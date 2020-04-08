Вы знаете, в истории российской юриспруденции есть такой классический пример, когда судили старую женщину, она чайник, по‑моему, украла, медный чайник, и защищал её то ли Плевако, то ли Александров, может быть, Кони — выдающиеся адвокаты, юристы. Когда прокурор узнал о том, что будет защищать её выдающийся адвокат, он заранее изложил все аргументы защиты, сказал, что и незначительный ущерб, и бабушка старенькая, уже надо бы пожалеть, но важен принцип защиты частной собственности <...> Александров в ответ вообще несколько фраз только сказал: «Велика была и многострадальна наша Россия: и печенеги её терзали, и половцы, — и там что‑то ещё. — А вот теперь бабушка украла чайник, и Россия непременно должна погибнуть». Бабушку не оправдали, но практически отпустили в зале суда из‑под стражи.

У нас Министерство финансов всегда стоит на страже принципов. Тысяча человек работает в отрасли анимации, но если их освободить или снизить им социальные отчисления, то налоговая и пенсионная системы непременно должны погибнуть.

