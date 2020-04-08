Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3525

«Всё проходит, и это пройдёт»: Путин ввёл новые меры против коронавируса, заявив об ответственности регионов. Главное Материал редакции

Президент заявил, что будет «строго спрашивать с регионов». Оценивать их результат в кремле будут «не по формальному количеству зарезервированных коек».

8 апреля Владимир Путин выступил перед селекторным совещанием с главами регионов и членами правительства. Он обратился, как к губернаторам, так и к россиянам. Текст его выступления опубликовали на сайте Кремля.

Главное из выступления Путина:

  • Путин заявил, что «неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей»;

  • Более 33 миллиардов рублей направили на развёртывание дополнительных специализированных коек в инфекционных отделениях;

  • Путин напомнил, что регионам дали «широкие возможности при борьбе с коронавирусом», поэтому «спрашивать с них будут строго»;

  • Губернаторы должны помнить об ответственности, «дорожить каждым днем и каждым рублём»;

  • Путин: «Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни»;
  • Для медиков, которые работаю с больными с коронавирусом, установили специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, медперсоналу среднего уровня — 50, младшему персоналу — 20 тысяч, врачам скорой помощи— 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч;
  • Президент заявил, что «нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах»;

  • Путин считает, что нужно «смягчить удар для бизнеса». «Прошу глав регионов точечно решать проблему, чтобы сократить экономические потери», — попросил он;

  • Отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев (как уже сделано для микропредприятий);
  • Возможность для малого и среднего бизнеса погасить все отсроченные на полгода налоги, кроме НДС, «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;

  • Правительство и ЦБ должны подготовить в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса;

  • Путин считает, что нужны условия, чтобы компании возвращались к нормальному графику работы;
  • Правительство также должно рассмотреть возможность расширения кредитных каникул;
  • Паспорта, водительские права, другие удостоверяющие документы автоматически продлят не менее чем на три месяца;
  • Путин: «Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость»;

  • Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей;

  • Семьям с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;

  • Путин заявил, что для развития ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели, «нужна предельная концентрация всех ресурсов».

Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

Владимир Путин

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем

Владимир Путин

#путин #карантинвроссии

Статья дополняется
Новости
Подписан
Отписаться
Первый канал анонсировал новое обращение Путина
Это будет выступление перед селекторным совещанием.
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 43, "likes": 12, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157453, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Apr 2020 16:01:12 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Кочин

30
Ответить

Владимир Василенко

13

Печенегов победили
Половцев победили
И ЗАРАЗУ КОРОНАВИРУСНУЮ ПОБЕДИМ
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
ПОЧЕМУ Я ТАК ОРУ АХАХАХХАХА

Ответить

Никита Лихачёв

Владимир
1
Ответить

Alex Macher

6

Если врачам в регионах столько будут доплачивать, то это круто

Ответить

Изящный каякер

Alex
0

Не всем, нет вируса, нет доплаты. 
 Для медиков, которые работаю с больными с коронавирусом

Ответить

Уютный Багажник

Изящный
2

Щас коронавирус начнут везде находить.

Ответить

Alex Macher

Изящный
0

Это понятно, но все равно считай 2-3 зарплаты надбавка.

Ответить

Yuri Miller

Alex
0

Поддерживаю. Скажут да вы с ОРВИ работали, какой вирус? Главврач один у нас с КВ работает, никто иной.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

Всё проходит, и экономика пройдет

Ответить

Parfianov Boris

3
Ответить

Целесообразный торшер

Parfianov
2

А за Волгой кушал снег оборзевший печенег
 А с востока прёт монгол, Скоро будет РОК-Н-РОЛЛ!

Ответить

Nikola Stojković

2

Все пройдет, пройдет и это, но нологи плоти

Ответить

Yuri Miller

Nikola
0

он так сказал отсрочку они ввели. Думаю ну ну - скажи что 22 отрасли, остальные слыш плоти

Ответить

Данислав Жуков

1

Все пройдет, пройдет и Путин В. В.

Ответить

Уютный Багажник

Данислав
0

Губу раскатал, ишь. 

Ответить

Проектный Мурод

2

*гифка с котом и ноутбуком очень быстрая*

Ответить

Уютный Багажник

2

 Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.

Удивительно, как он удержался от упоминания фашистской Германии 🤦‍♂️

Ответить

Андрей Стаховский

Уютный
0

А как же он про Украину то не сказал? Как же "хотите как в Украине?"

Ответить

Уютный Багажник

Андрей
0

Забыл, наверное, старый уже. Офисные писали, старались...

Ответить

Настя Шамрина

Уютный
0

Печенеги и пловцы канули в лету, предъявить не смогут в отличие от других народов)))

Ответить

Уютный Багажник

Настя
0

Нам никто ничего предъявить не сможет, с нами Бох.

Ответить

Настя Шамрина

Уютный
0

Босх)

Ответить

Лучший пользователь

–14

Мой президент! Держись и спасибо тебе!

Ответить

Трехтысячелетний пес

Лучший
3

с регистрацией. Лицо у тебя больное знакомое, мы раньше не встречались?

Ответить

bor_vn

Лучший
0

Кхе-кхе

Ответить

Роберт Петросян

–2

Владивосток в составе Нидерландов, неплохо

Ответить

Папуша

Роберт
4

Чувак...

Ответить

Владислав Сурков

Папуша
0

он в тг даже унес 

Ответить

LordChanka

Роберт
1

Хмурым взглядом окинул он полчища печенежские, орды половецкие!
Осилим ли супостатов Владимир Владимирович? 
- Осилим! - твердо сказал Путин и добавил - Времени на раскачку нет!

Ответить

Локальный крюк

1

Вангую, работать будет как и с отсрочкой по кредитам/ипотекам - либо бизнес должен стоить меньше 100 тыщ, либо хуй докажи что пострадал ты именно от коронавируса,.

Ответить

Alexei Kuksin

1

печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Печенегов уничтожили половцы. Остатки первых потом долгое время служили Византии. Половцев уничтожили, точнее ассимилировали татаро-монголы. Мне нравится мысль Владимира Владимировича - решать проблемы страны при помощи чужих рук.

Ответить

Прочий диод

1

875-1036
можем повторить!

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

и печенеги её терзали...

Ответить

Евгений Клочков

1

Ставлю сотку, что где-нибудь врачей, работающих с ковидом, начнут задним числом оформлять как борющихся с ОРВИ и пневмонией

А ради доп-пособий нужно будет тройную сальтуху сделать и принести справку 2-НДФЛ сделанную из кожи дракона

Ответить

Выходной корабль

0

Неплохо ему в Валааме мозги промыли.

Ответить

Yuri Miller

0

У тебя логотип РТ сверху справа. 

Ответить

Антон Курочкин

0

Кажется галстук тот же

Ответить

Владимир Василенко

0

Повторяюсь

Ответить

Denzel Washington

0

Спасибо дорогой друг

Ответить

LordChanka

0

и печенеги её терзали, и половцы... 

Ответить

Yuri Miller

0

Собянин, держись там) Мы в тебя верим. Оценивать результат будут по количеству переложенных бордюров! (в Москве больше всего больных, так что технически он облажался, получается)

Ответить

Трин Зотофф

0

поговорил с папой, он в питере, врач, их сейчас мобилизовали там, конечно, как и везде. 
короче, выплату получат не все врачи, а только те, что работают с короной. и, например, есть покровская больница, её закрыли полностью под пневмонию. врачи там жаловались, что нет средств защиты, а им отвечали, мол вам пневмонию везём, зачем вам маски? в общем там уже куча заразившихся, т.к. везли всех подряд. и вот эти врачи выплату не получат, т.к. они не с короной работают, а с пневмонией 🤷‍♂️

Ответить

Владислав Сурков

0

воробьева подписали как ущербного 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Помогу Любе Соболь
Занимаюсь интернет-маркетингом, ко мне неоднократно обращались люди за накруткой, и я понимаю как это работает.
161
Новости
В России зафиксировали 1154 случая заболевания Covid-19 за сутки. 11 человек умерли
Всего случаев заболевания — 7497.
173
Новости
В Карелии главу комбината школьного питания уволили после выдачи детям сухого пайка из шести картофелин и двух сосисок
Она должна была выдать совершенно другой набор, но из-за нехватки продуктов «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».
130
Популярное за три дня
Новости
«Проект» рассказал о даче Медведева в Астраханской области, построенной специально под рост бывшего премьер-министра
Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.
100
Интернет
Мем: Дельфины вернулись в Италию из-за коронавируса
Популярный фейк об «исцелении природы» на фоне всеобщей изоляции породил шутки о возвращении динозавров, СССР и давно ушедшего из семьи отца.
23
Разборы
Помогаю Любе Соболь часть 2
После вчерашней статьи мне пришло много личных сообщений и разгорелись не шуточные баталии в комментариях на TJ. Краеугольным камнем стало, то что якобы описанным методом в статье невозможно накрутить просмотры, а именно просмотры переходами с рекомендованных видео.
47
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Stan Majors

Посмотреть на видеоигры с…

check-it-out

Запись в подсайте Twitter

Никита Лихачёв

«Всё проходит, и это пройдёт…

Насущные Проблемы

Власти выплатят потерявшим…

ユリー シャネ

Власти выплатят потерявшим…

Spect

Власти выплатят потерявшим…

Dmitry Korolev

Власти выплатят потерявшим…

Олег Александрович

Основатель Twitter Джек Дорси…

Rudolf Cunningham

Власти выплатят потерявшим…

Ded Pihto

Сотрудники ГИБДД в Удмуртии…

Владислав Сурков

«Всё проходит, и это пройдёт…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Dmitry Korolev

Власти выплатят потерявшим…

Фейхтвангер

Власти выплатят потерявшим…

dimap

Власти выплатят потерявшим…

Трин Зотофф

«Всё проходит, и это пройдёт…

Yuri Miller

«Всё проходит, и это пройдёт…

Vladimir Galler

Власти выплатят потерявшим…

Евгений Клочков

«Всё проходит, и это пройдёт…