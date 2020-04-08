По данным ВОЗ, в мире более 1,35 миллиона случаев заболевания, более 79 тысяч человек умерли. По статистике университета Джонса Хопкинса, в мире 1,4 миллиона заболевших, более 85 тысяч умерших и 315 тысяч выздоровевших от вируса;