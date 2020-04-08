Прямой эфир
Кремль пока не сообщил подробности.
Первый канал в прямом эфире анонсировал новое обращение Владимира Путина. В Кремле пока это не подтвердили.
Как пишет телеканал «360», об этом ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрия Песков. По его словам, Путин перед совещанием с губернаторами выступит с «большим вступительным словом», которое «будет содержательное и объёмное».
meduza.io
1 2
Как спят пацаны...
А ПАЦАНЫ НЕ СПЯТ, ПАЦАНЫ ЖДУТ ОБРАЩЕНИЯ ПУПИНА
призрак не вольных1
Я тока собирался лечь спать, отвечаю, пытаюсь восстановить режим
Taktischer Corgiпризрак
Он тоже старается удержать режим.
Социологический инструмент
Нихера он уже давно не старается
1 2призрак
А что было в предыдущих обращениях? Стоит ознакомиться с киновселенной?
Vladislav Donetsпризрак
Терпи до вечера.
Максим Сёрн1
тонко)
Священный Слава
Сидим, кушаем, Путина слушаем
Арнольд Герасимович ДыняСвященный
картошку или сосиски?
Профессиональный фитиль
Анонсировал новое обращение
Это начинает уже звучать, как угроза.
ouxenПрофессиональный
от предыдущей помощи государства еще не отошли
Spect
Как он заебал своими обращениями
SpectSpect
Скажет, что заболевших уже слишком много, надо затянуть пояса потуже
Грустный Орзэмэс
лучше б обьяснил че они с частными лабами натворили и какого хера
Сергей СайгановГрустный
А че там?
Грустный Орзэмэс
https://meduza.io/feature/2020/04/07/krupneyshie-chastnye-seti-meditsinskih-laboratoriy-nachali-testirovanie-na-koronavirus-a-potom-ostanovili-iz-za-rekomendatsii-rospotrebnadzora
Комментарий удален
Свойственный будильник
Бот порвался, жаль
Эдуард СуровыйЧеловек
Сергей Васильев
Походу новый налог придумал.
Ded PihtoСергей
Человек сделал себя сам и наслаждается жизнью а ты просто завистливый неудачник ахаха
Неясный коктейль
Сообщение удалено
Насущные ПроблемыСергей
Налог на налоги.
Serg Bootlegger
Насущные ПроблемыSerg
Канонiчно писать без мягкого знака.
Maxim KshishtovskiНасущные
Serg BootleggerНасущные
Ну эта картинка до основного мемаса появилась
Лазиз ГаниевSerg
Плоти налоги
Александр Ашкинадзе
ждём и надеемся
Насущные ПроблемыАлександр
Я... устал... но ещё потерплю. Приходите на всенародное голосование за моё обнуление 11 июля!
Комментарий удален
Dmitry Shiryaev
Карантин карантином, а налоги надо платить. Время сплотиться, ведь это тяжёлый год.
ouxenDmitry
сплочение, как государствообразуещее состояние
Эдуард СуровыйDmitry
Это на новый год скажет.
Yuri MillerDmitry
он же вписал Бога в конституции. Ну тогда мы спасены все)
Просто Макс
Изящный каякер
Евгений Большаков
Владимир Путин в режиме видеосвязи сегодня проведет совещание с губернаторами. Разговаривать будут о коронавирусе. Пресс-секретарь президента заинтриговал, сообщив, что перед заседанием Путин выступит с «большим вступительным словом», которое будет «содержательное и объемное».
Евгений БольшаковЕвгений
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/08/n_14264845.shtml
Насущные ПроблемыЕвгений
"Ну штош" — заявил Владимир Владимирович.
Комментарий удален
Насущные ПроблемыЧеловек
Так давай номер карты.
ouxenЧеловек
Посторонний
Грубый франт
Опять нологи будет повышать
Насущные Проблемы
Ща Вова кинет россиянам кость в 5-8к рублей на рыло, и рейтинг снова полетит до небес. Алсо скажет что "нерабочую неделю" можно бы уже и закончить дней через 10.
Мистер БлондинНасущные
Сегодня читал как раз новость, как он у вирусологов интересовался «Ну чё там пацаны, можно уже сократить нерабочие дни или как?»
Насущные ПроблемыМистер
СЛЫШ, СКОРО РАБОТАТЬ
Электронный бас
Эдуард СуровыйНасущные
Если кинет по 5-8к, то продлит еще на месяц.
Владимир Земсков
Пресс-секретарь Дмитрий Песков так и не смог дать внятного ответа по поводу содержания беседы. "Я чё, похож на абонента?", - отметил он.
Насущные ПроблемыВладимир
"Мне про обращение этого несудимого гражданина ничего неизвестно".
Александр Хнычков
Иван Дмитриев
Расскажите Путину про Твиттер. Там гораздо удобнее это все делать
Неясный коктейль
Насмотрелся ютьюберов, небось - тоже хочет свои разговорные видосики пилить
Орзэмэс МирзовНеясный
ASMR запустит
Просто Хэнк
Taktischer Corgi
Пусть сначала дадут тизер обращения в рекламную паузу.
Denis Shiryaev
Нинада нинада хватит позязя
Комментарий удален
Denis ShiryaevЧеловек
Я гражданин РФ, вся семья в РФ и работаю угадай где
Мистер БлондинDenis
В польше?
Владимир Земсков
Следующая новость - Путин запустил твич-канал и завел vlog на ютубе.
Так ему зашёл формат видеосвязи)
No Name
Какое-то уже отвращение к этому человеку стало. Ощущение будто спустя месяц прогулов придешь на пару к преподу который начнет читать тебе нотации из клишированных фраз
alexferman
Обращение в кого?
Неясный коктейль
В летучую мыш
Комментарий удален
Рабочий яд
скорее бы
Согласен
Неясный коктейль
кхе-кхе
Комментарий удален
Изящный каякер
.
Юрий Каюков
Вот кто у нас телевизор смотрит)
Andre Macareno
А зачем оно мне?
Михаил Подивилов
Ему не надоело?
Евгений Клочков
Лучше бы другой дед (Вато) запускал так часто стримы, чем этот
Роджер Кролик
atlant02 .
Моя ставка - налог 13 процентов на милостыню
Eduard Novikov
Венедиктов уже написал, что это не обращение будет
"Путин не будет выступать с обращением, а проведет телеконференцию с губернаторами, где и произнесет речь"
https://t.me/aavst55/6541
ouxenEduard
о чем речь
Алексей Крот
До июня дома?
Костя Лашманов
Ура опять новый налог
Denis Novikov
Понравилось Вовке
Дон Бужарон
Опять выступление!? А можно нинада!
Eugene Panfilov
ПУТИН ОБРАТИЛСЯ. ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛ ДАЖЕ ПЕСКОВ (читать далее)
Chester Perry
Арнольд Герасимович Дыня
Дорогие россияне! Уважаемые друзья!
В это нелегкое время, сложные для страны времена, мы должны объединиться. Объединиться так, как не объединялись никогда раньше. Мы должны поддерживать друг друга, быть вместе. Быть вместе с родными, с семьями, с друзьями. Высказывать слова поддержки, любви и заботы.
Мы знаем, как нелегко приходится всем нам. Удачи вам, и держитесь. Вместе мы победим!
Дмитрий МаркинАрнольд
Будьте здоровы...
Валерия КовальскаяАрнольд
Не болейте!
Насущные ПроблемыАрнольд
Аскер Куижев
Во вкус вошел)))
Принятый хичхакер
Введут полный карантин.
Пожелают успехов.
Бизнес должен больше денег заплатить сотрудникам.
Даня Апрельский
На рекорд пошел по обращениям
Антон Курочкин
В новом галстуке?
Виталий Дмитриев
Тоже в изоляции уже хуйней страдает от нехуй делать
Сергей Звезда
Пока этот ютубер не очень вывозит с регулярностью публикации контента
ouxen
Социологический инструмент
Сидел бы уже молча, тот же толк
Имя Фамилия
Ощущение что смотришь сериал от Нетфликс. Каждую неделю по одной серии показывают.
Teya KakabadzeИмя
😂100%
Kuze TakeshiИмя
У Нетфликса все серии выходят сразу
Vadim Onishchenko
Твое лицо, когда ждешь очередное обращение Путина
Социологический инструмент
На сколько опять опоздает?
Почетный жар
Обращения Путина скачать все серии бесплатно
Вежливый Снайпер
Очередное обращение.. Пойду телевизор куплю, жить без сказок не могу!
Симпатичный Филипп
А на фотке что за перец?
Грустный Орзэмэс
бог любит троицу
Евген
Когда деду показал Ютуб, теперь каждый раз просит включить то "спещное видево"
Евгений Большаков
скажет, что надо всем сидеть дома, а губернаторам скажет, чтобы следили за этим и выписывали штрафы. Вот и пригодятся QR.
А то весны все обрадовались, гуляют толпами, ходят туда-сюда.
doc _1010
хм, дед похоже решил завести еженедельный подкаст...
Изящный каякер
Этот двойник не похож на настоящего.
Alex Dark
Ожидание:"Я устал,я ухожу".
Реальность:"Сплотимся вокруг опасности".