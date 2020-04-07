Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1648

Число личных банкротств в России выросло на 70% с начала года. На фоне пандемии ожидают новый всплеск Материал редакции

Пока рост числа личных банкротств связан с развитием судебной системы и распространением информации о процедуре.

18 комментариев
В закладки

С января по март 2020 года число личных банкротств в России выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

Всего за этот период банкротами признали 22,4 тысячи граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. За 2019 год финансово несостоятельными стали почти 69 тысяч россиян — это на 56% больше, чем за 2018 год.

Издание отметило, что число банкротств выросло в регионах. Если в Москве количество таких судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число — более чем в два раза.

Руководитель Федресурса Алексей Юхин связал рост числа банкротств с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре. Но он не исключил, что Россию ждёт всплеск банкротств на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

РБК привёл прогнозы ещё двух экспертов. Партнёр юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что всплеск заявлений будет через два-шесть месяцев, партнёр юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак — в августе.

  • На фоне пандемии Covid-19 Владимир Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах. Право на них есть как у физических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса. Они могут обратиться в банк и потребовать предоставить им кредитные каникулы на срок до шести месяцев;
  • ВТБ рассказал, что на фоне пандемии Covid-19 появились новые виды мошенничества. Злоумышленники стали обманывать граждан, которые обращаются за кредитными каникулами.

#новости #covid19 #банки

Новости
Подписан
Отписаться
Эрдоган ввёл запрет на продажу медицинских масок в стране
Граждане смогут получить средства защиты, не платя за них.
2
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438","covid19"], "comments": 18, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157094, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 10:18:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Страстной дебаркадер

15
Ответить

Насущные Проблемы

11

ожидают новый всплеск

Сука, ну как же хочется пошутить про ХЛОПОК БАНКРОТСТВ.

Ответить

Специальный волк

Насущные
3

Отрицательный рост 

Ответить

Питерский Валера

Специальный
10

Стремительный отрицательный рост доходов наряду с бескомпромиссными мерами по экономическому развитию в условиях отсутствия времени на раскачку повысили давление на скрепы до беспрецедентных уровней, и способствовали коллапсу безответственной западной цивилизации, что цепной реакцией привело к умеренному хлопку в семейных бюджетах некоторых россиян.

Виной всему - однополярность капиталистического мира и санкции.

Ответить

Страстной дебаркадер

Питерский
2

На первый канал его

Ответить

check-it-out

Питерский
0

Думаю читать твою дипломную работу весьма увлекательно.

Ответить

Питерский Валера

check-it-out
0

Не видел свой диплом с тех пор, как научрук уехал к родне в Тулун в прошлом году. Сказал что там почитает.

Его, впрочем, я тоже больше никогда не видел.

Ответить

Kyler

Питерск…
0

Утонул?

Ответить

Yuri Miller

Питерский
0

Но ведь Рост! Хотя и отрицательный. Но если убрать знак минуса, то тоже рост.

Ответить

Brown Zweig

Специальный
0

Отрицательный хлопок

Ответить

Питерский Валера

7

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СРЕДНИЙ КЛАСС

Ответить

Neo

Питерский
0

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НИЗШИЙ КЛАСС

Ответить

check-it-out

Neo
2

Добро пожаловать в выбор Класса

Ответить

Konstantin Kostikov

Neo
0

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 5 "б" КЛАСС

Ответить

Serg Bootlegger

4

ЦБ:

Ответить

Комментарий удален

Тепловой микрофон

Алексей
1

А вот и банкроты подъехали

Ответить

Bradstreet Smith

1

Написано так, будто в банкротстве есть что-то плохое.

Ответить

Kyler

0

Будет в разы больше особенно ближе к осени

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 954 новых случая коронавируса. Общее число заражённых — 6343
Из них почти 600 — в Москве.
161
Разборы
В Великобритании начали сжигать вышки с 5G. Их считают разносчиками коронавируса из-за конспирологии в соцсетях
Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.
98
Интернет
Мнение Елизаветы Песковой о карантине. С картинками
В целом с мнением девушки согласен, тоже заказал себе велодорожку, поставлю на кухне вместо холодильника, который скоро всё равно будет не нужен. На следующей неделе собираюсь отправиться отдыхать на яхте в тихом океане, заодно изолируюсь от TJ. А чем занимаетесь вы? Пишите в комментариях, ставьте дизлайки, черти.
166
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
Карантин хорошее время побыть с близкими
13
Новости
В соцсетях опубликовали видео, на котором мэр Южно-Курильска на заседании предположительно приставал к заместительнице
81
Животные
15
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Artem Monahov

В России зафиксировали 1154…

Kyler

Число личных банкротств в…

Чехол от очков

В Китае впервые с января не…

Vsevolod Leonov

В России зафиксировали 1154…

Дмитрий Чернышов

Бориса Джонсона перевели в…

Kyler

В Гонконге 10 лет пытались…

alex twit

В Гонконге 10 лет пытались…

Yuri Miller

Число личных банкротств в…

Roma Dmitriev

Минюст США рассказал о…

Artem Monahov

В Гонконге 10 лет пытались…

Yuri Miller

Помогаю Любе Соболь часть 2

Justified Stallion

Число личных банкротств в…

Yuri Miller

Помогаю Любе Соболь часть 2

Sergey Volkov

Мем: Танцующие носильщики гробов

Maksytoff

В России зафиксировали 1154…

Serg Bootlegger

Как соблюсти свои границы и…

Yuri Miller

В Гонконге 10 лет пытались…

Владимир Василенко

Минюст США рассказал о…

Neketa Fo

White Lies - Farewell to the…

Sergey Pal

White Lies - Farewell to the…