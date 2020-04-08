Я сказал шефу полиции, чтобы с ней обращались точно так же, как и с любым другим нарушителем карантина. Она не получит никаких привилегий.

Моя жена — взрослый человек, и она способна сама принимать решения. И в этом случае она проявила удивительное отсутствие ответственности. Теперь она столкнётся с теми же последствиями, что и другие нарушители указа «Оставайтесь дома». Мне стыдно за этот инцидент, и я прошу прощения у всех жителей Олтона.