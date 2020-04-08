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Президент процитировал известный юридический «анекдот» уже в третий раз.
8 апреля 2020 года Владимир Путин упомянул в своей речи печенегов и половцев, раньше терзавших Россию. Президент обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. В Твиттере тут же обратили внимание, что Путин повторяется.
Он уже говорил практически то же самое десять лет назад, на совещании о борьбе с лесными пожарами.
Но это не единственный повтор. Печенеги и половцы фигурировали в речи Путина и в мае 2013 года — во время совещания, где речь зашла о поддержке отечественной анимации. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что не понимает, почему этой отрасли должны отдавать предпочтение, ведь в этом случае о льготах попросят и другие кинематографисты. После этого Путин и рассказал юридический анекдот.
Президент вдохновился речью адвоката Фёдора Плевако. По легенде, юрист, живший в конце XIX-начале XX века, спас от сурового наказания старушку, укравшую чайник. Как указывает историк Алексей Кузнецов, по интернету разошлись десятки вариантов этой истории. Её суть в том, что пожилую женщину судили за незначительную кражу, а прокурор настаивал на священности собственности. Однако адвокат произнёс речь, после которой присяжные оправдали старушку. Вот она:
Бля, объявлена неделе печенегов.
Теперь нужен исторический обзор: Да кто такие эти ваши печенеги и половцы!
Протопроэдр в соседнем чатике пишет: У половецкого хана Аепы была дочь Анна. Когда Анне шел 12-й год, отец выдал ее за основателя Москвы Юрия Долгорукого. (Тот, к слову, приходился внуком последнему англосаксонскому королю Гарольду, проигравшему норманам битву при Гастингсе).
Через несколько лет половецкая княжна родила от внука англосакса сына Андрея.
Под именем Боголюбский сын половчанки вошел в историю России как основоположник обшественно-политической культуры отношений "царь-холопы".
Политического основателя Владимирской Руси Андрея Боголюбского Василий Ключевский называл "первым великороссом, вышедшим на историческую сцену".
Печенеги и половцы не побеждены, но живут в нас.
Печенеги растерзают российский интернет мемами
Неясный коктейль
нихуя не понятно в чём анекдот, говно какое-то из параллельной реальности(
— Для чего вам зонт?
— А вдруг дождь.
— Я впервые вижу человека, который боится дождя в помещении.
— А я и не боюсь: у меня зонт.
Бабушку не оправдали, но практически отпустили
практически отпустили это как? сидит до сих пор?
Свобода.
лучше, чем не свобода
И хуже, чем свобода.
Не даст, пока месяц не пройдёт.
Да вы успокойтесь.
Явно Путин просто фанат ILWT и это отсылка к песне про Плацкарт:
Дичь превалирует, никто не бесится с жиру
Порой приезжают адовые пассажиры
Дикаристы молодцы
Печенеги половцы
Хулиганы храбрецы
Полу-омоновцы
А так же группы Порнофильмы:
Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт.
Заглавная песня альбома "Это пройдет":
Все пройдет, все проходит когда-то
Через год, через день, через миг
В одиночестве в морге вчерашний диктатор
А теперь просто мертвый старик
Ну бля, я и так уже на книги на период дистанционки дохуя потратил, а теперь ещё и собрание речей Плевако покупать?
В любой непонятной ситуации покупай собрание речей Плевако.
Да просто Шульман уже рекомендовала. Если я ничего не путаю.
В 1762 г. в Глупов прибыл Дементий Варламович Брудастый. Он сразу поразил глуповцев угрюмостью и немногословием. Его единственными словами были «Не потерплю!» и «Разорю!». Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясён. Но тут вспомнили про часовых и органных дел мастера Байбакова, секретно посещавшего градоначальника, и, призвав его, все выяснили. В голове градоначальника, в одном углу, помещался органчик, могущий исполнять две музыкальные пьесы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Но в дороге голова отсырела и нуждалась в починке. Сам Байбаков справиться не смог и обратился за помощью в Санкт-Петербург, откуда обещали выслать новую голову, но голова почему-то задерживалась.(с)
Так уже в статье https://tjournal.ru/internet/157469-spravilis-s-pechenegami-pobedim-i-zarazu-koronavirusnuyu всё обсудили. Зачем переписывать как новость твиттер треды?
ты хоть содержимое посмотри
Посмотрел. А ты статью читал?
тут приведены развёрнутые цитаты и источник, а там только овер9000 твитов и мемасов на тему
Не только, перечитай. Там есть твиты про Плевако. И про речь Путина в 2010 году.
там только резанные неинформативные обрывки
одним словом - помойка, неудобная для восприятия
полной цитаты там нет
а в этой статье - есть
А что не порофлить? По делу он все равно ничего не сказал, обсуждать больше в его в его речи кроме этой клоунады нечего.
Мединский на ухо нашептал
Единственный печенег, который вызывает иногда у меня затруднения в эти дни
Путин молодец, но стоило что-нибудь про хохлов, чтобы их коронавирусные жопы по сверкали.