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Бар работал в субботу, несмотря на запрет по всему штату. Мэр публично извинился перед жителями и пообещал, что его жена не получит поблажек.
В начале апреля мэр города Олтон (штат Иллинойс) Брэнт Уокер призвал жителей соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса — карантин ввели во всём штате. «Это всё очень серьёзно, и умоляю вас — останьтесь дома, это очень важно для нашего здоровья», — обратился он к гражданам.
Когда стало понятно, что люди не прислушались к его рекомендациям, чиновник поручил полиции обеспечить «более строгое соблюдение порядка» по вечерам пятницы и субботы, когда в Олтоне начинается «ночная жизнь». Офицеры должны были разгонять собрания на улицах, вечеринки и проверять бары.
На следующий вечер полиция разогнала людей в баре Hiram's Tavern, который продолжил работу, несмотря на запрет. Среди нарушителей карантина оказалась жена Уокера, которая тоже была в баре. Мэр Олтона сам объявил об этом в своём фейсбуке.
Режим карантина в Иллинойсе запрещает любые публичные и частные собрания за пределами одной семьи или одной квартиры. Всем нарушителям из Hiram's Tavern, включая жену мэра города, предъявили обвинения в безрассудном поведении, возможное наказание — до 2,5 тысяч долларов штрафа и 364 дней заключения.
Вечно за фотографами исправлять
А вот новость про нашего мэра ) отмазка на 5 баллов
Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, которого уличили в приставании к помощнице во время видеосвязи с сахалинским губернатором, объяснил свое поведение и принес извинения. Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
По словам Власенко, у него нет романа с его помощницей Елизаветой Андреевой, поскольку он женат. Вместе с тем он не стал отрицать, что пощупал девушку под столом во время видеоконференции, и выразил готовность уйти в отставку после скандала.
у них не роман, потому что он женат, да щупал, но без чувств ))
лучше бы он молчал
Роман — это же когда с душой!
Ей надо замуж за российского чиновника. Здесь жёнам и детям чиновников можно холопов насмерть переезжать, не неся никакой ответственности.
При всей комичности ситуации, разве можно представить, чтобы условный мэр Тамбова Чеботарёв сказал что-то подобное про свою жену?
Это к ответу на любимый аргумент поцреотов "у них там тоже самое".
Да мэра Тамбова я бы больше уважал.
Семья превыше этих ограничений. Пизды жене можно дать и дома, зачем это позорище
Будь я мэром, а ты моим другом, тоже из обезьянника вытащил, не благодари
никогда не ставьте моральные ценности выше закона. Помните, что всё должно быть в рамках закона. Так завещал кормчий.
Никогда не женитесь на тупых бабах, чтобы потом за ними косяки не убирать
что его жена не получит поблажек.
Ей придется заплатить штраф деньгами из городской казны)))
Интересно, такой молодой а уже седой. Или это из недавнего?