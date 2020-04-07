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Алексей Боржонов
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Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне и Марсе. «Роскосмос» назвал это попыткой захвата других планет Материал редакции

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло».

80 комментариев
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах. В «Роскосмосе» такое решение раскритиковали.

США не рассматривают космос как общественное достояние

Указ Трампа опубликован на сайте Белого дома. Согласно документу, «американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применяемым законодательством».

США считают космос «юридически и физически уникальной областью для человеческой деятельности» и не рассматривают его как общественное достояние. Поэтому власти планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

«Роскосмос» назвал указ Трампа попыткой захвата других планет

Госкорпорация опубликовала ответ на решение Трампа, где назвала действия американских властей «попытками экспроприации космического пространства и агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сказал, что такие планы вредят плодотворному сотрудничеству.

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло.

Сергей Савельев
заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству

США не признают «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах»

Генассамблея ООН приняла документ в 1979 году. В нём говорится, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран», а государства могут исследовать Луну и использовать её в соответствии с международным правом.

В указе Трампа утверждается, что США не подписывали соглашение и не считают его эффективным для урегулирования вопросов об исследовании Луны и других небесных тел. Кроме того, США обращают внимание, что документ ратифицировали только 18 стран.

#новости #космос #сша #трамп

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80 комментариев
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Подробный яд

62

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло

Чья бы корова мычала. Сказал человек, чья страна отжала Крым у Украины.

Ответить

Железный калькулятор

Подробный
17

Завидует. Чтоб захватить планету фейковых референдумов недостаточно будет, иначе бы весь космос уже аннексировали

Ответить

Владислав Сурков

Железный
2
Ответить

Подробный яд

Владислав
0

Ебать

Ответить

Yuri Miller

Подробный
–4

Ладно, с Крымом косяк. Его освободили из Украинской Оккупации. Салют в честь этого был, Крымнаш назыввался, что не слышали?

Ответить

Железный калькулятор

Yuri
8

Жырниш

Ответить

Yuri Miller

Железный
2

Ебанаш. Еба наконецто-стал наш, японский остров.

Ответить

alex twit

Железный
1

Монитор аж зажироточил

Ответить

Yuri Miller

Yuri
4

блин вам что (САРКАЗМ) в скобках писать?

Ответить

Дмитрий Сычев

Yuri
2

Можешь писать, от этого ничего не изменится, потому что это не сарказм, а хуйня какая-то

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

да? Украинский Крым всех устраивал, но на минутку, Крым был в Украинской оккупациии. Верховенство государства над территорией и есть оккупация. Так, РФ оккупирует Евразию, США оккупирует северную Америку, а Китай оккупирует Китай. Бред правда?

Ответить

Упоротый Голубь

Yuri
4
Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

Крымнаш. Хуйня какая-то))) Не смог воздержаться от второго комментария)

Ответить

Orbital_Cat

Yuri
0

А ты воздержись...

Ответить

Daniil Minashkin

Подробный
0

Но небольшая территория у бедной страны, это не целая планета и не вся европа)

Ответить

Rat Hive

Daniil
1

У бедной страны? Так вроде не Украина у России небольшую территорию забрала... 

Ответить

George Weiler

Подробный
0

Так он не об этом говорил?
Ааа..

Ответить

Кирилл Русских

Подробный
0

А что в этом плохого?

Ответить

Своеобразный ключ

26

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло

Пожалуй. Рубль утонул, экономический спад, посрались с братушечками из СНГ и Европкой.

Ответить

bb8

Своеобразный
0

bb8

Ответить

Своеобразный ключ

bb8
0

Снежный ком же. Крым, нефть, санкции-хуянкции, в итоге имеем, что имеем.
Если раньше в случае кризиса можно было бы для стабилизации набрать кредитов за бугром, которые охотно давали, ибо РФ был перпективным рынком, то после уже такой фокус перестал прокатывать.

Ответить

bb8

Своеобразный
0

bb8

Ответить

Своеобразный ключ

bb8
0

Шёл бы ты отсюда с такими аргументами.

Ответить

bb8

Своеобр…
0

bb8

Ответить

Yuri Miller

Своеобразный
0

Меркель: я в ахуй, он взял и попрал международным правом. Дальше только смертью смерть попрать можно

Ответить

Kyler

10

Да пусть делят Марс, мы потом там референдум проведем и заберём его себе, уже обжитый, а там уже и мост ротенберги построят

Ответить

Artem Gruzdev

Kyler
5

А боброедка снимет об этом фильм.

Ответить

Jenyok

Kyler
0

Подождём пока жирок нарастят

Ответить

1 2

8

Не захват, а присоединение в результате референдума

Ответить

Неолд

–1

Что ещё ожидать от пендоSSких пиратов

Ответить

Железный калькулятор

Неолд
15

Что и от русских

Ответить

Kyler

Железный
0

Это наш

Ответить

Danya Rubik

Железный
0

Экспедицию на марс!

Ответить

Внутренний хичхакер

Неолд
0

Плюс

Ответить

Fred Summer

5

Жалко смотреть на все эти срачи. Как дети. Уже делят то, до чего дотянуться ещё не могут, да и делать так как-будто это их исконная земля. Луна, марс и их ресурсы - это награда за старание, развитие, технологии, грамотное управление и тд - здесь нельзя применить право сильного.

Ответить

Христианский нос

4

ответ роскосмоса выглядит жалко и совсем не космически

Ответить

Михаил Зинчук

Христианский
0

учитывая то, что это ответ людей, которые космос проебали в наше время

Ответить

check-it-out

2

попыткой захвата других планет

Попытка установления принципов демократии на других планетах так-то!

Ответить

Забавный кубок

check-it-out
1

Ты прав. На других планетах и лунах сейчас охуенно мало демократии. Я не понимаю почему амеры так долго тянули с этим, там ведь происходит черти что.

Ответить

check-it-out

Забавный
0

Ну на Марсе вон судя по всему матриархат. 

Ответить

Алихан Бексеитов

2

вот кто первый картошку на чужой планете вырастит, того и планета. т.е., будущее за белорусами 

Ответить

Alex Nevi

1

Всё правильно - кто первый ~~встал~~ зохватил - того и тапки!
Не можешь в космос - тусуй на земле -__-
Надеюсь наши хоть немного зашевелятся после такого...

Ответить

Yuri Miller

Alex
1

не захватил а освободил. ничему вас история не учит)

Ответить

Alex Nevi

Yuri
1

Освободил от коммунистического вакуума? :D

Ответить

Железный калькулятор

Alex
2

Предупредил захват террористами

Ответить

Дмитрий Городских

1

В смысле "одна страна"?

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
1

Наша страна наша конституция наше решение. Одна Страна один народ один Вождь короче

Ответить

Artem Puchkov

1

Звездный войны

Ответить

Железный калькулятор

Artem
–1

Говно кстати

Ответить

Artem Puchkov

1

Марс наш!

Ответить

Pavel Zamyatin

Artem
0

Марс вечен.

Ответить

Иван Прохоров

1

И на Марсе будут яблони цвести

Ответить

Yuri Miller

1

Попыткой захвата? Я вам поясню. Технически, если ты создал базу, способную отстреливать вражеский десант, ты красаучег. Назови её новой расой и не парься за акты войны. Ничейное захватить нельзя. Разве луна общая? Марс общий? Марс ничейный. Не забудьте Меркурий захватить и Юпитер с Сатурном. Сатурн Наш, Черти!

Ответить

Рыночный Даниль

1

 В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло.

Санкции ввели?

Ответить

Yuri Miller

Рыночный
0

Сранкции

Ответить

Казимир Милобендзкий

1

Роскосмосу про Луну можно ответить только так: "Не твоя, вот и бесишься"))

Ответить

Революционный бинокль

1

заместитель гендиректора «Роскосмоса»

А ты прыгни на батуте на Луну и захвати её пораньше!

Ответить

Mmmax

1

А Роскосмосу какое дело до Луны и Марса?
Денег нет, старые технологии становятся неактуальными, новые разрабатывать некому.
Как бабки с лавочки бухтят на зумеров.

Ответить

Федеральный супер_стар

Mmmax
0

слыш, на бумеров бабки тоже бухтели)

Ответить

Архитектурный Илья

1

И что вы сделаете, запретите Маску строить Starship? Бля, такие клоуны

Ответить

Евгений Козлов

1

Я считаю так, у кого первого будет достаточно технологий для освоения, того и тапки

Ответить

Sergey Lukianov

0

А все же Роскосмос умеет в иронию. Или это не ирония?

Ответить

Kyler

Sergey
0

Нет, думаю они не умеют в иронию

Ответить

Dra

0

Прочитал новость, как серию "Звёздных войн" посмотрел

Ответить

Dear Crow

0

Нельзя пока выпускать этих обезьян в космос, я про человечество в целом. 

Ответить

Dra

Dear
0

Да норм, может, наконец, прилетят рептилоиды и поработят нас.

Ответить

Федеральный супер_стар

Dra
0

да бля они уже

Ответить

Dra

Федеральный
0

Почему ренеймнулась?)

Ответить

Питерский Валера

Dra
0

Это двадцать лет назад произошло.

Ответить

Andre Macareno

0

Их что, закону Годвина не учили? Тупо сразу с сравнения с Гитлером начали

Ответить

Ni Ck

0

Можем повторить и в космосе

Ответить

Мощный Каковощи

0

Заместитель директора не уточнил, как Россия разрослась до нынешних размеров?

Ответить

Computer dragon

Мощный
0

Так можно про любую страну сказать

Ответить

Джордж Харви

0

В поисках нефти: на Луне

Ответить

Праздничный Макс

Джордж
0

разве что как хранилище, когда нефти и так перепроизводство

Ответить

Питерский Валера

0

Ну что, дорогие россияне — пришло время особенно туго затянуть пояса ради подъёма отечественной космонавтики.

PS: Минздрав сообщает, что если верхняя граница пояса ещё не упирается в основание одного из позвонков, то затягивание пояса вполне можно продолжать.

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

Так сами захватывайте, хули
Или слабо?

Ответить

Universaw

0

Трамп красавчик, всё правильно делает
Когда-то был Дикий Запад в США и Сибирь у нас, теперь время осваивать космические просторы

Ответить

LordChanka

0

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло."

Из этого вышло, эмм, Римская Империя? Российская Империя? Куча других стран? 

Ответить

Synthia Jay

–1

Great deal! US win!

Ответить
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