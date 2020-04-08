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Ольга Щербинина
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Итальянский Vogue впервые выйдет с белой обложкой. Это знак уважения к врачам и символ перерождения Материал редакции

В стране от коронавируса умерли более 17 тысяч человек.

9 комментариев
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​Обложка апрельского выпуска

Редакция итальянской версии Vogue сообщила, что 10 апреля 2020 года журнал впервые выйдет без фотографии на обложке в качестве знака уважения к врачам, которые борются с коронавирусом в стране.

За свою долгую историю, насчитывающую более ста лет, Vogue пережил войны, кризисы и террористические акты. Его благородная традиция — не смотреть в другую сторону. Чуть меньше двух недель назад мы собирались напечатать другой выпуск, но говорить о чем-то ещё, пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, а мир меняется навсегда — это не в духе Vogue Italia.

редакция журнала

По словам редакции, решение впервые в истории выйти с белой обложкой связано не с отсутствием изображений, а с символизмом этого цвета. Белый — это уважение, перерождение, «свет после тьмы, сумма всех цветов». Кроме того, это цвет униформы тех, кто поставил свои жизни на карту.

Vogue напомнил, что после кризиса 1929 года белый стал символом чистоты в настоящем и надежды в будущем. «Белый — это титульный лист новой истории, которая вот-вот начнётся», — заявил главный редактор журнала Эммануэль Фарнети.

Итальянская версия глянцевого журнала выходит с 1965 года. Оригинальный журнал появился в 1892 году в США. По данным института Джонса Хопкинса на 8 апреля, в Италии коронавирусом заболели 135,5 тысяч человек. 24,3 тысячи выздоровели, 17,1 тысяч умерли.

#медиа #covid19 #италия

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9 комментариев
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Изящный каякер

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Могли бы просто в центре листа опубликовать реквизиты счета для перевода денег на борьбу с коронавирусом, оттуда и деньги врачам.

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Насущные Проблемы

Изящный
5
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check-it-out

Изящный
0

Модная индустрия в лице крупных домов и так активно помогает всевозможными ресурсами. А это нужно учитывать, что мода в некоторых странах является долей экономики страны.

Vogue это флагман индустрии, и думаю то, что они желают освещать так ярко ситуацию в мире, это уже знак. Лично мне кажется итальянский подошел прям круто к этому, сделать то, что никогда не делали, дабы показать важность.

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Даниил Данковский

1
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Комментарий удален

Радик Тагиров

Человек
1

Скинь мне, я передам

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Комментарий удален

Изящный каякер

Человек
0

Ты готов к тому, что на тебя заведут административку за подобный сбор?)

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Грэм Грэмский

Изящный
0

Он и не писал, что собирается заниматься сбором

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Сергей Тогатов

Человек
0

Даже тем, кто на каникулах сидит?

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Anton Gostev

0
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