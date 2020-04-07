Прямой эфир
Всего случаев заболевания — 7497.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 7497, сообщил оперштаб. За сутки зафиксировали 1154 новых случая в 43 регионах, 88 человек выздоровели, 11 — умерли.
За всё время 494 человека выздоровели от вируса, 58 — умерли от него. По данным оперштаба, случаи заболевания зафиксированы в 81 регионе России.
Лидером по заболевшим остаётся Москва — 5181 случай, на втором месте — Московская область (454), на третьем — Петербург (295).
В большинстве регионов России введены ограничения для жителей. Им разрешается или рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости — например, в магазин или аптеку. До конца апреля Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплат и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать распространение вируса.
Вот и шашлычная суббота подъехала
Все еще рано
14 дней не максимум, если случаи чуть ли с не с месячным периодом, правда их мало
Непрерывный турник
У нас один слёг через 18 дней после возвращения с лайнера, официально, по крайней мере.
Ну, это никак не противоречит тому, что среднее и максимальное это разные вещи
он написал «среднее» или «максимум»?
А ты всегда так к словам придираешься?:) есть же еще статистические выбросы
У тебя проблема с построением логических цепочек. Я отвечал на конкретный комментарий, поясняя, почему он не прав.
На основании одного-двух комментариев ты делаешь вывод об общей способности человека к построению логических цепочек. Я бы сказал, что у тебя проблема с построением логических цепочек, но не буду, ведь у меня недостаточно примеров для такого громкого умозаключения 🤷♂️
Как перестать орать с этой "статистики"?
1. В регионах нет частных лабораторий, делающих тесты, да и хуй бы кто себе смог их позволить (в Москве и Подмосковье Гемотест делает за 2К почти).
2. Состояние клиник в ебенях такое, что люди лучше дома умрут, чем позвонят и скажут, что им хуёво и симптомы совпадают. Ползают дальше дома, а их родственники выходят из дома и распространяют заразу.
3. Тесты до сих пор делают в одном месте, что вообще ёбаный пиздец. На этой стадии должно быть или дохуя экспресс-тестов (реально дохуя, то есть сверх потребности, потому что их точность ниже), или они должны делаться в 20-30 местах по стране.
4. Экспресс-тестов нет, что усугубляет 3.
5. Масок и антисептиков в аптеках нет, что усугубляет всё и работает эпичным катализатором процесса.
6. Вместо того, чтобы дать хотя бы 20-30 летним людям без хронических заболеваний лёгких ходить на работу, и возложить на работодателя обязанность поддерживать рабочие помещения в порядке путём обработки ручек дверей, регулярного проветривания и т.д., на работодателей тупо возложили обязанность платить всем бабло, не получая ничего взамен.
7. Люди в это время сидят в крошечных квартирах с условиями ещё хуже офисных, и на расстоянии ещё ближе, чем они были бы с коллегами.
Но несмотря на всё это, и несмотря на неограниченные перемещения по стране людей в феврале и марте, БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ спасает замкадье. Пока в Москве грешники выхаркивают свои поражённые близостью гейропы лёгкие, глубинный народ явно выработал иммунитет к заразе.
Судя по официальным данным в провинции хуже коронавируса приживается только асфальт на дорогах.
Отдельный прикол - это невозможность работать, например, строительным магазинам и другим подобным непопулярным предприятиям, куда заходят два с половиной человека в день. Зато в продуктовых магазинах бабки без ограничений прессуются в очередях.
Питерский Валера
Самое идиотское, что этим магазинам можно было бы просто предписать закрыть торговые залы, и выдавать товары на входе по предоплате. Ну и так же принимать возвраты и обмены. У всех этих Леруа Мерленов, Хоффов и прочих есть сайты, через которые люди спокойно могли бы делать заказы. А сотрудники внутри бы комплектовали их и отдавали на доставку (если у магазина есть служба) или на пункт выдачи, если её нет или доставку не заказывали.
На квартирах и частных домах бригады сейчас в любом случае продолжают работать, потому что в рот ебали вот это всё. Дохуя частных лиц просто используют это время для ремонта дома или дачи, так что в целом для сегмента стрймагов это могло быть заебись всё.
А по факту я зашёл на страницу того же леруамерлена сейчас, и они с конца марта даже не отвечают на вопросы там. Видимо даже саппорт домой отправили.
Ну и да, ещё раз:
1. С вероятностью 99% у людей, работающих в ремонтных бригадах, на объекте будет меньше шансов заразиться, чем дома или в общежитии для мигрантов-работяг (которым часто бывает однушка на окраине).
2. С вероятностью в те же 99% у людей, которые выйдут сменами работать в строительный гипермаркет, на работе будет не меньше личного пространства, чем дома. Им всё равно придётся ходить за продуктами (в такой же гипермаркет, но продуктовый и забитый людьми), и заразятся они именно там, если заразятся.
хуя москвича порвало. нужно учитывать, что жители замкадья питаются с огородов, выращивают птицу и скот, всё своё, натуральное. отсюда каменный иммунитет и железобетонное здоровье: срок беременности за мкадом составляет 4.5 месяца, дети рождаются по 12–15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами.
Пожалуйста, не упоминайте «шашлычных». Вы просто уже заебали нахуй констатировать всем очевидные факты. Как попугаи ёбанные в один голос.
А как иначе апвоуты зарабатывать? Можно ещё и дублировать стату с главной Яндекса, а то не все увидят
Комментарий удален
Питерский Валера
Все просто: стань временно гей-шлюхой, за время карантина сможешь заработать больше, чем до.
Делаешь парочку фоток себя и своего хуйца, зарисовываешь харю
Покупаешь симку для мобилы, что бы был рабочий номер
Размещаешь объяву на соответствующих сайтах
Трахаешся с пацанами
ПРОФИТ!
Даже самая уебищная гей-шлюха за час (а на деле обычно треть часа) получает 100—200 баксов, а если ты не полное чмо внешне, то и 300 тебе дадут. За день можешь поработать с 4 клиентами без проблем, итого минимум 1к баксов в день. 4 дня в неделю = 4к баксов в неделю. 12к = три недели. В день тратишь будешь не более 4 часов, а по факту реального времени траху будет не факт что полтора часа.
При этом подставлять свою жопу для всяких старых извращенцев нет необходимости — можешь быть активом: сосать тебе будут в лучшем виде (разницы с бабой нет), трахнуть когото в жопу тож не проблема — главное презик покрепче и смазки побольше :) Если буш трахать новичка у которого жопа не разработана — подрочи ее пальцем пару минут перед тем как вставлять буш и все ок. Если партнер бывалый — все как с бабиной пиздой. Более того — половина клиентов засцут в последний момент подставить жопу и максимум сделают тебе минет, а заплатят всеравно как за час ебли :) Вобще активом быть намного приятнее: среди клиентов есть орда гламурных мальчиков с бритым телом — драть их в рот и жопс даже приятнее чем телку.
Если хочешь еще больше бабла — работай пассивом или уни, платят минимум на 30-40 % больше. Ничего страшного нет: фильтруй клиентов по размеру их хуйца, если меньше 18 см в длинну — все ок, главное бери с собой всегда смазку и презики, а в первые пару раз можешь выпить хорошо перед трахом — ничего вообще не почуствуешь. Опять же самого траха в реальности мало: он тебя минут 20 будет обцеловывать, лизать, сосать, мацать руками… потом подрочит пальчиком, вставит — минуты 3 потыкает и кончит, а больше он и не сможет скорее всего… итого дел на минут 30 от силы… оплата как всегда за час :)
Главное фильтруй клиентов: избегай малолеток, хачей, слишком накачанных и тд. Для этого если тебе все устроило, когда говорил по телефону, назначай встречу где нибудь в людном месте и смотреть что из себя представляет клиент. Не соглашайся на поездки в баню, на пикник и тд — опасно.
Если сможешь принимать клиента в квартире (своей или съемной) — можешь получать еще больше, да и удобнее это. Но даже если у тебя места нет — это не проблема, у 70 % клиентов есть свое место.
Главное купи масок побольше и не забывай смазывать член антисептиком!
Это годно для галяски?
можешь быть активом
После этого, учитывая ранние цифры, читать перестал. Ну камон.
Внутренний хичхакер
@Вахтёр TJ салам вам передаю
Как дошло дело до возможного сокращения дней «самоизоляции» и разрешении выхода на работу, так сразу поперло повышение числа заражённых. Паааааадаааазрительнаааа
блин, до этого все кричали «да в России занижают миллионы зараженных», а теперь «да в России завышают, чтобы Россию в гулаг превратить»
Да в России народу поебать на этот вирус, результаты будут печальными для всех жителей страны
почему в НН до сих пор 0 смертей?
5 числа же подтвердили 2 случая.
вот же 11 человек испортили статистику. Негодяи вот честно
У них был бронхит, кариес и гастрит.
Праздничный татарин
Насморк забыл
Рак анального отверстия их убил вообще-то. Ужас. Но никак не короновирус.
Закрыть Москву на выезд для транспорта, изолировать всех, закрыть аэропорты. В других регионах меры намного жёстче, но толку, если москвичи разнесут дальше по стране
Железный калькулятор
Москвичи? Ахах, может понаехи, которые перегрузили транспорт на выезд из города вывозя вирус в свои Ярославли, Казани, Тюмени и тд
Кто-нибудь пояснит, почему такой слабый рост, +100+200+100 каждый день
Потому что все идут по графе "ОРВИ" и "внебольничная пневмония", неужели непонятно?
По этому случаю предлагаю вам новый , крутой маринад для шашлыка! Для этого берём...
В Перми было три дня тишины и на нахуй +11..(
Ставропольский +19. Уже 39 сумарно, за что кавказцам это
И что, я там живу, и я не кавказец. Но говорить, что живу на КАВКАЗЕ. Лучше, чем я живу в Ставропольском крае
Комментарий удален
Все-то нет забайкальского края
или пиздеж или настолько неэффективные что не справляются даже с подачей данных
Нифига себе как тестирование продлилось. Я не сдал тест никто не предлагает. Вы так каждый день будете публиковать что на 1000 человек больше, до 100 000 000 человек Вам понадобится много дней, это всё займёт год не меньше, а я год в самоизоляции быть не собираюсь. Проще пойти преступление совершить, год домашнего ареста будет хоть уместен.
Революционный бинокль
Вы так каждый день будете публиковать что на 1000 человек больше, до 100 000 000 человек Вам понадобится много дней
Вот ты и разгадал план власти.
Ожидание: год домашнего ареста
Реальность: бутылка
У людей сок течёт на эту статистику. А за другим заболеваниям, смертями от дтп следить будете?
Есть такая хуйня - фокус внимания. И есть другая - индуцированный психоз.
Стата с дтп/раковыми смертями/осложнениями хронических болячек/несчастными случаями/убийствами/самовыпилами/etc никому не интересна, скучна и обыденна (несколько сотен человек в день, но кого это ебёт). Ни подписоту, ни изи лаечек, ни цитирования на этом не заработаешь. Ну и романтизированный флёр апокалиптичности как-никак... Вчера, вон, тут один клоун радовался, мол, "как в сериальчиках".
Шутки про шашлыки уже были?
В России 40,000 погибших, НТВ так сказал
А у нас в Удмуртской Республике говорят, что заболевший всего один...
Бречалов лично написал:
https://vk.com/wall395546937_98370
Блин, жесть, он крут
И ты тоже крут
И ты крут 😘
@Роберт Петросян почему ты упускаешь шанс пропиарить свой канал?
Нижний опять сутки отсидится,и стрельнет в итоге 20 заболевшими
Странно что в Новосибирской области нет. НПО ВЕКТОР закрыли?
Там уже умерли все давно
Ну вряд ли. По Кольцово народ гуляет. Это как раз где Вектор находится
В НСО всего 11 заражённых. Не диагностированы новые случаи за истекшие сутки
Ну вот подозрительно мало. Хм...
Ну вот так диагностируют.
Как наличие Вектора в регионе должно влиять? Там кагбэ в курсе как не заразится тем, с чем работают. И короновирус - вообще не самое страшное из имеющегося там.
Во второй колонке на изображении два раза просто «Республика» написано
Вообще количество новых выявлений ничего не говорит, надо же полные цифры давать.
Общее количество - новые - общие смерти - новые смерти - выздоровели - новые выздоровевшие.
Тогда будет видна траектория.
А вот писали бы сводку по возрастам умерших. А то умер человек в Осетии и респ кчр придлогают родственникам деньги что бы вписать в лист данный вирус. У них там план оказывается горит.