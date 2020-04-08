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Он объявил об этом во время стрима в соцсетях, в том числе на Twitch.
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США. Трансляция обращения 78-летнего политика прошла в его соцсетях, в том числе на Twitch.
Теперь единственным кандидатом от демократической партии остаётся 77-летний Джо Байден. Он победил на праймериз в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине. 7 апреля праймериз прошли в Висконсине, но их итоги озвучат уже на следующей неделе, сообщает The New York Times.
Заседание Демократической партии, на котором должны выбрать соперника Трампа, пройдёт летом. Формально Джо Байдена ещё не утвердили в этом статусе.
Берни Сандерс уже баллотировался от демократов в 2016 году, но проиграл Хиллари Клинтон. Выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.
В марте TJ подготовил путеводитель по президентским выборам в США.
Очень печально, я надеялся на его победу в праймризах и кокусах. У него интересная и уникальная программа для США. К следующим выборам может помереть
он бы умер раньше чем стал бы президентом
А Байден кукухой едет, еще даже не став президентом. Что-то как то совсем у демократов туго с претендентами, хотя вон Буттиджич был норм.
Годовой Орзэмэс
Поэтому это будут выборы между байденовским вице-президентом и Трампом.
После Южной Каролины и супервторника 3 марта у него почти не осталось шансов.
В этом году Сандерс был очень близок к выдвижению, шансы были значительно выше, чем четыре года назад. Партийной элите пришлось хорошенько постараться, чтобы выбить его из гонки. Без скоординированного слива остальных кандидатов Байдену ничего особенного не светило. Очень жаль.
Стравлен
Битва мумий 2020
Трамп из них всех еще бодрячком, да и каким-никаким делом всю жизнь занимался, а не языком чесал, как все эти номенклатурные петрушки.
Вопрос ко всяким диванным политикам:
1. Часто слышу, что Трамп проебал всю систему здравоохранения сша, которую строил Обама. А как он ее проебал? какими действиями?
2. У него есть вообще шансы остаться в кресле? Как он себя ведет на фоне пандемии? Видел только видос, как в феврале он угорал над вирусом.
Шансы у Трампа очень большие. Так как демократ Джо Байден совсем сдал, забывает слова, путает жену и сестру. Даже знакомые демократы уже думают, что Трамп лучше.
Тестирование всех подряд в США и в следствии большое кол-во зараженных и такая открытость данных может быть связанно с мед. страхованием или это уже конспирология?
1. Трамп порвёт демократов, как Россия печенегов.
2. Уже не угорает.
Ничего, что я на стуле сижу?
Часто слышу, что Трамп проебал всю систему здравоохранения сша, которую строил Обама. А как он ее проебал?
Да хуй знает, Трамп откатил реформу Обамы, основное там - эта программа обязательного мед. страхования, с субсидиями для малоимущих. Там в принципе страховка почти у всех и так есть. Ничего особо не проебано, прост часть бедняков не получит страховку.
я читал, что он с экономической точки зрения неплохо все сделал. Безработица низкая, производства росли, фондовые рынки. Китай подъебал в торговой войне. Хотя демократы ныли, но по цифрам это было хорошо. Там проблема, что его дурачком представляют в твиттере и сми, да и поводов он дает из-за поведения много. Но на деле не худший президент получается
Я не удивлён, что Сандерс слился, но немного жаль.
И если бы я жил в США, я бы сильно негодовал, что мне теперь выбирать между Байденом и Трампом.
Изи для Трампа.
нооооооооууууу берниии
Интересно, как теперь его сторонники с реддита будут разворачиваться, после всего того дерьма, что они вываливали на Байдена.
потому что президенты любых стран принимают решения и о внешней политике 🤦🏻♂️
два раза участвовал в гонке, два раза снимался сам. если за него и в третий раз будут голосовать, это уже тянет на мем про отсутствие мозгов.