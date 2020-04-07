Преступная группа работала около года и провернула более трёх тысяч сделок по сбыту поддельных денег через площадку Hydra, утверждают в ведомстве.

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Сотрудники МВД задержали авторов даркнет-магазина «Банк России» на площадке Hydra, через который злоумышленники продали больше миллиарда фальшивой российской валюты. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсантъ». Фальшивки высокого качества делали в Нижнем Новгороде, а оттуда поставляли практически во все регионы РФ.

По версии следствия, в преступную организацию входили несколько десятков человек, которые не знали друг друга лично, а только по никам. Фальшивомонетчики общались через «зеркала» Hydra и распространяли подделки бесконтактным способом через тайники. В МВД заявили, что это первое подобное дело в России.

Как вышли на злоумышленников

Первые фальшивые купюры обнаружили в Татарстане, после этого аналогичные банкноты выявили в других регионах страны. Выйти на предполагаемых организаторов полиция смогла через рядовых «сотрудников» магазина. Подробности операции в МВД не уточнили. В связи с этим делом задержали 25-летнюю жительницу Москвы и её ровесника из Подмосковья. По данным полиции, они создали и поддерживали работу магазина «Банк России».

Организаторами подпольного бизнеса и непосредственными производителями фальшивых купюр оказались трое жителей Нижегородской области. Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

Схема работы магазина

Оптовые партии фальшивок (от 500 тысяч рублей) продавали за 10-15% номинала. Основной доход приносили небольшие партии — от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Они пользовались наибольшим спросом в регионах, а купить их можно было за 30% номинала. Всего фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около миллиарда рублей номиналом пять тысяч, две тысячи и одна тысяча рублей.

Покупатель оплачивал заказ криптовалютой через обезличенный кошелёк на Hydra. После этого из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправляли партию поддельных денег. Те делали закладки — обычно в тайники в безлюдной лесопарковой зоне, а затем и передавали координаты покупателям. Они также общались с продавцом только через Hydra.

Согласно исследованию «Проекта», большую часть ассортимента Hydra занимают наркотики. Кроме того, на ней продают поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. Администрация Hydra ничего не продает, только предоставляет площадку для сделок между покупателем и «магазином».