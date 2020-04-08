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Новости
Ольга Щербинина
4461

Путин раньше уже говорил про печенегов и половцев. Откуда он это взял Материал редакции

Президент процитировал известный юридический «анекдот» уже в третий раз.

50 комментариев
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После побоища Игоря Святославича с половцами​ Виктор Васнецов

8 апреля 2020 года Владимир Путин упомянул в своей речи печенегов и половцев, раньше терзавших Россию. Президент обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. В Твиттере тут же обратили внимание, что Путин повторяется.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

Владимир Путин, 8 апреля 2020 года

Он уже говорил практически то же самое десять лет назад, на совещании о борьбе с лесными пожарами.

У нас в стране было много проблем во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия всё выстояла, всё пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание <...> И конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидированно, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело.

Владимир Путин, 31 июля 2010 года

Но это не единственный повтор. Печенеги и половцы фигурировали в речи Путина и в мае 2013 года — во время совещания, где речь зашла о поддержке отечественной анимации. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что не понимает, почему этой отрасли должны отдавать предпочтение, ведь в этом случае о льготах попросят и другие кинематографисты. После этого Путин и рассказал юридический анекдот.

Вы знаете, в истории российской юриспруденции есть такой классический пример, когда судили старую женщину, она чайник, по‑моему, украла, медный чайник, и защищал её то ли Плевако, то ли Александров, может быть, Кони — выдающиеся адвокаты, юристы. Когда прокурор узнал о том, что будет защищать её выдающийся адвокат, он заранее изложил все аргументы защиты, сказал, что и незначительный ущерб, и бабушка старенькая, уже надо бы пожалеть, но важен принцип защиты частной собственности <...> Александров в ответ вообще несколько фраз только сказал: «Велика была и многострадальна наша Россия: и печенеги её терзали, и половцы, — и там что‑то ещё. — А вот теперь бабушка украла чайник, и Россия непременно должна погибнуть». Бабушку не оправдали, но практически отпустили в зале суда из‑под стражи.

У нас Министерство финансов всегда стоит на страже принципов. Тысяча человек работает в отрасли анимации, но если их освободить или снизить им социальные отчисления, то налоговая и пенсионная системы непременно должны погибнуть.

Владимир Путин, 24 мая 2013 года

Президент вдохновился речью адвоката Фёдора Плевако. По легенде, юрист, живший в конце XIX-начале XX века, спас от сурового наказания старушку, укравшую чайник. Как указывает историк Алексей Кузнецов, по интернету разошлись десятки вариантов этой истории. Её суть в том, что пожилую женщину судили за незначительную кражу, а прокурор настаивал на священности собственности. Однако адвокат произнёс речь, после которой присяжные оправдали старушку. Вот она:

Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за её больше, чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали её, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на неё, взяли Москву. Всё вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.

Фёдор Плевако
адвокат
Справились с печенегами — победим и заразу…
Как рунет отреагировал на дистанционное совещание по пандемии в России и речь Путина про половцев…
tjournal.ru

#путин #история #цитаты #политика

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50 комментариев
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Насущные Проблемы

28

Бля, объявлена неделе печенегов.

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Это не шутки

Насущные
5

Теперь нужен исторический обзор: Да кто такие эти ваши печенеги и половцы!

Ответить

Viktor Nevzorov

Это
2

Протопроэдр в соседнем чатике пишет: У половецкого хана Аепы была дочь Анна. Когда Анне шел 12-й год, отец выдал ее за основателя Москвы Юрия Долгорукого. (Тот, к слову, приходился внуком последнему англосаксонскому королю Гарольду, проигравшему норманам битву при Гастингсе).

Через несколько лет половецкая княжна родила от внука англосакса сына Андрея.

Под именем Боголюбский сын половчанки вошел в историю России как основоположник обшественно-политической культуры отношений "царь-холопы".

Политического основателя Владимирской Руси Андрея Боголюбского Василий Ключевский называл "первым великороссом, вышедшим на историческую сцену".

Печенеги и половцы не побеждены, но живут в нас.

Ответить

Ольга Щербинина

Это
0

уже есть)

Ответить

Варя Березкина

Насущные
3

Печенеги растерзают российский интернет мемами

Ответить

Сергей Морозов

Варя
0

Природа настолько очистилась, что в Россию вернулись печенеги.

Ответить

Неясный коктейль

Насущные
2

https://twitter.com/aalien/status/1247921354860609538

David Homak @aalien
Твиттер сегодня https://t.co/F9obuVJcUC
Ответить

Игорь Рачук

Насущные
1

Терзать наш интернет теперь будут.

Ответить

Jared

Насущные
1

ладно хоть не пепегов 

Ответить

ouxen

6

нихуя не понятно в чём анекдот, говно какое-то из параллельной реальности(

Ответить

Официальный алмаз

ouxen
15

— Для чего вам зонт?
— А вдруг дождь.
— Я впервые вижу человека, который боится дождя в помещении.
— А я и не боюсь: у меня зонт.

Ответить

ouxen

Официальный
1

справедливо

Ответить

Официальный алмаз

ouxen
4

— Тебя как зовут?
— Как Серёгу.
— Как какого Серёгу?

Ответить

Солидный кот

ouxen
2

Ну всё сходится. Просто они из одной реальности.

Ответить

Официальный алмаз

ouxen
1

Признак суеверного пирата — заплёванный попугай на левом плече.

Ответить

Michael Smith

4

Бабушку не оправдали, но практически отпустили

практически отпустили это как? сидит до сих пор?

Ответить

ouxen

Michael
12

отрубили бошку и она укатилась восвояси

Ответить

Официальный алмаз

ouxen
0

Свобода.

Ответить

ouxen

Официальный
0

лучше, чем не свобода

Ответить

Официальный алмаз

ouxen
0

И хуже, чем свобода.

Ответить

ouxen

Официал…
1

поменяй ник на Кодзим Кодзимыч

Ответить

Официальный

ouxen
0

Не даст, пока месяц не пройдёт.

Ответить

ouxen

Официал…
0

или на Ибрагим Моисеевич

Ответить

Официальный

ouxen
0

Не надо: это настоящее.

Ответить

ouxen

Официал…
0

это настоящее Виталия Ивановича

Ответить

Официальный

ouxen
1

Боюсь спросить тогда, какое настоящее имя у Пинхуса Срулевича Шлосберга.

Ответить

Официальный

Официал…
0

Да, оба на самоизоляции.

Ответить

Олег Ивахнов

4

Да вы успокойтесь.

Явно Путин просто фанат ILWT и это отсылка к песне про Плацкарт:

Дичь превалирует, никто не бесится с жиру

Порой приезжают адовые пассажиры

Дикаристы молодцы

Печенеги половцы

Хулиганы храбрецы

Полу-омоновцы

А так же группы Порнофильмы:

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт.

Заглавная песня альбома "Это пройдет":

Все пройдет, все проходит когда-то

Через год, через день, через миг

В одиночестве в морге вчерашний диктатор

А теперь просто мертвый старик

Ответить

Константин Курасов

2

а, кстати, остроумно
наверное, его любимая цитата со времён юрфака

Ответить

Bad Bear

1

Ну бля, я и так уже на книги на период дистанционки дохуя потратил, а теперь ещё и собрание речей Плевако покупать?

Ответить

Официальный алмаз

Bad
1

В любой непонятной ситуации покупай собрание речей Плевако.

Ответить

Bad Bear

Официальный
0

Да просто Шульман уже рекомендовала. Если я ничего не путаю.

Ответить

Официальный алмаз

Bad
1

Через сто лет будет и собрание стримов Шульман.

Ответить

Илья Политов

1

татаров нельзя упоминать?

Ответить

Сергей Ахрем

1

В 1762 г. в Глупов прибыл Дементий Варламович Брудастый. Он сразу поразил глуповцев угрюмостью и немногословием. Его единственными словами были «Не потерплю!» и «Разорю!». Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясён. Но тут вспомнили про часовых и органных дел мастера Байбакова, секретно посещавшего градоначальника, и, призвав его, все выяснили. В голове градоначальника, в одном углу, помещался органчик, могущий исполнять две музыкальные пьесы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Но в дороге голова отсырела и нуждалась в починке. Сам Байбаков справиться не смог и обратился за помощью в Санкт-Петербург, откуда обещали выслать новую голову, но голова почему-то задерживалась.(с)

Ответить

Виталий Лановой

–1

Так уже в статье https://tjournal.ru/internet/157469-spravilis-s-pechenegami-pobedim-i-zarazu-koronavirusnuyu всё обсудили. Зачем переписывать как новость твиттер треды?

Ответить

Константин Курасов

Виталий
1

ты хоть содержимое посмотри

Ответить

Виталий Лановой

Константин
0

Посмотрел. А ты статью читал?

Ответить

Константин Курасов

Виталий
3

тут приведены развёрнутые цитаты и источник, а там только овер9000 твитов и мемасов на тему

Ответить

Виталий Лановой

Константин
0

Не только, перечитай. Там есть твиты про Плевако. И про речь Путина в 2010 году.

Ответить

Неясный коктейль

Виталий
1

Я твиты в таких статьях обычно пролистываю

Ответить

Константин

Виталий
0

там только резанные неинформативные обрывки
одним словом - помойка, неудобная для восприятия
полной цитаты там нет
а в этой статье - есть

Ответить

Многолетний цвет

–3

Вау, за 10 лет медийная личность 3 раза повторил факты в тяжёлые времена. Типа рофлим сейчас или что?

Ответить

solawind

Многолетний
2

А что не порофлить? По делу он все равно ничего не сказал, обсуждать больше в его в его речи кроме этой клоунады нечего.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Мединский на ухо нашептал 

Ответить

Официальный алмаз

Атлант
1
Ответить

Варя Березкина

0

Печенеги и половцы терзали, а падет Русь-матушка от вОряг

Ответить

Стеклянный будильник

0

Просто спичрайтеры забили болт и гоняют тексты по кругу

Ответить

Marat Khamadeev

0

Единственный печенег, который вызывает иногда у меня затруднения в эти дни

Ответить

Неолд

–1

Путин молодец, но стоило что-нибудь про хохлов, чтобы их коронавирусные жопы по сверкали.

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