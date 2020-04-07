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Алексей Боржонов
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В Китае впервые с января не зафиксировали смертей от коронавируса за сутки Материал редакции

В последний раз такое было 22 января.

7 комментариев
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Китайские власти сообщили, что в стране за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса. Об этом говорится в докладе Национальной комиссии по здравоохранению.

С 22 января китайские власти ежедневно сообщали о смертях от вируса.

Всего в стране за сутки зафиксировали 32 новых случая заболевания Covid-19, все они — у людей, прибывших из-за границы.

  • 29 марта китайские власти заявили, что в целом им удалось остановить распространение вируса в стране;
  • В конце марта власти ослабили жёсткие карантинные меры в Ухане, откуда началось распространение вируса;
  • С декабря 2019 года в стране более 81 тысячи человек заболели Covid-19, 77 тысяч выздоровели, более трёх тысяч умерли.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Serg Bootlegger

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Тоталитаризм доказал, что справляется лучше и мобилизованней с чрезвычайными ситуациями, несмотря на те самые постоянные умалчивания.

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Атлант поправил плечи

Serg
1

Тоталитаризм нихуя не доказал, от слова совсем 

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Yuri Miller

Атлант
0

Тоталитаризм показал свой сфинктер и доказал свою ориентацию, это да

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Serg Bootlegger

Атлант
0

Ну пока получается, что пиздить палками за нарушение карантина эффективнее, чем гласность и развитая медицина.

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Действительный дебаркадер

Атлант
0

Доказал, что можно скрывать информацию и убирать ненужных людей, чтоб не болтали лишнего.

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Lim Kirsanov

Serg
1

Или просто начал умалчивать смерти и случаи заражения)

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Yuri Miller

0

Ох уж эти Китайцы

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