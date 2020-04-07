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Новости
Ольга Щербинина
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МВД рассказало об аресте авторов даркнет-магазина «Банк России». Через него продали больше миллиарда фальшивых рублей Материал редакции

Преступная группа работала около года и провернула более трёх тысяч сделок по сбыту поддельных денег через площадку Hydra, утверждают в ведомстве.

16 комментариев
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Сотрудники МВД задержали авторов даркнет-магазина «Банк России» на площадке Hydra, через который злоумышленники продали больше миллиарда фальшивой российской валюты. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсантъ». Фальшивки высокого качества делали в Нижнем Новгороде, а оттуда поставляли практически во все регионы РФ.

По версии следствия, в преступную организацию входили несколько десятков человек, которые не знали друг друга лично, а только по никам. Фальшивомонетчики общались через «зеркала» Hydra и распространяли подделки бесконтактным способом через тайники. В МВД заявили, что это первое подобное дело в России.

Как вышли на злоумышленников

Первые фальшивые купюры обнаружили в Татарстане, после этого аналогичные банкноты выявили в других регионах страны. Выйти на предполагаемых организаторов полиция смогла через рядовых «сотрудников» магазина. Подробности операции в МВД не уточнили. В связи с этим делом задержали 25-летнюю жительницу Москвы и её ровесника из Подмосковья. По данным полиции, они создали и поддерживали работу магазина «Банк России».

Организаторами подпольного бизнеса и непосредственными производителями фальшивых купюр оказались трое жителей Нижегородской области. Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

Схема работы магазина

Оптовые партии фальшивок (от 500 тысяч рублей) продавали за 10-15% номинала. Основной доход приносили небольшие партии — от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Они пользовались наибольшим спросом в регионах, а купить их можно было за 30% номинала. Всего фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около миллиарда рублей номиналом пять тысяч, две тысячи и одна тысяча рублей.

Покупатель оплачивал заказ криптовалютой через обезличенный кошелёк на Hydra. После этого из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправляли партию поддельных денег. Те делали закладки — обычно в тайники в безлюдной лесопарковой зоне, а затем и передавали координаты покупателям. Они также общались с продавцом только через Hydra.

Согласно исследованию «Проекта», большую часть ассортимента Hydra занимают наркотики. Кроме того, на ней продают поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. Администрация Hydra ничего не продает, только предоставляет площадку для сделок между покупателем и «магазином».

По данным «Ъ», фигурантам предъявили обвинения в изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в организации преступного сообщества или участие в нём. Все задержанные находятся под стражей.

#новости #даркнет #преступность #интернет

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16 комментариев
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Kyler

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Отличный маркетплейс, рекомендую

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Master Oogway

Kyler
4

Спасибо за ваш отзыв. Предлагаем вам скидочный купон на два месяца SMOTRIZASCHEKOY

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Мистер Блондин

9

Всегда проверяйте наличку при продаже дорогих вещей с авито. Именно так в основном сливают фальш. 

Ответить

Miku Hatsune

6

Фальшивки высокого качества делали в Нижнем Новгороде

Нативочка от гидры?

Ответить

Андрей Балконский

Miku
1

Фальшивки высокого качества, напечатанные на цветном принтере. Хаха

Ответить

Miku Hatsune

Андрей
0

На монетном дворе их тоже не руками рисуют

Ответить

Насущные Проблемы

5
Ответить

Дмитрий Городских

2

Так вот кто рубль своей эмиссией обронил, а не Сечин

Ответить

Ранний бинокль

0

Чёт я на гидре такого не видел.

Ответить

Рома Шульц

Ранний
–1

Ты, видимо, только выпендриваться умеешь, а искать - это не твоё

Ответить

Ранний бинокль

Рома
0

Ты о чем? Все кто пользуются гидрой, сам знаешь зачем туда идут. И банкноты там точно не висят на главной. Поэтому и сказал, что на видел там. А ты чёт распизделся не по делу.

Ответить

Рома Шульц

Ранний
–1

Твой комментарий - сплошное позерство, чел. Сейчас уже человека не удивишь тем, что ты смог зайти на трехглавую.

Ответить

Ранний бинокль

Рома
3

Что ты несёшь?

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Евгений Клочков

0

Это был филиал билета банка приколов?

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Kyler

Евгений
0

Нелегальный филиал

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Yuri Miller

0

Набиуллина?

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