Прямой эфир
Второй день подряд власти сообщают о более тысячи новых заражённых.
За сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 8672. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки в России скончались пять пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего летальных исходов в стране 63. За сутки выздоровели 86 человек.
Социологический инструмент
На улицах все больше машин и людей, всех этот вирус заебал уже
Насущные ПроблемыСоциологический
Ну у нас губер подписал список работающих организаций, и так уж вышло, что работают практически все.
Илья ГераськинНасущные
Так это почти везде так. Режим выходных дней похоже только у тех, кто не может себе это позволить - рестораны и парикмахерские
ВидеоБлокерНасущные
Ну в Удмуртии много что закрыто, людей гораздо меньше на улице чем обычно, молодежь вообще не видно
Кот .ВидеоБлокер
Я с Ижевска и чот вижу толпы людей, на следующей неделе вообще на работу пойду.
Комментарий удален
Насущные ПроблемыНеолд
Потоньше давай.
Комментарий удален
SpectНеолд
Свиньи сидели дома
Рустам ШакуровSpect
Пожалуй понаблюдаю как испаряется твой рейтинг, все равно в карантин больше нечем заняться)
Насущные ПроблемыНеолд
Я всегда сижу дома.
Alex SlobodskikhНеолд
Держи плюс.
Стайся больше
KylerСоциологический
Владимир ВасиленкоKyler
Нет:(
ВасилийСоциологический
Ну и хорошо, быстрее подохнут
Социологический инструмент
Не уверен, что сдохнут именно они
Комментарий удален
Ориентированный глобус
А сто лет назад никто дома не сидел и от H1N1 умерло как минимум 20 миллионов человек.
Золотой жар
Сто лет назад у людей хобби такое было - умирать.
Владимир ВасиленкоСоциологический
У меня во дворе мамки срывали заграждения с дет.площадок, потом толпами тусили там целый день
Мария КазаковаСоциологический
Дайте деняк, будем сидеть дома
German TimesСоциологический
Индекс самоизоляции уже идет вниз, если раньше у моего дома парковка была забита, то сейчас полупустая.
Женя Кузьмин
говорят, что коронавирус закончится как только исчезнут комментарии «ну вот и шашлычники подтянулись». то есть он с нами навсегда
SpectЖеня
Аудитория на сайте жиденькая, согласись?
Женя КузьминSpect
не, я аудиторию тж очень люблю, а вот комменты про шашлычников по всему рунету уже не могу читать
KylerЖеня
Ну ведь смешно же
Футбольный звук
,всегда проигрываю с этого видео
1 2Kyler
А смех - лучшее лекарство!
Sergey Grigor'evЖеня
Шаш...
Женя КузьминSergey
Неясный коктейль
...лык можно и дома на сковородке приготовить
Sergey VolkovЖеня
<3
Насущные ПроблемыЖеня
И когда закончат шутить про "хлопок".
Прочный Артем
То есть дома тоже будут хлопать вечно? :-(
Sam Gold
Вот
Олег Мельник
Вот и регионы подтянулись. Из общего количества новых кейсов в Москве теперь не 90%, а чуть больше половины. Регионы, походу, надеялись, что это заденет только зажравшихся москвичей, и расслабились. А вот хуй. Бахнуть может вообще где угодно.
Alex SlobodskikhОлег
Вот и регионы подтянулись.
*Вот и москвичи в регионы подтянулись
theLastLettersAlex
Кстати, лимита начала в деревни обратно приезжать. К нам в деревню семья обратно вернулась, 4 человека. Хер их знает, есть у них вирус, нет ли...
Насущные ПроблемыОлег
Вот и регионы подтянулись.
ШАШЛЫЧНИКИ
Артур ЗотовОлег
да пиздец, понаехали москвичи
Дмитрий Сафронов
Хорошие новости. Сегодняшнаяя прибавка в процентах (по Москве) самая низкая за все время эпидемии - 13%. Это значит что скорость распространения снизилась. А это значит, что возможно через месяцок мы выйдем на улицу :)
Dmitry ShiryaevДмитрий
Ведь выборка в 1 день репрезентативна
Тюремный Даниль
Ещё и для города, отправляющего все тесты в другой город.
Dmitry ShiryaevТюремный
Ещё и в ситуации, когда статистика в России всегда считалась через богоугодное место
Тюремный Даниль
Насущные ПроблемыДмитрий
1 день в Китае
ilytchНасущные
Уж не помню, в чем была суть, но в тот день в Китае просто изменили метод подсчета.
r0manov #LetsplaySpbilytch
Метод диагностики, если быть точным
Неясный коктейль
В Кирове сегодня вообще на конец-то ни одного нового заражённого
Spect
Кому не похуй?
Рустам ШакуровSpect
Пожалуй понаблюдаю как испаряется твой рейтинг, все равно в карантин больше нечем заняться.
SpectРустам
Норм всё
SpectРустам
Единственная угроза моему рейтингу это @Роберт Петросян
Евгений Большаков
держу в курсе, в НН по-прежнему 0 смертей в оф.статистике, хотя региональным оперштабом подтверждено 2 еще 5 числа.
Sergey VolkovЕвгений
ооо земляк )
Не заметил как на улице уже всем похер на вирус ? Гуляют без масок каеф
Евгений БольшаковSergey
на прошлой неделе норм было, народа практически не было.
А с понедельника - да, все ходят туда-сюда. Около дома с детьми начали гулять.
Самоизоляции хватило только на неделю.
lucky spiritЕвгений
А по работающим сейчас как? Что закрыто?
Егор Музыка
На улице все больше лис, а блогеров покупают чтобы они донесли до масс, что все ок, и власти молодцы!
Roman Persianinov
SpectRoman
Согласен, каждый день про этот прирост писать – хуйня
Евгений Киров
Кто там язвил про 50 тестов в день и неработающую экспоненту? Вы довольны?
SancobotЕвгений
Так она так и не работает толком/
Илья ПолитовЕвгений
Постепенно увеличивают мощности тестирования
Yuri MillerИлья
а если тест отрицательный и следом ты там же заразился при тестировании? вторичное тестирование положено? кто ответит за ложно положительные тесты?
Илья ПолитовYuri
Тесты вообще не очень точные. Если 1 тест отрицательный то на тебя становится похуй, больше тестов тебе не положено. А если 1ый положительный, 2ой отрицательный, 3ий положительный, 4ый отрицательный - все равно заберут в больничку. Тесты мне делали в нормальной защите, в костюме, не такой как по телеку показывают конечно, но уж лучше чем вообще без ничего
Роберт Петросян
Россия это когда вас просят готовиться к кризису и нищете, одновременно приглашая на выборы и парад.
Неверный меч
Да иди ты нахуй уже
Taktischer Corgi
Сколько тестов сделали, столько и копровируса.
Роберт Петросян
Когда же россияне одумаются что ими правят настоящие дикари и русофобы? Вопрос времени..
Иван ПрохоровРоберт
А ты думаешь, что этого не знают россияне? Петросян один умный?
Роберт ПетросянИван
Если бы знали, путина давно не было бы
Иван ПрохоровРоберт
Почему тебя так это волнует?
Иван ПрохоровРоберт
Скажи, пожалуйста, а считать россиян наивными, ничего не понимающими и не замечающими глупцами, проживая в цюрихе при этом - это не русофобия? В твоих словах проскакивает где-то уважение, любовь и забота к россиянам? Или скорее нет?
Джордж Харви
Обожаю ТЖ: вечера говорят, что тех кто нарушает карантин надо уничтожить, а сегодня говорят, что карантин всех заебал и вообще корона — хуйня. Весеннее обострение?
Влад Мурыгин
Как ты каждый день четко новость пишешь. Прям молния ⚡️
Лента пишет, а через минут ты шаблон выкатываешь и дописываешь.
Завтра в 10 ждём обновлённые данные
rossoshmap
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Mezzo Deesa
Календарь на 3 сентября ещё не переворачивать?
SuxoiKorm
А если брали тесты у всех больных с температурой, было бы больше.
Yuri Miller
вот честно когда это уже кончится. ну тем лучше, может, какие-то меры поддержки введут.
Kyler
Всего лишь на 23 человека больше чем вчера
1 2
Пермь снова по нолям, еее
Лазиз Ганиев
Это абсолютный рекорд
Изящный каякер
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