Если они не сделают такие версии — их исключат из списка «значимых ресурсов» с бесплатным доступом.

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Минкомсвязи поручило участникам перечня «социально значимых ресурсов», куда входят в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Первый канал, ТНТ и НТВ, создать к маю версии сайта без «потокового видео». Об этом пишет «Коммерсантъ».

На такие версии сайта пользователи должны будут попадать только при нулевом балансе. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил журналистам, что такие требования направили телеканалам. Если они не создадут версии сайтов без видео — их могут вычеркнуть из списка «значимых ресурсов».

Топ-менеджер крупного телехолдинга назвал такое требование «попыткой превратить всё в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат „Кроватка“». «Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно», — пояснил он.

Источник «Ъ» в крупном операторе объяснил, что «часть сайтов хотела попасть в список [«социально значимых ресурсов»], но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать». Поэтому операторы «попросили убрать оттуда тяжёлый контент — телеканалам надо делать облегченные версии».