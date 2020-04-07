Власти заявляли, что в это медучреждение таких пациентов не доставляют.

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​Покровская больница Петербурга

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказало правительство города.

Власти уточнили, что в трёх отделениях медучреждения ввели ограничительные мероприятия: передвижения пациентов и сотрудников сократили, их всех поместят под медицинское наблюдение.

Сотрудники этой больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто».

В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхом Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.

Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля, поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на него. пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.