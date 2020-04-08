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что происходит в интернете
Об этом объявил Путин.
Владимир Путин во время обращения объявил о новых выплатам людям, потерявшим работу во время пандемии.
Тем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, президент предложил выплатить три максимальных пособия по безработице: по 12 130 рублей ежемесячно с апреля по июнь.
Президент отметил, что процедура оформления пособия должна быть «максимально простой», и предложил сделать её в дистанционном формате.
Кроме того, во время обращения Путин объявил о дополнительных выплатах медикам, которые работают с больными коронавирусом, и об отсрочках бизнесу. TJ собрал главные тезисы из выступления президента.
К 8 апреля в России зафиксировано 8672 случая заболевания Covid-19, 580 человек выздоровели, 63 — умерли.
Астрологи объявили неделю выплат. Количество среднего класса увеличилось втрое
Исходя из обращения, потерявшие ее ранее чекают за щекой и вспоминают как нас терзали половцы
40 баксов в месяц на ребёнка. Страна, поднятая с колен.
В рублях считай, американец что-ли?
Священный Слава
3000 рублей в месяц на ребёнка. Страна, поднятая с колен.
Мало, но что поделать.
Есть кое-что что можно "поделать", но народ рабы и терпилы. А те кто может что-то "поделать" либо слабы физически, либо их меньшинство. Остальные сидят.
Тюремный Даниль
Нахуя считать что-то в не обеспеченной ничем валюте банановой республики, стоимость которой меняется в зависимости от текущей стоимости банана?
Социалистический алмаз
Но власти же нефть считают в долларах за баррель, а не в рублях.
Ты про что?
Пацаны, никому руль не нужен? А то у меня их много.
Пезда рулю
И седлу
яйцАми пезднулся
Завтра попробую оформить (много лет работаю неофициально), и, возможно запилю отчёт.
Социалистический алмаз
Там же про тех, кто работу потеряет, то есть сокращён в результате банкротства или просто сокращения штата. Всякие "Ушел по собственному желанию" не прокатит.
Зато как звучит с экрана телевизора, да ? На то и игра. Как ныряния в батискафе, или за амфорами. Или прогулки в Коммунарку (тут он наверное сам придумал).
А либерахи мечтали о 1к евро...
Здорово ты сейчас 22 миллиона нищих в стране в либерахи записал.
Работай, мечтатель, никому ваши евры не нужны.
За любые деньги можно совесть продать, это понятно. Но когда за большие продаёшь, это хотя бы какие-то ништяки даёт. Острова всякие, яхты. Но ты ж за копьё какое-то продаешь, в чем профит для тебя?
Я платный тролль?
Тогда тем более непонятно. Ты бесплатный долбоёб что-ли?
Да всёравно как-то. Я вашу психологию силюсь понять. Видимо тут какой-то особенный случай изменения психики, недоступный моему пониманию.
Если ты действительно зеленый, то уже прошла та эпоха. Сейчас мало-мальски здравомыслящий человек сидит и охуевает от ситуации. Вот эти большие дяди, которые "руководят" страной, они сделали ФЕ, засунули хуй за щеку, сопок в жопу, спрятались по своим норам. И пережидают. А это, на секунду, руководство. И сейчас народ начал вынимать голову из жопы, понимать, что:
- Ребят, мы вас нанимали на работу. Мы не ваши рабы
- Ой, пошел нахуй
Не канает это уже
И сейчас народ начал вынимать голову из жопы, понимать, что...
Я это наблюдаю каждый год на протяжении многих лет, когда они придумывают очередное наебалово народа. Что-то изменений все не происходит..
Социалистический
Хрена, тебя, Макс, штырит! То хороший, то плохой, благо мы к твоей биполярочке привыкли. Жил бы ты не один, а с семьёй, они бы были несчастными людьми.
Только что зарегистрировавшиеся — они такие...)
@Вахтёр TJ пожалуйста пофиксите как-то этого красавца
Чего оскорбляешь людей?
Я тебя люблю
А я вас презираю)
Вы христианин?
Опять Великий Путин всех спас, пока злые губеры вводили карантины и говорили, что бюджеты треснут. Уважение Путину.
Без уважения написал падаль мелкая. Давай заново.
Должен тогда собяку за клевету уволить. А то ведь тот под сомнение платежеспособность великой державы ставил
Прям и деньги сразу появились, и бюджет не треснул, кто-бы мог подумать, правда? Значит все-таки не в том дело что "денег нет", правда?
по 12 130 рублей ежемесячно с апреля по июнь
ага, а все эти 3 месяца нужно приносить 2ндфл с работы, но ты не работаешь
классика
щас будут шутки про средний класс
А это и не шутки
А вот Сбербанк в таких случаях продлевает действие карт?
срок действия карты придуман не просто так, а является предполагаемым временем, за которое, теоретически, можно подобрать ее данные
но, банки действительно могут проделавать карты
нет
у неё технически невозможно продление. надо перевыпуск с новой датой годности. Это техническая проблема, не организационная.
Если есть ApplePay (и аналоги) то можно в приложении перевыпустить сразу онлайн
ну да. можно. можно виртуальную карту выпустить и привязать. кстати неплохой вариант. Пластик устаревает, уже не надо. И мы вернулись к системе, когда каждый в деревне друг друга знает и покупает на счёт, а потом в конце месяца платит (биометрия)
Так их вроде никто не продлевает. У них же указан срок действия, их ни одна платежная система обрабатывать не должна.
Перевыпускают карту и новые данные доступны в сбербанк онлайн (кажется меняется только CVV, ну и срок окончания). Можно платить телефоном. Сам пластик нужно забрать физически в отделении банка, но можно позже
его надо активировать вводом ПИН. равносильно что расписаться в получении
Может уволиться на 3 месяца? 12к плюсом мне не помешают, а через 3 месяца обратно официально оформят.
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