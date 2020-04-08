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Партия потребовала его увольнения с должности в министерстве.
Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту. Об этом пишут «Ведомости».
В партии заявили, что «поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий». «Единая Россия» также направила в правительство обращение о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.
5 апреля РЕН ТВ рассказал, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска. Замминистра при входе попросили пройти через рамку металлодетектора и предъявить посадочный талон. По данным телеканала, Овсянников отказался предъявить документы и направился к стойке регистрации, он также начал ругаться с полицейскими.
На следующий день источник ТАСС рассказал, что на Овсянникова составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По словам собеседника агентства, после просьбы показать документы Овсянников начал выражаться нецензурно. Из-за задержания и составления протокола чиновник не попал на рейс.
Овсянников объяснил своё поведение тем, что впервые «столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».
В 2015-2016 годах Овсянников был заместителем министра промышленности и торговли, в 2016-2019 годах — губернатором Севастополя, затем снова вернулся на должность замглавы Минпромторга. В самом ведомстве обещали провести внутреннее расследование.
Я думал в ер только такие и есть
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Как там в хомяках у Пригожина сидеть?
Все, кто воспитывался в России, такие же будут. Как минимум пару поколений ещё.
@Настя Иванова посмотри на это
Ориентированный глобус
Корги нацист, это давно известно
Я думал он просто из белоруссии и по этому стоит к нему снисходительно относиться.
Ориентированный
Ну ты то хоть не разжигай
У меня предпоследний бывший белорус просто, чисто триггер.
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Подождите, но реально, что значит предъявить посадочный талон НА ВХОДЕ в аэропорт... А если я никуда не лечу, а провожаю? А если я не зарегистрирован на рейс? Не понимаю
Это сейчас введено, на время эпидемии.
А где взять то его, если я, допустим, бабка, у меня нет интернета, и я регистрируюсь всю жизнь в аэропорте?
Да такое может случиться с каждым. Села батарейка на телефоне, браузер завис и т.п. Причём тут бабка, я регался в аэропорту десятки раз, хотя никаких проблем у меня с инетом нет
Бабка - это метафорический персонаж для создания понятной ситуации
То есть я правильно понимаю, что если я купил билет и у меня нет интернета, то я не улечу, потому что меня не пустят в аэропорт?
И у меня такие ситуации были, когда, например, у меня в Мск встреча отменялась или ещё что-то, то я покупал билет через телефон и ехал в аэропорт, и там уже регистрировался, потому что тупо через телефон браузер зависал на этапе регистрации онлайн
Ты сейчас не улетишь никуда, границы закрыты, только дип. сообщение
Внутренних рейсов не существует?
Охренеть. Я до этого момента был уверен, что любое авиасообщение приостановлено ты мне глаза открыл. Да, тогда странно.
Вообще то легко улетишь - в Минск, а там уже куда угодно
А много у кого сейчас границы открыты?
Минск - Рим на 10 апреля за 50к
Правда рейсы из Москвы в Минск (с пересадкой в Праге) есть только на 12 апреля за 515к
Но сухопутные границы открыты, на авто ездят
Главное не материться и все ок должно быть
Это относится не к ситуации с аэропортом, а к любой ситуации, конечно, то, что его исключили - похуй, там давно партию надо расформировать. Я про требование посадочного на входе в аэропорт
Вообще то Минпромторг это единственные из правительства кто позволяет себе говорить какой то негатив (со средствами защиты в регионах действительно наблюдается дефицит и т.д.). Все остальные только жопу лижут - мы готовы на все 100%, деды воевали и мы победим
Посмотрел видео. Походу у него попросили посадочный талон (которого у него не было) при входе в аэропорт. Чиновник охуел, выругался, прошёл до стойки регистрации, получил талон, ещё раз выругался и показал талон. Чё такого?
То что он не какой-то рандомный хер, а известная в некоторых кругах личность. Как следствие, при таком статусе нельзя вести себя как быдло. 🤷♂️
Ну я правда не вижу ничего быдлячего. Он не переходил на личности. Был на взводе, выругался, но, возможно, я бы и сам так сделал. Наверное я быдло.
Я это к чему - сказать в аэропорту "ЕБАНУТЬСЯ" в ответ на странную просьбу полицейского - это, конечно, может не красиво, но точно не должно быть основанием для увольнений, исключений из партий и всеобщего порицания. Имхо. Скорее надо работу полиции проверить.
Шутки про ОВСЯННИКОВ ПЕРЕЛОГИНЬСЯ начнутся через 3, 2, 1....
Я не спорю с тобой, но т.к. эта ситуация попала в СМИ, то идут опять же репутационные проблемы самой не любимой партии. На носу выборы, а тут такое.
Ну и если занудничать, то "нецензурная брань в общественном месте" попадает под административное правонарушение. Взяли и уволили его "без раскачки". :)
Закрытый цветок
Ирония в том, что эта ситуация попала в СМИ не из-за поведения чиновника, а из-за его последующего увольнения.
Кому-то было выгодно его устранить, а повода попикантнее не нашлось. Обычные разборки в серпентариуме
Больше удивляет, что его все таки пустили и он добрался до стойки регистрации. Сотрудники правопорядка бездействовали получается, не задержали и не скрутили нарушителя.
Почему матюгаются и выебываются они все, а достается только Овсянникову? Типа до этого он нигде не выебывался, а тут вдруг случайно охрана сидит, смотрит записи и такие - "О, Вася, смотри, это же этот долбоёб.... как его! Ну из Минпромторга! Овсянников!" и решили наказать?
Менты в аэропортах и вокзалах - идеальный образец служивых с 1 извилиной для того, чтобы фуражка держалась. И доебываются совершенно без повода. Чему свидетельство это видео. ХЗ, чему так радуются комментаторы. В следующий раз доебутся до вас.
Мгновенная карма. Быдло получает по заслугам!
его попросили предъявить документ, которого у него может не быть. Он охуел и выругался (без перехода на личности). Что ты быдлячего? Я бы тоже сказал "ну охуеть вообще, откуда у меня талон - вон стойка регистрации. Пойду к стойке, получу талон, покажу вам. Ебануться можно!"
На Слуцкого (футбольного тренера) на минималках похож
двойник бурматова
чот больно травоядно он повыёбывался. со знаменитым стримером с твича не сравнится
В Таиланде несколько лет назад идентичный случай был - работник правительства отказался от досмотра ручным металлодетектором, вплоть до того, что дал несколько пощёчин работнику. Пришлось уйти в отставку.
Пиздил деньги в Севастополе: ай слип
Поматерился в аэропорту: АНДРЮХА ПО КОНЯМ
Посадочные талоны надо запретить как и вообще всю практику овербукинга. Человек купил билет и значит за ним забронировано место в самолёте. Может прийти в аэрпорт в последнюю секунду перед отлётом.
В чём суть этих талонов вообще? Они только у нас?
Еще зачем то уже на борту стюардессы просят оторванную часть талона, если держишь его в руках. Если в руках его нет, то и не просят
Они смотрят, какое у тебя место и направляют.
А то я сам не пойму?
Думаю, отчасти это дань традиции и проявление «сервиса». И если в самолёте два прохода, кто-то и правда может пойти не в тот.
Везде они. Везде где есть овербукинг везде есть регистрация на рейс. Везде длиннющие очереди и ебанутое требование явиться в аэропорт за два часа до вылета чтоб отстоять эту очередь. Это нужно чтоб наебать несколько лохов в конце очереди которые не успеют пройти регистрацию и посадочный талон получить. Потому что на самолёт в 200 мест продаётся 250 билетов а значит 50 пассажиров надо отфутболить под благовидным предлогом и наебать на бабки: приходите в аэропорт за 2 часа и стойте в очереди на регистрацию, кто опоздает теряет деньги за билет и идёт нахуй ахаха.
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Мгновенная карма, быдло получает по заслугам!
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