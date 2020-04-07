«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло».

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах. В «Роскосмосе» такое решение раскритиковали.

США не рассматривают космос как общественное достояние

Указ Трампа опубликован на сайте Белого дома. Согласно документу, «американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применяемым законодательством».

США считают космос «юридически и физически уникальной областью для человеческой деятельности» и не рассматривают его как общественное достояние. Поэтому власти планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

«Роскосмос» назвал указ Трампа попыткой захвата других планет

Госкорпорация опубликовала ответ на решение Трампа, где назвала действия американских властей «попытками экспроприации космического пространства и агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сказал, что такие планы вредят плодотворному сотрудничеству.

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло. Сергей Савельев заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству

США не признают «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах»

Генассамблея ООН приняла документ в 1979 году. В нём говорится, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран», а государства могут исследовать Луну и использовать её в соответствии с международным правом.