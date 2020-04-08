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Новости
Артём Мазанов
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Блогер, ставший фигурантом дела о фейке про коронавирус, объяснил, что просто высмеивал конспирологов Материал редакции

В ролике, на который обратило внимание СК, блогер рассказал, что коронавирус распространился по миру после взрыва в научном центре под Новосибирском.

21 комментарий
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Блогер Александр Торн, ставший фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус, объяснил, что он просто высмеивал конспирологов. Видео с объяснением он опубликовал на своём YouTube-канале.

Торн рассказал, что опубликованное видео, на которое обратил внимание СК, — пародия на конспирологические теории. «Меня немножко достало количество теорий разговора и я просто решил высмеять сразу все теории, которые касаются коронавируса», — добавил он.

В опубликованном им ролике нет пометки о том, что видео — пародийное. Как отметили ведущие «Эха Москвы», которые брали у Торна интервью, — этого в ролике и не хватило.

AlexanderThorn @AlexanderThorn_
⚡️ВНИМАНИЕ!!! Распространите этот ролик!!! https://t.co/cNkdKWILdF

Торн рассказал, что живёт в Нью-Йорке, но обратился за юридической помощью в «Правозащиту Открытки».

7 апреля СК возбудил уголовное дело из-за фейка в Твиттере о том, что новый коронавирус создали в России в научном центре «Вектор». Дело возбудили по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

#новости #covid19

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21 комментарий
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Евгений Миронов

9

Явнейший стеб. Закрывайте весь юмор нахой! А то ещё дезинфа про «у тебя спина белая» по мессенджерах польётся.

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Насущные Проблемы

Евгений
4

Как сказал Оруэлл: "Во времена всеобщей тупизны, шутить — это экстремизм".

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FOX

Евгений
1

так преследования за шутки не вчера начались

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Изящный каякер

2

 Торн рассказал, что живёт в Нью-Йорке

Как же ахуенно снимать контент про Россию, живя заграницей. 

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Неверный меч

Изящный
1

Петросяну привет)

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Насущные Проблемы

Неверный
5

На всякий случай повторю: дам в жопу за гражданство в США.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
5

Даже Петросяну.

Ответить

Yuri Miller

2

Теперь конспирологи посмеялись над ним)

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Dias001 Rrn

2

За фейки про то, что коронавирус создали американцы или британцы ничего не делают, мало того их транслируют в прокремлевских помойках, а за это сажают. С - справедливость

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Alex Macher

1

Как они вообще это нашли, ведь хуевый юмор, кто такое репостить будет

Ответить

Евгений Миронов

Alex
3

Видимо, те, кто не понял, что юмор) хотели спасти близких, планету и посетителей чата родителей 3-го «Б».

Ответить

Yuri Miller

Alex
1

вломил какой-то активист

Ответить

FOX

1

Там на видео еще пометки 18+ нет, а он на видео про геев говорит!

Ответить

Евгений Миронов

FOX
1

А вы говорите «не виновен». Мразь

Ответить

Andrey Svetlov

1

Какая-то несусветная хуйня.

Ответить

Kyler

0
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Лекарственный историк

0
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Антон Пострунин

0

Моя теория – следаки верят в массонов, прививки, плоскую землю, и так далее, поэтому они только часть про коронавирус восприняли как ложь.

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Велосипедист

–1

Посадить и забыть. Вообще вирус появился после взрыва на Украине.

Ответить

Павел Тявин

Велосипедист
0

Которая на обратной стороне луны

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Насущные Проблемы

Велосипедист
0

Долбоёбонька, ты гляди чтоб тебя самого на бутылку за фейк не посадили.

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