В последний раз такое было 22 января.

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Китайские власти сообщили, что в стране за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса. Об этом говорится в докладе Национальной комиссии по здравоохранению.

С 22 января китайские власти ежедневно сообщали о смертях от вируса.

Всего в стране за сутки зафиксировали 32 новых случая заболевания Covid-19, все они — у людей, прибывших из-за границы.