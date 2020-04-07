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Власти заявляли, что в это медучреждение таких пациентов не доставляют.
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом рассказало правительство города.
Власти уточнили, что в трёх отделениях медучреждения ввели ограничительные мероприятия: передвижения пациентов и сотрудников сократили, их всех поместят под медицинское наблюдение.
Сотрудники этой больницы 3 апреля записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты после того, как медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями. Они рассказали, что руководство больницы выделяет на одно отделение только один-два комплекта защиты. Сотрудники добавили, что работать «в таких незащищённых условиях» невозможно, так как «от заражения [Covid-19] не застрахован никто».
В этот же день власти Петербурга заявили, что Покровская больница пациентов с Covid-19 не принимает. А главврач больницы Марина Бахолдина в разговоре с «Эхом Москвы» заявила, что на видеозаписи – не врачи.
После того, как в больнице выявили заражённых Covid-19, власти Петербурга рассказали, что туда доставят около тысячи костюмов биозащиты.
Как нашкодившие дети, даже если их застали и отпираться не получится
По-другому неспособны, им кажется, что "все хорошо, прекрасная маркиза" даже посреди пиздеца это лучше, чем сказать что "да, мы проебались"
То есть до короны всем было поебать, что защиты не хватает?
Как это работает? Как они исключают коронавирус, но ставят пневмонию? Меня катали на скорой до Костюшко, коронавирус исключают простыми вопросами про заграницу и контакты. Но человек не может знать, с кем взаимодействовал кассир в магазине, или кто трогал поручень до него.
Вот и мне сказали "не думаю, что у вас этот новомодный вирус". Никаких проверок.
А ты болеешь? Давно это было?
С середины февраля ещё, но т.к. я редко куда-то хожу, то сомневаюсь, что корона. Хотя перед этим побывал в частных клиниках. Может там как раз тусуются богатые любители побывать за границей. И для итогового диагноза пришлось уже в разгар коронавируса покататься по разным местам, какие только диагнозы не ставили, при чём совсем не связанные. Сейчас новые антибиотики жру и надеюсь, что на этом всё.
С середины февраля ещё, но т.к. я редко куда-то хожу, то сомневаюсь, что корона.
Так, вяжем этого. В инфекционку ебать.
Мне предлагали в боткинскую или домой, и в поликлинику. Думаю, выбор очевиден 😆
нужно помочь Европе, я думаю
Зараза приближается.
Не напрягайся. Мы же не пиндосы. С нами Бог.
Железный калькулятор
С помощью них мы можем возить Гундяева по МКАДу на майбахе или катать на личных бизнес-джетах иконы с другими сотрудниками РПЦ
Стройный магнит
Они обеспечивали выполнение президентских обещаний, что "Мы в рай, а они просто сдохнут"
Здравый смысл отправлять дефицитные штуки всяким сербышам да мериканцам, да
Как называется эта часть предложения?
, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты,