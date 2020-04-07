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Новости
Алексей Боржонов
10 727

В России зафиксировали 1154 случая заболевания Covid-19 за сутки. 11 человек умерли Материал редакции

Всего случаев заболевания — 7497.

103 комментария
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 7497, сообщил оперштаб. За сутки зафиксировали 1154 новых случая в 43 регионах, 88 человек выздоровели, 11 — умерли.

За всё время 494 человека выздоровели от вируса, 58 — умерли от него. По данным оперштаба, случаи заболевания зафиксированы в 81 регионе России.

Лидером по заболевшим остаётся Москва — 5181 случай, на втором месте — Московская область (454), на третьем — Петербург (295).

В большинстве регионов России введены ограничения для жителей. Им разрешается или рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости — например, в магазин или аптеку. До конца апреля Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплат и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать распространение вируса.

#новости #covid19

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103 комментария
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Giraffe Adolf

46

Вот и шашлычная суббота подъехала

Ответить

Илья Михалков

Giraffe
1

Все еще рано

Ответить

1 2

Илья
5

14 дней это максимум ещё и с запасом.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1
2

14 дней не максимум, если случаи чуть ли с не с месячным периодом, правда их мало

Ответить

Непрерывный турник

1
0

У нас один слёг через 18 дней после возвращения с лайнера, официально, по крайней мере.

Ответить

Ilya Sidyakin

Непрерывный
0

Ну, это никак не противоречит тому, что среднее и максимальное это разные вещи

Ответить

Непрерывный

Ilya
0

он написал «среднее» или «максимум»?

Ответить

Ilya Sidyakin

Непреры…
–1

А ты всегда так к словам придираешься?:) есть же еще статистические выбросы

Ответить

Непрерывный

Ilya
0

У тебя проблема с построением логических цепочек. Я отвечал на конкретный комментарий, поясняя, почему он не прав.

Ответить

Vsevolod Leonov

Непреры…
1

На основании одного-двух комментариев ты делаешь вывод об общей способности человека к построению логических цепочек. Я бы сказал, что у тебя проблема с построением логических цепочек, но не буду, ведь у меня недостаточно примеров для такого громкого умозаключения 🤷‍♂️

Ответить

Питерский Валера

18

Как перестать орать с этой "статистики"?

1. В регионах нет частных лабораторий, делающих тесты, да и хуй бы кто себе смог их позволить (в Москве и Подмосковье Гемотест делает за 2К почти).
2. Состояние клиник в ебенях такое, что люди лучше дома умрут, чем позвонят и скажут, что им хуёво и симптомы совпадают. Ползают дальше дома, а их родственники выходят из дома и распространяют заразу.
3. Тесты до сих пор делают в одном месте, что вообще ёбаный пиздец. На этой стадии должно быть или дохуя экспресс-тестов (реально дохуя, то есть сверх потребности, потому что их точность ниже), или они должны делаться в 20-30 местах по стране.
4. Экспресс-тестов нет, что усугубляет 3.
5. Масок и антисептиков в аптеках нет, что усугубляет всё и работает эпичным катализатором процесса.
6. Вместо того, чтобы дать хотя бы 20-30 летним людям без хронических заболеваний лёгких ходить на работу, и возложить на работодателя обязанность поддерживать рабочие помещения в порядке путём обработки ручек дверей, регулярного проветривания и т.д., на работодателей тупо возложили обязанность платить всем бабло, не получая ничего взамен.
7. Люди в это время сидят в крошечных квартирах с условиями ещё хуже офисных, и на расстоянии ещё ближе, чем они были бы с коллегами.

Но несмотря на всё это, и несмотря на неограниченные перемещения по стране людей в феврале и марте, БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ спасает замкадье. Пока в Москве грешники выхаркивают свои поражённые близостью гейропы лёгкие, глубинный народ явно выработал иммунитет к заразе.

Судя по официальным данным в провинции хуже коронавируса приживается только асфальт на дорогах.

Ответить

Elian Kavinsky

Питерский
9

Отдельный прикол - это невозможность работать, например, строительным магазинам и другим подобным непопулярным предприятиям, куда заходят два с половиной человека в день. Зато в продуктовых магазинах бабки без ограничений прессуются в очередях.

Ответить

Питерский Валера

Elian
1

Самое идиотское, что этим магазинам можно было бы просто предписать закрыть торговые залы, и выдавать товары на входе по предоплате. Ну и так же принимать возвраты и обмены. У всех этих Леруа Мерленов, Хоффов и прочих есть сайты, через которые люди спокойно могли бы делать заказы. А сотрудники внутри бы комплектовали их и отдавали на доставку (если у магазина есть служба) или на пункт выдачи, если её нет или доставку не заказывали.

На квартирах и частных домах бригады сейчас в любом случае продолжают работать, потому что в рот ебали вот это всё. Дохуя частных лиц просто используют это время для ремонта дома или дачи, так что в целом для сегмента стрймагов это могло быть заебись всё.

А по факту я зашёл на страницу того же леруамерлена сейчас, и они с конца марта даже не отвечают на вопросы там. Видимо даже саппорт домой отправили.

Ну и да, ещё раз:

1. С вероятностью 99% у людей, работающих в ремонтных бригадах, на объекте будет меньше шансов заразиться, чем дома или в общежитии для мигрантов-работяг (которым часто бывает однушка на окраине).
2. С вероятностью в те же 99% у людей, которые выйдут сменами работать в строительный гипермаркет, на работе будет не меньше личного пространства, чем дома. Им всё равно придётся ходить за продуктами (в такой же гипермаркет, но продуктовый и забитый людьми), и заразятся они именно там, если заразятся.

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Питерский
0

хуя москвича порвало. нужно учитывать, что жители замкадья питаются с огородов, выращивают птицу и скот, всё своё, натуральное. отсюда каменный иммунитет и железобетонное здоровье: срок беременности за мкадом  составляет 4.5 месяца, дети рождаются по 12–15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами.

Ответить

Ян Гурин

15

Эй, дед! Ты где там, блять! Твои каникулы нихера не работают

Ответить

x mst

9

Пожалуйста, не упоминайте «шашлычных». Вы просто уже заебали нахуй констатировать всем очевидные факты. Как попугаи ёбанные в один голос.

Ответить

Евгений Мартынов

x
0

А как иначе апвоуты зарабатывать? Можно ещё и дублировать стату с главной Яндекса, а то не все увидят

Ответить

Maksytoff

x
0

Когда уже шашлычников завезут!

Ответить

Комментарий удален

Питерский Валера

Алексей
17

Все просто: стань временно гей-шлюхой, за время карантина сможешь заработать больше, чем до.

Делаешь парочку фоток себя и своего хуйца, зарисовываешь харю

Покупаешь симку для мобилы, что бы был рабочий номер

Размещаешь объяву на соответствующих сайтах

Трахаешся с пацанами

ПРОФИТ!

Даже самая уебищная гей-шлюха за час (а на деле обычно треть часа) получает 100—200 баксов, а если ты не полное чмо внешне, то и 300 тебе дадут. За день можешь поработать с 4 клиентами без проблем, итого минимум 1к баксов в день. 4 дня в неделю = 4к баксов в неделю. 12к = три недели. В день тратишь будешь не более 4 часов, а по факту реального времени траху будет не факт что полтора часа.

При этом подставлять свою жопу для всяких старых извращенцев нет необходимости — можешь быть активом: сосать тебе будут в лучшем виде (разницы с бабой нет), трахнуть когото в жопу тож не проблема — главное презик покрепче и смазки побольше :) Если буш трахать новичка у которого жопа не разработана — подрочи ее пальцем пару минут перед тем как вставлять буш и все ок. Если партнер бывалый — все как с бабиной пиздой. Более того — половина клиентов засцут в последний момент подставить жопу и максимум сделают тебе минет, а заплатят всеравно как за час ебли :) Вобще активом быть намного приятнее: среди клиентов есть орда гламурных мальчиков с бритым телом — драть их в рот и жопс даже приятнее чем телку.

Если хочешь еще больше бабла — работай пассивом или уни, платят минимум на 30-40 % больше. Ничего страшного нет: фильтруй клиентов по размеру их хуйца, если меньше 18 см в длинну — все ок, главное бери с собой всегда смазку и презики, а в первые пару раз можешь выпить хорошо перед трахом — ничего вообще не почуствуешь. Опять же самого траха в реальности мало: он тебя минут 20 будет обцеловывать, лизать, сосать, мацать руками… потом подрочит пальчиком, вставит — минуты 3 потыкает и кончит, а больше он и не сможет скорее всего… итого дел на минут 30 от силы… оплата как всегда за час :)

Главное фильтруй клиентов: избегай малолеток, хачей, слишком накачанных и тд. Для этого если тебе все устроило, когда говорил по телефону, назначай встречу где нибудь в людном месте и смотреть что из себя представляет клиент. Не соглашайся на поездки в баню, на пикник и тд — опасно.

Если сможешь принимать клиента в квартире (своей или съемной) — можешь получать еще больше, да и удобнее это. Но даже если у тебя места нет — это не проблема, у 70 % клиентов есть свое место.

Главное купи масок побольше и не забывай смазывать член антисептиком!

Ответить

George Weiler

Питерский
0

Это годно для галяски?

Ответить

Питерский Валера

George
0

То, что годно для коронавируса, годно для чего угодно!

Ответить

check-it-out

Питерский
0

  можешь быть активом

После этого, учитывая ранние цифры, читать перестал. Ну камон.

Ответить

Внутренний хичхакер

Алексей
2

@Вахтёр TJ салам вам передаю

Ответить

Kyler

Внутренний
0

Ну норм тема, ты чего

Ответить

Victoria Pugacheva

–2

Как дошло дело до возможного сокращения дней «самоизоляции» и разрешении выхода на работу, так сразу поперло повышение числа заражённых. Паааааадаааазрительнаааа

Ответить

Женя Кузьмин

Victoria
18

блин, до этого все кричали «да в России занижают миллионы зараженных», а теперь «да в России завышают, чтобы Россию в гулаг превратить»

Ответить

Neketa Fo

Женя
1

Во втором случае завышают ты хотел сказать?

Ответить

Женя Кузьмин

Neketa
0

да, исправился

Ответить

Роберт Петросян

Victoria
0

Да в России народу поебать на этот вирус, результаты будут печальными для всех жителей страны

Ответить

Евгений Большаков

0

почему в НН до сих пор 0 смертей?
5 числа же подтвердили 2 случая. 

Ответить

Рамис Каратаев

Евгений
12

Губернатор издал указ в НН и запретил умирать

Ответить

Yuri Miller

0

вот же 11 человек испортили статистику. Негодяи вот честно

Ответить

Mikhail Pukas

Yuri
10

У них был бронхит, кариес и гастрит. 

Ответить

Праздничный татарин

Mikhail
1

Насморк забыл

Ответить

Иван Ташкинов

Праздничный
3

Синдром дефицита внимания.

Ответить

Yuri Miller

Mikhail
0

Рак анального отверстия их убил вообще-то. Ужас. Но никак не короновирус.

Ответить

Victoria Pugacheva

Mikhail
0

Острая диарея ещё

Ответить

Илья Политов

3

Закрыть Москву на выезд для транспорта, изолировать всех, закрыть аэропорты. В других регионах меры намного жёстче, но толку, если москвичи разнесут дальше по стране

Ответить

Железный калькулятор

Илья
0

Москвичи? Ахах, может понаехи, которые перегрузили транспорт на выезд из города вывозя вирус в свои Ярославли, Казани, Тюмени и тд

Ответить

Алексей Иванов

1

Кто-нибудь пояснит, почему такой слабый рост, +100+200+100 каждый день

Ответить

German Times

Алексей
4

Потому что все идут по графе "ОРВИ" и "внебольничная пневмония", неужели непонятно?

Ответить

Andrew Night

0

По этому случаю предлагаю вам новый , крутой маринад для шашлыка! Для этого берём...

Ответить

Эстетический Петя

1

Зачем эти люди умирают? 

Ответить

Осенний самолет

Эстетический
3

От безысходности

Ответить

1 2

1

В Перми было три дня тишины и на нахуй +11..(

Ответить

Акционерный коктейль

1
3

у нас +12, но обещают потепление до +20 к концу недели

Ответить

Осенний самолет

1
0

Результаты тестов пришли

Ответить

Сергей Тихонов

1

Ставропольский +19. Уже 39 сумарно, за что кавказцам это

Ответить

Kyler

Сергей
1

Так там же не одни кавказцы живут

Ответить

Сергей Тихонов

Kyler
4

И что, я там живу, и я не кавказец. Но говорить, что живу на КАВКАЗЕ. Лучше, чем я живу в Ставропольском крае

Ответить

Kyler

Сергей
0

Авторитет типа выше??

Ответить

Чехол от очков

Kyler
0

И приоры ниже

Ответить

Yuri Miller

Kyler
1

замкадовцы?

Ответить

Valery

Сергей
–1

Это видимо доцент ка из Италии

Ответить

Комментарий удален

Kyler

Неолд
0

На въезд и выезд, желательно навсегда

Ответить

Неолд

Kyler
2

закрыть Москву

Ответить

Внутренний хичхакер

Неолд
–1

О, я скучал 

Ответить

Егор Музыка

1

Наверно нормальные тесты делать начали

Ответить

Сергей Воробьёв

1

Все-то нет забайкальского края 

Ответить

Сергей Воробьёв

Сергей
0

или пиздеж или настолько неэффективные что не справляются даже с подачей данных 

Ответить

Yuri Miller

0

Нифига себе как тестирование продлилось. Я не сдал тест никто не предлагает. Вы так каждый день будете публиковать что на 1000 человек больше, до 100 000 000 человек Вам понадобится много дней, это всё займёт год не меньше, а я год в самоизоляции быть не собираюсь. Проще пойти преступление совершить, год домашнего ареста будет хоть уместен.

Ответить

Революционный бинокль

Yuri
2

Вы так каждый день будете публиковать что на 1000 человек больше, до 100 000 000 человек Вам понадобится много дней

Вот ты и разгадал план власти.

Ответить

Yuri Miller

Революционный
0

Ты как так быстро ответил?

Ответить

LordChanka

Yuri
0

Ожидание: год домашнего ареста
Реальность: бутылка

Ответить

Yuri Miller

LordChanka
0

Бутылка не так-то страшно. Один раз не ...рас

Ответить

Yaroslav Brandtner

–7

У людей сок течёт на эту статистику. А за другим заболеваниям, смертями от дтп следить будете? 

Ответить

Kyler

Yaroslav
1

Ещё один, с подключением

Ответить

Евгений Мартынов

Yaroslav
0

Есть такая хуйня - фокус внимания. И есть другая - индуцированный психоз.
Стата с дтп/раковыми смертями/осложнениями хронических болячек/несчастными случаями/убийствами/самовыпилами/etc никому не интересна, скучна и обыденна (несколько сотен человек в день, но кого это ебёт). Ни подписоту, ни изи лаечек, ни цитирования на этом не заработаешь. Ну и романтизированный флёр апокалиптичности как-никак... Вчера, вон, тут один клоун радовался, мол, "как в сериальчиках". 

Ответить

Николай Шелопугин

0

Шутки про шашлыки уже были?

Ответить

Евгений Мартынов

Николай
0

Регулярно. Ещё неделю будут, терпите

Ответить

Роберт Петросян

0

В России 40,000 погибших, НТВ так сказал

Ответить

Kyler

Роберт
0

Ну может они с запасом взяли, так сказать на перспективу роста

Ответить

Праздничный татарин

–2

Как там шашлычники поживают

Ответить

Данила Обухов

0

А у нас в Удмуртской Республике говорят, что заболевший всего один...

Ответить

Непрерывный турник

Данила
1

Бречалов лично написал:
https://vk.com/wall395546937_98370

Ответить

Данила Обухов

Непрерывный
1

Блин, жесть, он крут 
И ты тоже крут

Ответить

Непрерывный турник

Данила
1

И ты крут 😘

Ответить

Данила Обухов

Непрерывный
1

стандартный джентльменский обмен любезностями, ткскть

Ответить

Иван Маслов

Непрерывный
0

Комментарии пиздец

Ответить

Spect

0

@Роберт Петросян почему ты упускаешь шанс пропиарить свой канал?

Ответить

Kyler

Spect
1

Так это и есть его канал - @Роберт Петросян , заходи подписывайся

Ответить

Chester Perry

0

Нижний опять сутки отсидится,и стрельнет в итоге 20 заболевшими

Ответить

Dev

Chester
1

хлопнет*

Ответить

Денис Ларионов

Chester
0

На депозит положил

Ответить

Костя Лашманов

0

Регионы подтягиваются по-тихоньку

Ответить

Люциан Бужор

0

Нормально, нормально, регионы сами справятся !

Ответить

Егор Музыка

0

Странно что в Новосибирской области нет. НПО ВЕКТОР закрыли?

Ответить

Eugene Gultyaev

Егор
0

Там уже умерли все давно

Ответить

Егор Музыка

Eugene
0

Ну вряд ли. По Кольцово народ гуляет. Это как раз где Вектор находится

Ответить

Eugene Gultyaev

Егор
0

Это муляжи

Ответить

Denis Kiselev

Егор
0

В НСО всего 11 заражённых. Не диагностированы новые случаи за истекшие сутки

Ответить

Егор Музыка

Denis
0

Ну вот подозрительно мало. Хм...

Ответить

Denis Kiselev

Егор
0

Ну вот так диагностируют.

Как наличие Вектора в регионе должно влиять? Там кагбэ в курсе как не заразится тем, с чем работают. И короновирус - вообще не самое страшное из имеющегося там.

Ответить

Егор Музыка

Denis
0

Безусловно!

Ответить

Alina Peshnyaeva

0

Во второй колонке на изображении два раза просто «Республика» написано

Ответить

Артём Мазанов

Alina
0

Нет, это просто вторая строчка

Ответить

Artano

Alina
0

Нормально там все, внимательнее посмотрите

Ответить

Alina Peshnyaeva

Artano
0

А, все вижу, спасибо

Ответить

Иван Прохоров

0

Карта макдоналдсов по России

Ответить

German Times

0

Вообще количество новых выявлений ничего не говорит, надо же полные цифры давать.
Общее количество - новые - общие смерти - новые смерти - выздоровели - новые выздоровевшие.
Тогда будет видна траектория.

Ответить

Владимир Василенко

0

Во, погнали

Ответить

Ramzan Eskirhanov

0

А вот писали бы сводку по возрастам умерших. А то умер человек в Осетии и респ кчр придлогают родственникам деньги что бы вписать в лист данный вирус. У них там план оказывается горит.

Ответить

Учащийся пистолет

Ramzan
0

не понял, план по умершим от вируса?

Ответить
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