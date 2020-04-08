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В ролике, на который обратило внимание СК, блогер рассказал, что коронавирус распространился по миру после взрыва в научном центре под Новосибирском.
Блогер Александр Торн, ставший фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус, объяснил, что он просто высмеивал конспирологов. Видео с объяснением он опубликовал на своём YouTube-канале.
Торн рассказал, что опубликованное видео, на которое обратил внимание СК, — пародия на конспирологические теории. «Меня немножко достало количество теорий разговора и я просто решил высмеять сразу все теории, которые касаются коронавируса», — добавил он.
В опубликованном им ролике нет пометки о том, что видео — пародийное. Как отметили ведущие «Эха Москвы», которые брали у Торна интервью, — этого в ролике и не хватило.
Торн рассказал, что живёт в Нью-Йорке, но обратился за юридической помощью в «Правозащиту Открытки».
7 апреля СК возбудил уголовное дело из-за фейка в Твиттере о том, что новый коронавирус создали в России в научном центре «Вектор». Дело возбудили по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Явнейший стеб. Закрывайте весь юмор нахой! А то ещё дезинфа про «у тебя спина белая» по мессенджерах польётся.
Как сказал Оруэлл: "Во времена всеобщей тупизны, шутить — это экстремизм".
Неверный меч
Петросяну привет)
На всякий случай повторю: дам в жопу за гражданство в США.
За фейки про то, что коронавирус создали американцы или британцы ничего не делают, мало того их транслируют в прокремлевских помойках, а за это сажают. С - справедливость
Как они вообще это нашли, ведь хуевый юмор, кто такое репостить будет
Видимо, те, кто не понял, что юмор) хотели спасти близких, планету и посетителей чата родителей 3-го «Б».
Там на видео еще пометки 18+ нет, а он на видео про геев говорит!
Моя теория – следаки верят в массонов, прививки, плоскую землю, и так далее, поэтому они только часть про коронавирус восприняли как ложь.
Посадить и забыть. Вообще вирус появился после взрыва на Украине.
Долбоёбонька, ты гляди чтоб тебя самого на бутылку за фейк не посадили.