Тесты в частных лабораториях, бесплатная парковка для медиков и новое обращение Путина. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 8 апреля.
В России:
Зафиксировано 1175 новых случаев заболевания, 86 человек выздоровели, пятеро — умерли. За всё время в стране 8672 подтверждённых случаев, 580 человек выздоровели, 63 — умерли;
До пика заболевания в России осталось 10-14 дней. После этого ситуация до июня «останется на плато», а затем пойдёт в обратную сторону, рассказала Вероника Скворцова;
Путин выступил с очередным обращением. Теперь объявил о дополнительных выплатах медикам, поддержке бизнеса и напомнил регионам об ответственности, сказав, что с них будут «строго спрашивать»;
Правительство разрешило всем частным лабораториям проводить тесты на вирус;
Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, которое позволяет штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Заксобрание Петербурга приняло аналогичный закон о штрафах;
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года для первых-восьмых классов. Минобрнауки предложило вузам отменить плату за общежития. А Минсельхоз из-за запрета на въезд иностранцев в страну предложил отправить на полевые работы студентов аграрных вузов и заключённых;
Российские власти накопили финансовую подушку безопасности в 17,7 триллиона рублей, но на антикризисный пакет заложили только 1,4 триллиона рублей. Российские компании тем временем начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю для экономии в кризис. А анонсированными Путиным кредитными каникулами смогут воспользоваться меньше 50% заёмщиков по ипотеке и автокредитам;
Больше 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться из-за границы, подали заявки на помощь от государства. При этом рейс «Аэрофлота», вылетевший из США, был только на 15% загруженным. Кроме того, «Ведомости» пишут, что компания перестала возвращать деньги по аннулированным авиабилетам;
Организаторы «Бессмертного полка» призвали не выходить на шествие в этом году. В Красноярске отменили все массовые мероприятия, запланированные на май и июнь, но парада Победа это решение не касается;
Во время весеннего призыва в военкоматы будут пускать группы по 20-30 человек в день;
В Москве парковки для медиков сделают бесплатными. Кроме того, мэрия города потратит 1,9 миллиарда рублей на дезинфекцию дорог;
Аэропорт Грозного сообщил, что у всех пассажиров, прилетающих из Москвы, должна быть с собой справка об отрицательном анализе на коронавирус;
Все отделения Сбербанка с 9 апреля будут работать в обычном режиме, министр здравоохранения Астраханской области подал в отставку, а блогер, ставший фигурантом дела о фейке про коронавирус, объяснил, что просто высмеивал конспирологов.
В мире:
По данным ВОЗ, в мире более 1,35 миллиона случаев заболевания, более 79 тысяч человек умерли. По статистике университета Джонса Хопкинса, в мире 1,4 миллиона заболевших, более 85 тысяч умерших и 315 тысяч выздоровевших от вируса;
Лидером по числу заболевших в мире остаются США: более 395 тысяч случаев заболевания и 12 тысяч смертей. В Европе на первом месте Испания: более 145 тысяч подтверждённых случаев и 14 тысяч умерших;
Еврокомиссия призвала продлить ограничения на поездки в ЕС до 15 мая;
Власти Китая в ночь на 8 апреля разблокировали въезд в Ухань, откуда началось распространение инфекции;
Трамп раскритиковал ВОЗ: «По непонятной причине организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае»;
В Белоруссии госпитализировали 15 россиян с коронавирусом. Они приехали туда на строительство БелАЭС ;
В Сингапуре жителям запретили ходить друг к другу в гости и встречаться с родственниками в общественных местах. За первое нарушение будут штрафовать на 7 тысяч долларов или сажать в тюрьму на полгода, за повторное — штрафовать на 14 тысяч долларов, посадить в тюрьму на год или и то, и другое;
Основатель Twitter Джек Дорси пожертвует миллиард долларов на борьбу с пандемией. А Tesla сократит зарплаты работникам и отправит часть из них в принудительный отпуск;
Netflix запустит инстаграм-шоу о том, как справиться с карантином и не сойти с ума во время пандемии.
Сергей Гращенко
Дополню. В СПБ всем стало похуй на вирус настолько, насколько это вообще возможно. С 7 числа у нас тут тепло, солнечно и на улицы высыпали буквально ТОЛПЫ народу, причём они все праздно прогуливаются без масок офк, заходят в магазин за мороженкой (а не блядь затариться на неделю хотя бы) и всё в таком духе. В общественном транспорте прирост проходимости со 2 апреля по 7 +350к :DD
Alex SlobodskikhСергей
В округе со всех детских площадок сорвали ленты.
В сторону Удельного парка строем ходят второй день
ouxenAlex
смертный полк
Денис ЛисовскиAlex
Плюсую. Приморский, в одном из дворов обклеили детскую площадку с тренажерами лентами, пару дней спустя от лент вообще ничего не осталось. Объявления не объявления, требования не требования. Что вчера, что сегодня во дворе табун народу всех возрастов, от сопляков до бабок.
Всем просто поебать.
ouxenСергей
пидарасы стали активнее тереться вокруг да около, особенно в очередях
Сергей Гращенкоouxen
а ещё дети на самокатах повсюду с мотерями. потом за милый мой заскочить всем табором за вкусняхой в пятерочку
ouxenСергей
там эти пидоры и трутся около меня(
the art of гепардouxen
сёдня попросила продавщицу, которая просто куковала в телефон, чуть отойти, чтоб я подошла к полке с молоком. на что получила ржач, а на заднем фоне кассир жал руку грузчику
Склонный космос
Перед смертью хочется все-таки нащупаться упругих стройных мужских попок-то.
Изящный каякер
Это какой-то пиздец. Напиши подробную статью как всем похуй в вашем городе.
Сергей ГращенкоИзящный
Да пиздец у меня из окна наблюдательный пункт сразу на парк, вход/выход метро, ПЯТЕРОЧКУ и улицы. Всех везде дохуя и я бы не назвал каждого рабочим, вынужденным всеми правдами и неправдами добираться до места службы...
Правовой фитиль
у меня из окна наблюдательный пункт сразу на парк, вход/выход метро, ПЯТЕРОЧКУ
Это где? Уделка?
ouxenПравовой
от третьяковки мимо повеляги и до кузни
Сергей ГращенкоПравовой
Дунайская
ПостороннийСергей
Интеллектуальная столица дохера.
Kyler
Следственный звук
Под каждой ежедневной сводкой планируешь ныть?
KylerСледственный
Да, я предупреждал, так что терпите
Следственный звук
Ну так отпишись от #covidtoday
KylerСледственный
Нет
Следственный
Смысл?
Арнольд Герасимович ДыняKyler
Как твои пальцы?
KylerАрнольд
Все ок
ouxen
летс зе срач бегин
the art of гепардouxen
ouxenthe
the art of гепардouxen
ouxenthe
the art ofouxen
ouxenthe
the art ofouxen
ouxenthe
the art ofouxen
ouxenthe
Blue World?
the art ofouxen
Олд Ворлд Блюз, да) прохожу прям щас
ouxenthe
Old World Blues, да прикольный длс был( хочется пройти опять с винтовкой гоби
the art ofouxen
я чаще всего бегаю с обычным оружием, иногда ради веселья вытаскиваю киберпса) впереди Разлом и Улисс, вот они самая мякотка, конечно
ouxenthe
захотелось сыграть, но у меня теперь мак,
а ты вообще тян и почему играешь
the art ofouxen
сексизм в треде, все в залину!
ouxenthe
сексизм, как образ жизни ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ouxenthe
ЕД-Э, любовь моя
the art ofouxen
он милейший (☆ω☆)
ouxenthe
мне название квеста нравится, да и ед-э сам тож
the art ofouxen
это да. ну и весь Лансам Роуд крутейший. другие всё-таки в закрытой местности, никуда особо не тыркнуться
ouxenthe
самый первый длс убогий и неприятный про казино, последний не доиграл до конца( второй не помню про что уже
Sergey Grigor'ev
Ну пиздец...
Дима Щербаков
Следующим шагом для медиков бесплатными устанут услуги борделей, так вижу.