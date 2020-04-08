«Всё проходит, и это пройдёт»: Путин ввёл новые меры против коронавируса, заявив об ответственности регионов. Главное
Материал редакции
Президент заявил, что будет «строго спрашивать с регионов». Оценивать их результат в кремле будут «не по формальному количеству зарезервированных коек».
8 апреля Владимир Путин выступил перед селекторным совещанием с главами регионов и членами правительства. Он обратился, как к губернаторам, так и к россиянам. Текст его выступления опубликовали на сайте Кремля.
Главное из выступления Путина:
Путин заявил, что «неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей»;
Более 33 миллиардов рублей направили на развёртывание дополнительных специализированных коек в инфекционных отделениях;
Путин напомнил, что регионам дали «широкие возможности при борьбе с коронавирусом», поэтому «спрашивать с них будут строго»;
Губернаторы должны помнить об ответственности, «дорожить каждым днем и каждым рублём»;
Путин: «Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни»;
Для медиков, которые работаю с больными с коронавирусом, установили специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, медперсоналу среднего уровня — 50, младшему персоналу — 20 тысяч, врачам скорой помощи— 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч;
Президент заявил, что «нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах»;
Путин считает, что нужно «смягчить удар для бизнеса». «Прошу глав регионов точечно решать проблему, чтобы сократить экономические потери», — попросил он;
Отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев (как уже сделано для микропредприятий);
Возможность для малого и среднего бизнеса погасить все отсроченные на полгода налоги, кроме НДС, «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;
Правительство и ЦБ должны подготовить в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса;
Путин считает, что нужны условия, чтобы компании возвращались к нормальному графику работы;
Правительство также должно рассмотреть возможность расширения кредитных каникул;
Паспорта, водительские права, другие удостоверяющие документы автоматически продлят не менее чем на три месяца;
Путин: «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость»;
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей;
Семьям с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
Путин заявил, что для развития ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели, «нужна предельная концентрация всех ресурсов».
После вчерашней статьи мне пришло много личных сообщений и разгорелись не шуточные баталии в комментариях на TJ. Краеугольным камнем стало, то что якобы описанным методом в статье невозможно накрутить просмотры, а именно просмотры переходами с рекомендованных видео.
Евгений Кочин
Владимир Василенко
Печенегов победили
Половцев победили
И ЗАРАЗУ КОРОНАВИРУСНУЮ ПОБЕДИМ
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
ПОЧЕМУ Я ТАК ОРУ АХАХАХХАХА
Никита ЛихачёвВладимир
Alex Macher
Если врачам в регионах столько будут доплачивать, то это круто
Изящный каякер
Не всем, нет вируса, нет доплаты.
Для медиков, которые работаю с больными с коронавирусом
Уютный БагажникИзящный
Щас коронавирус начнут везде находить.
Alex MacherИзящный
Это понятно, но все равно считай 2-3 зарплаты надбавка.
Yuri MillerAlex
Поддерживаю. Скажут да вы с ОРВИ работали, какой вирус? Главврач один у нас с КВ работает, никто иной.
Арнольд Герасимович Дыня
Всё проходит, и экономика пройдет
Parfianov Boris
Целесообразный торшер
А за Волгой кушал снег оборзевший печенег
А с востока прёт монгол, Скоро будет РОК-Н-РОЛЛ!
Nikola Stojković
Все пройдет, пройдет и это, но нологи плоти
Yuri MillerNikola
он так сказал отсрочку они ввели. Думаю ну ну - скажи что 22 отрасли, остальные слыш плоти
Данислав Жуков
Все пройдет, пройдет и Путин В. В.
Уютный БагажникДанислав
Губу раскатал, ишь.
Проектный Мурод
*гифка с котом и ноутбуком очень быстрая*
Уютный Багажник
Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.
Удивительно, как он удержался от упоминания фашистской Германии 🤦♂️
Андрей СтаховскийУютный
А как же он про Украину то не сказал? Как же "хотите как в Украине?"
Уютный БагажникАндрей
Забыл, наверное, старый уже. Офисные писали, старались...
Настя ШамринаУютный
Печенеги и пловцы канули в лету, предъявить не смогут в отличие от других народов)))
Уютный БагажникНастя
Нам никто ничего предъявить не сможет, с нами Бох.
Настя ШамринаУютный
Босх)
Лучший пользователь
Мой президент! Держись и спасибо тебе!
Трехтысячелетний песЛучший
с регистрацией. Лицо у тебя больное знакомое, мы раньше не встречались?
bor_vnЛучший
Кхе-кхе
Роберт Петросян
Владивосток в составе Нидерландов, неплохо
ПапушаРоберт
Чувак...
Владислав СурковПапуша
он в тг даже унес
LordChankaРоберт
Хмурым взглядом окинул он полчища печенежские, орды половецкие!
Осилим ли супостатов Владимир Владимирович?
- Осилим! - твердо сказал Путин и добавил - Времени на раскачку нет!
Локальный крюк
Вангую, работать будет как и с отсрочкой по кредитам/ипотекам - либо бизнес должен стоить меньше 100 тыщ, либо хуй докажи что пострадал ты именно от коронавируса,.
Alexei Kuksin
печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Печенегов уничтожили половцы. Остатки первых потом долгое время служили Византии. Половцев уничтожили, точнее ассимилировали татаро-монголы. Мне нравится мысль Владимира Владимировича - решать проблемы страны при помощи чужих рук.
Прочий диод
875-1036
можем повторить!
Vitaliy Vitaliev
и печенеги её терзали...
Евгений Клочков
Ставлю сотку, что где-нибудь врачей, работающих с ковидом, начнут задним числом оформлять как борющихся с ОРВИ и пневмонией
А ради доп-пособий нужно будет тройную сальтуху сделать и принести справку 2-НДФЛ сделанную из кожи дракона
Выходной корабль
Неплохо ему в Валааме мозги промыли.
Yuri Miller
У тебя логотип РТ сверху справа.
Антон Курочкин
Кажется галстук тот же
Владимир Василенко
Повторяюсь
Denzel Washington
Спасибо дорогой друг
LordChanka
и печенеги её терзали, и половцы...
Yuri Miller
Собянин, держись там) Мы в тебя верим. Оценивать результат будут по количеству переложенных бордюров! (в Москве больше всего больных, так что технически он облажался, получается)
Трин Зотофф
поговорил с папой, он в питере, врач, их сейчас мобилизовали там, конечно, как и везде.
короче, выплату получат не все врачи, а только те, что работают с короной. и, например, есть покровская больница, её закрыли полностью под пневмонию. врачи там жаловались, что нет средств защиты, а им отвечали, мол вам пневмонию везём, зачем вам маски? в общем там уже куча заразившихся, т.к. везли всех подряд. и вот эти врачи выплату не получат, т.к. они не с короной работают, а с пневмонией 🤷♂️
Владислав Сурков
воробьева подписали как ущербного