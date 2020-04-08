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Новости
Артём Мазанов
7178

Первый канал анонсировал новое обращение Путина Материал редакции

Кремль пока не сообщил подробности.

Первый канал в прямом эфире анонсировал новое обращение Владимира Путина. В Кремле пока это не подтвердили.

Как пишет телеканал «360», об этом ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрия Песков. По его словам, Путин перед совещанием с губернаторами выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объёмное».

#путин #новости

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105 комментариев
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1 2

75

Как спят пацаны...
А ПАЦАНЫ НЕ СПЯТ, ПАЦАНЫ ЖДУТ ОБРАЩЕНИЯ ПУПИНА

Ответить

призрак не вольных

1
0

Я тока собирался лечь спать, отвечаю, пытаюсь восстановить режим

Ответить

Taktischer Corgi

призрак
36

Он тоже старается удержать режим.

Ответить

Социологический инструмент

Taktischer
1

Нихера он уже давно не старается

Ответить

1 2

призрак
1

А что было в предыдущих обращениях? Стоит ознакомиться с киновселенной?

Ответить

Vladislav Donets

призрак
0

Терпи до вечера.

Ответить

Максим Сёрн

1
0

тонко)

Ответить

Священный Слава

1
0

Сидим, кушаем, Путина слушаем

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Священный
0

картошку или сосиски?

Ответить

Профессиональный фитиль

38

Анонсировал новое обращение

Это начинает уже звучать, как угроза.

Ответить

ouxen

Профессиональный
18

от предыдущей помощи государства еще не отошли

Ответить

Spect

29

Как он заебал своими обращениями

Ответить

Spect

Spect
12

Скажет, что заболевших уже слишком много, надо затянуть пояса потуже

Ответить

Грустный Орзэмэс

Spect
0

лучше б обьяснил че они с частными лабами натворили и какого хера

Ответить

Сергей Сайганов

Грустный
0

А че там?

Ответить

Грустный Орзэмэс

Сергей
0

https://meduza.io/feature/2020/04/07/krupneyshie-chastnye-seti-meditsinskih-laboratoriy-nachali-testirovanie-na-koronavirus-a-potom-ostanovili-iz-za-rekomendatsii-rospotrebnadzora

Частные медицинские сети начали тестирование на…
Несколько крупнейших сетей медицинских лабораторий начали делать в российских регионах тесты…
meduza.io
Ответить

Комментарий удален

Свойственный будильник

Человек
4

Бот порвался, жаль

Ответить

Эдуард Суровый

Человек
3
Ответить

Сергей Васильев

20

Походу новый налог придумал.

Ответить

Ded Pihto

Сергей
13

Человек сделал себя сам и наслаждается жизнью а ты просто завистливый неудачник ахаха

Ответить

Неясный коктейль

Сергей
0

Сообщение удалено

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
0

Налог на налоги.

Ответить

Serg Bootlegger

18
Ответить

Насущные Проблемы

Serg
0

Канонiчно писать без мягкого знака.

Ответить

Maxim Kshishtovski

Насущные
1
Ответить

Serg Bootlegger

Насущные
0

Ну эта картинка до основного мемаса появилась

Ответить

Лазиз Ганиев

Serg
0

Плоти налоги

Ответить

Александр Ашкинадзе

6

ждём и надеемся

Ответить

Насущные Проблемы

Александр
0

Я... устал... но ещё потерплю. Приходите на всенародное голосование за моё обнуление 11 июля!

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Shiryaev

5

Карантин карантином, а налоги надо платить. Время сплотиться, ведь это тяжёлый год. 

Ответить

ouxen

Dmitry
1

сплочение, как государствообразуещее состояние

Ответить

Эдуард Суровый

Dmitry
0

Это на новый год скажет.

Ответить

Yuri Miller

Dmitry
0

он же вписал Бога в конституции. Ну тогда мы спасены все)

Ответить

Просто Макс

5
Ответить

Изящный каякер

5
Ответить

Евгений Большаков

3

Владимир Путин в режиме видеосвязи сегодня проведет совещание с губернаторами. Разговаривать будут о коронавирусе. Пресс-секретарь президента заинтриговал, сообщив, что перед заседанием Путин выступит с «большим вступительным словом», которое будет «содержательное и объемное».

Ответить

Евгений Большаков

Евгений
2

https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/08/n_14264845.shtml

Ответить

Насущные Проблемы

Евгений
1

"Ну штош" — заявил Владимир Владимирович.

Ответить

Комментарий удален

Насущные Проблемы

Человек
0

Так давай номер карты.

Ответить

ouxen

Человек
0
Ответить

Посторонний

3
Ответить

Грубый франт

3

Опять нологи будет повышать

Ответить

Насущные Проблемы

3

Ща Вова кинет россиянам кость в 5-8к рублей на рыло, и рейтинг снова полетит до небес. Алсо скажет что "нерабочую неделю" можно бы уже и закончить дней через 10.

Ответить

Мистер Блондин

Насущные
0

Сегодня читал как раз новость, как он у вирусологов интересовался «Ну чё там пацаны, можно уже сократить нерабочие дни или как?»

Ответить

Насущные Проблемы

Мистер
0

СЛЫШ, СКОРО РАБОТАТЬ

Ответить

Электронный бас

Мистер
0
Ответить

Эдуард Суровый

Насущные
0

Если кинет по 5-8к, то продлит еще на месяц.

Ответить

Владимир Земсков

2

Пресс-секретарь Дмитрий Песков так и не смог дать внятного ответа по поводу содержания беседы. "Я чё, похож на абонента?", - отметил он.

Ответить

Насущные Проблемы

Владимир
1

"Мне про обращение этого несудимого гражданина ничего неизвестно".

Ответить

Александр Хнычков

2
Ответить

Иван Дмитриев

2

Расскажите Путину про Твиттер. Там гораздо удобнее это все делать

Ответить

Неясный коктейль

1

Насмотрелся ютьюберов, небось - тоже хочет свои разговорные видосики пилить

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Неясный
0

ASMR запустит

Ответить

Просто Хэнк

1
Ответить

Taktischer Corgi

1

Пусть сначала дадут тизер обращения в рекламную паузу.

Ответить

Denis Shiryaev

1

Нинада нинада хватит позязя

Ответить

Комментарий удален

Denis Shiryaev

Человек
0

Я гражданин РФ, вся семья в РФ и работаю угадай где

Ответить

Мистер Блондин

Denis
0

В польше? 

Ответить

Владимир Земсков

1

Следующая новость - Путин запустил твич-канал и завел vlog на ютубе.
Так ему зашёл формат видеосвязи)

Ответить

No Name

1

Какое-то уже отвращение к этому человеку стало. Ощущение будто спустя месяц прогулов придешь на пару к преподу который начнет читать тебе нотации из клишированных фраз

Ответить

alexferman

1

Обращение в кого?

Ответить

Неясный коктейль

alexferman
0

В летучую мыш

Ответить

Комментарий удален

Рабочий яд

Человек
2

скорее бы

Согласен

Ответить

Неясный коктейль

Человек
0

кхе-кхе

Ответить

Комментарий удален

Изящный каякер

0

.

Ответить

Юрий Каюков

0

Вот кто у нас телевизор смотрит)

Ответить

Andre Macareno

0

А зачем оно мне?

Ответить

Михаил Подивилов

0

Ему не надоело?

Ответить

Евгений Клочков

0

Лучше бы другой дед (Вато) запускал так часто стримы, чем этот

Ответить

Роджер Кролик

0
Ответить

atlant02 .

0

Моя ставка - налог 13 процентов на милостыню

Ответить

Eduard Novikov

0

Венедиктов уже написал, что это не обращение будет

"Путин не будет выступать с обращением, а проведет телеконференцию с губернаторами, где и произнесет речь"

https://t.me/aavst55/6541

Ответить

ouxen

Eduard
0

о чем речь

Ответить

Алексей Крот

0

До июня дома?

Ответить

Костя Лашманов

0

Ура опять новый налог

Ответить

Denis Novikov

0

Понравилось Вовке

Ответить

Дон Бужарон

0

Опять выступление!? А можно нинада!

Ответить

Eugene Panfilov

0

ПУТИН ОБРАТИЛСЯ. ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛ ДАЖЕ ПЕСКОВ (читать далее)

Ответить

Chester Perry

0
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Дорогие россияне! Уважаемые друзья!

В это нелегкое время, сложные для страны времена, мы должны объединиться. Объединиться так, как не объединялись никогда раньше. Мы должны поддерживать друг друга, быть вместе. Быть вместе с родными, с семьями, с друзьями. Высказывать слова поддержки, любви и заботы.

Мы знаем, как нелегко приходится всем нам. Удачи вам, и держитесь. Вместе мы победим! 

Ответить

Дмитрий Маркин

Арнольд
0

Будьте здоровы...

Ответить

Валерия Ковальская

Арнольд
0

Не болейте!

Ответить

Насущные Проблемы

Арнольд
0
Ответить

Аскер Куижев

0

Во вкус вошел)))

Ответить

Принятый хичхакер

0

Введут полный карантин.
Пожелают успехов.
Бизнес должен больше денег заплатить сотрудникам.

Ответить

Даня Апрельский

0

На рекорд пошел по обращениям

Ответить

Антон Курочкин

0

В новом галстуке?

Ответить

Виталий Дмитриев

0

Тоже в изоляции уже хуйней страдает от нехуй делать

Ответить

Сергей Звезда

0

Пока этот ютубер не очень вывозит с регулярностью публикации контента 

Ответить

ouxen

0
Ответить

Социологический инструмент

0

Сидел бы уже молча, тот же толк

Ответить

Имя Фамилия

0

Ощущение что смотришь сериал от Нетфликс. Каждую неделю по одной серии показывают.

Ответить

Teya Kakabadze

Имя
0

😂100%

Ответить

Kuze Takeshi

Имя
0

У Нетфликса все серии выходят сразу

Ответить

Vadim Onishchenko

0

Твое лицо, когда ждешь очередное обращение Путина

Ответить

Социологический инструмент

0

На сколько опять опоздает?

Ответить

Почетный жар

0

Обращения Путина скачать все серии бесплатно

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Очередное обращение.. Пойду телевизор куплю, жить без сказок не могу!

Ответить

Симпатичный Филипп

0

А на фотке что за перец?

Ответить

Грустный Орзэмэс

0

бог любит троицу

Ответить

Евген

0

Когда деду показал Ютуб, теперь каждый раз просит включить то "спещное видево"

Ответить

Евгений Большаков

0

скажет, что надо всем сидеть дома, а губернаторам скажет, чтобы следили за этим и выписывали штрафы. Вот и пригодятся QR. 
А то весны все обрадовались, гуляют толпами, ходят туда-сюда. 

Ответить

doc _1010

0

хм, дед похоже решил завести еженедельный подкаст...

Ответить

Изящный каякер

0

Этот двойник не похож на настоящего. 

Ответить

Alex Dark

0

Ожидание:"Я устал,я ухожу".
Реальность:"Сплотимся вокруг опасности".

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