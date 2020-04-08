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Алексей Боржонов
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В Москве загорелся дом престарелых. На его территории находятся более 50 человек Материал редакции

Экстренные службы уже работают на месте.

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Обновление 22:20 В МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.

На западе Москвы загорелся дом престарелых, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Спасательные службы работают на месте происшествия, пожару присвоили третий ранг сложности.

МЧС подтвердила информацию о возгорании и сообщила, что из здания спасли 13 человек, эвакуировали с территории — 50 человек. Официальной информации о пострадавших к моменту написания заметки нет.

По данным Mash, к моменту возгорания на территории дома находились более 50 человек, большинство из них — маломобильные люди. Baza сообщила, что там находились около 60 человек. По информации издания, медперсонал самостоятельно эвакуировал часть жильцов, но часть осталась в доме престарелых.

#новости #происшествия #москва

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Spect

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Путинская профилактика коронавируса

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Andre Macareno

Spect
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Ещё бы пенсионный возраст при этом не рос или хотя бы пенсии росли

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Изящный каякер

4

Пиздец. 

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Арнольд Герасимович Дыня

Изящный
0

Не пиздец, а недобрая ситуация. 

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Аккаунт

3

Не нагнетайте, не загорелся, а произошло повышение температуры внутри здания.

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Artem Puchkov

1

Не от коронавируса, так от пожара

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ouxen

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