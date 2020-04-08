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Ольга Щербинина
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Власти накопили подушку безопасности почти в 18 триллионов рублей. Но на борьбу с кризисом заложили лишь 1,4 триллиона Материал редакции

Виновато бюджетное правило, которое, по оценкам аналитиков, в Минфине пока опасаются пересматривать.

31 комментарий
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Российские власти накопили финансовую подушку безопасности в размере 17,7 триллиона рублей. При этом антикризисный пакет не превышает 1,4 триллиона рублей — потратить больше нельзя из-за бюджетного правила. К такому выводу пришёл РБК, проанализировав данные Банка России.

На 1 марта 2020 года депозиты федеральных органов власти составили 15,3 триллиона рублей. Ещё 2,4 триллиона рублей лежит на банковских счетах региональных правительств. В основном финансовая подушка состоит из валютных средств Фонда национального благосостояния и валюты, купленной Минфином в начале 2020 года при ценах на нефть выше 42,4 доллара за баррель. В неё также входят рублёвые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.

На момент написания заметки правительство зарезервировало на борьбу с кризисом из-за коронавируса и падения цен на нефть 1,4 триллиона рублей. Потратить больше не позволяет бюджетное правило. Бюджет России в 2020 году сформирован так, что цена на нефть составляет 42,4 доллара за баррель. Согласно правилу, если цена будет выше, Центробанк закупит на «лишние» нефтяные деньги валюту, которая отправится в Фонд национального благосостояния. Если же цена барреля падает, средства Фонда тратят на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов. Для других целей они не предназначены.

В бюджетном правиле нет явных освобождающих оговорок на случай чрезвычайных обстоятельств. По мнению старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, ЦБ сейчас не рискует менять сложившуюся ситуацию. Она отметила, что во многих европейских странах уже начали игнорировать бюджетные правила для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования подсчитали, что без пересмотра бюджетного правила на стимулирование экономики могут направить 2,6 триллиона рублей. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономике понадобится госпомощь в размере порядка 5,5 триллиона рублей.

Сейчас власти рассматривают другие варианты наращивания фискальных стимулов. Например, 1 апреля Владимир Путин подписал закон, который позволяет увеличить расходы бюджета в 2020 году на величину доходов ЦБ от продажи Сбербанка и сумму дополнительных поступлений от некоторых видов ненефтегазовых доходов.

#новости #экономика #covid19 #россия

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31 комментарий
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Симпатичный Филипп

11

Эта подушка — кого надо подушка.

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Насущные Проблемы

Симпатичный
4

На ней Димон спит, ващет.

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Kyler

Симпатичный
1

Требую авторских отчислений за лайки, спасибо

Ответить

Симпатичный Филипп

Kyler
0

Это где? :)

Ответить

Kyler

Симпатичный
0

Оф чат TJ

Ответить

Склонный космос

Kyler
0

Поздравляю, ты только что ощутил себя на месте правообладателя, а он - пират.

Ответить

Насущные Проблемы

7

Деньги есть, но вы держитесь.

Ответить

Poe Ghost

6

Когда уже @Сергей Звезда опубликует интервью с Гуриевым? Хочу услышать ответ на этот вопрос:

Ответить

Сергей Звезда

Poe
2

Сразу, как сможем, мы работаем. Вывалим сразу с саммари и таймкодами

Ответить

Brown Zweig

Сергей
0

Йес, со херри ап, итс ми Уадим Йеллистрейтов, энд ай эм билингвал

Ответить

vvtwittep

Сергей
0

Но проблем 

Ответить

Симпатичный Филипп

Poe
1

Угу. Пытался зайти на трансляцию — вообще нереально было. 

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Насущные Проблемы

Poe
1

Позвонили из ФСБ. Сказали выключать стрим нахой.

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Serg Bootlegger

5

Сейчас главное не бухтеть

Ответить

Игнат Синицын

3

Да как же блять всё это заебло. Что не день, то новость об ахуенном расходавнии средств, колосальной поддержке бизнеса, населения, котиков сука

Ответить

Нейрокотик

Игнат
6

Мур :З

Ответить

Выходной корабль

Игнат
4

Во всём мире подушки безопасности помогают спасти граждан и бизнес.
В России подушкой душат.

Ответить

Тюремный Даниль

3
Ответить

Artem Puchkov

2
Ответить

Ev V

2

Подушка-пердушка )

Ответить

Mezzo Deesa

1

  Потратить больше не позволяет бюджетное правило.

Ну блин, а конституция сразу сдалась, а тут какое-то правило!

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Nikita Zubkov

Mezzo
2

Бюджетное правило это вам не какая-то там конституция.

Ответить

Sakari Sauso

1

обратитесь за комментарием к Соловьёву

Ответить

Выходной корабль

1

Молодой человек, это не для вас накоплено.

Ответить

Чехол от очков

1

Деньги есть, но вы все равно подержитесь, как привыкли

Ответить

Denzel Washington

0

,, рублёвые остатки,, 

Ответить

Kyler

Denzel
2

*останки

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Андрей Рядькин

0

Завтра встреча ОПЕК+ чтобы договорится о сокращении, цены на нефть растут.
Но там, вроде, гнут Россию чтобы сократили добычу больше всех. Что хреново

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IO

0

Доверяю Набиулиной и Кудрину больше чем своей маме. Если они не решаются пока тратить больше, значит так надо. Эти люди провели РФ сквозь два кризиса относительно бескровно. 

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Mykola Glushchenko

IO
0

Потому что всю кровь уже высосали?

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Максим Чистов

0

Виновато бюджетное правило

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