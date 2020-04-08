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Новости
Алексей Боржонов
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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США. Против Трампа поборется Джо Байден Материал редакции

Он объявил об этом во время стрима в соцсетях, в том числе на Twitch.

38 комментариев
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Фото Стивена Материна, Getty Images

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США. Трансляция обращения 78-летнего политика прошла в его соцсетях, в том числе на Twitch.

Теперь единственным кандидатом от демократической партии остаётся 77-летний Джо Байден. Он победил на праймериз в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине. 7 апреля праймериз прошли в Висконсине, но их итоги озвучат уже на следующей неделе, сообщает The New York Times.

Заседание Демократической партии, на котором должны выбрать соперника Трампа, пройдёт летом. Формально Джо Байдена ещё не утвердили в этом статусе.

Берни Сандерс уже баллотировался от демократов в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон. Выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.

В марте TJ подготовил путеводитель по президентским выборам в США.

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#новости #политика #сша #выборы

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38 комментариев
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Spect

15

Очень печально, я надеялся на его победу в праймризах и кокусах. У него интересная и уникальная программа для США. К следующим выборам может помереть

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Андрей Заварзин

Spect
5

он бы умер раньше чем стал бы президентом

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Bulat Akhmetshin

Андрей
6

А Байден кукухой едет, еще даже не став президентом. Что-то как то совсем у демократов туго с претендентами, хотя вон Буттиджич был норм.

Ответить

Годовой Орзэмэс

Bulat
0

Поэтому это будут выборы между байденовским вице-президентом и Трампом.

Ответить

Denis Kulikov

Spect
4

После Южной Каролины и супервторника 3 марта у него почти не осталось шансов.

Ответить

Spect

Denis
0

Конечно, но теперь уже формально всё

Ответить

Derek Shulman

Spect
2

В этом году Сандерс был очень близок к выдвижению, шансы были значительно выше, чем четыре года назад. Партийной элите пришлось хорошенько постараться, чтобы выбить его из гонки. Без скоординированного слива остальных кандидатов Байдену ничего особенного не светило. Очень жаль.

Ответить

Azat Khalilov

10

Стравлен

Ответить

Солидный кот

Azat
5

Он уже итак одной ногой в DELETED

Ответить

Уютный Багажник

8

Битва мумий 2020

Ответить

Василий Лебедев

Уютный
2

Трамп из них всех еще бодрячком, да и каким-никаким делом всю жизнь занимался, а не языком чесал, как все эти номенклатурные петрушки.

Ответить

Мистер Блондин

3

Вопрос ко всяким диванным политикам:
1. Часто слышу, что Трамп проебал всю систему здравоохранения сша, которую строил Обама. А как он ее проебал? какими действиями?
2. У него есть вообще шансы остаться в кресле? Как он себя ведет на фоне пандемии? Видел только видос, как в феврале он угорал над вирусом. 

Ответить

Виталий Лановой

Мистер
7

Шансы у Трампа очень большие. Так как  демократ Джо Байден совсем сдал, забывает слова, путает жену и сестру. Даже знакомые демократы уже думают, что Трамп лучше.

Ответить

Arthur Litovko

Виталий
1

 Шансы у Трампа очень большие.

Из-за пандемии уже нет

Ответить

Мистер Блондин

Виталий
0

Тестирование всех подряд в США и в следствии большое кол-во зараженных и такая открытость данных может быть связанно с мед. страхованием или это уже конспирология? 

Ответить

Уютный Багажник

Мистер
5

1. Трамп порвёт демократов, как Россия печенегов.
2. Уже не угорает. 
Ничего, что я на стуле сижу?

Ответить

Serg Bootlegger

Мистер
0

Часто слышу, что Трамп проебал всю систему здравоохранения сша, которую строил Обама. А как он ее проебал?

Да хуй знает, Трамп откатил реформу Обамы, основное там - эта программа обязательного мед. страхования, с субсидиями для малоимущих. Там в принципе страховка почти у всех и так есть. Ничего особо не проебано, прост часть бедняков не получит страховку.

Ответить

Андрей Рядькин

Мистер
0

я читал, что он с экономической точки зрения неплохо все сделал. Безработица низкая, производства росли, фондовые рынки. Китай подъебал в торговой войне. Хотя демократы ныли, но по цифрам это было хорошо. Там проблема, что его дурачком представляют в твиттере и сми, да и поводов он дает из-за поведения много. Но на деле не худший президент получается 

Ответить

Боковой Женя

4

АХАХАХА. Ну все, пойду в твиттер, впитывать слезы.

Ответить

Alexander Petcoglo

3

Я не удивлён, что Сандерс слился, но немного жаль.
И если бы я жил в США, я бы сильно негодовал, что мне теперь выбирать между Байденом и Трампом.

Ответить

Ебаный Кошмар

1

Трамп ван лав!

Ответить

Eduard Novikov

1

Когда ты слишком стар для борьбы за корону

Ответить

Aleksej Fedko

1

Единственный нормальный кандидат

Ответить

Амир Аль-Мопеди

1

Не светит теперь США коммунизм. Жаль.

Ответить

Александр Леханов

0

Изи для Трампа.

Ответить

ouxen

Александр
2

катка

Ответить

Amentessa

0

нооооооооууууу берниии

Ответить

Уютный Багажник

Amentessa
1

Радуйся, что живым ушёл. 

Ответить

Bulky Blackcrappie

0

Интересно, как теперь его сторонники с реддита будут разворачиваться, после всего того дерьма, что они вываливали на Байдена.

Ответить

Джордж Харви

0

Я конечно понимаю, что тут одни либерахи, но неокон это же круто

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Ну не судьба походу

Ответить

Золотой жар

0

Интересно, почему русских так сильно беспокоят выборы на другой стороне океана? 

Ответить

Станислав Есин

Золотой
0

потому что президенты любых стран принимают решения и о внешней политике 🤦🏻‍♂️

Ответить

ouxen

0
Ответить

Amentessa

0

https://www.twitch.tv/bernie_sanders прямо сейчас эфир с заявлением

Ответить

Мягкий Мурод

0

Опять Трамп будет, ето всё хуйня

Ответить

Свойственный будильник

0

Найди себя

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Kir Kirsky

0

два раза участвовал в гонке, два раза снимался сам. если за него и в третий раз будут голосовать, это уже тянет на мем про отсутствие мозгов. 

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