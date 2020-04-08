Идея Дмитрия Медведева всё-таки пригодилась.

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Опрос Центра стратегических разработок показал, что российские компании начали увольнять сотрудников и отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Около 50% опрошенных перевели сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, ещё 20% собираются это сделать. На данные опроса ссылаются «Ведомости». Его провели с 31 марта по 2 апреля среди тысячи предпринимателей.

Нефтехимический холдинг «Сибур» стал одной из первых компаний, перешедших на четырёхдневную рабочую неделю. Такой режим ввели для примерно 6 из 23 тысяч сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в холдинге. По оценкам руководства компании, эти меры помогут сократить возможные потери на треть.

О переходе на новый режим сообщили и в РЖД. Гендиректор компании Олег Белозёров написал членам правления компании, что введёт неполную рабочую неделю или смену, чтобы не сокращать штат, пишет The Bell.

В Екатеринбурге машинистов и специалистов, обслуживающих метро в ночные часы, также перевели на четырёхдневку. По мнению партнёра компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, подобные меры помогут компаниям первое время избежать массовых сокращений.

В ЦСР считают, что больше всего от кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, пострадают компании, которые занимаются торговлей и оказанием услуг (37%), транспортировкой и хранением (31%), недвижимостью и строительством (29%).