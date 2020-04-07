Пока рост числа личных банкротств связан с развитием судебной системы и распространением информации о процедуре.

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С января по март 2020 года число личных банкротств в России выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

Всего за этот период банкротами признали 22,4 тысячи граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. За 2019 год финансово несостоятельными стали почти 69 тысяч россиян — это на 56% больше, чем за 2018 год.

Издание отметило, что число банкротств выросло в регионах. Если в Москве количество таких судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число — более чем в два раза.

Руководитель Федресурса Алексей Юхин связал рост числа банкротств с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре. Но он не исключил, что Россию ждёт всплеск банкротств на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

РБК привёл прогнозы ещё двух экспертов. Партнёр юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что всплеск заявлений будет через два-шесть месяцев, партнёр юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак — в августе.