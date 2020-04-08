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Артём Мазанов
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«Ъ»: Минкомсвязи обязало «ВКонтакте», «Одноклассники», Первый канал и ТНТ создать к маю версии сайтов без видео Материал редакции

Если они не сделают такие версии — их исключат из списка «значимых ресурсов» с бесплатным доступом.

12 комментариев
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Минкомсвязи поручило участникам перечня «социально значимых ресурсов», куда входят в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Первый канал, ТНТ и НТВ, создать к маю версии сайта без «потокового видео». Об этом пишет «Коммерсантъ».

На такие версии сайта пользователи должны будут попадать только при нулевом балансе. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил журналистам, что такие требования направили телеканалам. Если они не создадут версии сайтов без видео — их могут вычеркнуть из списка «значимых ресурсов».

Топ-менеджер крупного телехолдинга назвал такое требование «попыткой превратить всё в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат „Кроватка“». «Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно», — пояснил он.

Источник «Ъ» в крупном операторе объяснил, что «часть сайтов хотела попасть в список [«социально значимых ресурсов»], но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать». Поэтому операторы «попросили убрать оттуда тяжёлый контент — телеканалам надо делать облегченные версии».

6 апреля Минкомсвязи утвердила список «социально значимых» бесплатных сайтов. В перечень попал 391 ресурс, доступ к которым на период с 1 апреля по 1 июля станет бесплатным у некоторых операторов, то есть не будет тарифицироваться.

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#новости #соцсети #телевидение

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12 комментариев
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Многолетний цвет

4

Ожидание: Бесплатный интернет
Реальность: хуи за щеками

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rossoshmap

3

Я еще к прошлой новости хотел написать. Получается что яндекс будет бесплатным, вбиваем запрос на поиск->яндекс показывает выдачу->а дальше при переходе на сторонний сайт 

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Cyberian Play

rossoshmap
0

ну так все логично же

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Poe Ghost

1

На такие версии сайта пользователи должны будут попадать только при нулевом балансе.

Что. Это. За. Хуйня?

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alexferman

Poe
1

Это особая версия веба для обнулённых

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Пальто в коне

Poe
1

так было уже, у вконтаче нулевая версия, доступ только к чатикам, ленте (без картинок). если открывал фото, то предупреждало: «вы переходите на платную версию сайта».

но всё это было во времена телефонов с квадратными экранами 128х128 и GPRS :)

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Владислав Юзбеков

1

Я извиняюсь, конечно, но такое уже было. ВК без видео с нулевым балансом. Надеюсь, все это помнят. Лет 5-7 назад.

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alexferman

0

С удовольствием понаблюдал бы, как веб-петушне с её многотонными говнофреймворками, жирными бессмысленными картинками и кучей видео, лезущего изо всех щелей, правительство порвало бы жопу.

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Никита Андреев

alexferman
0

У ВК раньше была такая мобильная версия, 0.vk.com
Но её прикрыли, там не было картинок и всего остального медиа контента

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Марк Варламов

0

А зачем это сервисам нужно? Рекламу такой аудитории все равно не продашь, особенно на внешние источники.

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Лекарственный историк

0

Топ-менеджер крупного телехолдинга назвал такое требование «попыткой превратить всё в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат „Кроватка“». «Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно», — пояснил он.

Да что он понимает в совковом мышлении!!! Экономику какую-то вспомнил буржуйскую. Председатель сказал - надо, значит надо!

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Филипп Дориан

0

Ребят, если не скинитесь мне на Плюс подписку, я вас вычеркну из своего списка

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