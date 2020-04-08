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В стране от коронавируса умерли более 17 тысяч человек.
Редакция итальянской версии Vogue сообщила, что 10 апреля 2020 года журнал впервые выйдет без фотографии на обложке в качестве знака уважения к врачам, которые борются с коронавирусом в стране.
По словам редакции, решение впервые в истории выйти с белой обложкой связано не с отсутствием изображений, а с символизмом этого цвета. Белый — это уважение, перерождение, «свет после тьмы, сумма всех цветов». Кроме того, это цвет униформы тех, кто поставил свои жизни на карту.
Vogue напомнил, что после кризиса 1929 года белый стал символом чистоты в настоящем и надежды в будущем. «Белый — это титульный лист новой истории, которая вот-вот начнётся», — заявил главный редактор журнала Эммануэль Фарнети.
Итальянская версия глянцевого журнала выходит с 1965 года. Оригинальный журнал появился в 1892 году в США. По данным института Джонса Хопкинса на 8 апреля, в Италии коронавирусом заболели 135,5 тысяч человек. 24,3 тысячи выздоровели, 17,1 тысяч умерли.
Модная индустрия в лице крупных домов и так активно помогает всевозможными ресурсами. А это нужно учитывать, что мода в некоторых странах является долей экономики страны.
Vogue это флагман индустрии, и думаю то, что они желают освещать так ярко ситуацию в мире, это уже знак. Лично мне кажется итальянский подошел прям круто к этому, сделать то, что никогда не делали, дабы показать важность.
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Скинь мне, я передам
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Изящный каякер
Ты готов к тому, что на тебя заведут административку за подобный сбор?)
meduza.io