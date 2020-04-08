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Новости
Артём Мазанов
6538

«Проект» рассказал о даче Медведева в Астраханской области, построенной специально под рост бывшего премьер-министра Материал редакции

Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.

54 комментария
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«Проект» выпустил расследование, в котором рассказал об острове в Астраханской области, где отдыхает заместитель председателя Совета Безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Как пишут журналисты, резиденция находится рядом с селом Гандурино, в 70 километрах от Астрахани. Её площадь — 27 гектаров, она состоит из двух островов: основной на 15 гектаров и хозяйственный на 12 гектаров

Фото из расследования «Проекта»​

Главное из расследования «Проекта»:

  • Об этой резиденции СМИ сообщали в 2012 году, тогда журналисты предполагали, что отдыхать там будет Владимир Путин. Написавшее заметку об этом астраханское издание «Пункт А» получило от своего владельца приказ удалить публикацию;
  • В 2008 году база называлась «Лотос» и работала для обычных туристов. Активное строительство на территории началось в 2010 году, тогда статус острова сменили с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию. Участком стала владеть компания «Лотос Проект»;
  • «Лотос проект» — собственность кипрского офшора, который связан с российским бизнесменом Алишером Усмановым;
Изображение «Проекта»​
  • Генеральный директор «Лотос Проект» — Владимир Ланцман — депутат астраханской Думы;
  • Константин Петрусенко, который отвечал на строительстве резиденции за прокладку инженерных сетей, рассказал, что куратором стройки был бывший одноклассник Медведева — президент федерации гребли России Евгений Архипов;
  • Строили дачу несколько компаний, в числе которых НПО «Мостовик» — к ней «Лотос Проект» подала иск на два миллиарда рублей. Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко все ещё не может получить деньги за работу. В 2018 году он потребовал плату, но неизвестные сожгли его производственный цех;
  • Петрусенко рассказал, что на даче есть «бассейн на 50 метров, тренажёрный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня „семи народов мира“ с полным набором техники, вплоть до самой эксклюзивной, кинотеатр 5d и восемь домов для гостей попроще»;
  • Он утверждает, что всё строилось под рост Медведева. «Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: «ну кто в таком умывальнике умываться-то будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же быть должно!», — рассказал строитель;
Фото из расследования «Проекта»
  • Местные жители рассказали, что Медведев приезжает на дачу два-три раза в год. В это время усиливаются меры охраны, от местных жителей даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы «не бродили и не гадили»;
  • Журналистам «Проекта», которые попытались забронировать дачу для рыбалки, рассказали, что резиденция принадлежит «кому надо и не для простых людей».

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование, посвящённый «дворцам, яхтам и виноградникам» Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». Среди прочего ФБК выяснил, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду, связанному с политиком, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей.

31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК: фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования «Он вам не Димон».

#новости #медведев #расследования

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54 комментария
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Насущные Проблемы

66

Сверхсекретная дача Дмитрия Анатольевича.

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Spect

15

Жалко Медведева. По нему видно, что он жертва системы, на самом деле он этого всего не хочет

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Dra

Spect
30

Бедный, так его жалко.

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Sergey Volkov

Spect
2

слишком тонко

Ответить

alex twit

Spect
1

Жалко Жалкого (нет)

Ответить

Джордж Харви

22

Какая-то переделанная турбаза, ей богу, Дмитрий Анатольевич, какой-то колхоз, за наши то деньги можно было и получше себе жилище построить

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Электронный бас

9
Ответить

Электронный бас

Электронный
2
Ответить

Roma Dmitriev

7

"Строили дачу несколько компаний, в числе которых НПО «Мостовик» — к ней «Лотос Проект» подала иск на два миллиарда рублей. Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко все ещё не может получить деньги за работу. В 2018 году он потребовал плату, но неизвестные сожгли его производственный цех" - вот это конечно охуенно. а ведь всего-то надо быть сознательным гражданином и слать нахуй таких работодателей, независимо от того строишь ты дачи или ассенизатором работаешь.

Ответить

Иван Вундермахер

Roma
0

так ему и так и так бы цех сожгли) он же сказал, отказаться нельзя было

Ответить

Социологический инструмент

4

Это ж сколько нужно свободного времени, чтобы всем этим пользоваться

Ответить

Dra

Социологический
6

Оно у них и есть в достатке. Все тексты за них пишут, все поездки планируют. Пару раз в неделю посветить лицом перед камерой, и всё, вот он "раб на галерах"

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Dra
2

Видно, что ты никогда не работал руководителем, который принимает разного рода решения, это я не Медведева защищаю - но говорить что у таких как он "времени в достатке" это глупость!

Ответить

Dra

Vitaliy
1

Расскажи нам, как ты работал депутатом в верхушке власти, открой эту страшную тайну.

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Трин Зотофф

Dra
0

ну ваши доводы не сильнее противоположных 🤷‍♂️ я не защищаю депутатов или медведа, но заявление что у них вечные выходные равносильно и тому, что они работают по 12 часов — пальцем в небо ) 

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Dra

Трин
1

Я относительно близок к региональной верхушке и знаю эту кухню. Даже зачуханные региональные депутаты имеют по несколько помощников, мэры и губернаторы имеют целые отделы из десятков сотрудников, которые разве что зад им не подтирают. Я уж не говорю о том, что депутаты полностью распоряжаются своим временем, никаких наказаний за пропуск заседаний нет.

Ответить

Трин Зотофф

Dra
0

ну вот это уже больше похоже на аргументы ) вы правы

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Dra
0

А причём тут депутаты? Медведев что депутатом был? Если ты говоришь о таких, кто в думе сидит - ну наверное ты прав, тут я не знаю, я сравниваю с тем как работают директора заводов в промышленности, у них тоже много помощников, но это не значит что им делать нечего, думаю должность премьер- министра (не говоря сейчас о заслугах конкретных людей) в любой стране это круглосуточная работа без выходных - я так себе это представляю 

Ответить

Ориентированный глобус

4

А Путин в своих домиках требует определенную температуру, влажность воздуха и обязательно систему автоматического закрывания штор и бронированные окна с электрохромной пленкой.

Ответить

Трин Зотофф

Ориентированный
3

я в своём доме тоже всё по списку, кроме брони 🤷‍♂️ это вообще нормально для дома

Ответить

Дмитрий Чернышов

Трин
2

У меня только увлажнитель. Уже купив его узнал, что влажность иногда ниже 30%, и это в Питере. 

Ответить

Трин Зотофф

Дмитрий
0

у меня деревянный дом и увлажнитель это не прихоть, дереву нужна влажная среда. зимой она падает и до 15, если выключить увлажнители 

Ответить

Насущные Проблемы

Трин
1

Заёбывает белый налёт на всём, после него.

Ответить

Трин Зотофф

Насущные
0

ультразвуковые увлажнители это гон. берите венту, она не оставляет налётов. но и стоит, правда, дохулиард

Ответить

Контрольный

Трин
0

Если по карману только ультразвуковые, то нужно всего лишь поставить обратный осмос и не будет налёта.

Ответить

Контрольный

Контрол…
0

Правда в условиях квартиры это гон, если нет принудительной приточки с подогревом. Чуть окно откроешь проветрить, и вся влажность обратно падает.

Ответить

Slow Dimon

Насущные
0

Только пар, только хардкор

Ответить

Трин Зотофф

Slow
0

смех смехом, но есть разные добавки в увлажнитель ) типа хвои, например )

Ответить

Трин Зотофф

Трин
1

только не подумайте, что я защищать медведа или пу пришёл ))) просто это реально нормально для дома, контролировать температуру, влажность и повесить контроллер на шторы

Ответить

Valera Ivanov

3

пфффф, даже склона нет?

Ответить

alex twit

3

В натуре смехдержава

Ответить

Elias Bohr

2

Интересно, сколько людей заняты тем, чтобы поддерживать особняк и территорию в надлежащем состоянии.

Ответить

Ilya Martyanov

Elias
2

Не знаю, но помогает чем может практически все работающее население России

Ответить

Alex Macher

2
Ответить

Выходной корабль

2

КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК

Ответить

alex twit

Выходной
0

А рядом - УТОЧНЫЙ

Ответить

Serg Bootlegger

1

Димон рано расслабился)

Ответить

Насущные Проблемы

Serg
3

Наворовался и спит

Ответить

Комментарий удален

Alexey Snooker

Неолд
5

Ооо, карлана порвало

Ответить

Комментарий удален

Dra

Неолд
4

Ватный твинковод хуже пассивного педераста.

Ответить

Олег Ивахнов

Dra
0

Чем плохи пассивные педерасты?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Олег
1

Суть наверно не в том, что они плохи, а в том, что ватные бомбят с этого.

Ответить

Социологический инструмент

1

Херово, что когда у людей лопнет терпение и они пойдут раскулачивать этих мудаков, которые не знают уже, куда потратить свое наворованное, достанется и среднему (настоящему) классу

Ответить

Евгений Мартынов

Социологический
2

Не пойдут, т.к не может лопнуть то, что вечно

Ответить

Илья Гераськин

0

тогда статус острова сменили с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию. Участком стала владеть компания «Лотос Проект»;

«Лотос проект» — собственность кипрского офшора, который связан с российским бизнесменом Алишером Усмановым;

Это нормально, что особо охраняемым объектом владеет компания из ЕС?

Ответить

alex twit

Илья
4

Это компания кого надо из ес, так что ок

Ответить

Inevitable

1

Секретное фото Медведева на даче в Астраханской области:

Ответить

Комментарий удален

Неверный меч

Обходчик
1

Пиглин, привет))

Ответить

Комментарий удален

Неверный меч

Обходчик
5

Пук

Ответить

Евгений Антипин

0

Извините конечно, но не могу не спросить: что за параметры такие 650 и 800см у умывальника?

Ответить

Контрольный коктейль

Евгений
1

Высота тумбы вроде.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Хотелось бы еще видео с Сергеем Гуриевым

Ответить

Контрольный коктейль

0

Западнее в 30 км находится La Datcha Тинькова.

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Николай Чумаков

0

*шутка про то, что ему еще и женщин под размер члена подбирают*

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