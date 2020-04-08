Прямой эфир
что происходит в интернете
Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.
«Проект» выпустил расследование, в котором рассказал об острове в Астраханской области, где отдыхает заместитель председателя Совета Безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Как пишут журналисты, резиденция находится рядом с селом Гандурино, в 70 километрах от Астрахани. Её площадь — 27 гектаров, она состоит из двух островов: основной на 15 гектаров и хозяйственный на 12 гектаров
Главное из расследования «Проекта»:
2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование, посвящённый «дворцам, яхтам и виноградникам» Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». Среди прочего ФБК выяснил, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду, связанному с политиком, земельный участок и дом стоимостью пять миллиардов рублей.
31 мая 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК: фонду предписали удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене из расследования «Он вам не Димон».
Жалко Медведева. По нему видно, что он жертва системы, на самом деле он этого всего не хочет
Какая-то переделанная турбаза, ей богу, Дмитрий Анатольевич, какой-то колхоз, за наши то деньги можно было и получше себе жилище построить
"Строили дачу несколько компаний, в числе которых НПО «Мостовик» — к ней «Лотос Проект» подала иск на два миллиарда рублей. Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко все ещё не может получить деньги за работу. В 2018 году он потребовал плату, но неизвестные сожгли его производственный цех" - вот это конечно охуенно. а ведь всего-то надо быть сознательным гражданином и слать нахуй таких работодателей, независимо от того строишь ты дачи или ассенизатором работаешь.
так ему и так и так бы цех сожгли) он же сказал, отказаться нельзя было
Оно у них и есть в достатке. Все тексты за них пишут, все поездки планируют. Пару раз в неделю посветить лицом перед камерой, и всё, вот он "раб на галерах"
Видно, что ты никогда не работал руководителем, который принимает разного рода решения, это я не Медведева защищаю - но говорить что у таких как он "времени в достатке" это глупость!
ну ваши доводы не сильнее противоположных 🤷♂️ я не защищаю депутатов или медведа, но заявление что у них вечные выходные равносильно и тому, что они работают по 12 часов — пальцем в небо )
Я относительно близок к региональной верхушке и знаю эту кухню. Даже зачуханные региональные депутаты имеют по несколько помощников, мэры и губернаторы имеют целые отделы из десятков сотрудников, которые разве что зад им не подтирают. Я уж не говорю о том, что депутаты полностью распоряжаются своим временем, никаких наказаний за пропуск заседаний нет.
А причём тут депутаты? Медведев что депутатом был? Если ты говоришь о таких, кто в думе сидит - ну наверное ты прав, тут я не знаю, я сравниваю с тем как работают директора заводов в промышленности, у них тоже много помощников, но это не значит что им делать нечего, думаю должность премьер- министра (не говоря сейчас о заслугах конкретных людей) в любой стране это круглосуточная работа без выходных - я так себе это представляю
я в своём доме тоже всё по списку, кроме брони 🤷♂️ это вообще нормально для дома
У меня только увлажнитель. Уже купив его узнал, что влажность иногда ниже 30%, и это в Питере.
у меня деревянный дом и увлажнитель это не прихоть, дереву нужна влажная среда. зимой она падает и до 15, если выключить увлажнители
Заёбывает белый налёт на всём, после него.
ультразвуковые увлажнители это гон. берите венту, она не оставляет налётов. но и стоит, правда, дохулиард
Контрольный
Если по карману только ультразвуковые, то нужно всего лишь поставить обратный осмос и не будет налёта.
Контрольный
Правда в условиях квартиры это гон, если нет принудительной приточки с подогревом. Чуть окно откроешь проветрить, и вся влажность обратно падает.
Только пар, только хардкор
смех смехом, но есть разные добавки в увлажнитель ) типа хвои, например )
только не подумайте, что я защищать медведа или пу пришёл ))) просто это реально нормально для дома, контролировать температуру, влажность и повесить контроллер на шторы
Интересно, сколько людей заняты тем, чтобы поддерживать особняк и территорию в надлежащем состоянии.
Не знаю, но помогает чем может практически все работающее население России
Димон рано расслабился)
Комментарий удален
Ооо, карлана порвало
Комментарий удален
Чем плохи пассивные педерасты?
Суть наверно не в том, что они плохи, а в том, что ватные бомбят с этого.
тогда статус острова сменили с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию. Участком стала владеть компания «Лотос Проект»;
«Лотос проект» — собственность кипрского офшора, который связан с российским бизнесменом Алишером Усмановым;
Это нормально, что особо охраняемым объектом владеет компания из ЕС?
Комментарий удален
Извините конечно, но не могу не спросить: что за параметры такие 650 и 800см у умывальника?