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В последний раз такое было 22 января.
Китайские власти сообщили, что в стране за сутки не выявили ни одной смерти от коронавируса. Об этом говорится в докладе Национальной комиссии по здравоохранению.
С 22 января китайские власти ежедневно сообщали о смертях от вируса.
Всего в стране за сутки зафиксировали 32 новых случая заболевания Covid-19, все они — у людей, прибывших из-за границы.
Тоталитаризм доказал, что справляется лучше и мобилизованней с чрезвычайными ситуациями, несмотря на те самые постоянные умалчивания.
Тоталитаризм нихуя не доказал, от слова совсем
Ну пока получается, что пиздить палками за нарушение карантина эффективнее, чем гласность и развитая медицина.
Действительный дебаркадер
Доказал, что можно скрывать информацию и убирать ненужных людей, чтоб не болтали лишнего.