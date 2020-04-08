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Новости
Алексей Боржонов
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ФСБ возбудила новое дело об оправдании терроризма из-за комментария 2018 года. Он о взрыве в архангельском УФСБ Материал редакции

Из-за комментариев об этом взрыве уже возбуждали дела.

5 комментариев
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ФСБ заподозрила жителя Архангельска в публичном оправдании терроризма из-за оставленных в 2018 году комментариев в сети. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По версии ФСБ, 31 октября 2018 года мужчина оставил в одной из соцсетей комментарии под записью о взрыве в архангельском УФСБ. Ведомство утверждает, что в них «содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма».

Мужчине вменяется часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете). ФСБ провела обыски у него и изъяла «носители информации».

  • В октябре 2018 года 17-летний житель Архангельска пронёс в региональное управление ФСБ взрывное устройство и привёл его в действие. Он погиб на месте, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Происшествие квалифицировали как теракт;
  • Из-за комментариев о взрыве ФСБ возбудила серию дел по всей России. Жительницу Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей, жителя Калуги приговорили к пяти годам тюрьмы, также дело возбудили против ещё одного жителя Архангельска;
  • Наиболее резонансное из возбуждённых дел — против журналистки Светланы Прокопьевой. Комментируя теракт, она утверждала, что государство «само воспитало» поколение граждан, которое борется с ним.

#новости #фсб #терроризм

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5 комментариев
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Камиль Керимов

9

"в одной из соцсетей"

я догадываюсь в какой

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Fire K

2

Хлопок, ну

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Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

2

Потому что монополия на терроризм и на его оправдание есть только у государства

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Andre Macareno

0

Ну так все по домам, а план надо закрывать

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капитан ильич

0

Кто покажет, что написал мужик – тот не пидор

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