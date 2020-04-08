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Новости
Артём Мазанов
9531

В России зафиксировали 1175 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 8672 Материал редакции

Второй день подряд власти сообщают о более тысячи новых заражённых.

За сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 8672. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки в России скончались пять пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего летальных исходов в стране 63. За сутки выздоровели 86 человек.

#новости #covid19

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80 комментариев
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Социологический инструмент

78

На улицах все больше машин и людей, всех этот вирус заебал уже

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Насущные Проблемы

Социологический
18

Ну у нас губер подписал список работающих организаций, и так уж вышло, что работают практически все.

Ответить

Илья Гераськин

Насущные
4

Так это почти везде так. Режим выходных дней похоже только у тех, кто не может себе это позволить - рестораны и парикмахерские

Ответить

ВидеоБлокер

Насущные
0

Ну в Удмуртии много что закрыто, людей гораздо меньше на улице чем обычно, молодежь вообще не видно

Ответить

Кот .

ВидеоБлокер
0

Я с Ижевска и чот вижу толпы людей, на следующей неделе вообще на работу пойду.

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Комментарий удален

Насущные Проблемы

Неолд
5

Потоньше давай.

Ответить

Комментарий удален

Spect

Неолд
1

Свиньи сидели дома

Ответить

Рустам Шакуров

Spect
0

Пожалуй понаблюдаю как испаряется твой рейтинг, все равно в карантин больше нечем заняться)

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
0

Я всегда сижу дома.

Ответить

Alex Slobodskikh

Неолд
0

Держи плюс.
Стайся больше

Ответить

Kyler

Социологический
2
Ответить

Владимир Василенко

Kyler
1

Нет:(

Ответить

Василий

Социологический
1

Ну и хорошо, быстрее подохнут 

Ответить

Социологический инструмент

Василий
2

Не уверен, что сдохнут именно они

Ответить

Комментарий удален

Ориентированный глобус

Обходчик
0

А сто лет назад никто дома не сидел и от H1N1 умерло как минимум 20 миллионов человек.

Ответить

Золотой жар

Ориентированный
0

Сто лет назад у людей хобби такое было - умирать.

Ответить

Владимир Василенко

Социологический
1

У меня во дворе мамки срывали заграждения с дет.площадок, потом толпами тусили там целый день

Ответить

Мария Казакова

Социологический
1

Дайте деняк, будем сидеть дома 

Ответить

German Times

Социологический
0

Индекс самоизоляции уже идет вниз, если раньше у моего дома парковка была забита, то сейчас полупустая.

Ответить

Женя Кузьмин

65

говорят, что коронавирус закончится как только исчезнут комментарии «ну вот и шашлычники подтянулись». то есть он с нами навсегда

Ответить

Spect

Женя
–5

Аудитория на сайте жиденькая, согласись?

Ответить

Женя Кузьмин

Spect
16

не, я аудиторию тж очень люблю, а вот комменты про шашлычников по всему рунету уже не могу читать

Ответить

Kyler

Женя
24

Ну ведь смешно же

Ответить

Футбольный звук

Kyler
2

,всегда проигрываю с этого видео 

Ответить

1 2

Kyler
1

А смех - лучшее лекарство!

Ответить

Sergey Grigor'ev

Женя
2

Шаш...

Ответить

Женя Кузьмин

Sergey
3
Ответить

Неясный коктейль

Sergey
1

...лык можно и дома на сковородке приготовить

Ответить

Sergey Volkov

Женя
0

<3

Ответить

Насущные Проблемы

Женя
1

И когда закончат шутить про "хлопок".

Ответить

Прочный Артем

Женя
0

То есть дома тоже будут хлопать вечно? :-(

Ответить

Sam Gold

14

Вот

Ответить

Олег Мельник

0

Вот и регионы подтянулись. Из общего количества новых кейсов в Москве теперь не 90%, а чуть больше половины. Регионы, походу, надеялись, что это заденет только зажравшихся москвичей, и расслабились. А вот хуй. Бахнуть может вообще где угодно.

Ответить

Alex Slobodskikh

Олег
25

Вот и регионы подтянулись.

*Вот и москвичи в регионы подтянулись

Ответить

theLastLetters

Alex
1

Кстати, лимита начала в деревни обратно приезжать. К нам в деревню семья обратно вернулась, 4 человека. Хер их знает, есть у них вирус, нет ли...

Ответить

Насущные Проблемы

Олег
2

Вот и регионы подтянулись.

ШАШЛЫЧНИКИ

Ответить

Артур Зотов

Олег
2

да пиздец, понаехали москвичи

Ответить

Дмитрий Сафронов

–2

Хорошие новости. Сегодняшнаяя прибавка в процентах (по Москве) самая низкая за все время эпидемии - 13%. Это значит что скорость распространения снизилась. А это значит, что возможно через месяцок мы выйдем на улицу :)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Дмитрий
13

Ведь выборка в 1 день репрезентативна

Ответить

Тюремный Даниль

Dmitry
0

Ещё и для города, отправляющего все тесты в другой город.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Тюремный
0

Ещё и в ситуации, когда статистика в России всегда считалась через богоугодное место

Ответить

Тюремный Даниль

Dmitry
1
Ответить

Насущные Проблемы

Дмитрий
0

1 день в Китае

Ответить

ilytch

Насущные
1

Уж не помню, в чем была суть, но в тот день в Китае просто изменили метод подсчета.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

ilytch
2

Метод диагностики, если быть точным

Ответить

Неясный коктейль

Дмитрий
0

В Кирове сегодня вообще на конец-то ни одного нового заражённого

Ответить

Spect

–40

Кому не похуй?

Ответить

Рустам Шакуров

Spect
7

Пожалуй понаблюдаю как испаряется твой рейтинг, все равно в карантин больше нечем заняться. 

Ответить

Spect

Рустам
0

Норм всё

Ответить

Spect

Рустам
0

Единственная угроза моему рейтингу это @Роберт Петросян 

Ответить

Евгений Большаков

3

держу в курсе, в НН по-прежнему 0 смертей в оф.статистике, хотя региональным оперштабом подтверждено 2 еще 5 числа. 

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
0

ооо земляк )
Не заметил как на улице уже всем похер на вирус ? Гуляют без масок каеф

Ответить

Евгений Большаков

Sergey
0

на прошлой неделе норм было, народа практически не было.
А с понедельника - да, все ходят туда-сюда. Около дома с детьми начали гулять.
Самоизоляции хватило только на неделю. 

Ответить

lucky spirit

Евгений
0

А по работающим сейчас как? Что закрыто?

Ответить

Егор Музыка

2

На улице все больше лис, а блогеров покупают чтобы они донесли до масс, что все ок, и власти молодцы!

Ответить

Roman Persianinov

2
Ответить

Spect

Roman
–5

Согласен, каждый день про этот прирост писать – хуйня

Ответить

Евгений Киров

–9

Кто там язвил про 50 тестов в день и неработающую экспоненту? Вы довольны?

Ответить

Sancobot

Евгений
5

Так она так и не работает толком/

Ответить

Илья Политов

Евгений
–3

Постепенно увеличивают мощности тестирования

Ответить

Yuri Miller

Илья
–3

а если тест отрицательный и следом ты там же заразился при тестировании? вторичное тестирование положено? кто ответит за ложно положительные тесты?

Ответить

Илья Политов

Yuri
0

Тесты вообще не очень точные. Если 1 тест отрицательный то на тебя становится похуй, больше тестов тебе не положено. А если 1ый положительный, 2ой отрицательный, 3ий положительный, 4ый отрицательный - все равно заберут в больничку. Тесты мне делали в нормальной защите, в костюме, не такой как по телеку показывают конечно, но уж лучше чем вообще без ничего

Ответить

Роберт Петросян

–2

Россия это когда вас просят готовиться к кризису и нищете, одновременно приглашая на выборы и парад.

Ответить

Неверный меч

Роберт
2

Да иди ты нахуй уже

Ответить

Taktischer Corgi

1

Сколько тестов сделали, столько и копровируса.

Ответить

Роберт Петросян

–3

Когда же россияне одумаются что ими правят настоящие дикари и русофобы? Вопрос времени..

Ответить

Иван Прохоров

Роберт
1

А ты думаешь, что этого не знают россияне? Петросян один умный?

Ответить

Роберт Петросян

Иван
–3

Если бы знали, путина давно не было бы

Ответить

Иван Прохоров

Роберт
0

Почему тебя так это волнует?

Ответить

Иван Прохоров

Роберт
0

Скажи, пожалуйста, а считать россиян наивными, ничего не понимающими и не замечающими глупцами, проживая в цюрихе при этом - это не русофобия? В твоих словах проскакивает где-то уважение, любовь и забота к россиянам? Или скорее нет?

Ответить

Джордж Харви

–1

Обожаю ТЖ: вечера говорят, что тех кто нарушает карантин надо уничтожить, а сегодня говорят, что карантин всех заебал и вообще корона — хуйня. Весеннее обострение?

Ответить

Влад Мурыгин

–3

Как ты каждый день четко новость пишешь. Прям молния ⚡️
Лента пишет, а через минут ты шаблон выкатываешь и дописываешь.

Завтра в 10 ждём обновлённые данные

Ответить

rossoshmap

–12

.

Ответить

Mezzo Deesa

0

Календарь на 3 сентября ещё не переворачивать?

Ответить

SuxoiKorm

0

А если брали тесты у всех больных с температурой, было бы больше.

Ответить

Yuri Miller

0

вот честно когда это уже кончится. ну тем лучше, может, какие-то меры поддержки введут. 

Ответить

Kyler

0

Всего лишь на 23 человека больше чем вчера

Ответить

1 2

0

Пермь снова по нолям, еее

Ответить

Лазиз Ганиев

–1

Это абсолютный рекорд

Ответить

Изящный каякер

–3

.

Ответить
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