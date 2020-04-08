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Новости
Ольга Щербинина
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The Bell: Avito отказали во включении в список сайтов с бесплатным доступом из-за иностранного владельца Материал редакции

Зато в список попал конкурент Avito — «Юла», которая принадлежит Mail.ru Group.

10 комментариев
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Минкомсвязи не включил доску объявлений Avito в список «социально значимых» ресурсов. В ведомстве посчитали, что сайт нельзя считать отечественным, так как он принадлежит южно-африканскому холдингу Naspers, пишет The Bell со ссылкой на источники в Avito.

Как рассказал собеседник издания, Avito обратился в Минкомсвязи 20 марта и попросил включить сервис в список социально значимых сайтов. Ведомство рассмотрело обращение, но не стало включать ресурс в список «социально значимых». Решение о соответствии сайта нужным критериям должен принять экспертный совет при министерстве, но по данным The Bell, этого совета пока не существует.

Как пояснили в Минкомсвязи, пока список «социально значимых ресурсов» работает в экспериментальном режиме, а совет должен появиться после принятия федерального закона. При этом в ведомстве уточнили, что Avito нельзя считать отечественным ресурсом, так как им на 99,6% владеет южно-африканский холдинг Naspers. По данным SimilarWeb, доска объявлений занимает седьмую строчку среди самых посещаемых сайтов рунета.

Минкомсвязь опубликовала список «социально значимых» ресурсов 6 апреля. Всего в перечень вошёл 391 ресурс. В него попал один из конкурентов Avito — доска объявлений «Юла», принадлежащая Mail.ru Group. Naspers связана и с Mail.Ru Group — она владеет примерно 28% акций.

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На период эксперимента, который будет длиться с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам из списка станет бесплатным. Его обеспечат пять операторов — МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Ростелеком и «Эр-телеком холдинг».

#новости #интернет #avito

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10 комментариев
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Уютный Багажник

8

Шутка про родной и патриотичный фонбет. 

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Kyler

2

Рыночек порешал. Скорее всего попросили не включать

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Илья Политов

0

А Aliexpress как там оказался?

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Kyler

Илья
4

Сервис от братского народа

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ouxen

Илья
0

усманыч ¯\_(ツ)_/¯

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ouxen

1

а мыло дохуя отечественный) и мажоритарий дохуя дорогой россиянин

Ответить

Дмитрий Дьячков

1

Да там вообще странно всё. Например, Тинькофф-банка тоже нет, хотя есть Райффайзен, который вообще австрийский по факту.

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

все банки в рф должны иметь местную юрисдикцию по закону

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Сергей Панченко

0

Вот насколько Avito "социально значимый ресурс", что операторы должны предоставлять к нему бесплатный доступ

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Сергей Панченко

Сергей
0

Приспичило тебе значит в 2 ночи диван свой старый продать, а денег оказывается на интернете нет, и все получается, как дальше жить - не понятно

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