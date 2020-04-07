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Артём Мазанов
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В Карелии главу комбината школьного питания уволили после выдачи детям сухого пайка из шести картофелин и двух сосисок Материал редакции

Она должна была выдать совершенно другой набор, но из-за нехватки продуктов «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».

28 комментариев
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Фото из сообщества «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте»

В карельском городе Питкяранта детям, которые получают в школах бесплатное питание, выдали продуктовые наборы, состоящие из двух сосисок, пяти-шести картофелин, маргарина, сахара и муки. Об этом сообщается в сообществе «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте».

Такие наборы получили ученики-инвалиды и дети из малоимущих семей. Как сообщается в публикаций, этот запас продуктов рассчитан на две недели.

Фото из сообщества «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте»

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин рассказал, что директора комбината школьного питания, которая приняла решение об отправке такого набора, уволили. Местные власти в разговоре с «Дождём» уточнили, что на момент начала выдачи пайков, «запас продуктов был невелик», поэтому директор комбината «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что выданный детям набор «не соответствует перечню, направленному в школы». Он опубликовал фото примерного набора продуктов, который должны были получить дети.

#новости #регионы

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28 комментариев
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Дмитрий Городских

16

не соответствует перечню, направленному в школы

Перечень направили, а продукты отправлять кто будет?
А виноват тот, кто решил дать хоть что-то. Ну да.

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Уютный Багажник

Дмитрий
8

Согласен. Вполне возможно что просто хотели как лучше в кои-то веки и отправили что было, но не учли, как это выглядит со стороны. "Уволили" козла отпущения, как всегда. 

Ответить

Roman Konchalov

Уютный
0

Да я лучше сдохну с голоду, чем буду жрать жареную картошку и сосиски в тесте! 

Ответить

Уютный Багажник

Roman
0

В тесте сделанном из маргарина и муки?

Ответить

Олег Ивахнов

14

На две недели ага

Ответить

Андрей Рядькин

Олег
3

Да в Ленинграде и такого не было!

Ответить

Казенный Даниль

Олег
0

d

Ответить

Жирный Абдужаббор

Казенный
2

на второй день мешок сахара съест и уснет

В предиабетной коме?

Ответить

Казенный Даниль

Жирный
0

я жопой читаю

Ответить

Yuri Miller

Олег
0

жри меня мразь)

Ответить

Уютный Багажник

Олег
0

Мне дня на два-три хватит. Если растягивать. Рис может разве что останется, но его жрать голяком не очень круто. Сахар вообще не нужен. 

Ответить

Roman Konchalov

Олег
0

С языка снял

Ответить

Bad Bear

6

Пидары придумали требования, а денег не дали. Исполнитель в итоге виноват. Пиздец

Ответить

Сергей Гращенко

1

FOOD PORN 

Ответить

Первая

1

Москва

Ответить

Artem Puchkov

Первая
0

Мама когда получила этот набор, звонила мне и говорила что я зря так про власть говорю, вот какие они молодцы 😕

Ответить

Yuri Miller

0

золотой человек, зря уволили. "дело не в тебе, дело во мне" сказала моя бывший предмет ухаживания

Ответить

Насущные Проблемы

Yuri
2

моя бывший

Ответить

Уютный Багажник

Насущные
1

Что тебя удивляет? Это тж. 

Ответить

Насущные Проблемы

Уютный
0

У нас тут пидоры. А тут какой-то трансоёб проник.

Ответить

Уютный Багажник

Насущные
1

Перед богом все едины. 

Ответить

Yuri Miller

Насущные
0

какие у тебя далёкие мечты. в России ты таких пидоров мало найдёшь. Но найдёшь если будешь искать, разумеется.

Ответить

Yuri Miller

Насущные
0

потому что объект мужского рода, а объект женщина. не тупи

Ответить

Alex Newman

0

зато глава то на откатах бабла себя красной икрой и лососем побалует ибо богатый = вороватый. 

Ответить

Alex Slobodskikh

0

Вот ты тут сидим хихикаем, сарказмируем над этими наборами, а ведь кто-то и такой помощи очень рад. Вот если действительно представить, что не было в наличии продуктов из перечня, а она , зная ситуации в семьях, решила хотя бы этим помочь. 

Ответить

Обухов Денис

0

 В Сирию побогаче пайки поставляли

Ответить

Обухов Денис

0

Бедные дети - от такого изобилия им грозит ожирение.

Ответить

Революционный бинокль

0

Все школы должны выдать детям продукты согласно перечню.
Перечень я дам.
Продуктов я не дам.

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