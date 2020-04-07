Прямой эфир
Она должна была выдать совершенно другой набор, но из-за нехватки продуктов «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».
В карельском городе Питкяранта детям, которые получают в школах бесплатное питание, выдали продуктовые наборы, состоящие из двух сосисок, пяти-шести картофелин, маргарина, сахара и муки. Об этом сообщается в сообществе «Нетипичная Питкяранта» во «ВКонтакте».
Такие наборы получили ученики-инвалиды и дети из малоимущих семей. Как сообщается в публикаций, этот запас продуктов рассчитан на две недели.
Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин рассказал, что директора комбината школьного питания, которая приняла решение об отправке такого набора, уволили. Местные власти в разговоре с «Дождём» уточнили, что на момент начала выдачи пайков, «запас продуктов был невелик», поэтому директор комбината «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».
Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что выданный детям набор «не соответствует перечню, направленному в школы». Он опубликовал фото примерного набора продуктов, который должны были получить дети.
не соответствует перечню, направленному в школы
Перечень направили, а продукты отправлять кто будет?
А виноват тот, кто решил дать хоть что-то. Ну да.
Согласен. Вполне возможно что просто хотели как лучше в кои-то веки и отправили что было, но не учли, как это выглядит со стороны. "Уволили" козла отпущения, как всегда.
Да я лучше сдохну с голоду, чем буду жрать жареную картошку и сосиски в тесте!
На две недели ага
Казенный Даниль
d
Мне дня на два-три хватит. Если растягивать. Рис может разве что останется, но его жрать голяком не очень круто. Сахар вообще не нужен.
Пидары придумали требования, а денег не дали. Исполнитель в итоге виноват. Пиздец
Москва
Мама когда получила этот набор, звонила мне и говорила что я зря так про власть говорю, вот какие они молодцы 😕
золотой человек, зря уволили. "дело не в тебе, дело во мне" сказала моя бывший предмет ухаживания
моя бывший
Что тебя удивляет? Это тж.
У нас тут пидоры. А тут какой-то трансоёб проник.
какие у тебя далёкие мечты. в России ты таких пидоров мало найдёшь. Но найдёшь если будешь искать, разумеется.
зато глава то на откатах бабла себя красной икрой и лососем побалует ибо богатый = вороватый.
Вот ты тут сидим хихикаем, сарказмируем над этими наборами, а ведь кто-то и такой помощи очень рад. Вот если действительно представить, что не было в наличии продуктов из перечня, а она , зная ситуации в семьях, решила хотя бы этим помочь.