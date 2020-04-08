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Новости
Женя Кузьмин
2732

Мэр американского города поручил полицейским разгонять вечеринки во время карантина. Они нашли в баре его жену Материал редакции

Бар работал в субботу, несмотря на запрет по всему штату. Мэр публично извинился перед жителями и пообещал, что его жена не получит поблажек.

29 комментариев
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В начале апреля мэр города Олтон (штат Иллинойс) Брэнт Уокер призвал жителей соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса — карантин ввели во всём штате. «Это всё очень серьёзно, и умоляю вас — останьтесь дома, это очень важно для нашего здоровья», — обратился он к гражданам.

Когда стало понятно, что люди не прислушались к его рекомендациям, чиновник поручил полиции обеспечить «более строгое соблюдение порядка» по вечерам пятницы и субботы, когда в Олтоне начинается «ночная жизнь». Офицеры должны были разгонять собрания на улицах, вечеринки и проверять бары.

На следующий вечер полиция разогнала людей в баре Hiram's Tavern, который продолжил работу, несмотря на запрет. Среди нарушителей карантина оказалась жена Уокера, которая тоже была в баре. Мэр Олтона сам объявил об этом в своём фейсбуке.

Я сказал шефу полиции, чтобы с ней обращались точно так же, как и с любым другим нарушителем карантина. Она не получит никаких привилегий.

Моя жена — взрослый человек, и она способна сама принимать решения. И в этом случае она проявила удивительное отсутствие ответственности. Теперь она столкнётся с теми же последствиями, что и другие нарушители указа «Оставайтесь дома». Мне стыдно за этот инцидент, и я прошу прощения у всех жителей Олтона.

Брэнт Уокер
мэр Олтона

Режим карантина в Иллинойсе запрещает любые публичные и частные собрания за пределами одной семьи или одной квартиры. Всем нарушителям из Hiram's Tavern, включая жену мэра города, предъявили обвинения в безрассудном поведении, возможное наказание — до 2,5 тысяч долларов штрафа и 364 дней заключения.

#новости #covid19

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29 комментариев
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rossoshmap

43

Вечно за фотографами исправлять

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Michael Smith

rossoshmap
9

А вот новость про нашего мэра ) отмазка на 5 баллов
Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, которого уличили в приставании к помощнице во время видеосвязи с сахалинским губернатором, объяснил свое поведение и принес извинения. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По словам Власенко, у него нет романа с его помощницей Елизаветой Андреевой, поскольку он женат. Вместе с тем он не стал отрицать, что пощупал девушку под столом во время видеоконференции, и выразил готовность уйти в отставку после скандала.

у них не роман, потому что он женат, да щупал, но без чувств ))
лучше бы он молчал

Ответить

Serg Bootlegger

Michael
1

Чего ещё на этих унылых видеоконференциях делать..

Ответить

Danil Khasanshin

Michael
0

Роман — это же когда с душой!

Ответить

Роман Белоус

Danil
1

Роман - это когда в париже

Ответить

Ivan Knyazev

15

Ей надо замуж за российского чиновника. Здесь жёнам и детям чиновников можно холопов насмерть переезжать, не неся никакой ответственности.

Ответить

Стеклянный будильник

8

364 дней заключения

Хитрый план по избавлению от жены на год

Ответить

Солидный кот

Стеклянный
2

Дорогая, сходи на вечеринку, развлекись

Ответить

Dra

6

При всей комичности ситуации, разве можно представить, чтобы условный мэр Тамбова Чеботарёв сказал что-то подобное про свою жену?
Это к ответу на любимый аргумент поцреотов "у них там тоже самое".

Ответить

Serg Bootlegger

Dra
–1

Да мэра Тамбова я бы больше уважал.

Ответить

Dra

Serg
1

Уважал бы за что? Разверни свою мысль

Ответить

Serg Bootlegger

Dra
–2

Семья превыше этих ограничений. Пизды жене можно дать и дома, зачем это позорище

Ответить

Dra

Serg
7

Ну норм, чо, по понятиям, в натуре.

Ответить

Serg Bootlegger

Dra
0

Будь я мэром, а ты моим другом, тоже из обезьянника вытащил, не благодари

Ответить

Павел Тявин

Serg
1

никогда не ставьте моральные ценности выше закона. Помните, что всё должно быть в рамках закона. Так завещал кормчий.

Ответить

Serg Bootlegger

Павел
1

Никогда не женитесь на тупых бабах, чтобы потом за ними косяки не убирать

Ответить

Сергей Васильев

Dra
0

Можно. А вот сделать хз. Но молодец что приплёл.

Ответить

Насущные Проблемы

5

Неловко вышло.

Ответить

Spect

0

что его жена не получит поблажек.

Ей придется заплатить штраф деньгами из городской казны)))

Ответить

Kyler

Spect
4

Он её дома накажет, если ты понял о чем я

Ответить

Сергей Лукин

Kyler
10

Ух сука сос мыслом

Ответить

Dima Anashkin

1
Ответить

Железнодорожный яд

2

Well...

Ответить

Роберт Петросян

1

Твое лицо когда сдал свою же жену

Ответить

Yuriy Mikaelyan

0

Интересно, такой молодой а уже седой. Или это из недавнего?

Ответить

Inevitable

Yuriy
1

Ему 57 лет, лол 

Ответить

Асрор

0

Коронная драма.

Ответить

Rayslava

0

https://www.youtube.com/watch?v=_mGiubXF4io

Ответить

Роберт Петросян

0

Directed by Robert B. Weide

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