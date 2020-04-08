В стране от коронавируса умерли более 17 тысяч человек.

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​Обложка апрельского выпуска

Редакция итальянской версии Vogue сообщила, что 10 апреля 2020 года журнал впервые выйдет без фотографии на обложке в качестве знака уважения к врачам, которые борются с коронавирусом в стране.

За свою долгую историю, насчитывающую более ста лет, Vogue пережил войны, кризисы и террористические акты. Его благородная традиция — не смотреть в другую сторону. Чуть меньше двух недель назад мы собирались напечатать другой выпуск, но говорить о чем-то ещё, пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, а мир меняется навсегда — это не в духе Vogue Italia. редакция журнала

По словам редакции, решение впервые в истории выйти с белой обложкой связано не с отсутствием изображений, а с символизмом этого цвета. Белый — это уважение, перерождение, «свет после тьмы, сумма всех цветов». Кроме того, это цвет униформы тех, кто поставил свои жизни на карту.

Vogue напомнил, что после кризиса 1929 года белый стал символом чистоты в настоящем и надежды в будущем. «Белый — это титульный лист новой истории, которая вот-вот начнётся», — заявил главный редактор журнала Эммануэль Фарнети.