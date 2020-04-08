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Зато в список попал конкурент Avito — «Юла», которая принадлежит Mail.ru Group.
Минкомсвязи не включил доску объявлений Avito в список «социально значимых» ресурсов. В ведомстве посчитали, что сайт нельзя считать отечественным, так как он принадлежит южно-африканскому холдингу Naspers, пишет The Bell со ссылкой на источники в Avito.
Как рассказал собеседник издания, Avito обратился в Минкомсвязи 20 марта и попросил включить сервис в список социально значимых сайтов. Ведомство рассмотрело обращение, но не стало включать ресурс в список «социально значимых». Решение о соответствии сайта нужным критериям должен принять экспертный совет при министерстве, но по данным The Bell, этого совета пока не существует.
Как пояснили в Минкомсвязи, пока список «социально значимых ресурсов» работает в экспериментальном режиме, а совет должен появиться после принятия федерального закона. При этом в ведомстве уточнили, что Avito нельзя считать отечественным ресурсом, так как им на 99,6% владеет южно-африканский холдинг Naspers. По данным SimilarWeb, доска объявлений занимает седьмую строчку среди самых посещаемых сайтов рунета.
Минкомсвязь опубликовала список «социально значимых» ресурсов 6 апреля. Всего в перечень вошёл 391 ресурс. В него попал один из конкурентов Avito — доска объявлений «Юла», принадлежащая Mail.ru Group. Naspers связана и с Mail.Ru Group — она владеет примерно 28% акций.
На период эксперимента, который будет длиться с 1 апреля до 1 июля, доступ к сайтам из списка станет бесплатным. Его обеспечат пять операторов — МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Ростелеком и «Эр-телеком холдинг».
А Aliexpress как там оказался?
Да там вообще странно всё. Например, Тинькофф-банка тоже нет, хотя есть Райффайзен, который вообще австрийский по факту.
Вот насколько Avito "социально значимый ресурс", что операторы должны предоставлять к нему бесплатный доступ
Приспичило тебе значит в 2 ночи диван свой старый продать, а денег оказывается на интернете нет, и все получается, как дальше жить - не понятно