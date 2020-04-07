Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2135

В больнице Петербурга, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, нашли коронавирус Материал редакции

Власти заявляли, что в это медучреждение таких пациентов не доставляют.

32 комментария
В закладки
​Покровская больница Петербурга 

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказало правительство города.

Власти уточнили, что в трёх отделениях медучреждения ввели ограничительные мероприятия: передвижения пациентов и сотрудников сократили, их всех поместят под медицинское наблюдение.

Сотрудники этой больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто».

В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхом Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.

Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля, поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на него.

пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

После того, как в больнице выявили заражённых Covid-19, власти Петербурга рассказали, что туда доставят около тысячи костюмов биозащиты.

#новости #петербург #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
МВД рассказало об аресте авторов даркнет-магазина «Банк России». Через него продали больше миллиарда фальшивых рублей
Преступная группа работала около года и провернула более трёх тысяч сделок по сбыту поддельных денег через площадку Hydra, утверждают в ведомстве.
1
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 32, "likes": 18, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157163, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 15:25:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Клочков

20

Хаха, классик

Ответить

Общий спрей

9

Казалось бы смысла врать нет никакого, но всё равно врут. По накатанной что ли...

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Общий
14

Они не могут не врать. Советская школа

Ответить

Евгений Клочков

Общий
2

Как нашкодившие дети, даже если их застали и отпираться не получится

По-другому неспособны, им кажется, что "все хорошо, прекрасная маркиза" даже посреди пиздеца это лучше, чем сказать что "да, мы проебались"

Ответить

Насущные Проблемы

Общий
1

По инерции. По привычке.

Ответить

Долгосрочный химик

5

А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхом Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.

А "не врачи" как-нибудь это прокомментировали? Есть продолжение этой истории?

Ответить

Miku Hatsune

Долгосрочный
0

Продолжение истории выглядит примерно вот так

Ответить

Артём Мазанов

Долгосрочный
1

Не врачи - медсестры и медбратья, видимо

Ответить

Serg Bootlegger

0

То есть до короны всем было поебать, что защиты не хватает?

Ответить

Железный калькулятор

Serg
5

Сейчас тоже поебать 

Ответить

Дмитрий Чернышов

1

Как это работает? Как они исключают коронавирус, но ставят пневмонию? Меня катали на скорой до Костюшко, коронавирус исключают простыми вопросами про заграницу и контакты. Но человек не может знать, с кем взаимодействовал кассир в магазине, или кто трогал поручень до него. 
Вот и мне сказали "не думаю, что у вас этот новомодный вирус". Никаких проверок.

Ответить

Долгосрочный химик

Дмитрий
0

А ты болеешь? Давно это было?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Долгосрочный
0

С середины февраля ещё, но т.к. я редко куда-то хожу, то сомневаюсь, что корона. Хотя перед этим побывал в частных клиниках. Может там как раз тусуются богатые любители побывать за границей. И для итогового диагноза пришлось уже в разгар коронавируса покататься по разным местам, какие только диагнозы не ставили, при чём совсем не связанные. Сейчас новые антибиотики жру и надеюсь, что на этом всё.

Ответить

Kyler

Дмитрий
2

Не заходите пожалуйста больше на этот сайт, спасибо

Ответить

Дмитрий Чернышов

Kyler
0

Кхе-кхе

Ответить

Насущные Проблемы

Дмитрий
1

С середины февраля ещё, но т.к. я редко куда-то хожу, то сомневаюсь, что корона.

Так, вяжем этого. В инфекционку ебать.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Насущные
0

Мне предлагали в боткинскую или домой, и в поликлинику. Думаю, выбор очевиден 😆

Ответить

Долгосрочный химик

Дмитрий
0

Ну вообще и правда не похоже на корону.

Ответить

Alex Slobodskikh

Дмитрий
0

Ах ты хайпожор! Вирус себе захотел, понимаешь ли

Ответить

Алексей Ермолаев

1

Будете выёбываться, подбросим коронавирус

Ответить

Артур Сакаев

1

нужно помочь Европе, я думаю

Ответить

Стройный магнит

Артур
0

Лучше снова разбомбить Воронеж.

Ответить

Неолд

0

Зараза приближается.

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
1

Не напрягайся. Мы же не пиндосы. С нами Бог.

Ответить

Неолд

Насущные
0

С нами технологии, наука и медицина и здравый смысл конечно.

Ответить

Железный калькулятор

Неолд
2

С помощью них мы можем возить Гундяева по МКАДу на майбахе или катать на личных бизнес-джетах иконы с другими сотрудниками РПЦ

Ответить

Стройный магнит

Железный
0

Они обеспечивали выполнение президентских обещаний, что "Мы в рай, а они просто сдохнут"

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
1
Ответить

Евгений Клочков

Неолд
0

Здравый смысл отправлять дефицитные штуки всяким сербышам да мериканцам, да

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Как называется эта часть предложения?
, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Сергей
0

деепричастный оборот

Ответить

Сергей Зайкевич

0

А в Казахстане заразившимся медикам выплатят по 2 000 000тг(4575$)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Москвича, задержанного на прогулке с собакой, отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
На него составили протокол, суд рассмотрит дело 6 апреля.
138
Разборы
Помогу Любе Соболь
Занимаюсь интернет-маркетингом, ко мне неоднократно обращались люди за накруткой, и я понимаю как это работает.
146
Новости
В России зафиксировали 1154 случая заболевания Covid-19 за сутки. 11 человек умерли
Всего случаев заболевания — 7497.
161
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
Карантин хорошее время побыть с близкими
13
Новости
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые доложили об успешном испытании вакцины от SARS-CoV-2 на мышах. После введения в их организме появились антитела в количестве, достаточном для нейтрализации вируса.
98
Интернет
Мем: Танцующие носильщики гробов
На похоронах празднуют летальные исходы после нелепых ситуаций под танцевальную музыку.
87
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Руслан Шекуров

Гость TJ: Сергей Гуриев

Ипполит Воробьянинов

МВД рассказало об аресте…

Настя Иванова

МВД рассказало об аресте…

Serg Bootlegger

«Картель солнц»: США обвинили…

Настя Иванова

В больнице Петербурга, персонал…

Ипполит Воробьянинов

МВД рассказало об аресте…

Сергей Зайкевич

В больнице Петербурга, персонал…

Арнольд…

В больнице Петербурга, персонал…

Ипполит Воробьянинов

МВД рассказало об аресте…

Сергей Зайкевич

В больнице Петербурга, персонал…

Tyler Durden

Маски — тренд года: средство…

Грэм Грэмский

Маски — тренд года: средство…

Паша Красников

В больнице Петербурга, персонал…

Yuri Miller

Маски — тренд года: средство…

Игорь Янович

В Гонконге 10 лет пытались…