилось несколько пациентов с коронавирусом и пожал всем руки. Премьер-министр также вначале отказывался вводить карантин в Великобритании.