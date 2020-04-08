Из-за комментариев об этом взрыве уже возбуждали дела.
ФСБ заподозрила жителя Архангельска в публичном оправдании терроризма из-за оставленных в 2018 году комментариев в сети. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
По версии ФСБ, 31 октября 2018 года мужчина оставил в одной из соцсетей комментарии под записью о взрыве в архангельском УФСБ. Ведомство утверждает, что в них «содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма».
Мужчине вменяется часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете). ФСБ провела обыски у него и изъяла «носители информации».
- В октябре 2018 года 17-летний житель Архангельска пронёс в региональное управление ФСБ взрывное устройство и привёл его в действие. Он погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Происшествие квалифицировали как теракт;
- Из-за комментариев о взрыве ФСБ возбудила серию дел по всей России. Жительницу Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей, жителя Калуги приговорили к пяти годам тюрьмы, также дело возбудили против ещё одного жителя Архангельска;
- Наиболее резонансное из возбуждённых дел — против журналистки Светланы Прокопьевой. Комментируя теракт, она утверждала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которое борется с ним.
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