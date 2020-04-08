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Новости
Ольга Щербинина
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Российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю для экономии в кризис Материал редакции

Идея Дмитрия Медведева всё-таки пригодилась.

24 комментария
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Опрос Центра стратегических разработок показал, что российские компании начали увольнять сотрудников и отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Около 50% опрошенных перевели сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, ещё 20% собираются это сделать. На данные опроса ссылаются «Ведомости». Его провели с 31 марта по 2 апреля среди тысячи предпринимателей.

Нефтехимический холдинг «Сибур» стал одной из первых компаний, перешедших на четырёхдневную рабочую неделю. Такой режим ввели для примерно 6 из 23 тысяч сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в холдинге. По оценкам руководства компании, эти меры помогут сократить возможные потери на треть.

О переходе на новый режим сообщили и в РЖД. Гендиректор компании Олег Белозёров написал членам правления компании, что введёт неполную рабочую неделю или смену, чтобы не сокращать штат, пишет The Bell.

В Екатеринбурге машинистов и специалистов, обслуживающих метро в ночные часы, также перевели на четырёхдневку. По мнению партнёра компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, подобные меры помогут компаниям первое время избежать массовых сокращений.

В ЦСР считают, что больше всего от кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, пострадают компании, которые занимаются торговлей и оказанием услуг (37%), транспортировкой и хранением (31%), недвижимостью и строительством (29%).

В августе 2019 года Дмитрий Медведев поручил Минтруду изучить перспективы четырёхдневки. Чиновники должны были оценить степень влияния такого графика на экономику и социальную сферу России. Законодательство не запрещает переход на четырёхдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан максимум рабочих часов, а минимум не определён. Тогда ряд специалистов утверждал, что мера может привести к падению ВВП примерно на 20%.

#новости #работа #covid19 #россия

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24 комментария
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Dra

2

ЗОЛОТОЙ ПРЕЗИДЕНТ был.

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Изящный каякер

Dra
2

Без сарказма, но Медведев то был неплох.

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Андрей Рядькин

Изящный
3

он был очень никаким. Ему помогали высокие цены на все сырье. Из кризиса 2008 вышли только из-за этого, при огромном стабилизационном фонде. А все эти инновации его это из разряда благоустройства Москвы - спиздить под благим предлогом 

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alexferman

Андрей
5

он был очень никаким

Иногда никакой - намного лучше, чем какой-то конкретный.

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Андрей Рядькин

alexferman
0

суть в том, что за его спиной был кое-кто конкретный 

Ответить

Ориентированный

Андрей
0

Не было, этого конкретного никогда не интересовала Россия, он игрался в международную политику.

Ответить

Андрей Рядькин

Ориенти…
1

в международную конкретный заиграл на третьем сроке, уверовав в свою божественность, поплакав перед бюджетниками на манежке

Ответить

alexferman

Андрей
0

Опять бредни про всемогущего Путина, который управляет всеми?

Ответить

Андрей Рядькин

alexfer…
0

да

Ответить

Проектный Мурод

Изящный
0

Чем он был неплох ? Внезапно перестал быть бандитом ?

Ответить

Ориентированный глобус

Проектный
8

Пытался хоть в какие-то реформы и что-то даже получалось. По крайней мере совсем уж оборзевших ментов не стало, гаишники стали вести себя вежливо, переаттестация неплохо работала, даже появлялись ролики, где граждане отчитывали полицию за незаконные действия. Если кто-то считает, что эти реформы не работали, значит этот кто-то не помнит что из себя представляла милиция. Но потом пришел Путин и все свернул, создав отряды гопников. При Медведеве была свобода слова, вспомнить хотя бы ленту, которая по просмотрам была чуть ли не крупнейшим изданием европы, но потом опять пришел Путин и все свернул, причем не только ленту, а практически все популярные оппозиционные издания точно также, как он ранее поступил с телеканалами.

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Насущные Проблемы

Ориентированный
0

Ну и интернеты не пытался выставить как "проект ЦРУ".

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Изящный каякер

Проектный
1

Ты меня застал врасплох, попрося конкретные примеры, так как сразу и не могу вспомнить, но понимаю что он мне нравился больше чем текущий. Сколково, включение России в it гонку, электронное правительство, госуслуги, его открытость/близость к народу, тренд на инвестиции в "комптуктеры". 

Ясен хуй не всё получилось, многое заглохло, но такое ощущение, что он реально пытался. 

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Пластиковое Окно

Изящный
2

И дворцы у него неплохие...

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Ламарчик

Dra
0

Эх, какого президента просрали...

Ответить

Serg Bootlegger

1

Ну вы поняли

Ответить

Принятый хичхакер

0

Глядишь и чуть позже держаться, всего хорошего, настроения и здоровья станет реальным воплощением

Ответить

Хороший Никита

0

Безусловный базовый доход подъехал, как обещали))

Ответить

Мистер Блондин

0

ОООООоо мы же как раз с полгода назад всей страной обсуждали переход на 4-х дневку, вот и свершилось 

Ответить

Илья Гераськин

0

Я понимаю, что многие молоды и не застали кризис 2008-2009, но идея неполной рабочей недели именно оттуда а не из предложений Медведева

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Inevitable

0

Вот и зажили как в европах и америках ваших. Довольны, либерахи? Как там в пендосии вашей? 

Ответить

Велосипедист

–1

А з/п как за пятидневку?

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Целесообразный торшер

Велосипедист
0

Смешно, Максим

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Целесообразный торшер

Велосипедист
0

@Вахтёр TJ чисти говно

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