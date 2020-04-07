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Ещё одному чиновнику обещали миллион долларов.
Министерство юстиции США заявило, что чиновники ФИФА получили взятки от России и Катара за право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В документе, опубликованном Минюстом, говорится:
Расследование о возможном получении взяток за право проведения ЧМ в России и Катаре длится с 2015 года, тогда ФБР совместно со швейцарской полицией арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА.
Дело находится в юрисдикции США, поскольку преступления могли совершить при помощи американской платёжной системы. Ранее Министерство юстиции США не называло имён чиновников, которые могли получить взятки от России и Катара.
Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Турнир 2022 года должен пройти в Катаре.
ну получили и получили
как итог - был лучший ЧМ за всю историю
что поделать, если без взяток эти вопросы там не решаются
а просто так в русофобном мире за Россию голосовать нельзя, извините
Ну получил Путин свою должность и получил, что поделать, если эти вопросы демократически не решаются.
Ну получил Собянин свою должность и получил, что поделать, если без протекции свыше, эти вопросы не решаются.
Ну получил чей-то тупой сынок должность в администрации и получил, что поделать если без кумовства эти вопросы не решаются.
Ну получил какой-то болван диплом по специальности хирург, что поделать, если эти вопросы без взятки не решаются.
Ну живешь ты в говне, вокруг беспредел и нищита, что поделать, если уж в такой стране родился.
Назовите хоть один ЧМ, который не купили
По поводу покупки немецкого даже есть признание в покупке и никаких правовых последствий
И вообще, если все так происходит, устраивайте аукцион