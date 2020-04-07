Дело из-за фейка о создании коронавируса в России и второй пакет мер по поддержке бизнеса. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 7 апреля.
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1154 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 7497 человек. За весь период от Covid-19 умерли 58 россиян, 494 — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,3 миллиона человек.
В России
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден;
СК возбудил уголовное дело из-за фейка в Твиттере о том, что новый коронавирус создали в России в научном центре «Вектор»;
Мишустин рассказал Путину о втором пакете мер правительства по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Документ пообещали представить президенту в течение двух дней;
Россия закупила у Китая 51 миллион масок, их направили в регионы. Ещё 21 миллион доставят позже;
Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок и 245 тысяч упаковок антисептиков;
Кремль счёл нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая;
ЦБ рассказал о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса: клиентам предлагают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций и возврат денег за авиабилеты;
Роструд объяснил, что работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном, а не повышенном размере;
РЖД введёт особый режим продажи билетов на поезда: в купе будут продавать только два места, вместо четырёх, такие же правила введут и для плацкартных мест, на боковых местах будут размещать только по одному пассажиру;
«Спортмастер» временно закрыл большинство магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», своих сотрудников компания предложила трудоустроить другим сетям;
«Победа», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты;
«Инвитро» отказалась от планов тестировать на коронавирус всех желающих. Компания будет работать в качестве лаборатории;
«Газпромнефть» организовала раздачу на заправках в Москве кофе для сотрудников скорой помощи и МЧС;
Геннадий Тимченко выделил более 1,3 миллиарда рублей на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса;
Учащимся 11-х классов могут продлить учебный год до 8 июня. Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ в этом году;
В больнице Петербурга, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, нашли коронавирус;
В мэрии Москвы рассказали, что в городе около 1,7 тысяч человек, переносящих коронавирус не в тяжёлой форме, лечатся в домашних условиях;
Роспотребнадзор рекомендовал запретить в Москве есть на рабочих местах;
РАНХиГС предложил студентам из других регионов вернуться домой из Петербурга за счёт вуза.
В Мире:
Власти Китая разблокировали выезд из ставшего очагом эпидемии коронавируса Уханя. Город был закрыт 76 дней;
Уровень домашнего насилия в некоторых странах ЕС вырос на треть после введения карантина;