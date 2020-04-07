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Артём Мазанов
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Дело из-за фейка о создании коронавируса в России и второй пакет мер по поддержке бизнеса. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 7 апреля.

8 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1154 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 7497 человек. За весь период от Covid-19 умерли 58 россиян, 494 — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,3 миллиона человек.

В России

  • Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден;
  • СК возбудил уголовное дело из-за фейка в Твиттере о том, что новый коронавирус создали в России в научном центре «Вектор»;
  • Мишустин рассказал Путину о втором пакете мер правительства по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Документ пообещали представить президенту в течение двух дней;
  • Россия закупила у Китая 51 миллион масок, их направили в регионы. Ещё 21 миллион доставят позже;
  • Минпромторг направил в регионы более 25 миллионов масок и 245 тысяч упаковок антисептиков;
  • Кремль счёл нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая;
  • ЦБ рассказал о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса: клиентам предлагают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций и возврат денег за авиабилеты;
  • Роструд объяснил, что работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном, а не повышенном размере;
  • РЖД введёт особый режим продажи билетов на поезда: в купе будут продавать только два места, вместо четырёх, такие же правила введут и для плацкартных мест, на боковых местах будут размещать только по одному пассажиру;
  • «Спортмастер» временно закрыл большинство магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», своих сотрудников компания предложила трудоустроить другим сетям;
  • «Победа», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты;
  • «Инвитро» отказалась от планов тестировать на коронавирус всех желающих. Компания будет работать в качестве лаборатории;
  • «Газпромнефть» организовала раздачу на заправках в Москве кофе для сотрудников скорой помощи и МЧС;
  • Геннадий Тимченко выделил более 1,3 миллиарда рублей на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса;
  • Учащимся 11-х классов могут продлить учебный год до 8 июня. Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ в этом году;
  • В больнице Петербурга, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, нашли коронавирус;
  • В мэрии Москвы рассказали, что в городе около 1,7 тысяч человек, переносящих коронавирус не в тяжёлой форме, лечатся в домашних условиях;
  • Роспотребнадзор рекомендовал запретить в Москве есть на рабочих местах;
  • РАНХиГС предложил студентам из других регионов вернуться домой из Петербурга за счёт вуза.

В Мире:

  • Власти Китая разблокировали выезд из ставшего очагом эпидемии коронавируса Уханя. Город был закрыт 76 дней;
  • Уровень домашнего насилия в некоторых странах ЕС вырос на треть после введения карантина;
  • В Китае впервые с января не зафиксировали смертей от коронавируса за сутки;
  • Visa выделила 210 миллионов долларов на помощь малому бизнесу и благотворительным организациям;
  • Армения с 7 апреля закроет въезд в страну для всех иностранцев;
  • Норвегия анонсировала открытие детских садов (с 20 апреля), начальных школ и предприятий в сфере услуг (с 27 апреля).

Бонус — моем руки под песню Юрия Шатунова – «Белые розы»

#covid19 #covidtoday #дайджест

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8 комментариев
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Уютный Багажник

1

 Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден;

Бля, спасибо, а то я завтра уже на шашлыки собирался ехать.

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Это не шутки

0

Геннадий Тимченко выделил более 1,3 миллиарда рублей

Даже финские миллиардеры помогают России в борьбе с коронавирусом, а вот от российских такой щедрости похоже не дождаться

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Радостный Гоша

0

Ура, правильная техника тщательного мытья рук под песню вернулась!

Ответить

Viktor Nevzorov

0

Первый пакет поддержки - это про Фонбет? Кто же во втором будет, нефтяники?

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Morgana

0

Зачем отправлять студентов назад? А если кто-то заражён и не знает, отвезёт в регионы
Сэкономить на чем-то хотят?

Ответить

Динозавр Динозаврыч

Morgana
0

мне кажется, что в спб более высокий шанс заражений, но да, несколько глупо. поздно они задумались об этом

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Максим Золотарёв

0

Охуенно

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Сайрес Смит

0

Очередной хлопок коронавируса

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