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Новости
Алексей Боржонов
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Минюст США рассказал о чиновнике ФИФА, получившем 5 миллионов долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018 Материал редакции

Ещё одному чиновнику обещали миллион долларов.

9 комментариев
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Министерство юстиции США заявило, что чиновники ФИФА получили взятки от России и Катара за право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В документе, опубликованном Минюстом, говорится:

  • Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России 5 миллионов долларов за голос в поддержку российской заявки;
  • Бывшему члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро обещали 1 миллион долларов за голос в поддержку России. Получил ли он эти деньги, в документе не уточняется;
  • Взятки от Катара получили два члена исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра и Николаса Леоса.

Расследование о возможном получении взяток за право проведения ЧМ в России и Катаре длится с 2015 года, тогда ФБР совместно со швейцарской полицией арестовали нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА.

Дело находится в юрисдикции США, поскольку преступления могли совершить при помощи американской платёжной системы. Ранее Министерство юстиции США не называло имён чиновников, которые могли получить взятки от России и Катара.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Турнир 2022 года должен пройти в Катаре.

#новости #спорт #коррупция

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9 комментариев
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Roma Dmitriev

5

ну получили и получили
как итог - был лучший ЧМ за всю историю
что поделать, если без взяток эти вопросы там не решаются
а просто так в русофобном мире за Россию голосовать нельзя, извините

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Ярослав -

Roma
4

Ну получил Путин свою должность и получил, что поделать, если эти вопросы демократически не решаются. 
Ну получил Собянин свою должность и получил, что поделать, если без протекции свыше, эти вопросы не решаются.
Ну получил чей-то тупой сынок должность в администрации и получил, что поделать если без кумовства эти вопросы не решаются.
Ну получил какой-то болван диплом по специальности хирург, что поделать, если эти вопросы без взятки не решаются.
Ну живешь ты в говне, вокруг беспредел и нищита, что поделать, если уж в такой стране родился.

Ответить

Ilya Pashutin

0

я думал, что это уже давно известно

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Super 72

0

Назовите хоть один ЧМ, который не купили
По поводу покупки немецкого даже есть признание в покупке и никаких правовых последствий
И вообще, если все так происходит, устраивайте аукцион

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Serg Bootlegger

0

Ну охуеть теперь, а мы думали там рандом решает

Ответить

Неолд

–16

Верить Министерству юстиции США мы конечно же не станем.

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Grigory Amelchenko

Неолд
0

Да не может быть, ага...

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Dra

Неолд
0

Твинковод хуже пидораса.

Ответить

Неолд

Dra
–1

умолкни тролль

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