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Новости
Алексей Боржонов
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Власти выплатят потерявшим работу во время пандемии по три максимальных пособия — по 12 130 рублей ежемесячно Материал редакции

Об этом объявил Путин.

95 комментариев
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Владимир Путин во время обращения объявил о новых выплатам людям, потерявшим работу во время пандемии.

Тем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, президент предложил выплатить три максимальных пособия по безработице: по 12 130 рублей ежемесячно с апреля по июнь.

Президент отметил, что процедура оформления пособия должна быть «максимально простой», и предложил сделать её в дистанционном формате.

Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Владимир Путин

Кроме того, во время обращения Путин объявил о дополнительных выплатах медикам, которые работают с больными коронавирусом, и об отсрочках бизнесу. TJ собрал главные тезисы из выступления президента.

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#новости #covid19 #путин

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95 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

52

Астрологи объявили неделю выплат. Количество среднего класса увеличилось втрое

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Григорий Бумбацкий

Арнольд
8

Исходя из обращения, потерявшие ее ранее чекают за щекой и вспоминают как нас терзали половцы

Ответить

Nikita Sigachev

Арнольд
2

То есть теперь средний класс в России будет составлять 210%?

Ответить

Капитальный паркур

Арнольд
0
Ответить

Eduard Novikov

23

40 баксов в месяц на ребёнка. Страна, поднятая с колен. 

Ответить

Лучший пользователь

Eduard
–52

В рублях считай, американец что-ли?

Ответить

Священный Слава

Лучший
4

3000 рублей  в месяц на ребёнка. Страна, поднятая с колен.

Ответить

Лучший пользователь

Священный
–26

Мало, но что поделать.

Ответить

Spect

Лучший
2

@Вахтер, усыпите кадашова

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Лучший
1

Выдать больше.

Ответить

Цукерберг Непозвонит

Лучший
0

Есть кое-что что можно "поделать", но народ рабы и терпилы. А те кто может что-то "поделать" либо слабы физически, либо их меньшинство. Остальные сидят.

Ответить

Senrigan

Лучший
4

+15

Ответить

Тюремный Даниль

Лучший
2

Нахуя считать что-то в не обеспеченной ничем валюте банановой республики, стоимость которой меняется в зависимости от текущей стоимости банана?

Ответить

Насущные Проблемы

Лучший
1

Лучше уж в туалетной бумаге. Она ценнее.

Ответить

Социалистический алмаз

Лучший
1

Но власти же нефть считают в долларах за баррель, а не в рублях.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Социалистический
0

Чёртовы американцы, уже во власть пробрались! 😏

Ответить

Alex Macher

Eduard
0

Ты про что?

Ответить

Берг

Alex
0

Путин что-то говорил о выплатах по 3к на ребенка

Ответить

Данил Ларионов

12

Пацаны, никому руль не нужен? А то у меня их много.

Ответить

Artem

Данил
7

*люлей

Ответить

Taktischer Corgi

Данил
6

Пезда рулю

Ответить

Георгий Голонский

Taktischer
2

И седлу

Ответить

Tsimur Abayeu

Георгий
2

яйцАми пезднулся 

Ответить

Илья Гераськин

Tsimur
2

Давай прыхай какашка!

Ответить

Ориентированный глобус

12

Эти деньги смогут получить меньше 5% безработных после прохождения бюрократического ада, причем прежде чем выдать деньги служба занятости предложит поработать грузчиком на северном полюсе за 12 т.р. в месяц.

Запомните этот твит.

Ответить

Насущные Проблемы

Ориентированный
6

Завтра попробую оформить (много лет работаю неофициально), и, возможно запилю отчёт.

Ответить

Социалистический алмаз

Насущные
2

Там же про тех, кто работу потеряет, то есть сокращён в результате банкротства или просто сокращения штата. Всякие "Ушел по собственному желанию" не прокатит.

Ответить

Насущные Проблемы

Социалистический
3
Ответить

Vasiliy

Социалистический
0

Еще бывает не продление договора, тоже вполне увольнение.

Ответить

Миша Сергеев

Насущные
1

Жду

Ответить

Yuri Miller

Насущные
0

думаю пропалят. 

Ответить

Kyler

Ориентированный
0

Что имеешь против северного полюса?

Ответить

Изящный каякер

Ориентированный
0

Ты как всегда права.

Ответить

Александр Рыскалов

Ориентированный
0

Зато как звучит с экрана телевизора, да ? На то и игра. Как ныряния в батискафе, или за амфорами. Или прогулки в Коммунарку (тут он наверное сам придумал). 

Ответить

Лучший пользователь

Ориентированный
–2

Убрать снег весь

Ответить

Интеллигентный Петя

10

НДФЛ из этой суммы будут вычитать?)

Ответить

Владислав Сурков

Интеллигентный
2

обязательно

Ответить

Лучший пользователь

–62

А либерахи мечтали о 1к евро...

Ответить

Dmitry Korolev

Лучший
31

Здорово ты сейчас 22 миллиона нищих в стране в либерахи записал. 

Ответить

Лучший пользователь

Dmitry
–60

Работай, мечтатель, никому ваши евры не нужны.

Ответить

Dmitry Korolev

Лучший
5

За любые деньги можно совесть продать, это понятно. Но когда за большие продаёшь, это хотя бы какие-то ништяки даёт. Острова всякие, яхты. Но ты ж за копьё какое-то продаешь, в чем профит для тебя?

Ответить

Лучший пользователь

Dmitry
–32

Я платный тролль?

Ответить

Dmitry Korolev

Лучший
31

Тогда тем более непонятно. Ты бесплатный долбоёб что-ли?

Ответить

Лучший

Dmitry
–26

По идее ты должен сейчас уйти в бан за оскорбление. Но тут двойные стандарты.

Ответить

Dmitry Korolev

Лучший
4

Да всёравно как-то. Я вашу психологию силюсь понять. Видимо тут какой-то особенный случай изменения психики, недоступный моему пониманию.

Ответить

Лучший

Dmitry
–19

Да. Можем обсудить. Сейчас твинк новый создам, этот почти слили в -100

Ответить

Даниил Ремизов

Лучший
6

Если ты действительно зеленый, то уже прошла та эпоха. Сейчас мало-мальски здравомыслящий человек сидит и охуевает от ситуации. Вот эти большие дяди, которые "руководят" страной, они сделали ФЕ, засунули хуй за щеку, сопок в жопу, спрятались по своим норам. И пережидают. А это, на секунду, руководство. И сейчас народ начал вынимать голову из жопы, понимать, что:
- Ребят, мы вас нанимали на работу. Мы не ваши рабы 
- Ой, пошел нахуй 
Не канает это уже 

Ответить

Жорик Скорбный

Даниил
0

И сейчас народ начал вынимать голову из жопы, понимать, что...

Я это наблюдаю каждый год на протяжении многих лет, когда они придумывают очередное наебалово народа. Что-то изменений все не происходит..

Ответить

Социалистический

Лучший
1

Хрена, тебя, Макс, штырит! То хороший, то плохой, благо мы к твоей биполярочке привыкли. Жил бы ты не один, а с семьёй, они бы были несчастными людьми.

Ответить

Dmitry Korolev

Лучший
0

Да не вопрос.

Ответить

ユリー シャネ

Лучший
0

Но ведь он правду сказал...

Ответить

Роман Чубар

Dmitry
0

Только что зарегистрировавшиеся — они такие...)

Ответить

Стеклянный будильник

Роман
0

Это Меглин, он по десятке твинков в день регает

Ответить

Интеллигентный Петя

Лучший
18

Не страшно на либералов бочку катить?

Ответить

Рабочий яд

Лучший
1

@Вахтёр TJ пожалуйста пофиксите как-то этого красавца

Ответить

Лучший пользователь

Рабочий
–3

Чего оскорбляешь людей?

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Я тебя люблю 

Ответить

Лучший пользователь

Рабочий
–9

А я вас презираю)

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Вы христианин?

Ответить

Лучший

Рабочий
–4

Китаец

Ответить

Рабочий яд

Лучший
1

Коничива

Ответить

Лучший

Рабочий
–3

Hi

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Вот видишь, вот и помирились

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Жаль

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Я как христианин привык отвечать на все добром. Почему вы так злы? 

Ответить

Dra

Лучший
1

эй, меглин (° ͜ʖ͡°)╭∩╮

Ответить

Рабочий яд

Лучший
0

Женись на мне 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Лучший
0

Толстишь

Ответить

Профессиональный фитиль

9

Безработный = средний класс

Ответить

Андрей Рядькин

Профессиональный
0

считай безусловный доход 

Ответить

Spect

2

Опять Великий Путин всех спас, пока злые губеры вводили карантины и говорили, что бюджеты треснут. Уважение Путину.

Ответить

Лучший пользователь

Spect
–7

Без уважения написал падаль мелкая. Давай заново.

Ответить

Spect

Лучший
1

Без уважения написал падаль мелкая. Давай заново.

Ответить

Илья Гераськин

Spect
0

Должен тогда собяку за клевету уволить. А то ведь тот под сомнение платежеспособность великой державы ставил

Ответить

Цукерберг Непозвонит

2

Прям и деньги сразу появились, и бюджет не треснул, кто-бы мог подумать, правда? Значит все-таки не в том дело что "денег нет", правда?

Ответить

Владислав Сурков

1

по 12 130 рублей ежемесячно с апреля по июнь

ага, а все эти 3 месяца нужно приносить 2ндфл с работы, но ты не работаешь 

классика 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Владислав
3

Вообще интересно будет ли и сейчас муть с тем, что ты не получишь пособие если отказываешься от работы дворником или общественных работ.

Ответить

Alex Dark

1

Сказочные обещания.

Ответить

Владислав Сурков

0

щас будут шутки про средний класс 

Ответить

Анатолий Польский

Владислав
2

А это и не шутки

Ответить

Кирилл Вселенский

Анатолий
0

А это и не средний

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

А вот Сбербанк в таких случаях продлевает действие карт?

Ответить

Именно Фамильенно

ＫＩＢØＵＮＥ
1

срок действия карты придуман не просто так, а является предполагаемым временем, за которое, теоретически, можно подобрать ее данные
но, банки действительно могут проделавать карты

Ответить

Yuri Miller

ＫＩＢØＵＮＥ
0

нет

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Yuri
–1

Другого я от "Где карту открывали, там и новую получайте"  и не ожидал...

Ответить

Yuri Miller

ＫＩＢØＵＮＥ
0

у неё технически невозможно продление. надо перевыпуск с новой датой годности. Это техническая проблема, не организационная.

Ответить

Илья Гераськин

Yuri
0

Если есть ApplePay (и аналоги) то можно в приложении перевыпустить сразу онлайн

Ответить

Yuri Miller

Илья
0

ну да. можно. можно виртуальную карту выпустить и привязать. кстати неплохой вариант. Пластик устаревает, уже не надо. И мы вернулись к системе, когда каждый в деревне друг друга знает и покупает на счёт, а потом в конце месяца платит (биометрия)

Ответить

Rudolf Cunningham

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Так их вроде никто не продлевает. У них же указан срок действия, их ни одна платежная система обрабатывать не должна.

Ответить

Илья Политов

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Перевыпускают карту и новые данные доступны в сбербанк онлайн (кажется меняется только CVV, ну и срок окончания). Можно платить телефоном. Сам пластик нужно забрать физически в отделении банка, но можно позже 

Ответить

Yuri Miller

Илья
0

его надо активировать вводом ПИН. равносильно что расписаться в получении

Ответить

Фейхтвангер

0

Может уволиться на 3 месяца? 12к плюсом мне не помешают, а через 3 месяца обратно официально оформят.

Ответить

Kyler

Фейхтвангер
0

Идея для стартапа

Ответить

Kyler

Фейхтвангер
0

Многие могут так поступить )))

Ответить

Nastya Kogalymskaya

0

.

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