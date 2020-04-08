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Артём Мазанов
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»: он не показал в аэропорту посадочный талон и ругался матом Материал редакции

Партия потребовала его увольнения с должности в министерстве.

60 комментариев
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Д​митрий Овсянников Снимок Василия Батанова, РИА «Новости»

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту. Об этом пишут «Ведомости».

В партии заявили, что «поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий». «Единая Россия» также направила в правительство обращение о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом.

Андрей Турчак
секретарь генсовета «Единой России»

5 апреля РЕН ТВ рассказал, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска. Замминистра при входе попросили пройти через рамку металлодетектора и предъявить посадочный талон. По данным телеканала, Овсянников отказался предъявить документы и направился к стойке регистрации, он также начал ругаться с полицейскими.

Инцидент с Овсянниковым в аэропорту  Видео Baza

На следующий день источник ТАСС рассказал, что на Овсянникова составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По словам собеседника агентства, после просьбы показать документы Овсянников начал выражаться нецензурно. Из-за задержания и составления протокола чиновник не попал на рейс.

Овсянников объяснил своё поведение тем, что впервые «столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно.

Дмитрий Овсянников
замминистра промышленности и торговли

В 2015-2016 годах Овсянников был заместителем министра промышленности и торговли, в 2016-2019 годах — губернатором Севастополя, затем снова вернулся на должность замглавы Минпромторга. В самом ведомстве обещали провести внутреннее расследование.

Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. [...] Если чиновник такого уровня некорректно ведёт себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка — это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих.

Минпромторг

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60 комментариев
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Spect

19

Я думал в ер только такие и есть

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Комментарий удален

Вальдемар

Велосипедист
3

Как там в хомяках у Пригожина сидеть?

Ответить

Ориентированный глобус

Вальдемар
2

Этож Меглин

Ответить

Spect

Велосипедист
1

@Вахтёр TJ 

Ответить

Kyler

Spect
5

За ложный вызов полагается штраф

Ответить

Taktischer Corgi

Велосипедист
–2

Все, кто воспитывался в России, такие же будут. Как минимум пару поколений ещё.

Ответить

Spect

Taktischer
0

@Настя Иванова посмотри на это

Ответить

Ориентированный глобус

Spect
5

Корги нацист, это давно известно

Ответить

check-it-out

Ориенти…
–1

Я думал он просто из белоруссии и по этому стоит к нему снисходительно относиться.  

Ответить

Ориентированный

check-i…
1

Ну ты то хоть не разжигай

Ответить

check-it-out

Ориенти…
0

У меня предпоследний бывший белорус просто, чисто триггер. 

Ответить

Sam Lowry

check-i…
2

Ты хотел сказать «триппер»

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Комментарий удален

Комментарий удален

Алексей Ермолаев

Человек
0

Иди на хуй из нашего плюшевого мирка

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Алексей Логачев

6

Подождите, но реально, что значит предъявить посадочный талон НА ВХОДЕ в аэропорт... А если я никуда не лечу, а провожаю? А если я не зарегистрирован на рейс? Не понимаю

Ответить

Denis Smirnov

Алексей
5

Это сейчас введено, на время эпидемии.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Denis
5

А где взять то его, если я, допустим, бабка, у меня нет интернета, и я регистрируюсь всю жизнь в аэропорте?

Ответить

Алексей Логачев

Арнольд
4

Да такое может случиться с каждым. Села батарейка на телефоне, браузер завис и т.п. Причём тут бабка, я регался в аэропорту десятки раз, хотя никаких проблем у меня с инетом нет

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Алексей
2

Бабка - это метафорический персонаж для создания понятной ситуации

Ответить

Алексей Логачев

Denis
1

То есть я правильно понимаю, что если я купил билет и у меня нет интернета, то я не улечу, потому что меня не пустят в аэропорт? 
И у меня такие ситуации были, когда, например, у меня в Мск встреча отменялась или ещё что-то, то я покупал билет через телефон и ехал в аэропорт, и там уже регистрировался, потому что тупо через телефон браузер зависал на этапе регистрации онлайн

Ответить

Denis Smirnov

Алексей
1

Ты сейчас не улетишь никуда, границы закрыты, только дип. сообщение

Ответить

Алексей Логачев

Denis
2

Внутренних рейсов не существует? 

Ответить

Denis Smirnov

Алексей
2

Охренеть. Я до этого момента был уверен, что любое авиасообщение приостановлено ты мне глаза открыл. Да, тогда странно.

Ответить

Илья Политов

Denis
0

Вообще то легко улетишь - в Минск, а там уже куда угодно

Ответить

Denis Smirnov

Илья
0

А много у кого сейчас границы открыты?

Ответить

Илья Политов

Denis
0

Минск - Рим на 10 апреля за 50к
Правда рейсы из Москвы в Минск (с пересадкой в Праге) есть только на 12 апреля за 515к
Но сухопутные границы открыты, на авто ездят

Ответить

Илья Политов

Илья
1

В удивительное время живем

Ответить

Serg Bootlegger

Алексей
0

Главное не материться и все ок должно быть

Ответить

Алексей Логачев

Serg
1

Это относится не к ситуации с аэропортом, а к любой ситуации, конечно, то, что его исключили - похуй, там давно партию надо расформировать. Я про требование посадочного на входе в аэропорт

Ответить

Илья Политов

Алексей
0

Вообще то Минпромторг это единственные из правительства кто позволяет себе говорить какой то негатив (со средствами защиты в регионах действительно наблюдается дефицит и т.д.). Все остальные только жопу лижут - мы готовы на все 100%, деды воевали и мы победим

Ответить

Егор Гаврилов

7

Посмотрел видео. Походу у него попросили посадочный талон (которого у него не было) при входе в аэропорт. Чиновник охуел, выругался, прошёл до стойки регистрации, получил талон, ещё раз выругался и показал талон. Чё такого?

Ответить

Andrew Makarov

Егор
1

То что он не какой-то рандомный хер, а известная в некоторых кругах личность. Как следствие, при таком статусе нельзя вести себя как быдло. 🤷‍♂️

Ответить

Егор Гаврилов

Andrew
3

Ну я правда не вижу ничего быдлячего. Он не переходил на личности. Был на взводе, выругался, но, возможно, я бы и сам так сделал. Наверное я быдло.

Я это к чему - сказать в аэропорту "ЕБАНУТЬСЯ" в ответ на странную просьбу полицейского - это, конечно, может не красиво, но точно не должно быть основанием для увольнений, исключений из партий и всеобщего порицания. Имхо. Скорее надо работу полиции проверить.

Шутки про ОВСЯННИКОВ ПЕРЕЛОГИНЬСЯ начнутся через 3, 2, 1....

Ответить

Andrew Makarov

Егор
1

Я не спорю с тобой, но т.к. эта ситуация попала в СМИ, то идут опять же репутационные проблемы самой не любимой партии. На носу выборы, а тут такое.

Ну и если занудничать, то "нецензурная брань в общественном месте" попадает под административное правонарушение. Взяли и уволили его "без раскачки". :)

Ответить

Закрытый цветок

Andrew
0

Ирония в том, что эта ситуация попала в СМИ не из-за поведения чиновника, а из-за его последующего увольнения.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Егор
1

Кому-то было выгодно его устранить, а повода попикантнее не нашлось. Обычные разборки в серпентариуме

Ответить

Slow Dimon

Егор
0

Больше удивляет, что его все таки пустили и он добрался до стойки регистрации. Сотрудники правопорядка бездействовали получается, не задержали и не скрутили нарушителя.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Почему матюгаются и выебываются они все, а достается только Овсянникову? Типа до этого он нигде не выебывался, а тут вдруг случайно охрана сидит, смотрит записи и такие - "О, Вася, смотри, это же этот долбоёб.... как его! Ну из Минпромторга! Овсянников!"  и решили наказать?

Ответить

Первая

2

Менты в аэропортах и вокзалах - идеальный образец служивых с 1 извилиной для того, чтобы фуражка держалась. И доебываются совершенно без повода. Чему свидетельство это видео. ХЗ, чему так радуются комментаторы. В следующий раз доебутся до вас. 

Ответить

Inevitable

–6

Мгновенная карма. Быдло получает по заслугам!

Ответить

Егор Гаврилов

Inevitable
4

его попросили предъявить документ, которого у него может не быть. Он охуел и выругался (без перехода на личности). Что ты быдлячего? Я бы тоже сказал "ну охуеть вообще, откуда у меня талон - вон стойка регистрации. Пойду к стойке, получу талон, покажу вам. Ебануться можно!"

Ответить

Kyler

–1

На Слуцкого (футбольного тренера) на минималках похож

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Kyler
1

двойник бурматова

Ответить

Kyler

Арнольд
0

Хз кто это, возможно двойник

Ответить

Василий Лебедев

Арнольд
0

Я даже вначале глазам своим не поверил. Бурматов попался.

Ответить

Сергей Гращенко

0

чот больно травоядно он повыёбывался. со знаменитым стримером с твича не сравнится 

Ответить

John Johnson

0

Зачем на входе в аэропорт нужен посадочный талон?

Ответить

sf

0

безотносительно к ЕдРУ, как можно просить посадочный талон просто на входе в здание??

Ответить

dmzkrsk

0

Институт репутации?

Ответить

Sam Lowry

0

В Таиланде несколько лет назад идентичный случай был - работник правительства отказался от досмотра ручным металлодетектором, вплоть до того, что дал несколько пощёчин работнику. Пришлось уйти в отставку. 

Ответить

Выходной корабль

0

Я не понял, почему у замглавы Минпромторга нет собственного бизнес-джета?
Может его за нищебродство исключили?

Ответить

Евгений Клочков

0

Пиздил деньги в Севастополе: ай слип
Поматерился в аэропорту: АНДРЮХА ПО КОНЯМ

Ответить

Sam Lowry

0

На Бред Питта похож на фоте. 

Ответить

Ded Pihto

0

Посадочные талоны надо запретить как и вообще всю практику овербукинга. Человек купил билет и значит за ним забронировано место в самолёте. Может прийти в аэрпорт в последнюю секунду перед отлётом.

Ответить

Насущные Проблемы

Ded
0

В чём суть этих талонов вообще? Они только у нас?

Ответить

Илья Политов

Насущные
0

Еще зачем то уже на борту стюардессы просят оторванную часть талона, если держишь его в руках. Если в руках его нет, то и не просят

Ответить

Закрытый цветок

Илья
0

Они смотрят, какое у тебя место и направляют.

Ответить

Илья Политов

Закрытый
0

А то я сам не пойму?

Ответить

Закрытый цветок

Илья
0

Думаю, отчасти это дань традиции и проявление «сервиса». И если в самолёте два прохода, кто-то и правда может пойти не в тот.

Ответить

Ded Pihto

Насущные
0

Везде они. Везде где есть овербукинг везде есть регистрация на рейс. Везде длиннющие очереди и ебанутое требование явиться в аэропорт за два часа до вылета чтоб отстоять эту очередь. Это нужно чтоб наебать несколько лохов в конце очереди которые не успеют пройти регистрацию и посадочный талон получить. Потому что на самолёт в 200 мест продаётся 250 билетов а значит 50 пассажиров надо отфутболить под благовидным предлогом и наебать на бабки: приходите в аэропорт за 2 часа и стойте в очереди на регистрацию, кто опоздает теряет деньги за билет и идёт нахуй ахаха.

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Kyler

–3

Поменяйте заголовок новости:
Мгновенная карма, быдло получает по заслугам!

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