Виновато бюджетное правило, которое, по оценкам аналитиков, в Минфине пока опасаются пересматривать.

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Российские власти накопили финансовую подушку безопасности в размере 17,7 триллиона рублей. При этом антикризисный пакет не превышает 1,4 триллиона рублей — потратить больше нельзя из-за бюджетного правила. К такому выводу пришёл РБК, проанализировав данные Банка России.

На 1 марта 2020 года депозиты федеральных органов власти составили 15,3 триллиона рублей. Ещё 2,4 триллиона рублей лежит на банковских счетах региональных правительств. В основном финансовая подушка состоит из валютных средств Фонда национального благосостояния и валюты, купленной Минфином в начале 2020 года при ценах на нефть выше 42,4 доллара за баррель. В неё также входят рублёвые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.

На момент написания заметки правительство зарезервировало на борьбу с кризисом из-за коронавируса и падения цен на нефть 1,4 триллиона рублей. Потратить больше не позволяет бюджетное правило. Бюджет России в 2020 году сформирован так, что цена на нефть составляет 42,4 доллара за баррель. Согласно правилу, если цена будет выше, Центробанк закупит на «лишние» нефтяные деньги валюту, которая отправится в Фонд национального благосостояния. Если же цена барреля падает, средства Фонда тратят на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов. Для других целей они не предназначены.

В бюджетном правиле нет явных освобождающих оговорок на случай чрезвычайных обстоятельств. По мнению старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, ЦБ сейчас не рискует менять сложившуюся ситуацию. Она отметила, что во многих европейских странах уже начали игнорировать бюджетные правила для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подсчитали, что без пересмотра бюджетного правила на стимулирование экономики могут направить 2,6 триллиона рублей. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономике понадобится госпомощь в размере порядка 5,5 триллиона рублей.