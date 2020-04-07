Прямой эфир
«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло».
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах. В «Роскосмосе» такое решение раскритиковали.
Указ Трампа опубликован на сайте Белого дома. Согласно документу, «американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применяемым законодательством».
США считают космос «юридически и физически уникальной областью для человеческой деятельности» и не рассматривают его как общественное достояние. Поэтому власти планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».
Госкорпорация опубликовала ответ на решение Трампа, где назвала действия американских властей «попытками экспроприации космического пространства и агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет».
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сказал, что такие планы вредят плодотворному сотрудничеству.
Генассамблея ООН приняла документ в 1979 году. В нём говорится, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран», а государства могут исследовать Луну и использовать её в соответствии с международным правом.
В указе Трампа утверждается, что США не подписывали соглашение и не считают его эффективным для урегулирования вопросов об исследовании Луны и других небесных тел. Кроме того, США обращают внимание, что документ ратифицировали только 18 стран.
Железный калькулятор
Завидует. Чтоб захватить планету фейковых референдумов недостаточно будет, иначе бы весь космос уже аннексировали
Ладно, с Крымом косяк. Его освободили из Украинской Оккупации. Салют в честь этого был, Крымнаш назыввался, что не слышали?
Железный калькулятор
Жырниш
блин вам что (САРКАЗМ) в скобках писать?
Можешь писать, от этого ничего не изменится, потому что это не сарказм, а хуйня какая-то
да? Украинский Крым всех устраивал, но на минутку, Крым был в Украинской оккупациии. Верховенство государства над территорией и есть оккупация. Так, РФ оккупирует Евразию, США оккупирует северную Америку, а Китай оккупирует Китай. Бред правда?
Крымнаш. Хуйня какая-то))) Не смог воздержаться от второго комментария)
Но небольшая территория у бедной страны, это не целая планета и не вся европа)
Снежный ком же. Крым, нефть, санкции-хуянкции, в итоге имеем, что имеем.
Если раньше в случае кризиса можно было бы для стабилизации набрать кредитов за бугром, которые охотно давали, ибо РФ был перпективным рынком, то после уже такой фокус перестал прокатывать.
Меркель: я в ахуй, он взял и попрал международным правом. Дальше только смертью смерть попрать можно
Да пусть делят Марс, мы потом там референдум проведем и заберём его себе, уже обжитый, а там уже и мост ротенберги построят
Что ещё ожидать от пендоSSких пиратов
Жалко смотреть на все эти срачи. Как дети. Уже делят то, до чего дотянуться ещё не могут, да и делать так как-будто это их исконная земля. Луна, марс и их ресурсы - это награда за старание, развитие, технологии, грамотное управление и тд - здесь нельзя применить право сильного.
учитывая то, что это ответ людей, которые космос проебали в наше время
попыткой захвата других планет
Попытка установления принципов демократии на других планетах так-то!
Забавный кубок
Ты прав. На других планетах и лунах сейчас охуенно мало демократии. Я не понимаю почему амеры так долго тянули с этим, там ведь происходит черти что.
вот кто первый картошку на чужой планете вырастит, того и планета. т.е., будущее за белорусами
Всё правильно - кто первый ~~встал~~ зохватил - того и тапки!
Не можешь в космос - тусуй на земле -__-
Надеюсь наши хоть немного зашевелятся после такого...
не захватил а освободил. ничему вас история не учит)
В смысле "одна страна"?
Наша страна наша конституция наше решение. Одна Страна один народ один Вождь короче
Звездный войны
Марс наш!
Попыткой захвата? Я вам поясню. Технически, если ты создал базу, способную отстреливать вражеский десант, ты красаучег. Назови её новой расой и не парься за акты войны. Ничейное захватить нельзя. Разве луна общая? Марс общий? Марс ничейный. Не забудьте Меркурий захватить и Юпитер с Сатурном. Сатурн Наш, Черти!
Роскосмосу про Луну можно ответить только так: "Не твоя, вот и бесишься"))
А Роскосмосу какое дело до Луны и Марса?
Денег нет, старые технологии становятся неактуальными, новые разрабатывать некому.
Как бабки с лавочки бухтят на зумеров.
Я считаю так, у кого первого будет достаточно технологий для освоения, того и тапки
А все же Роскосмос умеет в иронию. Или это не ирония?
Нельзя пока выпускать этих обезьян в космос, я про человечество в целом.
Заместитель директора не уточнил, как Россия разрослась до нынешних размеров?
В поисках нефти: на Луне
Трамп красавчик, всё правильно делает
Когда-то был Дикий Запад в США и Сибирь у нас, теперь время осваивать космические просторы
"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло."
Из этого вышло, эмм, Римская Империя? Российская Империя? Куча других стран?